Fialův „mozek“ vybouchl a vyděsil už úplně všechny

Premiér Petr Fiala (ODS) nebyl v posledních dnech jediným, kdo tvrdil, že u nás „přetrvává blbá nálada“ – stejné spojení použil taktéž premiérův poradce František Cerha, jenž současně kárá česká média za to, jak o situaci v Česku informují. „Tahle politika ‚blbé nálady‘ je jen úrodnou půdou pro populisty a extremisty,“ napomenul Fialův „mozek“ české novináře a vzkázal, že bychom si neměli „hrát na to, že jsou novináři nějaká nedotknutelná kasta“. Komentátor Petr Holec pro PL.cz v reakci na to zhodnotil, že si nemyslí, že by u nás byla média k Fialovu kabinetu přehnaně kritická a prozradil, proč Cerhu vnímá coby „ideologický mozek Fialovy zarputilosti“. „Rozčarovaná jsou i ta média, o kterých si vláda původně myslela, že je má na své straně,“ zmínil pak pro PL.cz politolog Lukáš Jelínek. Cerha ostatně vyděsil i provládní novináře.

„Leckde čtu, že zase máme ‚blbou náladu‘. Myslím ale, že je přesnější si přiznat, že s mírnými přestávkami tady tento pocit přetrvává už pěkně dlouho. Když se ale rozhlédneme kolem sebe, podíváme se na fakta a srovnáme si to s jinými zeměmi, tak zjistíme, že zase tolik důvodů pro skepsi a naštvanost nemáme,“ navázal Fiala na výrok prvního polistopadového prezidenta Václava Havla a lidem vysvětloval, že nemají důvody, aby byli naštvaní.



„Žijeme v jedné z nejbezpečnějších zemí světa. Prakticky neznáme nezaměstnanost. Patříme k nejrozvinutějším státům na naší planetě, ekonomicky a vlastně z jakéhokoliv hlediska. Kvalita našich veřejných služeb je vysoká, a to i ve srovnání s bohatšími zeměmi. Máme fungující demokracii. I když vím, že je v naší zemi stále co zlepšovat, ‚blbou náladou‘ to rozhodně nespravíme,“ poučil premiér české občany a doporučil jim, aby své rozpoložení přehodnotili, jelikož se dle něj „skepsí, naštváním a škarohlídstvím ještě nikdy žádný problém nevyřešil“.

Premiérova slova o „blbé náladě“ však ani zdaleka nebyla první, která v posledních dnech z vládního prostředí vyšla – před několika dny je již použil premiérův poradce František Cerha, jenž však namísto k občanům své výroky cílil na novináře a česká média.



Česká média premiérův poradce napomenul za to, jak líčí situaci v Česku, která podle něj „není ani náhodou tak strašná“. „Žijeme v bezpečné zemi, která patří mezi nejbohatší na světě. Chápu, že ne všem se daří tak, jak by si představovali. Ale to nemá být pro média záminka k tomu, líčit ČR, která je na pokraji rozvratu,“ mínil.



Novináře za to, co píší, následně Cerha napomenul, že „tahle politika ‚blbé nálady‘ je jen úrodnou půdou pro populisty a extremisty“.

Tahle politika “blbe nalady” je jen urodnou pudou pro populisty a extremisty. A budu to rikat, i kdyz me rada lidi nadava a pokousi se dehonestovat. Slunce v dusi. Howgh. — Frantisek Cerha (@Cerha) December 6, 2023

Fotogalerie: - Před zasedáním vlády

Cerha tato svá slova uveřejnil v minulém týdnu krátce poté, co se dostal do křížku se serverem SeznamZprávy.cz, který označil za „hlavní bulvární médium v zemi“. „To, co předvádějí jejich editoři v honbě za kliky, je fascinující. Kdybych byl majitelem bulváru, hned bych je angažoval. Skvělá práce. Jen teda pak nebrečme, až nám tu povládne Babiš s Okamurou a Rajchlem…“ obořil se premiérův poradce na SeznamZprávy.cz.

Hlavní bulvární médium v zemi není Blesk, ale @SeznamZpravy. To, co předvádějí jejich editoři v honbě za kliky, je fascinující. Kdybych byl majitelem bulváru, hned bych je angažoval. Skvělá práce??

Jen teda pak nebrečme, až nám tu povládne Babiš s Okamurou a Rajchlem…??>? — Frantisek Cerha (@Cerha) December 6, 2023

Doplnil, že má dlouhodobě pocit, že titulky na SeznamZprávách.cz jsou „dryáčnické“ a „často neodpovídající samotným textům“, přičemž mu novináři z tohoto média měli sdělit, že tamní redakce funguje na principu „honu za čteností“.

