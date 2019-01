Čeká vás třeba šok. Zdeněk Zbořil k mobilům z Číny: Zeman si pamatuje. Pozor, občané

„Samozřejmě že my všichni, kteří jsme k události, která se při prvním pohledu jeví jako zahájení globální války mezi Spojenými státy a ČLR na vedlejších bojištích, odkázáni jen na zprostředkované informace, a to ještě prostřednictvím málo důvěryhodných médií, si nemůžeme dovolit kriticky nebo pochvalně soudit vyjádření prezidenta republiky,“ předesílá politolog Zdeněk Zbořil k výrokům prezidenta v TV Barrandov o tom, že Čína kvůli varování českých úřadů před technologiemi čínské společnosti Huawei chystá vůči Praze odvetná opatření. V ohrožení jsou podle něj především investice automobilky Škoda Auto, dohoda investiční společnosti PPF s Huawei o budování sítě 5G v Česku nebo chystané miliardové investice Huawei do budování digitálních technologií v Česku, uvedl prezident. „On, jako hlava státu a vrchní velitel armády ČR, má přístup ke zpravodajství NÚKIB. Stejně jako důkladně prověření a k mlčenlivosti zavázaní členové parlamentní komise pro kontrolu této tajemně se tvářící instituce, případně i Bezpečnostní informační služby, kteří se opět prostřednictvím TV zpravodajství a převzatými informacemi zpravodajských agentur rozhodli informovat nás neinformované o všem možném, jenom ne o meritu celé věci,“ dodává Zbořil.

Politolog zmiňuje i to, že dokonce i prezident republiky se právě na základě informací, které dostal od cit. služeb, zabýval ve svém interview spíše možnými důsledky než podstatou celé prekérní záležitosti. „A protože má pan prezident lepší paměť než někteří naši poslanci, bývalí i současní ministři a pamatuje si, jak začala, probíhala a možná dosud pokračuje arbitráž s firmou Diag Human, kterou kdysi MZ Martin Bojar nedoporučil za seriózního partnera českému zdravotnictví, ví, kolik to všechno stálo, jak se zabavoval majetek českého státu v zahraničí a obchodovalo či stále ještě obchoduje s pohledávkami státu v zahraničí (třeba na Kypru), se zřejmě domnívá, že by občané měli být o celé věci lépe informováni. Aby za čas nebyli překvapeni, že na ně a na jejich prosperitu, třeba jen zprostředkovaně, také dojde,“ popisuje Zbořil a připomíná: „Pamatujeme si ještě bouři okolo TV Nova a společnosti CET 21? Pokud se nemýlím, stálo to deset, možná čtrnáct miliard a ty dodnes nikomu nechyběly. A kolik bylo podobných arbitráží týkajících se zmařených investic, ve kterých stát někdy uspěl, někdy nikoliv. To, zda paralelní obchodní válka mezi ČR a Huawei a její důsledky dopadnou na PPF nebo Škoda Auto, předvídat neumím (stejně jako tajemní poslanci kontrolního výboru PS PČR), ale že k tomu může dojít, si umím představit.“

Předseda vlády není jen mezi dvěma mlýnskými kameny

Premiér Andrej Babiš v pátek prezidentovi oponoval, že nemá informace o tom, že by čínská strana chtěla nějak reagovat na prohlášení NÚKIB. V neděli v Partii na Primě ale upozornil: „Může se stát, že Huawei bude žalovat NÚKIB.“ Nakonec popsal, kde se vzala informace, že vyjádření NÚKIB může poškodit české firmy v Číně. „Nás informovala paní ministryně (průmyslu Marta) Nováková a řekla nám, že ji navštívila firma Home Credit a že vyjádřila obavy o své podnikání v Číně. To je fakt,“ uvedl. A co říká reakci premiéra doktor Zbořil? „Ta je skutečně zajímavá a předpokládám, že odpovídá skutečnosti. Umíme si představit, jakému nátlaku ze strany kohokoli, kterého se spor o vytváření celosvětové sítě 5G nového internetu přímo nebo nepřímo dotýká, je předseda vlády vystaven. Zatím se k ní vyjadřuje opatrněji než velvyslanec ČLR, který u něho a na vlastní žádost intervenoval,“ uvedl politolog. „Na rozdíl od členů PS PČR, a zřejmě i NÚKIB, ví, že jeho vláda usiluje o diverzifikaci účasti na světových trzích, jak konečně ukazuje i jeho cesta do ‚čínského‘ Singapuru, a že ‚Čína‘ není jen ČLR a že je dost těžké odhadnout, jaký vliv má ÚV KS Číny na Huawei, anebo Huawei na KS Číny. Já si z této informace vybírám to, že předseda vlády ČR je mezi nikoli jen dvěma mlýnskými kameny, ale i ty dva se jej snaží drtit neúprosně,“ dodal.

