Bělorus Vystrčil. Co Piráti zapomněli. Zbořil sekl do živého

ROZJEZD ZDEŇKA ZBOŘILA „My stavíme stavbu, stavba staví nás! Také Boj o zrno! bylo z podobného vrhu.“ Politolog Zdeněk Zbořil doporučuje dát si mokrý hadr na hlavu. V souvislosti s očkovacím maratonem a současnou kampaní na sociálních sítích za očkování proti onemocnění covid-19 vzpomíná i na sběr amerického brouka. A jak je možné, že se neangažuje Jaromír Jágr? „Má už dávno odpracováno.“ Co se týká předvolební kampaně, předpokládá politolog obvinění premiéra „z úradku s bohem nebo ďáblem“. Popisuje i to, proč v uplynulém týdnu předpokládal, že se předseda Senátu prohlásí Bělorusem. Zbořil upozorňuje, čeho si všímat při summitu Biden – Putin v Ženevě.

Předvolební kampaň se vyostřuje a hlavní političtí rivalové nadcházejících voleb Piráti a hnutí ANO na sobě nenechávají nit suchou. Poté, co premiér uhodil na Piráty, že „chtějí zdaňovat přebytečné metry bytů a nastěhovat do domácností migranty“ a svá slova nestáhl ani po předžalobní výzvě, přichází protiúder. „Vzhledem k tomu, že kvůli pár procentům v krajských volbách nechal inženýr Babiš rozjet epidemii, která stála život víc než 30 tisíc lidí, je strašení migranty v zásadě neškodná kratochvíle. My každopádně takhle hluboko neklesneme,“ uvedl ve tweetu poslanec Mikuláš Ferjenčík. Na svém profilu Piráti uvedli, že jediným Babišovým programem jsou právě Piráti. „Mluví o migraci, ale nezvládl ani epidemii, která stála tuto zemi 30.000 životů a obrovské ekonomické ztráty, z kterých se budeme dostávat roky,“ poznamenali na Twitteru.

„Asi je těch 30 tisíc lidí nový argument nejen Pirátů, ale i celé opozice proti Andreji Babišovi. Chtějí ho představit jako ‚vraha‘ spojeného s čínskými ze Spojených států financovanými vědci z Wuhanu. Možná jej ještě obviní z úradku s bohem nebo ďáblem. Třeba i z toho, že tajně poradil pražskému starostovi Hřibovi, aby v létě 2020 uspořádal pověstnou zločinnou garden-party na Karlově mostě v Praze. A ten, jako nedovzdělaný lékař, mu neodolal,“ uvedl politolog Zdeněk Zbořil. „Možná by se Pirátstvo také mohlo naučit trochu víc číst texty v češtině a pochopit, co to je způsob podmiňovací, text apelativní nebo expresivní a zeptat se některé komisařky EU, se kterou je ve styku, zda nedezinformují nebo nešíří ‚škodlivé informace‘. Proti těm právě v těchto dnech zahajuje celá EU svůj nesmiřitelný boj,“ dodal.

I poslanec Patrik Nacher z ANO má vůči Pirátům výhrady: „Navenek to vypadá, že jsou to mladí ajťáci, pravicoví, pracovití, šikovní. Ve skutečnosti pak zjistíte, že ano, jsou pracovití, mnozí z nich jsou ajťáci, ale už nejsou zrovna dvakrát pravicoví. Některé jejich nápady jsou za mě nebezpečné,“ uvedl. Mnohé tyto nápady, když vyplují na veřejnost, dle Nachera pak kamuflují tím, že byly myšleny v rámci diskuse a podobně. „Je ale vidět, že jejich členy jsou i lidé, kteří mají extrémně levicové názory z hlediska pohledu na majetek, dopravu,“ uvádí a všímá si dění v Praze. „Všichni vidíme, jak se uměle ze dvou pruhů vytváří jeden pruh, bavíme se o mýtu, aniž by byl dokončen obchvat. Byly i nápady na měření energií, aby se poznalo, jestli v tom bytě někdo bydlí, nebo ne,“ konstatuje.

„Zase ta nešťastná pravice a levice! To jsou jen zavedená expresivní žurnalistická pojmenování nebo pochvaly či nadávky,“ komentuje politolog. „První prezident ČSR říkal, že existují jen dva typy politických stran – strany slušných a neslušných lidí. Podle mne to stále platí i dnes, v době tak perverzně znásilňované politiky a politology. Snad je lepší ptát se, co chtějí, než jací jsou,“ dodal.

