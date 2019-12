Demonstrace se Babiše nedotknou. Ale jsou zde věci, které mohou zasáhnout jeho voliče. Politolog Jelínek je konkrétní

POLITOLOGOVÉ „O České republice se už i v Evropě začíná mluvit jako o Babišistánu, jako o velmi specifické zemi s velmi specifickým člověkem v čele vlády, který propojuje moc ekonomickou, politickou a mediální, a který si zároveň udržuje vysokou podporu veřejného mínění,“ analyzuje poslední události politolog Lukáš Jelínek. Stále trvá na tom, že premiéra Andreje Babiše nemá smysl k čemukoliv vyzývat a tvrdí, že jediné, co by mohlo zamávat s podporou voličů hnutí ANO je, kdyby byly zastaveny dotace z Evropské unie, nebo by premiérovy problémy museli daňoví poplatníci vracet z vlastní kapsy. V rozhovoru rovněž upozornil, že na všechno může doplatit ČSSD, která dělá premiérovi ve vládě fíkový list.

Proti premiérovi Andreji Babišovi se vzedmul odpor po auditu z Bruselu o střetu zájmů a po obnovení trestního stíhání od Pavla Zemana. Opozice vyzývá k rezignaci. Už minule jste mi řekl, že vyzývat Andreje Babiše k čemukoliv nemá smysl. Má to smysl tentokrát?

Ne, ani tentokrát to smysl nemá. Jednak proto, že Andrej Babiš se žádnému podobnému tlaku nepodvolí, a navíc situace není tak odlišná od té, v níž jsme byli před třemi měsíci, před půl rokem, protože jsme věděli o problémech Babiše se střetem zájmů i o kauze Čapí hnízdo, která byla vždy podezřelá. A v neposlední řadě, kdykoliv se Andrej Babiš ocitne pod tlakem, paradoxně mu začnou růst volební preference či sympatie voličů, takže ani z tohoto hlediska ten tlak není efektivní.

Tlak na premiéra v každém případě sílí, problémy se kumulují a v zápětí má přijít i zemědělský audit z Evropské unie. Domníváte se, že ani tohle všechno nepoškodí jméno Andreje Babiše u voličů hnutí ANO?

Myslím, že ne. Sice to může poškodit dobré jméno České republiky a jejího premiéra v zahraničí, ale voliči Andreje Babiše nehledí na jeho podnikání, na jeho soukromí. Zajímá je především jeho výkon coby předsedy vlády a to, co oni z jeho vládnutí mají. To znamená, jak se stará o ně a o jejich zájmy, o hospodářství, o sociální politiku a v tomto směru jsou spokojeni. Jediná věc, která by je podle mne mohla zasáhnout, kdyby finanční následky, které hrozí z dotační kauzy, nesli daňoví poplatníci. Tedy kdyby Česká republika musela vracet peníze, nebo kdyby se zastavily transfery peněz z Evropských fondů do České republiky tak, aby to občané pocítili. To je jediné, co by nějakým způsobem mohlo zamávat s podporou Andreje Babiše a já předpokládám, že on si tohle uvědomuje.

Už minule jste mi řekl, že Babiš ví, jak je společnost rozdělena na půl a stačí mu udržovat přízeň jedné nakloněné poloviny. Ta strategie mu bude vycházet ale pouze do doby, kdy i jeho příznivci začnou mít pocit, že je až příliš arogantní nebo přehlíživý ke svým oponentům: „To může zesílit v okamžiku, kdyby se Babišovy kauzy pohnuly dál, teď kdyby došlo k obžalobě za Čapí hnízdo, nebo kdyby i audity z Bruselu v definitivní verzi vyznívaly jasně proti Andreji Babišovi,“ řekl jste. To se nyní stalo, přesto změnu neočekáváte?

Jiná věc je, kdy Andrej Babiš vlastně začíná zpochybňovat i autoritu Evropské komise nebo Evropské unie jako takové. To by samozřejmě jeho voličům ještě nemuselo úplně vadit. Ale pokud by konflikt přerostl v nějaké soudní pře před Evropským soudním dvorem, nebo by Česká republika byla popotahovaná a musela by peníze vracet, či na to začala finančně doplácet, a Andrej Babiš by zostřoval svoji rétoriku nejen vůči domácím oponentům, ale i vůči zahraničním partnerům, tak to by už mohlo trochu nahlodat důvěru v něj jakožto člověka, který dokáže vhodně reprezentovat Českou republiku v zahraničí. Protože Andrej Babiš se doposud chlubí tím, že má spoustu přátel a spojenců v Evropě a dokáže spoustu věcí domluvit. Pokud by se ukázalo, že tu vzniká nějaká bariéra, která by bránila zastupování České republiky navenek, mohlo by to jeho sympatizanty přinejmenším znejistět.

Už jste na to dvakrát narazil a já se na to chci i zeptat. Jaký obrázek tedy podle vás Česká republika v Evropské unii v souvislosti s tímto děním předkládá?

Myslím, že už se o České republice i v Evropě začíná mluvit jako o Babišistánu, jako o velmi specifické zemi s velmi specifickým člověkem v čele vlády, který propojuje moc ekonomickou, politickou a mediální, a který si zároveň udržuje vysokou podporu veřejného mínění. To znamená, že jde o velmi zvláštní typ politika, protože je pravda, že ve světě nejde o unikátní případ - zažili jsme trestně stíhané premiéry a prezidenty, ale většinou to otřáslo s jejich podporu a jejich pověstí. V případě Andreje Babiše se to nestává. Na jednu stranu to i navenek vypadá, že jsme země, která Babišovi i přes jeho problémy do značné míry věří, ale zároveň v zemích, kde jsou skutečně hákliví na politickou kulturu, ale i na věci jako je střet zájmů nebo odstřihnutí politiků od podnikatelského prostředí, musí nevěřícně kroutit hlavou nad tím, že české veřejné mínění je proti tomu naprosto imunní.

