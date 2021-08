Fiala premiér, Babiš prezident? Fantastický scénář, ale expert by ho nevylučoval

Ideální vyústění možné patové situace po volbách vidí Jiří Mikeš, dlouholetý šéf Asociace komunikačních agentur, v dohodě, v níž by Andrej Babiš aspiroval na prezidenta a premiérem by se stal Petr Fiala. „Není žádný razantní politik, je to noblesní člověk, který má vystupování. Určitě by nedělal republice ostudu. Umí se oblékat, vypadá dobře, myslí mu to. Pak by záleželo na tom, koho by si vybral do týmu. Tam by musel být velice obezřetný, aby se mu tam nedostali lidé neakceptovatelní pro mlčící většinu. Pak by nastal mazec,“ domníval se.

Petr Fiala, lídr koalice SPOLU, předseda ODS. Stane se po volbách premiérem? Nyní v rámci předvolební kampaně objíždí republiku a je aktivní na sociálních sítích, kde slibuje změnu, která by měla přijít po Babišovi. „Éra nezodpovědného populismu naší zemi zasadila tvrdou ránu. Vydrancovala státní rozpočet, rozdělila společnost a narušila důvěru veřejnosti ve spravedlivý stát. Je čas na změnu. Ale ne na změnu v podobě experimentu, ale rozumnou, promyšlenou, zodpovědnou politiku, opřenou o skutečné hodnoty,“ uvádí.

Jindy zase píše: „Mám velkou radost, že zase mohu jezdit za Vámi po celé zemi. Často mi říkáte, ať už s tím něco uděláme. Nadáváte na Babiše, na politiku obecně. A já říkám – už jen pár měsíců do voleb. Spolu dáme Česko dohromady. Hlavně ale na cestách vidím hodně pozitivní energie. Nevzdáváte se. Soustředíte se na práci, podnikání, staráte se o děti a někteří o své rodiče ve vyšším věku. Vidím, jaký má naše země potenciál. Vidím, že zase můžeme patřit mezi nejlepší země na světě, jako za první republiky. Jen potřebujeme rozumnou a kompetentní vládu, pak to půjde.“

Také hodně slibuje (ovšem kdo ne...). „Slíbil jsem, že daně zvyšovat nebudeme, na zbytečných výdajích státu ušetříme 100 miliard, další stovky miliard státní pokladna získá díky ekonomickému růstu,“ sděluje. Nebo také: „Vymýšlet, ne montovat. To je budoucnost naší ekonomiky. Abychom si vydělali na školy, silnice, důchody, ale také mohli být hrdí, že české výrobky chtějí všude na světě.“ Slibů je mnohem více – „Využijeme peněz z evropských fondů na výstavbu klíčové dopravní infrastruktury, nastartujeme investice do sportovních zařízení a vybavení škol, chceme dát do školství 5,2 procent HDP a zaručit učitelům 130 procent průměrné mzdy, podpoříme odborné vzdělávání na středních odborných školách a středních odborných učilištích, postaráme se o to, aby se státu zlepšila paměť...“

Víno, tenis, sako

Petru Fialovi je občas někým vyčítáno, že působí příliš akademicky, či přímo jako suchar. Toto označení se snaží zvrátit, a tak se na Facebooku můžeme dočíst o fotbale či tenisu. „Mám moc rád fotbal, ale je tu ještě jeden sport, který mě provází celý život. Je to tenis. Začal jsem ho hrát ve dvanácti letech a hraji ho dodnes. Začínal jsem v Sokole Žabovřesky a učili mě i takoví slavní brněnští hráči jako Otmar Grydil. Ten mě pak doporučil do Tesly Brno. Pak ale přišly potíže s kolenem, a tak jsem musel na chvíli přestat hrát. K tenisu jsem se pak vrátil jako k zábavě, kterou už jsem neopustil,“ prozrazuje s tím, že zkoušel hrát i basketbal, hodně lyžoval a rád plave. „Hrával jsem jako kluk i závodně šachy a v sedmdesátých letech jsem jezdil i na skateboardu, který jsem si ovšem musel tehdy vyrobit sám. Dřevěné prkno mělo kolečka z kolečkových bruslí, ale z kopce jelo pěkně,“ popsal.

