Kalousek mluví s Rusy? Zdeněk Zbořil o Letné, o útoku na Klause i o ČT

ROZJEZD ZDEŇKA ZBOŘILA Výzva k přemlouvání občanů, kterou adresovali demonstrantům na Letné zástupci spolku Milion chvilek, je to nejmoudřejší, co na akci padlo, konstatuje politický analytik Zdeněk Zbořil. Ten v rámci své pravidelné promluvy na ParlamentníchListech.cz hodnotí i výrok Miroslava Kalouska, že exprezident Václav Klaus je ruský agent. Překvapivě pochvalně se Zbořil vyjadřuje o České televizi.

Proběhla demonstrace na Letné. Organizátoři vyzvali lidi, aby diskutovali se svým okolím, vysvětlovali své názory a získávali další lidi pro svou věc. Myslíte, že půjde skutečně o vzedmutí podpory pro jasný cíl: odchod Andreje Babiše? Kdyby za vámi někdo přišel a chtěl vás pro tento cíl „získávat“, co byste mu řekl?

Tato výzva byla skoro to nejmoudřejší, co mezi těmi trochu popletenými účinkujícími někdo řekl. Je to totiž výzva k účasti na věcech veřejných, tedy v politice, chcete-li v mezích aktivní občanské společnosti, a nikoli výzva k změně Ústavy, svržení vlády a změně režimu, jak o tom mluvili někteří entuziasté už před zahájením demonstrace. Pokud budou dodržovat zákony a nebudou se hlásit k revoluci, pak je to OK.

Ale mají zase trochu zpoždění za Andrejem Babišem, který je vyzval k založení hnutí nebo politické strany a k účasti ve volbách. Zatím jsou jen nátlakovou skupinou, zvláštní nestrukturovanou opozicí. A bude jistě zajímavé, jak by na takové jejich rozhodnutí reagovaly ostatní politické strany, jejichž někteří představitelé na demonstraci byli, ale příliš se neukazovali.

Anketa Je vám sympatický Mikuláš Minář? Ano 8% Ne 92% hlasovalo: 14748 lidí

Projevili se i umělci. Herečka Sandra Pogodová křičela do mikrofonu: „My nejsme žádní votlemení hajzlíci, my jsme občani této země!“ Považujete takové „mobilizační“ projevy za šťastné?

Já paní Alexandru neznám, ani nevím, ze které země přichází, ale musím se přiznat, že mne nepřesvědčila o tom, že je její výrok pravdivý.

Organizátor demonstrací Mikuláš Minář oznámil, že demonstrace se budou opakovat. Že v případě, když Babiš bude obviněn či se potvrdí dosud předběžné audity z Bruselu, mohou být demonstrace i mimořádné. Je to soustředěný tlak, který Babiše může stát funkci? Premiér řekl, že je na plná náměstí zvyklý.

Zatím, pokud se nemýlím, byly demonstrace vedené panem Minářem tři, a to ještě každá proti někomu a něčemu jinému. Předpokládám, že ta čtvrtá bude už proti prezidentovi republiky a myslím si, že i děkovný dopis Petra Pitharta shromážděným je důkazem víry, že si to myslí i PP. Už jednou prezidentem chtěl být, tak třeba by mu to napodruhé vyšlo.

Co média? ČT vysílala několikahodinový přímý přenos s komentáři Vladimíry Dvořákové či Petra Honzejka. Bylo to adekvátní? A co složení komentujících hostů, bylo vyvážené? Za Babiše tam byl Martin Komárek. Chovají se média nestranně, nebo demonstrace otevřeně podporují?

Myslím, že se v ČT snažili, konečně dvě zprávy o jejich činnosti ještě v Poslanecké sněmovně leží neschválené. Ale bez ironie, myslím si, že jejich zpravodajství bylo na úrovni, a dokonce i ti komentátoři, i když nepředváděli svůj intelekt v nejlepší formě, byli dobří. Jednoznačně věcný a nestranný byl jako vždy Jan Herzmann. Ti ostatní až příliš ukazovali komu fandí, ale možná, že to byl jen můj subjektivní dojem.

To, co mne zaujalo ještě před demonstrací, byla diskuse v OVM: Švihlíková, Švejnar, Havlíček, o národohospodářské situaci a jejím evropském kontextu, která ukázala, že bez ohledu na sympatie k herečkám, hercům, pěvcům a pěvkyním nejrůznějšího věku, by se o vážných politických problémech měli bavit přece jen lidé spíše vzdělaní než roztomilí.

Pokud jde o ostatní dění, tak Miroslav Kalousek nazval Václava Klause staršího ruským agentem. Exprezident řekl, že Kalousek se asi prošel s Johnnie Walkerem. Váš komentář?

Ne vždy je pan poslanec a exministr Kalousek nejvtipnější. Ale pokud něco opravdu ví, měl by s tím běžet někam, kde by se touto velezradou měli zabývat, a to bezodkladně. Anebo, z toho mám větší strach, je MK v nějakých úzkých kontaktech s ruskými tajnými službami, ať již civilními, nebo spíše v jeho případě vojenskými, které mu tuto informaci pustily. Stejně je ale divné, že je možné bývalého prezidenta v roce 2010 reaktivovat. A koho jiného, když jsou u nás dnes ještě lidé mnohem atraktivnější.

V Gruzii začala vlna protestů poté, co se poslanec Státní dumy, komunista, dostavil do gruzínského parlamentu. Až tak senzitivní je místní veřejnost, pokud jde o Rusko. O čem to svědčí?

To je otázka na velkou odpověď. Vztahy mezi Ruskou federací a Gruzií jsou velmi specifické, stejně jako třeba jen mezi Moskvou a Tbilisi. Jen zákaz létání vzdušným prostorem jedné nebo obou zemí, jako kdyby mělo následovat zahájení vojenských operací, je tak mnohovýznamné rozhodnutí týkající se, zejména v Gruzii, jednotlivců i podnikatelů, Gruzínců žijících a podnikajících v Ruské federaci, že je to z Prahy téměř neviditelné.

Americký prezident Donald Trump na poslední chvíli odpískal letecké údery na Írán. Visí válka na vlásku?

Je to opět jedno z rozhodnutí amerického prezidenta, které má význam pro domácí, americké publikum. Navíc v době zahájení kampaně Donalda Trumpa k získání podpory republikánů pro druhý termín prezidentského úřadu. Ani do tohoto problému moc nevidím a v Praze mne zajímá zejména to, že Donald Trump, i když není nositelem Nobelovy ceny za mír, dosud ještě žádnou válku jako jeho předchůdci nevedl, ačkoliv jej jeho bojechtivé okolí k lecjakému dobrodružství navádělo.

Psali jsme: Ben Kuras: Merkelová a Juncker? Největší vlastizrádci všech dob. Kam se na Macrona hrabou komunisté! ČTÚ: Operátoři uplatňují u roamingu tzv. politiku přiměřeného využívání Babiš utřel redaktorku ČT: „Vy a Zeman jste arogantní!“ útočila. A premiér... Mladá Boleslav: Křižovatka ulic Jičínská a Jilemnického bude mít novou podobu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Martin Huml