Není běžné, aby byl premiér trestně stíhán, zároveň čelil obvinění ze střetu zájmů a neoprávněného čerpání dotací, a přesto zůstával ve své pozici. Senátor a lidovec Jiří Čunek mi v rozhovoru řekl, že by takovou věc uznal, kdybychom nežili v České republice. Co vy na to?

To je velmi nešťastný pohled a úplně mu nerozumím, protože by to znamenalo, že je běžné, že se politici dostávají do střetu zájmů nebo se dopouštějí protiprávní činnosti. Nemyslím, že by české orgány v trestním řízení byly přísnější než ty ve zbytku Evropy. Spíše si myslím, že politici jsou mnohem méně opatrní v tom, co dělají a mnohem méně ctí pravidla, než politici na západě.

Nejpravděpodobnější je, že Evropská unie, co se týká Agrofertu a dotací, už peníze směrem do premiérovy firmy chtít posílat nebude. Domníváte se, že přichází doba, kdy si Andrej Babiš bude muset vybrat mezi obchodem a politikou?

To je ale dost nepravděpodobné, že by celý majetek kompletně předal někomu jinému…

Nevím, jsou nejrůznější možnosti, ke kterým může Andrej Babiš přistoupit. Bude se především snažit vyhnout tomu, aby se musel zbavit politické funkce, nebo firmy. Vše, co je mezi tím, budou jeho právníci prozkoumávat jako možnost, která by mohla být únikovým řešením.

Podle toho, jak se spolu bavíme, se zdá, že nepředpokládáte, že by se premiéra jakkoliv dotkly demonstrace, které se chystají aktuálně ještě před Vánocemi?

Nemyslím, že by se ho nějak zvlášť dotkly. Nemyslím, že by na těch demonstracích zaznělo něco jiného, než co na nich zaznívalo ještě v červnu v době, kdy byl Andrej Babiš stále ještě trestně stíhán. Ale rozumím, že organizátoři demonstrace svolávají, protože zatímco v listopadu ty důvody ještě nebyly tak intenzivní a demonstrace i požadavky vyznívaly dost obecně, tak v tuto chvíli mohou být demonstrace směřované přímo k Andreji Babišovi jako premiérovi se střetem zájmů, jako k premiérovi, který je trestně stíhaný, a to si myslím, že může jeho odpůrce znovu vyšvihnout do sedla. Ale nečekám, že by demonstrace měly nějaký praktický dopad, protože ten chleba se láme v Poslanecké sněmovně, nebo ve vládní koalici a pokud Andrej Babiš ustojí svoji situaci před poslanci a koaličními partnery, tak podle mne předsedou vlády zůstane.

Jak politicky vnímáte taneček kolem abolice mezi premiérem a prezidentem Milošem Zemanem?

Myslím, že prezident Miloš Zeman chtěl Andreji Babišovi splatit nějaký dluh, zachovat se k němu přátelsky a naznačit i na veřejnosti, že nevěří důvodům, kvůli kterým je trestně stíhaný. Ale je od Andreje Babiše rozhodně správné, že abolici přijmout odmítl, protože pokud si skutečně věří, že žádný trestný čin nespáchal a ničeho se nedopustil, nemá důvod přijímat abolici od prezidenta. Zvlášť, když je to kontrasignovaná pravomoc, to znamená, že by se k tomu musel vyjádřit on sám, potažmo vláda - což by bylo velmi nepříjemné a ožehavé, a to už by sakramentsky zavánělo střetem zájmů. Proto byla reakce Andreje Babiše podle mne jediná možná. V tom okamžiku ani prezident nemá důvod, aby k abolici přistupoval.

Ten, kdo se ocitl v nelehké situaci, je koaliční partner hnutí ANO – tedy ČSSD. V jaké pozici se nachází? Může premiérovy problémy nakonec odnést více, než Andrej Babiš?

Paradoxně to nakonec sociální demokracie může odnést více, než Andrej Babiš, protože zatímco za Andrejem Babišem stojí voliči, kteří jsou skálopevně přesvědčeni, že nic neudělal a je velmi prospěšný České republice, tak voliči sociální demokracie jsou vlažnější a mohou mít různé důvody, proč stranu v současnosti podporovat. Ale v okamžiku, kdy se ukáže, že sociální demokracie drží premiéra, který má jednak pošpiněnou pověst před našimi evropskými partnery, a který je skutečně nadále mezi obviněnými, tak to sociálně demokratičtí voliči mohou politické straně, která Andreje Babiše drží u moci, spočítat. Takže sociální demokraté mohou doplatit na to, že premiérovi dělají fíkový list ve vládě.

Na druhou stranu sociální demokracie zvážila všechna pro a proti, a řekla si, že je pro ni důležitější plnit svůj politický program ve vládě, než koketovat s odchodem z vlády. To už jsme poznali při letní krizi u obsazování ministerstva kultury. V současnosti sociální demokraté tento svůj postoj potvrzují, takže ani nepředpokládám, že by v sociální demokracii převážilo volání po tom, aby strana z vlády odešla. To jediné, co sociální demokraté budou dělat, jsou apely, aby Andrej Babiš svými kauzami vládu nezatěžoval, aby je řešil rychle a aby se Česká republika vyhnula tomu, že by za dotační problémy nesli odpovědnost daňoví poplatníci. Zkrátka ať si to Andrej Babiš a jeho bývalá firma vyřeší sami.