„‚Titulek prodává‘, je potřeba honit ‚kliky‘, aby byla čtenost. Chápu. Ale pak si nehrajme na to, že každá kritika médií je snaha o omezení jejich nezávislosti. Jediné, co bych chtěl, je, aby i novináři sdíleli odpovědnost k demokracii a nerozleptávali důvěru lidi ‚honem za kliky‘,“ upřesnil posléze, načež dodal, abychom si „nehráli na to, že jsou novináři nějaká nedotknutelná kasta“. „I mezi nimi jsou lidé, kteří své texty prodávají, krátí daně, berou drogy, sloužili, popř. stále slouží zájmům AB (Andreje Babiše, pozn. red.) atd. Stejně jako mezi politiky jsou mezi nimi lidé, jejichž charakter je ‚levý‘,“ napsal.

Fotogalerie: - Stop cenzuře

Problémem pak dle Cerhy je, že „díky falešné ‚novinářské kolegialitě‘, se o ničem takovém veřejnost nedozví“. „Je fakt směšné, když mě tu obvinují z útoku na nezávislá média lidé, kteří roky pracovali pro média patřící AB a jejich kolegové jim ani nejsou schopni říct, že by raději měli mlčet,“ reagoval pak na kritiku, kterou spustilo jeho označení SeznamZpráv.cz za „hlavní bulvární médium v zemi“.

„Média líčí situaci v Česku ještě moc optimisticky“



Komentátor Petr Holec pro ParlamentníListy.cz v reakci tato Cerhova slova kontroval s tím, že média v Česku nejsou ani zdaleka tak kritická, jak si premiérův poradce myslí. „Média – nebo těch 70 procent vládních médií – líčí situaci v Česku ještě moc optimisticky a vládě stále nahrávají. Kdyby byla situace jako před nástupem Fialovy vlády, tak tady média permanentně explodují všemi těmi negativními průšvihy, ekonomickými daty i sociologickými průzkumy, z nichž ani jeden není pozitivní… Druhou věcí jsou také personální útoky, které se odehrávaly na adresu expremiéra Andreje Babiše a bývalého prezidenta Miloše Zemana – ty se teď také nedějí a na Fialu téměř nikdo neútočí,“ zhodnotil Holec s tím, že současný kabinet nezažívá ze strany médií ani zdaleka to, co od médií měli snášet předchozí předsedové českých vlád či dřívější hlavy státu.

A jak hodnotí výroky premiéra i jeho poradce o „blbé náladě“? „Já ‚blbou náladu‘ nemám, protože díky premiérovi Fialovi a jeho vládě zažívám největší legraci za poslední léta,“ glosoval pro ParlamentníListy.cz Holec, načež poukázal na aktuální průzkum agentury Kantar, z něhož vyplynulo, že politickou situaci v Česku za velmi dobrou aktuálně nepovažuje ani 1 procento dotázaných a za spíše dobrou ji pak označilo pouhých 16 %. „To jsou historicky negativní sociologická data – pro vládu tragická – a Petr Fiala se to snaží jakoby ‚hodit na nás‘, že to je ‚blbá nálada‘,“ komentoval, načež upozornil, že lidé aktuálně za poslední 2 roky výrazně zchudli a „od nového roku zchudneme ještě jednou kvůli novému vládnímu daňovému balíku, což prostě na náladě nepřidá“.



„Petr Fiala zkusil všechno toto převést do blbé nálady, za kterou si údajně můžeme sami. On nám vlastně říká: ‚Všechno je tady od doby, co jsem přišel do vlády, téměř nejhorší za poslední dobu, ale není důvod propadat skepsi a pesimismu‘,“ doplnil Holec.

Fotogalerie: - Odbory proti vládě

Za Cerhovými slovy komentátor spatřuje i určitý tlak na média a premiérova poradce označil coby „ideologický mozek Fialovy zarputilosti“, jenž má stát za tím, že ministerský předseda odmítá v lecčem vycouvat a uznat případné chyby. „I Babiš se dokázal během covidu omluvit… Všechny vlády dělají logicky chyby,“ poznačil Holec.



To, jak je premiérův poradce „odtržený od reality stejně jako Fiala“, pak dle něj popisuje Cerhův komentář k protestům odborů, do nichž se zapojilo i mnoho českých škol. Cerha tehdy na sociální síť napsal, že „vláda nemůže odborům ustoupit“. „Slíbila, že dá zemi do pořádku a musí se o to pokusit. Odbory nechápou, že nelze socialisticky pracovat a kapitalisticky žít. Koalice se nesmí podělat z preferencí nebo médií, jinak to s ní špatně skončí. Volby budou v říjnu 2025, ne v lednu 2024,“ uveřejnil. Dle Holce však „nepochopil, že lidé tady kapitalisticky pracují, ale socialisticky žijí, a to kvůli tomu, že jsou u nás příjmy stále nižší oproti Západu“.



„Češi, kteří pracují v Amazonu nebo v Albertu v Česku makají stejně kapitalisticky jako Němci či Francouzi ve stejných firmách, akorát za menší prachy, protože si matky těchto firem odvádějí odsud 300 miliard v dividendách ročně… Ale já chápu, že takový komentář může Cerha napsat – protože on v životě kapitalisticky nemakal a socialisticky žije, jelikož je placený i z našich peněz, které například získávají politické strany,“ doplnil komentátor Petr Holec.