Přiznal též, že má rád víno. „Víno mám rád, ostatně je i symbolem regionu, ve kterém žiji. Není to jen nápoj, je to životní styl, kultura, má náboženský význam, ale je to symbol radosti a zdroj. Samozřejmě v rozumné míře. Nedejte moc na rady, jak se víno hodí k určitému typu jídla, a co k čemu nesmíte. Jsou to občas užitečné rady, ale žádné dogma. Člověk si má vybrat prostě podle toho, co mu chutná. Tak na zdraví a ať to vinařům letos pěkně zraje,“ konstatoval.

U tohoto příspěvku je vyfocen, jak se prochází mezi vinicemi, oblečen v saku. Což mu také někdo vyčítá. Svůj styl oblékání vysvětluje v dalším textu. „Můj otec kdysi řekl, že gentleman se pozná podle toho, že když je sám doma a chystá si jídlo, tak si pěkně prostře, jako by byl ve společnosti. Bez ohledu na to, jestli se někdo dívá nebo ne. Byl jsem vychován v kultivovaném měšťanském prostředí, kde bylo plno lásky, porozumění, ale taky se dbalo na zvyky, tradice a formu. Proto mě třeba sem tam lidi vidí, že dělám v saku něco, co většina lidí v saku nedělá, ale já to tak prostě mám... Sako je příjemné, drží tvar, má spoustu kapes. Ovšem nebojte se, zase tak extrémní to není. Třeba u televize v saku nesedím, ani tenis v něm nehraju,“ uvedl a dodal: „Ale především – oblečením něco vyjadřujete. Dobrým oblečením vyjadřujete úctu k druhým, respekt k instituci, kterou reprezentujete, k úkolu, který máte. Cítím to tak, a proto mě i nadále často uvidíte v obleku s kravatou. Veřejný prostor musíme kultivovat, posilovat pravidla slušnosti i vzájemného respektu, jinak všechno ztratíme. I na formě záleží...“

Není žádný razantní politik, je to noblesní člověk, který má vystupování

Co říká na chování a vystupování Petra Fialy, se PL.cz zeptaly Jiřího Mikeše, bývalého prezidenta Rady reklam a dlouholetého šéfa Asociace komunikačních agentur. Ten rozvinul zajímavou teorii. „Pokud by se Andrej Babiš stal prezidentem, Petr Fiala by pak byl ideálním předsedou vlády, protože by se na něm mohli shodnout. Není žádný razantní politik, je to noblesní člověk, který má vystupování. Měl by proti sobě silnou opozici, protože pak by podle mě došlo k novému sepsání opoziční smlouvy mezi SPOLU, a dokonce i ANO, pokud by šly na to, aby byl Babiš prezident. Je to fantastický scénář, ale já bych ho nevylučoval,“ sdělil.

Tuto dohodu vidí jako možnou už po podzimních volbách, kdy se očekává velmi vyrovnaná situace. „Koho jiného by tam mohli dát? Pan Bartoš už je na ministerského předsedu passé. Jediný svým způsobem neutrální je pan Fiala. Určitě by nedělal republice ostudu. Umí se oblékat, vypadá dobře, myslí mu to. Není to žádný politický rabiát, ale jako ministerský předseda, proč ne,“ domníval se Mikeš.

To, že je Fialovi vyčítán nedostatek lídrovství či razance, vidí Mikeš v současnosti jako jeho přednost. „Najednou by se z tohoto jeho nedostatku stala přednost, protože on by vyhovoval jak těm, tak těm. Dalo by se s ním jednat, kdežto s Bartošem nebo třeba Okamurou by se těžko jednalo. Petr Fiala není razantní lídr, ale noblesní člověk,“ konstatoval. V případné povolební možné patové situaci je důležitý ten, kdo je přijatelnější pro více stran. „Pak by záleželo na tom, koho by si vybral do týmu. Tam by musel být velice obezřetný, koho tam vezme, aby se mu tam nedostali lidé neakceptovatelní pro mlčící většinu. Pak by nastal mazec. Kdyby ministryní udělal Pekarovou nebo další takové,“ objasnil s tím, že opravdu nevylučuje, že Petr Fiala bude premiérem.

„Slibuje návrat do určitého klidu, návrat určitého rozumného jednání. Jde o to, jestli to voliči akceptují. Myslím, že volby nevyhraje. Má tam balvany lidovců a TOPky. To jsou šutry, které si přivázal, a potáhnou ho dolů. Nicméně může být druhý. Pak Babiš třeba řekne, že už toho má dost a svůj úkol už splnil a dohodnou se. Myslím, že by to bylo skvělé řešení, Babiš jako prezident a Fiala jako ministerský předseda,“ uzavřel Jiří Mikeš.

