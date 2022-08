Fiala drží Rakušana ve funkci za každou cenu. Co to znamená? Znalec napovídá. ODS, pozor!

reklama

Ustojí podle Jelínka ministr vnitra tlak, kterému čelí kvůli kauze Dozimetr i kvůli jmenování Petra Mlejnka do čela Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI)?

„Podle toho, co vyšlo ze středečního jednání vlády, má Rakušan důvěru koaličních partnerů a premiéra Fialy, kteří za ním stojí. Sám se k rezignaci nechystá a zdá se, že situaci ustojí. Možná, kdyby zavčasu rezignoval na ministerské křeslo, mohl si ještě zajistit politickou budoucnost, ale o co déle zůstane ve funkci, tím více můžeme mluvit o začátku jeho politického konce. Když se nedokáže se situací, v jaké se ocitl, férově vypořádat, je pravděpodobné, že voliči to dříve či později spočítají jemu, STANu i zbylým koaličním stranám, které se za něj postavily,“ řekl Jelínek.

Vysvětlil také, že pravdu mají politici, když říkají, že pokud je politik zatížen problémem a podezřením, je nejlépe se stáhnout, odpracovat si to a pak se vrátit.

„To, že Rakušan zůstává ministrem nejen po předchozích aférách Starostů a nezávislých, ale i po současné aféře, prostě jen vypovídá o tom, že je mu bližší košile než kabát a na politickou budoucnost svoji a svého hnutí nemyslí. Jinak mám dojem, že situace je neudržitelná,“ míní politolog. S tím, že není možné, aby ministr vnitra za STAN, jehož někteří politici museli skončit kvůli kontaktům s Redlem (zlínský podnikatel vazebně stíhaný jako hlava korupční kauzy Dozimetr), jmenoval do čela rozvědky dalšího člověka, který byl s Redlem rovněž v kontaktu.

„To si měl vzít Rakušan k srdci a vyhodnotit, že je to třeskuté a měl sáhnout po jiném člověku z bezpečnostní komunity. Pokud by tedy nechtěl tvrdit, že mezi bezpečnostní komunitou nezbyl nikdo, kdo si netykal s Redlem. Doufám, že tomu tak nenít,“ podotkl s nadsázkou Lukáš Jelínek. „A za tento chybný krok by Rakušan měl nést odpovědnost.“

Nebyl připraven převzít vládní odpovědnost

Ministr vnitra je tedy hlavou policie, která vyšetřuje jeho hnutí kvůli korupci. Zároveň jmenoval do čela ÚZSI člověka, který měl s hlavou této korupce kontakty, o nichž Rakušan věděl, a navíc se ukázalo, že bez dostatečné prověrky. Dokud byly současné vládní strany v opozici, jejich kritika mířila k bývalému premiérovi Andreji Babišovi kvůli střetu zájmů, ovlivňování nezávislých orgánů a podobně. Připadá politikovi na jiné straně plotu situace jinak, nebo se bojí o koaliční vládnutí?

„Je to obojí. Nedostatek sebereflexe i hlídání dobytých pozic, a tak se chovají všechny politické strany, které se dostanou k moci. Problém je, že v tuto chvíli politici dělají to samé, co vyčítali Andrej Babišovi. Tedy laťku politické kultury nezvedli, jak slibovali, a místo toho se protloukáme od jedné aféry ke druhé, z nichž většinu nám servírují Starostové a nezávislí, kteří původně kdysi vypadali jako ten nejčistší a nejférovější tým. A viděli jsme to i na Rakušanovi, který působil jako nadějný politik, poctivý, který se chová naprosto racionálně, a tato pověst ho provázela i z Kolína, odkud přišel, ale i z pozice opozičního předáka. Ale pak se ukázalo, že i on, jako celá řada politiků, není připraven na převzetí vládní odpovědnosti,“ vyjádřil svůj názor dlouholetý politický analytik Lukáš Jelínek.

Současné vystupování dle Jelínka svědčí o sestupující popularitě: „Když hned na začátku nasednete do špatného vlaku, špatně se z něj vystupuje... Dnes vidíme, že Rakušan nehledá chybu v sobě a ve svých spolupracovních, ale v soupeřích a v protivnících, jak svědčí i jeho poslední status na jeho facebooku. A myslím, že jde o ukázku jakéhosi sešupu politika. Rakušan není první ani poslední, zkrátka na nejvyšších místech ztrácí soudnost a přestává věci vyhodnocovat s chladnou hlavou, když se dostane do klíčových situací,“ míní Lukáš Jelínek.

