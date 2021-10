Hyeny, to jste demokrati? Zbořil zděšen. Už ví, co čekat

ROZJEZD ZDEŇKA ZBOŘILA „Proč by měl překvapit současný mediální hyenismus jen proto, že si jeho šiřitelé říkají ‚demokratická opozice‘, a to ve dnech, kdy se zdá, že opozicí už nebudou?“ Politolog Zdeněk Zbořil reaguje na komentáře týkající se zdraví prezidenta republiky. K plánovanému vyjednávání o vládě říká: „Z očí do očí by si to měli říct a neposílat si vzkazy prostřednictvím zuřivých reportérů.“ A pokud bude premiérem Petr Fiala? „Konec konců Bohuslav Sobotka také úkoly plnil a nerozuměl a nakonec v klidu odešel a snad se nám ani nesměje.“ Zbořil předpokládá vznik nového levicového uskupení jen pod jiným názvem.

reklama

SPOLU a PirSTAN během neděle dávali jasně najevo ve sdělovacích prostředcích, že vláda s hnutím ANO pro ně nepřipadá v úvahu. Obě koalice rychle podepsaly i memorandum o vůli sestavit vládu a o tom, že nebudou jednat s dalšími stranami.

Anketa Kdo by podle vás měl po letošních volbách sestavovat vládu? Andrej Babiš 76% Petr Fiala 15% Někdo úplně jiný 9% hlasovalo: 15005 lidí

„Trochu se opakuje situace z roku 2017. Hladovění v opozici zřejmě zase žene hrdiny těchto voleb k rozdělování ministerských úřadů, aniž se dohodli o předsednictví Poslanecké sněmovny, rozdělení klubů a uzavření dalších nutných dohod, aby PS mohla řádně pracovat,“ komentuje politolog Zdeněk Zbořil. „Pokud si ovšem nemyslí, že vítěz bere vše a těm druhým nedovolí nic jiného než sedět v jednacím sále a přihlížet. A k tomu, abychom mohli mluvit o demokracii, nestačí, když se budeme za demokraty označovat jen my a ti druzí budou extremisty, populisty, nacionalisty a myslet i, že je tím urážíme,“ dodal.

Zbořil také připomíná: „Málo platné ANO 2011 je vítězem voleb, protože rozhoduje počet mandátů a nikoliv procenta. Až po zasednutí do poslaneckých lavic se ukáže, kdo s kým chce sedět a kdo s těmi druhými dokonce ani nechce mluvit. Nechť se předběžné rozhovory vedou a dohody uzavírají, ale před očima veřejnosti a nikoliv někde za rohem nebo na Vikárce, jak bývalo zvykem. Nemusí to trvat dlouho, ale z očí do očí by si to měli říct a neposílat si vzkazy prostřednictvím zuřivých reportérů.“

ANO chce naopak jednat se všemi kromě Pirátů. „V Poslanecké sněmovně se má docházet ke společným rozhodnutím, i když jsou negativní. Když se Henry Kissinger sešel s Goldou Meirovou a Anwarem Sadatem a oba mj. odpověděli na stejnou otázku, zde chtějí vyjednávat ‚ne‘, oznámil světu, že našel společný základ pro další rozhovory. To byl ovšem Kissinger a ne hašteřivý reprezentant vůle českých občanů,“ podotýká Zbořil.

Fotogalerie: - SPOLU vítěznou euforií

Piráti? Asi by se neměli hroutit

U Pirátů už to po debaklu vře. Objevují se návrhy, že se čtyřmi hlasy, které vlastně nikdo nepotřebuje, by raději měli zamířit do opozice. Někteří žádají odstoupení Ivana Bartoše. „Asi by se neměli hroutit a propadat hysterii. Stali se sice obětí své pýchy velkých očekávání, ale ještě není všem dnům konec,“ říká Zbořil. Horší podle něj bude diskuse o programovém prohlášení vlády, protože se zatím zdá, že strany těchto dvou předvolebních koalic spojuje jen až patologická nenávist vůči Andreji Babišovi a služebná láska k Evropské unii a křesťanským hodnotám. „Nezapomínejme ani na úctu k ‚našim krajanům‘ tam někde za Šumavou. Pan Bartoš se v tomto ohledu jistě přizpůsobí. Pokud ještě dnes trochu váhá,“ komentuje Zbořil.

Koalice chtějí za premiéra Petra Fialu. Ale jak hodnotit jeho potenciál řešit krizové situace, zmírnit dopady Green Dealu či vysoké ceny energií? Už zaznívají reakce o tom, že k předávání úkolů z Bruselu ani žádné zvláštní schopnosti nepotřebuje. „Pokud tyto úkoly bude plnit a bez odmluv, třeba mu to vynese i nějaký vysoký úřad v Eurosojuzu, jak jej nazývají v Rusku. Bude se muset spíš vypořádat s nechutenstvím doma, až se začne hroutit automobilový průmysl, porostou ceny zahraničních dodavatelů prvků jaderné energetiky, domácí ceny energií a ostatní věci, které se zpočátku budou moci dávat za vinu vládě Andreje Babiše. Konec konců Bohuslav Sobotka také úkoly plnil a nerozuměl a nakonec v klidu odešel a snad se nám ani nesměje,“ říká politolog.

Fotogalerie: - ANO je druhé

Kdo se udrží? Ten, kdo najde sponzory a komu zachová ČT přízeň

Máme ve Sněmovně čtyři volební uskupení a masivní množství propadlých hlasů. ČSSD, KSČM, Přísaha, Trikolóra a partneři, VOLNÝ blok. Mají šanci na udržení své existence?