Správa Pražského hradu má s Huawei dvakrát prodlouženou smlouvu o propagaci z roku 2014. „Výměnou za propagaci dostává Hrad mobilní telefony a další produkty čínské značky v hodnotě půl milionu korun ročně.“ V médiích se objevily informace nejen o údajném střetu zájmů, ale i další kritika na adresu prezidenta: „K hájení bezpečnosti českého státu rozhodně nepatří zpochybňování institucí, které se o bezpečnost starají, a prosazování parciálních komerčních zájmů, které některé firmy v Číně mohou mít,“ řekl ČTK Miroslav Kalousek. „Naše bezpečnostní i naše ekonomické zájmy ohrožují ohnutá záda, ne šéf BIS,“ napsal na Twitteru předseda poslanců STAN Jan Farský. Někdejší premiér a předseda ODS Mirek Topolánek se zase tázal, na čí straně bude Zeman jako vrchní velitel ozbrojených sil stát, pokud by Čína vyhlásila Česku válku.

„Pan Topolánek má díky svému středoškolskému vojenskému vzdělání zřejmě rozhled nejen na bojištích studené války, ale i tam a o tom, kde se válčí shodou okolností právě dnes. Na jeho sugestivní otázku máme jednoduchou odpověď: Až Čína vyhlásí České republice válku, uvede prezident republiky do stavu bojeschopnosti celou armádu a úřednický aparát MNO, a pokud se podaří nastartovat tanková a motorizovaná vojska, vzlétnout několika letadlům z pozůstalých letišť, nepřátelská čínská strana si toho jistě všimne. Možná si ale bude myslet, že jde jen o nějakou vojenskou parádu k oslavě válek dávno minulých,“ uvedl Zbořil. „Pan Farský jako nástupce pana Kalouska používá rád úsměšky a ironii svého předchůdce, ale když mluví o ohnutých zádech, je to s prominutím slovo o provazu v domě oběšencově. Mohl třeba vysvětlit, jak to myslí jeho britsko/e-estonský občan a obdivovatel z London School of Economics Edward Lucas (in LN 12/1 2019), který je panem Farským tak ‚okouzlen‘, že to vypadá na ‚ohnutá záda‘ spíše pana Farského. Samozřejmě jiným směrem a na jinou světovou stranu,“ dodal.

Tak ať jsou kontrolováni i senátoři!

Senátor Pavel Fischer vyzval v pátek na Facebooku prezidenta, aby už mlčel. „A pokud bude mluvit, aby promluvil jako prezident České republiky, a nikoli jako lokaj nebo jako zástupce podnikatelské skupiny PPF.“ Pro Seznam pak sdělil, že navrhne, aby se výroky prezidenta Miloše Zemana zabýval senátní výbor pro bezpečnost, kterému předsedá. Pod drobnohledem by podle senátora měla být i plánovaná dubnová cesta Zemana do Číny. „Já mám za to, že by vláda teď měla začít sledovat velmi pečlivě přípravy cesty a dát prezidentovi jasné mantinely, aby náhodou nezačal jednat příliš daleko mimo mandát, který mu je vymezen ústavním rámcem,“ uvedl. „Pan senátor, co se stal senátorem, si servítky opravdu nebere. Během volební kampaně se snažil dodržovat dekórum, ale teď, když má svoje dočasně jisté, mentoruje dokonce i prezidenta,“ reagoval politolog. „Nápad ‚dát prezidentovi mantinely‘ sice není tak originální, jak si pan Fischer myslí, ale možná že tím upozornil občany ČR, že by jednou mohli žádat ‚mantinely‘ i pro senátory. A zejména pro jejich cesty do zahraničí, zejména z hlediska nákladů a účelnosti, zejména do exotických zemí, kam létají studovat místní školství a kulturu. Léta se o tom vyprávějí zkazky a snad by stálo za to se podívat do senátorských cestovních vyúčtování zase jednou podrobněji. Když máme mít prezidenta s mantinely, proč ne také senátory?“ ptá se.