Fotogalerie: - Vládní tiskovka

Rozčarovaní už nejsou jen voliči



Jako nepříliš šťastná vnímá vyjádření Fialy i jeho poradce také politolog Lukáš Jelínek. „Politici i jejich poradci by se spíše nežli radám, jak bychom měli číst situaci, měli sami věnovat tomu, jaké jsou osudy konkrétních voličů, na něž dopadají všechna ta vládní opatření související s úsporným balíčkem, se státním rozpočtem, s energetickou krizí, a tak dále. To, co Fialově vládě chybí, je základní empatie – schopnost dívat se na velké problémy očima obyčejných lidí, obyčejných voličů,“ vyjádřil se pro ParlamentníListy.cz Jelínek a aktuální zmiňované výroky ze sociálních sítí označil za „přesně opačný přístup“. „Přesvědčovat hladového, že je ve skutečnosti vlastně sytý, nikdy žádný velký smysl nedává,“ doplnil.

Cerhovu kritiku, jež směřovala zejména k SeznamZprávám.cz, pak Jelínek komentoval s tím, že je zřejmě vláda „hodně překvapená tím, že i média, která lze definovat jako pravicová a liberální, jsou k ní v současnosti kritická a zapomínají přitom, že stejně jako jsou z vládní politiky rozčarovaní mnozí její voliči, jsou rozčarovaná i ta média, o kterých si vláda původně myslela, že je má na své straně“.

Fotogalerie: - Jednání o rozpočtu

To, že začínají být stále kritičtější k vládě i média, jako jsou SeznamZprávy.cz, pak Jelínek považuje „při výkonech vlády“ za „logické“. „To poslední, na co by měla mít vláda, politici nebo jejich poradci čas, je kádrování médií a novinářů, kdo jak o vládě píše a proč. Oni by se měli zabývat skutečně těmi věcnými problémy a tu mediální reflexi nechat na ostatních,“ dodal Jelínek pro ParlamentníListy.cz.

„Pro vládu Babiše s Okamurou tady děláte nejvíc vy"

Jelínek s Holcem nejsou jediní, kteří se na Cerhovo vyjádření směrem k médiím dívají kriticky. Novinář Deníku N Jan Moláček tvrzení premiérovu poradci vrátil s označení situace za „útok na nezávislá média“.



„Pro vládu Babiše s Okamurou tady děláte nejvíc vy. A pokud ještě budete útočit na nezávislá média, která na rozdíl od vlády neschopné vyřešit ani předraženou Nutellu dělají dobře svou práci, tak už k ní nemáte daleko sami,“ vzkázal Moláček na sociální síti X.

Pro vládu Babiše s Okamurou tady děláte nejvíc vy. A pokud ještě budete útočit na nezávislá média, která na rozdíl od vlády neschopné vyřešit ani předraženou Nutellu dělají dobře svou práci, tak už k ní nemáte daleko sami. — Jan Moláček ???????? (@janmolacek) December 6, 2023

„Jo, jo, za příchod Babiše určitě budou moct SeznamZprávy.cz a ne špatné vládnutí, které odrazuje i vlastní voliče,“ došla trpělivost také analytiku a aktivistovi Andreji Poleščukovi.

Jo, jo, za příchod Babiše určitě budou moct SeznamZpravy a ne špatné vládnutí, které odrazuje i vlastní voliče. — Andrej Poleščuk (@andrewofpolesia) December 6, 2023

Fotogalerie: - Před jednáním vlády vzkázal, že se novináři chystají ve své práci pokračovat dále i přesto, že na ně poradce premiéra „útočí“.

Dobry den, rad bych se zeptal, jak osobne reflektujete svou dlouholetou karieru v MF Dnes v dobe, kdy patrila A.Babišovi? Vy jste tam prece nebyl “par mesicu z mladicke nerozvaznosti”, ale roky. Jste hrdy na tuto etapu? Pripoustite si aspon trochu, ze to asi nebylo uplne koser? — Frantisek Cerha (@Cerha) December 6, 2023

A exministr financí Ivan Pilip podotkl, že je s takovýmto stylem komunikace z vládních kruhů výsledek vlády z průzkumů ještě „docela slušný výsledek“. „Vezmeme-li v úvahu, že toto je jeden z hlavních poradců premiéra pro komunikaci, je těch 38 % pro vládní strany v průzkumech ještě docela slušný výsledek,“ komentoval.

Vezmeme-li v úvahu, že toto je jeden z hlavních premiérův poradců pro komunikaci, je těch 38 % pro vládní strany v průzkumech ještě docela slušný vysledek. https://t.co/8PCRQm4gcN — Ivan Pilip (@ivan_pilip) December 6, 2023

