Hrajeme si s ohněm. A muslimů je víc. Ben Kuras a drtivá fakta

OBZOR BENJAMINA KURASE Pokud budou Íránu uvolněny některé „sankční“ peníze, jistě půjdou i na obohacování uranu. V tom případě si Západ hraje s ohněm, varuje publicista a spisovatel Benjamin Kuras. V rámci pravidelného přehledu globálních událostí v ParlamentníchListech.cz se též rozhodl zveřejnit čísla o růstu muslimské populace v Evropě. „Jedna z nejspolehlivějších rešeršních agentur Pew Reseach uváděla muslimskou populaci Evropy na 4,9 % už v roce 2016. Za těch 5 let se nejen imigrací, ale i početnější porodností posunula k šesti procentům. Ve Francii a ve Švédsku se blíží 10 %. Británie, Německo, Rakousko, Řecko, Belgie, Nizozemsko jsou někde na 8 %. A protože mají větší porodnost než domorodí Evropané, poroste to rychleji, i kdyby se zastavila další imigrace, jako že se hned tak nezastaví,“ uvádí.

Nové vědecké potvrzení, že covid je umělý laboratorní produkt, který nemá přírodního „předka“. Další podivnosti prezidenta Bidena, od státních peněz pro Hamás po podezření z přijetí úplatku za mávnutí rukou nad rusko-německým plynovodem. Irán obohacuje uran podle jaderných odborníků OSN na výlučně zbrojní účely. Facebook zavřel proizraelský server se 77 miliony účastníků. Imigrační krize exploduje po Itálii a Španělsku také na Kypru. Britští muslimové v ulicích Londýna otevřeně žádají židovskou krev. Rakouští muslimové žalují vládu za zveřejnění islámských institucí s extrémistickými konexemi. Náš pirátský europoslanec Peksa se nebojí islamizace, od níž nás dělí „stovky až možná tisíc let“, protože muslimové tvoří „jen 2 % evropské populace“. Začněme tím posledním. Vy sledujete islamizaci Evropy už dvacet let, jaké tedy jsou ty skutečné statistiky?

Sleduju to přes třicet let a mám to skoro jako koníčka, sbírání známek nebo brouků, od roku 1989. Tehdy pokojní britští muslimští hokynáři a řidiči autobusů se najednou rozzuřili, vyšli do ulic britských měst a žádali smrt pro spisovatele Salmana Rushdieho za kapitolu, v níž si nepřímo utahuje z Mohameda. Tehdy se evropský islám začínal měnit z klidného náboženství v agresivní politiku, jíž instituce ustupovaly, až dnes věští občanskou válku ve Francii a pogromy na Židy v Británii. Pan europoslanec si mohl skutečné statistiky snadno nagooglovat a možná by se ho měl někdo zeptat, proč to neudělal.

Jedna z nejspolehlivějších rešeršních agentur Pew Reseach uváděla muslimskou populaci Evropy na 4,9 % už v roce 2016. Za těch 5 let se nejen imigrací, ale i početnější porodností posunula k šesti procentům. Ve Francii a ve Švédsku se blíží 10 %. Británie, Německo, Rakousko, Řecko, Belgie, Nizozemsko jsou někde na 8 %. A protože mají větší porodnost než domorodí Evropané, poroste to rychleji, i kdyby se zastavila další imigrace, jako že se hned tak nezastaví. Pan europoslanec to může najít zde.

Covid-19 podle nejnovější vědecké studie pochází z laboratorní produkce. Co to je za studii a na čem stojí?

Vychází v odborném časopise „Quarterly Reviewof Biophysics Discovery“ a stručnější shrnutí už zveřejnil britský Daily Mail. Autory jsou britský onkolog Angus Dalgleish a norský virolog Birger Sørensen. Podle nich jej vyrobili čínští vědci ve Wu-chanu v procesu zvaném „Gainof Function“, čili asi něco jako zesílení infekčnosti. Nebudu předstírat, že těm vědeckým detailům rozumím, ale je to zřejmě přeměna virů neškodných ve viry smrtelné a vysoce infekční. Autoři to zjistili podle jakési „série čtyř pozitivně nabitých aminokyselin, jaká je podle zákonů fyziky nemožná“. Čínští vědci na rozkaz komunistické vlády se pak snažili ten proces zamaskovat zničením záznamů, retro přeměnou na něco vypadajícího jako by to pocházelo z netopýrů. A taky umlčením kolegů, kteří to chtěli zveřejnit, v několika případech jejich zmizením. Takže možná ani moc nefantazíroval jeden z vrchních čínských ekonomů, profesor pekingské univerzity Pching-čen, když v TV vítězoslavně prohlásil, že Čína „vyhrála nad USA biologickou válku“.

Zbytek příběhu přenechejme vědcům. Kromě napínavé zápletky, v níž jakousi podivnou roli hraje vrchní americký zdravotník doktor Fauci, který před lety schválil wuchanské laboratoři americké granty. V roce 2012 tento proces obhajoval jako riziko, které stojí i za nějakou tu pandemii, ale v roce 2014 americká vláda proces zakázala a byl tedy přesunut do Číny. A v roce 2015 Fauci s Obamovou vládou schválil Wu-chanu grant 3,7 milionu dolarů. Skvělý námět na konspirační teorie a vědecký thriller.

Co na to Biden?

Nic. Dr. Fauci je stále v jeho administrativě šéfem zdravotnictví, údajně nejlíp placeným byrokratem. Trochu se to podobá těm našim doktorům ve vládě, akorát s většími dimenzemi a mezinárodním dopadem.