Polská civilní kontrarozvědka v úterý zadržela jednoho Poláka a jednoho Číňana a obvinila je ze špionáže pro čínské tajné služby. V případě čínského občana jde o jednoho z ředitelů polské pobočky čínského telekomunikačního koncernu Huawei, zatčený Polák je někdejší vysoce postavený důstojník ABW. Ke špionáži, za kterou jim hrozí až deset let vězení, se ani jeden ze zadržených nepřiznal. „Pokud vím, byl ‚Číňan‘ z firmy propuštěn či vyhozen a důstojníka ABW čeká soud a můžeme předpokládat, že i nějaký, možná i drakonický, trest. O tom, že čínský zájem o obchodní a průmyslová tajemství, výsledky výzkumu nových technologií, patentů a vynálezů jsou napsány knihy a vyrobeny stovky filmů dokumentárních i uměleckých a že na výzvědné a tajné služby není spolehnutí kdekoli na světě, o tom nás nemusejí přesvědčovat jen český nebo americký prezident, ale je to infekce, které se nevyhnula žádná z nich – ve státech, které si o sobě myslí, že jsou liberální a demokratické, které zapírají, že jsou diktaturami nebo totalitou, ale ani ve starodávných nebo novodobých monarchiích. A přiznal/nepřiznal, na to se v tomto světě tajemství tak moc nehraje. Jak jsem již jednou vzpomínal na lidové i vladařské přísloví – je cukr, jsou mravenci. A všichni mají svého Trojana…,“ říká Zbořil.

A jak se tahle celá kauza nakonec odrazí na českých a evropských vztazích s Čínou? „Samozřejmě to na ně bude mít vliv. Ale jsme teprve na jejím začátku a domnívám se, že ta vzájemná nevraživost tady bude léta. A jen mocní tohoto světa vědí, kde a jak se projeví její důsledky. Ale že by o tom rozhodoval někdo v České republice, nebo dokonce v Evropské unii, to si snad nemyslí ani hyperaktivní čeští senátoři,“ uvedl Zbořil.

„To bych mohl být považován při zlé vůli i za extremistu…“

Politické prostředí v Německu se opět přiostří. Došlo k útoku na Franka Magnitze, šéfa strany AfD v Brémách a poslance. Fotky oběti útoku zveřejnila strana na svém Facebooku. Hovoří o atentátu a černém dni demokracie v Německu. Frank Magnitz byl napaden a hrubě zbit údajně třemi útočníky. „Jsou to poměry jako ve třicátých letech, kdy byla jedna skupina obyvatelstva vládnoucími kruhy daná ‚na odstřel‘,“ uvedl jeho kolega Petr Bystroň. Někteří lidé na sociálních sítích se po útoku na poslance Magnitze za AfD stavějí, jsou ale i tací, kteří to poslanci „přejí“. Objevují se názory, že „si to nácek zaslouží“. „Kdyby k něčemu podobnému došlo v České nebo Slovenské republice, a nedej bůh v Maďarsku, už by ‚Západ‘ začal vyučovat, co to je demokracie a kdo by měl rezignovat. Prezident, předseda vlády, ministr vnitra atd., protože v těchto zemích si nesmíme dovolit být nějací troškaři. A kdyby, zcela náhodou, na to upozornil Tomio Okamura nebo někdo jiný z jeho politické strany, už by zasedala parlamentní komise a jednala by o tom, jak jej zbavit imunity a pohnat před nějaký soud…,“ uvedl Zbořil.

„Ono dnes stačí jen o takové události informovat, a kdo tak učiní, může se dostat do hledáčku Zprávy Policie a MV ČR o politickém ‚extremismu‘, což už je něco jako ‚měkký trestný čin‘. V SRN se dokonce o podobných věcech musí psát s ohledem na možnou pokutu vydavateli, která dosahuje milionů. Je pravda, že v Německu byli k pouličním rvačkám, a dokonce i vraždám shovívavější, viz Rote Arme Fraktiou nebo Baader-Meinhof Gruppe, ale třeba i radikalismus ‚mimoparlamentní opozice‘ (Aussen parlamentarische Opposition), jejíž členové byli zatýkáni a později dělali až závratnou politickou kariéru. Jméno berlínské čtvrti Kreuzberg se stalo synonymem sociálního podsvětí a dnes je uměleckou enklávou kosmopolitního Berlína. Na Turky a Kurdy se už skoro neútočí, někdy ani ne na ‚klíšťata‘, a tak zbývají migranti a političtí protivníci. Český aktivista by skoro chtěl říci, že společnost je v SRN rozdělena, ale to bych mohl být tam nebo tady považován při zlé vůli i za extremistu,“ komentuje politolog.

Na útok reagoval i bývalý předseda německých Zelených Cem Özdemir: „Doufám, že pachatelé budou brzy nalezeni a odsouzeni. Násilí není ospravedlnitelné ani proti AfD. Kdo bojuje nenávistí proti nenávisti, bude mu výhrou zase nenávist. Nacisté musejí pryč, ale metodami právního státu.“ Deutsche Welle také zmínilo, že v Sasku policie vyšetřovala explozi poblíž kanceláře AfD. „Pan bývalý předseda je, pokud se nemýlím, tureckého (nebo kurdského) rodu usedlého v SRN. Z jeho slov je znát, s jakou citlivostí je v SRN vnímáno ‚ohrožování demokracie‘, a to i když jde o rasově nebo politicky motivované činy,“ reagoval Zbořil.