Boj o zrno? „Všeliké kvaltování jen pro hovádko…“

Při očkovacím maratonu si ve Středočeském kraji nechalo dát vakcínu 5535 lidí. Akce začala v pátek v 8 hodin a skončila v sobotu kolem 18 hodiny. Organizátoři usilovali o zápis do knihy rekordů jako nejdelší nonstop očkování.

„Trochu mi to připomíná verše slovenské národní hymny. Ty Slovensko, tys tak dlouho spalo… V tomto případě, ty Středočeský kraji, tys dlouho spal, tak teď honem, honem. Už ale naši praotcové přece věděli, že ‚všeliké kvaltování jen pro hovádko dobré jest‘,“ podotýká Zbořil.

Očkovací kampaň jede na plné obrátky. Tento měsíc, s otevřením možnosti očkování i pro mladší věkové skupiny, se do ní zapojili influenceři a rozšířila se na sociální sítě. Celebrity informují o tom, jak se nechali naočkovat a jak byli zdravotníci skvělí. Angažovat se mají také zájmové spolky, jako jsou Orel, Junák či myslivecká jednota, nebo organizace zastupující národností a náboženské komunity.

„Už jsem na to moc starý, abych mohl propadat takovému hurá optimismu. Trochu mi to připomíná pionýry, kteří chodili sbírat amerického brouka – mandelinku bramborovou. Nebo kampaň My stavíme stavbu, stavba staví nás!“ Také Boj o zrno! bylo z podobného vrhu. Pokud se to bude dělat s rozumem – pak snad. Ale ono někdy stačí, jak doporučuje pan prezident, ‚dát si mokrej hadr na hlavu‘,“ komentuje Zbořil.

Sociální sítě zaplavují příspěvky těch, kteří se očkovat nechali, spolu s diskutabilně humornými narážkami na konspirační teorie o očipování a Billu Gatesovi. Mezi očkované se nedávno zařadil herec a komik Lukáš Pavlásek, který se pochlubil na Instagramu: „Tak jsem se konečně mohl zajít očipovat a upgradovat svoje superschopnosti na chytání magnetů. Paráda, to jsem vždycky chtěl,“ napsal. „Jinak, já jsem celou dobu rád, že tuhle pandemii zažívám ve dvacátém prvním století a ne ve středověku. A věřím v pokrok a ve vědu, takže si s klidem nechám střelit všechno, o čem se dočtu v časopise Vesmír, který odebírám,“ pochlubil se. Informoval také o podmínkách v očkovacím centru: „Na místě očkování vše výborně šlape díky skvělé práci lékařů, sestřiček a armády. Za pár minut je hotovo. Takhle tu fachat všechno, tak jsme nejlepší na světě ve všem.“ A doplnil: „No nic, mám z toho očkování fakt radost. A teď si jdu pochytat pár magnetů z lednice a odeslat několik signálů Billu Gatesovi.“

„Vtip, moudrost a vzdělanost pana Pavláska jsou mi vzdáleny, ale na lesk a bídu současné kultury a sociální reality upozorňuje tímto dostatečně naléhavě. Tak sláva mu, on je pašák, ric, pic, bum!“ glosuje Zbořil.



K osvětě se přidal také herec a moderátor Aleš Háma, který dostává i negativní vzkazy. „Co vám budu povídat, tak nějak jsem to čekal tady v tý naší kotlině, ale rád bych se k tomu jednou a naposledy vyjádřil. Takže, nejsem tváří pro očkování, jen jsem byl osloven kamarády, jestli bych nepodpořil kampaň na Instagramu. To se zcela bezplatně stalo, protože to považuji za jediné možné řešení, jak dostat do normálu zdravotnictví, kulturu, průmysl, školství a vůbec běžný život každého z nás.“ Doplnil, že to je jen jeho názor. „Prostě selským rozumem vzato spatřuji vyšší koeficient výhodnosti v očkování než bez něj. A co je podstatné, je to rozhodnutí každého z vás a moje posty na to nemusí mít pražádný vliv,“ vzkázal. A na závěr se vymezil, že opravdu není voličem Andreje Babiše.

„Pan Háma jistě patří k tomu rozumnějšímu mluvícímu personálu ČT. Podstatou jeho sdělení je, jak o tom opakovaně píšeme a mluvíme v PL, že jde o osobní názor, osobní doporučení a osobní existenciální ručení. Proč bychom o jeho názorech proto nemohli uvažovat nebo se jimi dokonce řídit? Anebo naopak?“ komentuje politolog.

A proč se nezapojil Jágr? Má odpracováno!