Ale na Bidena vycházejí i další podivnosti…

V těchto posledních týdnech hlavně dvě. Jednou je odhalení deníku New York Post, že přijal úplatek za to, že zruší sankce proti rusko-německému plynovodu Nord Steam 2. Bývalý diplomat a nynější lobbista pro Nord Stream Richard Burta přispěl na Bidenovu volební kampaň. Bylo to jen několik mizerných tisícovek, takže přímý úplatek za zrušení sankcí je ze strany deníku možná spíš fantazírování. Ale fakt je ten, že Biden se nakonec opravdu Nord Streamu poddal.

Horší už je to s Bidenovým tvrzením, že nově uvolněné miliony pro palestinskou správu se zaručeně nedostanou do rukou Hamásu. Těch milionů je 235, plus další nevyčíslené částky na „znovuvybudování zničených obydlí v Gaze bez možnosti obnovení zbrojního systému Hamásu“, slovy Bidenovými. Jenže deník New York Post – který zjevně Bidenovi moc nefandí – cituje „vysoce postaveného činitele ministerstva zahraničí“, že „neexistují žádné záruky, že něco z finanční pomoci Palestincům neskončí u teroristické organizace Hamás“. Jméno ministerského informátora v deníku uvedeno není, neboť američtí novináři ctí krytí svých informátorů, ale představovat si, že se Hamásu do rukou nic z toho nedostane, je hodně naivní. Irán už oznámil, že Hamás opět dozbrojí dalšími raketami.

Iránu Biden také uvolnil finance, které Trump zablokoval. Stejně tak vyzbrojuje libanonský Hizballáh, který teď vyhlásil „válku o Jeruzalém“. Navrácení zablokovaných fondů a zrušení sankcí by Irán obohatilo až o miliardu dolarů. Na účely zcela mírové?

Že něco z toho nepůjde na obohacení uranu, je taky představa hodně naivní. Do toho přichází zpráva dozorčího orgánu OSN International Atomic Energy Agency, že Írán obohacuje uran na 60 %, což „činí jen země vyrábějící jaderné bomby“. Obnovu jednání s Íránem a uvolnění sankcí podporují i hlavní evropské země, takže Západ si skutečně hraje s ohněm, a měl by vědět, že je namířen i proti němu celému.



Facebook si zase pěkně zacenzuroval, tentokrát proti Izraeli, shodil celý velký server. Co to bylo?

A nebyl to server izraelský a dokonce ani židovský, ale křesťanský. Jmenoval se „The Jerusalem Prayer Team“. Se 77 miliony účastníků to byl na Facebooku největší křesťanský portál. Stal se prý obětí až milionu agresivních islamistických, antisemitských a Hitlera citujících diskusních komentářů a následných anonymních žádostí o jeho vypnutí. Podle Facebooku prý „porušil naše pravidla spamu a neautentického chování“. A že „proti tomu není odvolání a rozhodnutí je konečné“.

Poměrně dost se informovalo o sílících počtech ilegálních imigrantů připlouvajících na Lampedusu, kde si s nimi těch několik tisíc Lampedusanů už neví rady. Lampedusa není jedinou bránou do Evropy. Jak to vypadá jinde?

Do španělské enklávy Ceuta v severní Africe před dvěma týdny během jednoho dne vtrhlo šest tisíc afrických svalnatců. Internetové snímky svědčily o fyzických potyčkách s policií, která je shazovala zpět do moře. Pak zprávy nějak utichly, většina prý byla vrácena do Maroka, uvedla jedna zpráva.

Nově je přívalu ilegálů vystaven Kypr, kde byl vyhlášen stav nouze po každodenních masových příjezdech plavidly ze syrského přístavu Tartus, v počtech převyšujících kapacity ubytování. Většina nesplňuje podmínky azylu a téměř 4 tisícům od začátku roku byl zamítnut.

Rakouskou vládu berou k soudu muslimové za to, že vydala publikaci zveřejňující lokality institucí islámského extremismu. Co to vlastně vláda vydala?

Jmenuje se to „Národní mapa islámu“ a zobrazuje popisy a lokality více než 620 mešit a organizací podezřelých z extrémistických kontaktů v zahraničí. Rozhodla se k tomu po loňském listopadovém útoku na synagogu, který zabil 4 lidi a zranil 20. A ustanovila nový trestný čin zvaný „politický islám“, aby bylo možné „stíhat ty, kdo sami nepáchají terorismus, ale vytvářejí pro něj živnou půdu“.

Už jen stručný dodatek k pokračujícím protižidovským akcím muslimů v Londýně. Ještě před pár týdny to bylo jen ježdění automobily po židovských čtvrtích s heslem „Fuckthe Jews“. Tentokrát demonstrující příslušníci náboženství míru na jedné demonstraci už žádali „židovskou krev“. Provázející policisté nezasáhli. Množí se muslimské fyzické útoky na Židy jen tak pro nic za nic, nebo za takový „akt agrese“, jakým je procházka se psem. Je to pravda, pořád jen nepatrná menšina, chlácholí se londýnští Židé. Ale mnozí si už sundávají s portálu „mezuzu“ (tu malou schránečku, identifikující židovské příbytky), sděluje mně kamarád, londýnský rabín.

Dá se mezi tím vším najít ještě něco k smíchu?

To se najde vždycky. Biden (který prokazuje známky Alzheimerovy choroby) varoval, že jestli se s alzheimrovkou něco neudělá, za 15 let bude každá nemocniční postel v celé Americe obsazená alzheimerovskými pacienty. A v Česku je nejlepší fór víra Pavla Novotného, že půjde nahradit Feriho do Parlamentu. Větší mrhání politickým talentem si těžko představit. Pavel Novotný by přece měl být prezidentem. Nikdo jiný nedokáže líp překonat Zemanovy bonmoty.

