Dá se Pavel brát vůbec vážně? Erik Best a dvě možnosti

Nový prezident republiky Petr Pavel má prý jedinečnou příležitost, jak ukázat, že nebyl vládním kandidátem a bude skutečnou politickou autoritou. ParlamentnímListům.cz to v den Pavlovy inaugurace řekl politický analytik Erik Best. Podle něho jde v první moment hlavně o valorizaci důchodů a případné veto. Do budoucna ale bude potřeba i něco jiného. Stále prý neznáme žádné prezidentovy názory a jeho vyjádření si podle Besta mnohdy protiřečí. „Jestliže si to uvědomí a začne projevovat pevné názory, může si vybudovat silnou a významnou pozici,“ konstatuje analytik.

reklama

Petr Pavel nastupuje do prezidentského úřadu a mnozí novináři, známé osobnosti a politici neskrývají nadšení. Výrazná část z nich neměla v lásce Václava Klause a po dvojím zvolení Miloše Zemana dávali svou nechuť najevo ještě výrazněji.

Anketa Jakou školní známkou hodnotíte prezidentství Miloše Zemana? 1 19% 2 59% 3 6% 4 8% 5 8% hlasovalo: 21214 lidí

Vydrží nadšení z prezidenta Pavla po celou dobu, anebo přijde vystřízlivění? Podle Erika Besta se to může stát. „Nevím, jak bude na všechno Pavel reagovat, ale zjistíme to poměrně brzy. Jak všichni víme, musí rozhodnout, co bude s novelou zákona o valorizaci penzí, tam se mnohé ukáže. Dosud není jasné, jak se zachová. Bude-li to akceptovat a zákon podepíše, popularita na sociálních sítích mu zůstane a přijde další vlna nadšení, ale naprosto ztratí důchodce a ty, kteří si mysleli, že taková změna a způsob, jakým byla prosazena, není ústavně v pořádku.

„Podpis tohoto zákona znamená, že ztratí obrovskou možnost hned na začátku ukázat, že je vyšší autorita, která se nerozhoduje podle politické situace, ale vnímá, že jde o spornou normu, že senioři měli legitimní očekávání, a nechce být tohoto součástí. Pak by mohl zareagovat vetem, ale zároveň to udělat brzy, aby dal vládě čas ho přehlasovat. Můžeme ovšem pouze spekulovat, bůhví, jak to bude. Nicméně Fiala už řekl, že jde o nezodpovědné chování, což je na prezidenta dost velký tlak,“ popisuje Erik Best.

Prezident Pavel by nicméně podle jeho slov odmítnutím seškrtání důchodů mohl dát jednoduše najevo, že nebyl vládním kandidátem na prezidenta a bude suverénním politickým hráčem. „Pakliže se takto zachová, dokázal by všem, že chce České republice do jisté míry vládnout a chce být stálou figurou bez ohledu na to, kdo sedí ve Strakově akademii. Svým způsobem by tím otevřel možnost, aby došlo na vládní úrovni ke změně. Zatím je na politické scéně relativně klid, takže nemusí Pavel být tím, kdo do toho hodí vidle,“ zamýšlí se analytik.

Fotogalerie: - Pavel z Hrzánského paláce

„Skandálnější než cokoli jiného je vyjádření Pavla k Michlovi a jeho osudu v čele České národní banky. Jednak to špatně vykládá, protože může pokračovat s prověrkou, kterou již má. Pavel vyvolává dojem, že to není v pořádku, jenže tak to není. Pokud by se to ale rozhodl dohrát do konce, trvat na vyšší prověrce bez ohledu na zákon a odvolat ho, prokázal by, že je silný hráč,“ nachází Best další téma.

Hodnotí rovněž, jak výraznou změnou pro Česko nový prezident bude. Nikoli pouze symbolicky, ale v reálném životě. „Pozoruji situaci dlouhodobě a hodně záleží na konzistenci prezidentů a politických lídrů. Andrej Babiš byl schopen si protiřečit několikrát v rámci jediného dne. Zeman s Klausem naproti tomu vůbec. Ti, pokud zaujali nějaké stanovisko, tak ho dodržovali, pokud vynecháme nějaké zásadní zvraty. V případě Petra Pavla víme přes měsíc, že se stane hlavou státu, ale stále nevíme, jaké má názory, protože mnohá jeho vyjádření si protiřečí. A to do takové míry, že pokud byste se ho obecně ptali, jaký má konkrétní postoj k záležitostem války na Ukrajině, nemáte jistotu, zda co řekne dnes, bude platit i zítra. Tak to bylo v době, kdy byl zvoleným prezidentem,“ říká.

„Bude-li v tom pokračovat, jeho pozice bude poměrně slabá. Nebude možné brát vážně jeho výroky. Jestliže si to uvědomí a začne projevovat pevné názory, může si vybudovat silnou a významnou pozici. Zatím jsme slyšeli hodně protichůdných výroků. Máme poslat Ukrajině stíhačky, ale ještě ne. Tak co to znamená? Nemáme mluvit s Ruskem. Jenže ministr zahraničí USA s ním právě mluvil. Tak co máme očekávat? Bude podporovat nákup amerických stíhaček? Jeho přítel po boku říká, že ne. Co prezident? Nevíme. Nedá se nic odhadnout. Nezmění-li dosavadní směřování, těžko může budit autoritu. Dosud autoritu měl, ale pouze danou zvolením, tím, že je generál ve výslužbě. Je to jakási zprostředkovaná autorita, tu skutečnou si bude muset sám vysloužit a udržet,“ konstatuje Erik Best.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.