V minulosti se Jaromír Jágr, hrající majitel extraligového klubu Rytíři Kladno, podle některých „zaprodal" českému premiérovi, když natáčel reklamu na Vodňanské kuře. Teď ale odmítl stát tváři očkovací kampaně proti covidu-19. Uvedl totiž, že má dostatek protilátek. Jejich hodnota by však podle odborníků při rozhodování o podání vakcíny neměla hrát roli. „My jsme se o tom s panem premiérem bavili, že mu pan Jágr odmítl dělat figuranta na propagaci vakcinace z toho důvodu, že má protilátky,“ řekla portálu Seznam Zprávy náměstkyně ministra zdravotnictví Martina Vašáková.

„Asi se Jaromír Jágr zase nechtěl stát terčem těch nenávistných a hlavně anonymních urážek od lidí, kteří toho na rozdíl od něho pro tuto zemi moc neudělali. On má už dávno odpracováno,“ podotýká Zbořil.

Také hosté v nedělní Partii diskutovali, zda nemůže chuť lidí nechat se naočkovat ovlivnit vyjádření hokejisty Jaromíra Jágra. „Já mám ten pocit, že je to proto, že Jágr má protilátky, a proto to nevyhodnotil tak, že je nutné se nyní očkovat,“ domnívá se ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. „Myslím si, že on není žádný popírač očkování,“ doplnil. Míní, že každá známá osobnost a celebrita může zásadním způsobem ovlivnit přístup občanů k očkování. „Všichni ti, kteří mají možnost někoho ovlivnit, tak by to měli udělat. Ať už jde o mladé, kteří apelují na své rodiče, nebo například učitele, kteří mohou mít také lokální vliv,“ uvedl Havlíček.

„Tomu se hezky česky říká mlácení prázdné slámy. Když v Partii nemají myšlenky, snaží se ukrýt za osobnosti. Je jedno, jedná-li se o místopředsedu vlády nebo slavného hokejového reprezentanta. Někdy jsou pan učitel nebo praktický lékař víc přesvědčiví než tváře z obrázkových magazínů nebo nedůvěryhodných televizních pořadů. Konečně apel je jen výzva a na inteligenci a vzdělání toho, kdo je cílem této výzvy, záleží, zda ji přijme pozitivně, nebo negativně,“ komentuje politolog.

Covid pasy. Vláda sekretariátu nad proletariátem

Sněmovna odmítla schvalovat vládní předlohu o vydávání takzvaných covidových certifikátů navzdory naléhání ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha zrychleně ve stavu legislativní nouze. Podle většiny opozice je novela nadbytečná; část poslanců v čele s SPD ji zcela odmítá. Podle Ministerstva zdravotnictví je uzákonění vydávání certifikátů nezbytné kvůli evropskému nařízení o zavedení Digitálního zeleného certifikátu, který má usnadnit cestování mezi členskými státy. Ministr Vojtěch uvedl, že nyní se certifikáty o očkování proti covidu-19, o negativním testu nebo o prodělaném onemocnění vydávají na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví. Varoval, že soud by je mohl zrušit. „Nemohu tady zaručit, že systém, jak je nastaven, bude bez zákonné opory dlouhodobě fungovat,“ zdůraznil ministr. Proti covid pasům protestovaly na demonstraci v Praze stovky lidí.

„Já tuto systematickou byrokratizaci života v EU už dávno nestačím sledovat. A ani nevím, co proti ní dělat. Když budu mít úspěch u nás doma, třeba budu neúspěšný v sousedních státech. Úřední šiml řehtá stále víc a víc v nejrůznějších koutech světa. Lev D. Trockij tomu říkal „vláda sekretariátu nad proletariátem“; a i když žijeme v jiné době a v jiné zemi, zdá se mi to dost podobné,“ říká politolog.

„Čekal jsem, že se pan Vystrčil prohlásí Bělorusem“

Běloruská opoziční politička Svjatlana Cichanouská přijela v uplynulém týdnu do Česka. Režim běloruského vůdce Alexandra Lukašenka označila za teroristický. Stupňuje represe, je nutné ho zastavit. „Režim má jako rukojmí devět milionů Bělorusů a každý den je terorizuje,“ řekla. „To, že Senát Parlamentu České republiky pozval jako hlavního představitele Svjatlanu Cichanouskou, si vykládám tak, že Senát a já osobně považujeme za toho, kdo je pro mě osobně prezidentem elect (zvoleným) Běloruska, Svjatlanu Cichanouskou,“ uvedl předseda Senátu Miloš Vystrčil.