„Asi se tento problém nebude diskutovat na veřejnosti, alespoň ne hned. Ale fakt, že téměř milion hlasů voličů z asi 5 mil. propadlo, potěší hned pět členů Ústavního soudu, a hlavně pana Pavla Rychetského, který svým slavným saltomortale od ‚ano‘ k ‚ne‘ vstoupil do dějin vývoje českého politického systému. Nebo do učebnic politologie, do kapitoly lesk a bída demokracie,“ uvedl Zbořil. „A kdo se udrží? Na to je jednoduchá odpověď. Buď ten, koho zachová ČT ve své přízni, anebo kdo sežene sponzory, přestane dělat politiku a začne politikařit.“

Fotogalerie: - Rudé temno u KSČM

Celé vedení KSČM oznámilo rezignaci. O post předsedy projevila zájem europoslankyně Kateřina Konečná. Už dříve také měřil síly s Vojtěchem Filipem historik Josef Skála, který teď kandidoval na pražské kandidátce.

Zbořil dává větší šanci straně v čele se Skálou. „Neumím se rozhodnout, ale snad Josefa Skálu, o kterém vím, že před podobnými konci KSČM dávno varoval, a také proto, že má mezinárodní rozhled a nepotřebuje k tomu kuloáry Evropského parlamentu,“ říká politolog.

Funkci složil i předseda ČSSD Jan Hamáček. Po historickém debaklu se nabízí také otázka, co udělají socialisté s majetkem. „Protože znám historii Lidového domu, neměl bych odvahu jej dnes prodat. Ale nejsem sociální demokrat a nejsem si jistý, že ti dnešní ‚mladí‘ nenadělali dluhů víc, než víme. A to nejen těch materiálních, ale i morálních,“ komentuje Zbořil.

Fotogalerie: - Smutný Hamáček

Do budoucna předpokládá vznik nějakého kvalifikovanějšího levicového spojenectví. „Asi se to bude jmenovat jinak. Jen bych byl opatrný s těmi názvy nebo nadávkami. Liberální demokracie a levice se nemají rády, lidovou demokracii máme v Koreji a v Evropě to vypadá na nějaké ‚nové čtení Marxe‘, jak o tom psal dnes už nebohý Miloslav Ransdorf,“ komentuje Zbořil.

Psali jsme: ODS nás vykopne a bude to dobře. U Pirátů řeší, co dál: Místy divoké Fiala: Piráty bereme. Jednáme s celou koalicí Žádný Fiala. Jiný vítěz voleb. Petr Štěpánek má jasno Konferenci Forum 2000 dnes zahájí předseda Senátu Vystrčil

Proč by měl hyenismus teď překvapit?

Celou neděli média, politici a komentátoři věnovali sledování zdravotního stavu prezidenta republiky, kterého odvezla do nemocnice sanitka. Diagnózu ošetřující lékař nesdělil.

„Stoupenci Karla Schwarzenberga hned po jeho neúspěchu v prezidentských volbách dávali najevo svou nespokojenost házením vajec na prezidenta Zemana, i když byl obklopen jinými prezidenty (na oficiální návštěvě v ČR),“ připomíná politolog s tím, že potom českému prezidentovi hrozili dál. „Šibenicemi, rozřezáním a vykrvením, také jeho prach měl by vysypán na neznámém místě. Později první dámy českého divadla uvedly do české politologické terminologie hezké slovo ‚vychcípání‘, a to dokonce nejenom v souvislosti s prezidentem, ale i s jeho voliči,“ uvedl Zbořil.



A ve výčtu pokračoval: „Nepřekonatelný je Hutka, který si asi o sobě myslí, že je nesmrtelný, a proto nazpíval Píseň o umírání Miloše Zemana – Miloš má oči v sloup… lebka praskla, mozek odkryla, srp, kladivo, rudá hvězda, na maják mu šplouchá tequila, v podvěsku kremelská brázda… Proč by měl překvapit současný mediální hyenismus jen proto, že si jeho šiřitelé říkají ‚demokratická opozice‘, a to ve dnech, kdy se zdá, že opozicí už nebudou? To vše za přihlížení ochránců spravedlnosti všeho druhu.“

Zbořil si všímá, že jsou samozřejmě slyšet i její aktivisté v ČT, ale ani to není nic divného. „Tak tomu je a asi ještě dlouho bude, dokud nás smrt nerozdělí a vyšší autorita nebude soudit také křesťansky neúprosné české politiky, kteří rádi mluví o své víře,“ komentuje.

V seriálu House Of Cards prezident Underwood a jeho žena před volbami, které mají prohrát, plánují „způsobit chaos. A víc než chaos: Válku.“ Nyní je po volbách, přesto, může to pro prezidenta Zemana a premiéra Babiše být varianta? „To by si jistě různí arivisté přáli, ale ve skutečnosti tato válka probíhá nejméně čtyři roky a většinou se střílí jen ze strany demokratů a jejich příznivců. A protože víme, že kvantita se často mění v kvalitu, mohou se někteří ‚nedemokraté‘ obávat, že se může začít střílet ostrými. Pro začátek jenom z pražského okolí Řeporyjí nebo Černošic,“ uzavírá dnešní Rozjezd Zdeněk Zbořil.



Psali jsme: Zdeněk Zbořil nad výsledky voleb: Trik s rájem bez Babiše. A léta neúspěšného vládnutí ODS jsou zapomenuta Ať žije revoluce! Po debaklu ČSSD se ozvali mladí „socani“. Straníkům bude horko Zalezli a nevylézali. Pirátská katastrofa: Bartoš a další to nesli zle A co Vystrčilův zdravotní stav? Zbořil po show Moravce. A ví, co přijde dál

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.