A co z toho vyplyne pro německou politickou scénu, případně pro Česko? „U nás se to tak vážně nebere. Dokonce naopak – milosti a úcty v očích těch nejlepších a ČT je možné dosáhnout tehdy, když je napadán prezident nebo předseda vlády, i kdyby přicházeli s kyticemi květů. Zatím se hází jenom vejci a vyhrožuje šibenicemi a na ty u nás právní stát nedosáhne. Třeba až to bude na úrovni jako v Sasku, poučíme se,“ uvedl Zbořil.

Nenadávejme na klavíristu, když je špatné piano

Skupina čtyř až pěti aktivistů stále zůstává na střeše budovy bývalé plicní kliniky v Jeseniově ulici na pražském Žižkově. Opustit střechu se ani v neděli nechystali. Kliniku začal ve čtvrtek vyklízet exekutor. Dům hlídá bezpečnostní agentura a je uzavřen proti vstupu cizích osob. Kromě aktivistů na střeše je budova prázdná. Dům vlastní Správa železniční dopravní cesty, která ji chce rekonstruovat pro své úředníky. „Kdybych byl cynický, dovolil bych si konstatovat, že mne to vůbec nezajímá. Jde totiž jen o jakýsi městský folklór, a řekl bych, že skoro o typický projev benevolence společnosti organizované na principech obsoletního kapitalismu. Přece to známe již od začátku devadesátých let – Praha 7, Heřmanova 4, kde docházelo doslova k bojům anarchistů a skinheadů, nebo ‚obsazování‘ sídlišť na Mostecku a v Litvínově, na Ostravsku a v kterémkoli devastovaném ‚vytunelovaném‘ městě, kterému místní usedlí nemohli zabránit. Mj. i proto, že jejich obrana byla kaceřována jako potlačování lidských práv,“ uvedl politolog. „Přestože protagonisté nového režimu po roce 1990 hlasitě mluvili, někdy dokonce řvali, o nedotknutelnosti soukromého vlastnictví, přesto rádi přihlíželi, když z toho měli osobní prospěch, aby se ho někdo ‚dotýkal‘ neurvalou a viditelnou rukou trhu. Tak nenadávejme na klavíristu, když je špatné piano,“ dodal.

Nevyužívaný dům aktivisté obsadili v roce 2014. Nejprve jej užívali načerno, později si vyjednali výpůjčku, která již vypršela. Mezitím objekt přešel ze správy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na SŽDC. Proti exekuci se zástupci Kliniky opakovaně bránili, soudy všech instancí jejich námitky zamítly. „Nechci nikoho podezřívat, že hájí soukromé zájmy jen jedné skupiny osob, ale možné je, že jde o jednání v zájmu jiné, nám neznámé skupiny proti skupině druhé. A protože máme z minulé doby špatné zkušenosti s mnohými ‚dobyvateli‘ a ‚exproprianty‘ nejrůznějších objektů v Praze i jiných městech, obávám se kritizovat státní instituce nebo soudní moc, i když ti, kteří tuto věc znají lépe, mohou mít jiné názory a argumenty,“ podotýká politolog.

„Ve slovech Tomáše Halíka je až mnoho pýchy.“

Kněz Tomáš Halík reagoval na „napomenutí,“ které mu udělil arcibiskup Duka, když pro Lidové noviny napsal text, ve kterém mimo jiné píše: „Samozřejmě bych se nyní mohl odvolat do Říma a nepochybně bych uspěl, protože právě v oněch otázkách ‚různých aspektů veřejného života‘ (např. otázce migrantů a vztahu k islámu), kde se s kardinálem Dukou neshodneme, stojím já upřímně a zcela na straně papeže – na rozdíl od pražského arcibiskupa, jemuž jsou bližší Klausovy a Zemanovy pozice. Pokud se v těchto věcech Dominik Duka snaží odvolávat na papeže, pak to činí citáty vytrženými ze souvislosti.“ Zbořil k tomu uvedl: „Ve slovech Tomáše Halíka je až mnoho pýchy a obávám se, že je až zaujatý svou blízkostí k politické moci, kterou prožíval po desetiletí. Možná že chce být nadále nejen mentorem, ale politickou autoritou a Lidové noviny mu posloužily jen jako prostředek k dehonestaci kardinála a arcibiskupa Dominika Duky. A také si myslím, že ho to není hodno.“



autor: Daniela Černá