„Čekal jsem, že se pan Vystrčil prohlásí Bělorusem. Jsme si přece jen trochu blíž s Bělorusy než s Tchaj-wanem už od dob Polsko-litevské unie a bojů s Řádem německých rytířů, kterých se účastnil kdysi bratr Žižka z Trocnova. Také od let, kdy František Skoryna, jednu dobu zahradník Ferdinanda I. Habsburského, vydával své první překlady bible do staré běloruštiny v Praze,“ podotýká Zbořil. „Ale když chce být pan předseda Senátu ve světě známější, neměl by zapomínat ani na obdarovávání šavlí ukrajinsko-ruské pilotky Savčenko, kterému se neubránil ani Miroslav Kalousek, a vážit svoje kroky, které podniká jménem České republiky,“ dodal.



Zároveň přidává i tento komentář: „Paní Svjatlana sice žije v litevském exilu, ale jak se vlastně paní prezidentka jmenuje? Tichanovská nebo Cichanouská? Pod jakým jménem ji vedou ruská nebo běloruská média? Jak ji asi čtou a píší v angličtině, francouzštině, němčině… Je to táž osoba, nebo si ji jinak přivlastňují v Polsku, jinak na Litvě? A pozor, aby tato paní nedopadla stejně, jako tibetský dalajláma, přestože to byla, alespoň z hlediska duchovního, jiná úroveň.“

Okázalá mediální pozornost sešlosti kolem Johnsona

Ze summitu zemí skupiny G7 přicházejí informace o iniciativě: Vybudujme spolu lepší svět, která má být snahou o omezení vlivu Číny. „Časy, kdy globální rozhodnutí diktovala malá skupina zemí, jsou dávno pryč,“ zaznělo v reakci Číny s tím, že globální záležitosti mají řešit všechny země.

„Nepřehlédnutelná je okázalá mediální pozornost, která o této sešlosti slovy z okolí Borise Johnsona připomíná svatební obřad. Ale i prohlášení prezidenta Bidena o tom, že vztahy USA a EU jsou pulsujícím srdcem, by neměla být přeslechnuta. Buď tomu tak je a pak se to nemusí hlásat do celého světa, anebo o tom pochybujeme a obáváme se nějaké arytmie. Nedej bože, očekávané defibrilace srdečních síní. Pokud v zákulisí tohoto podivného jeviště měla být dohoda o nějaké společné akci proti ČLR, pak k této demonstraci dosud nedošlo, nebo se možná všichni zúčastnění o tom dosud nedohodli,“ komentuje Zbořil.



„Anonymní komentátor nám také připomněl, že možná si tam jen zazpívali českou legionářskou z roku 1914 – Červený šátečku kolem se toč, jedeme na Rusa, nevíme proč! Vážně si ale myslím, že ironie je tentokrát namístě a možná že personální změny, nebo dokonce i ty strukturální uvnitř NATO, budu následovat. Že nemusí být zrovna pozitivní, o tom jsem přesvědčen. Bereme si toho na sebe, nebo alespoň naši spojenci, v poslední době až příliš mnoho,“ dodal.

Podle generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga je potřeba, aby státy Aliance schválily novou koncepci strategie vůči Rusku, protože ta z roku 2010 už nereflektuje současnou realitu. Stoltenberg říká, že země na summitu by měly podpořit územní svrchovanost Ukrajiny. Dle diplomatů se také uvažuje, zda v závěrečném prohlášení bude i zmínka o solidaritě s Českem vzhledem k údajným útokům ruských tajných služeb ve Vrběticích.

„Trochu mi povaha projevu Jense Stoltenberga připomíná srpnový projev Nicolae Ceausesca v roce 1989. ‚Úvahy diplomatů‘ o Ukrajině nebo Vrběticích zatím neberme vážně. Vojenská cvičení v jihovýchodním směru končí, na papíru ještě není nic napsáno a schůzka Putin – Biden před námi. Třeba po Ženevě, dojde-li k ní, budeme víc vědět i bez diplomatů,“ říká Zbořil.

Prezidenti velmocí Ruska a Spojených státu se setkají 16. června v Ženevě. „V prvních dnech okolo a po této schůzce bychom měli věnovat pozornost tomu, v čem všem se budou zahraničněpolitičtí komentátoři z celého světa mýlit. Vzhledem k délce funkční doby obou státníků, jejich fyzickým dispozicím a dosavadní slovní ekvilibristice, kterou oba prezidenti ovládají, bude asi spíše záležet na tom, co nebude sděleno, než na tom, čím se všichni budou na veřejnosti předvádět. Takže doporučuji biblickou moudrost – ne podle slov, ale podle skutků poznáte je!“ uzavírá dnešní Rozjezd Zdeněk Zbořil.