To, že premiér Petr Fiala (ODS) za svým ministrem ze STANu stojí, prý svědčí o tom, že Fiala je jedním ze slabých premiérů, kteří neumějí praštit do stolu, a neumí si zjednat pořádek ve vládě. „Necítí se pevný v kramflecích, aby dokázal Rakušanovi vysvětlit jeho počínání, a tím pádem přebírá spoluodpovědnost. I před svými voliči a před členy ODS, kteří mohou být časem nespokojeni se způsobem fungování vlády.“

Politolog rovněž upozornil, že klíčové je nyní dotáhnout předsednictví Evropské unie, zvládnout boj s inflací i s energetickou krizí – ale to ještě neznamená, že by měl premiér krýt problémy svých koaličních partnerů. Zvláště když jejich průšvihy se podílejí na tom, že popularita vlády klesá.

Spolu chyceni, spolu pověšeni

Jelínek se domnívá, že změna na postu ministra vnitra nebo výměna resortů by byla pro celou koalici ozdravná. „Nikdo nemluví o tom, že by museli Starostové opustit vládu, dokonce se z počátku mluvilo o tom, že by z vlády neodcházel ani Rakušan - jen kdyby se chopil méně konfliktního resortu. Ale to se nestalo, tím pádem Fiala přezval za Víta Rakušana odpovědnost a voliči se často chovají podle zásady spolu chyceni, spolu pověšeni. S tím musí ODS počítat,“ shrnul. Při rozhodování voličů bude z jeho pohledu hrát hlavní roli to, jak si vláda počíná v ekonomické krizi, a tam by STAN ještě měli nějakou šanci zachránit svoji pozici.“ Ovšem ani na tomto poli se STAN a vládě nedaří, proto se více hovoří i o aférách a skandálech,“ poznamenal.

Nápady jako zrušení stavebního spoření podporovaného státem ukazují na změnu vládní strategie. „Vláda se původně tvářila, že bude předkládat dohodnutá řešení a nebude o nich vést veřejnou debatu předem. Slyšeli jsme Fialu o kompenzaci nákladů na bydlení, které musejí být korigovány, debatu o rušení stavebního spoření, která teprve ve vládní koalici začíná, a přinejmenším lidovci jsou proti, do toho přišel ministr financí Stanjura s informací, že daň z nečekaného zisku by se nemusela týkat jen bank, ale i jiných ekonomických sektorů, které nejmenoval. V minulosti se však vláda tvářila, že řekne pouze to, co je definitivně jasné. Dnes v přímém přenosu sledujeme odhady, úvahy ministrů a často nepřesné informace ministrů,“ vyjmenoval Lukáš Jelínek.

Přízeň voličů se nezískává proklamací prázdných hesel

Věří tedy Češi stále dokola politikům s hesly, jak porazí korupci a zlepší fungování státu, aby se pak ukázalo zase to samé – korupce a manipulace? „Čeští politici jen klopýtají za událostmi a vytvořili si představu, že když si vytvoří nějaký mediální obraz, zajistí jim to politickou nesmrtelnost. Ale zapomínají na to, že přízeň voličů se neodvíjí od proklamací prázdných hesel a hlášením se k hodnotám, tradicím či osobnostem, ale od schopnosti prakticky reagovat na situace, které potkávají stát a občany. A tam politici často narážejí. Mají pocit, že si vystačí s politickou ideologií a vše ostatní jim padne k nohám. Když mají ale zvládat krizové situace a přicházet s novými nápady, ukazuje se jejich obrovská bezmoc, a to souvisí s tím, že jsme v České republice 30 let od listopadu 1989 ještě nepřivykli politice a politici nedoceňují význam své profese. Lidé nemají důvěru v politické strany, jsou zacyklení, stojí proti sobě dva politické tábory, z nichž ani jeden při řešení krize neobstál. A z toho se velmi těžko vybírá,“ dodal Lukáš Jelínek.

