Kalousek neuslyší rád. Zbořil po řečech na Zemana vytáhl starší příběh

„Panu prezidentovi se podařilo shrnout a připomenout všechna relevantní data. Dokonce bych si dovolil říct, že s jistou ohleduplností k hysterickým reakcím nejen mnoha našich politiků, ale i části české veřejnosti,“ reaguje na mimořádný projev hlavy státu ke kauze Vrbětice v neděli na Primě politolog Zdeněk Zbořil.

Anketa Byl prezident Zeman k moderátorce Primy Tománkové hrubý? Byl 8% Nebyl 89% Nevím / Nesledoval(a) jsem 3% hlasovalo: 4220 lidí

Prezident informoval také o tom, že BIS po šest let ve svých výročních zprávách včetně neveřejných částí nezmiňovala kauzu Vrbětice. „Teprve v posledních asi třech týdnech bylo vzneseno obvinění vůči dvěma ruským agentům, kteří působili na našem území s dvěma krycími pasy, tádžickým a moldavským.“ Zmínil také, že ve zprávě BIS se uvádí, že neexistují důkazy ani svědectví, že by tito dva agenti byli ve vrbětickém areálu. „Policejní vyšetřování pracuje s hypotézou, že je tam mohl provést jeden z majitelů firmy IMEX,“ uvedl.

„To byla, podle mého názoru, jedna z nejdůležitějších částí jeho odpovědi. Mimochodem také proto, že i ta nejméně agresivní část českých mediokratů tuto skutečnost dosud nezaznamenala. Nebo, v lepším případě, jí věnovala okrajovou pozornost. Zdvořile a taktně také upozornil, že vyšetřování této věci nevedou ani pánové z Respektu, ani ČT, ale Policie ČR pod dohledem příslušného Státního zastupitelství,“ uvedl Zbořil.



„A že ani páni poslanci nebo senátoři, kteří tak často hovoří o tom, že hájí právní stát, by měli dovolit dokončit vyšetřování a nechat formulovat právní názor těm, kteří jsou k tomu kompetentní a nadáni zákonnými pravomocemi,“ dodal.

Prezident konstatoval, že žádná suverénní země si nemůže dovolit, aby na jejich území dva agenti cizího státu způsobili teroristický atentát, při němž zahynuli dva čeští občané a byla způsobena miliardová škoda. „Na druhé straně, pracujeme s dvěma vyšetřovacími verzemi; s tou první, to jest původní, že došlo k výbuchu v důsledku neodborné manipulace s výbušným materiálem, a s tou druhou, že se jednalo o akci cizí rozvědky. Beru obě dvě tyto verze vážně a přeji si, aby byly důkladně prošetřeny.“

„K tomu není co dodat. Jestliže vyšetřování celé věci, které je zřejmě obtížné, protože trvá už tak dlouhou dobu, nemůže ani hlava státu říct nic jiného. Jinak by jej zjitřený Senát chtěl jistě žalovat, anebo si alespoň na něj postěžovat někde za hranicemi ČR,“ říká politolog.

Pokud se podezření ukáže jako oprávněné, v takovém případě, ač podporuje korektní vztahy se všemi významnými zeměmi, je zapotřebí, aby Ruská federace za tento případný teroristický čin zaplatila. „Například neúčastí Rosatomu v tendru na Dukovany. Pokud naopak toto podezření bude vyvráceno, pak z toho vyplývá, že šlo o zpravodajskou hru, která může mít vážné důsledky pro náš vnitřní politický život. Počkejme tedy bez hysterie a spekulací na výsledky vyšetřování,“ říká prezident Miloš Zeman.

„Vypadá to, že by mohly být z tendru vyřazen nejen Rosatom, ale asi nejméně patnáct českých spolupracujících subjektů. Například Siemens a další nadnárodní firmy. I na nich bude nakonec záležet, zda budou pro ně rozhodující výsledky vyšetřování a nějaký soudní výrok, anebo se i tato zakázka stane dalším pro nás v poslední době už stále méně přehledným politicko-ekonomickým soutěžením,“ říká politolog.

Vítězství Bartoše? „Některým obdivovatelům bych to přál“

Opozice v reakci na slova prezidenta hovoří o zpochybňování práce BIS, nahrávání proruské propagandě, „trestuhodném znevážení teroristického útoku“ nebo ruském projevu českého prezidenta. Šéf Pirátů Ivan Bartoš prezidentův projev s dvěma možnými verzemi také odsuzuje. „Ve Sněmovně, ale i našim partnerům v EU a NATO byly předloženy důkazy. Přesto pan prezident hovoří v rovině hypotéz a zpochybňuje důvěryhodnost bezpečnostních služeb vlastní země. Věřím, že nehledě na tento relativizující projev vláda ČR bude pokračovat v sebevědomé politice,“ vyjádřil se.

„Od prvního zvolení Miloše Zemana prezidentem ČR a bez ohledu na potvrzení této volby volbou následující, neslyšíme z řad opozice a celého mediálního polosvěta nic jiného než obviňování hlavy státu z nepravostí. Možná má Miloš Zeman jinou představu o ‚národním sebevědomí‘ než Ivan Bartoš. Nikoliv jen škodolibě bych si přál, aby jeho strana parlamentní volby vyhrála a aby nám on a jeho kommilitonen předvedli, co si pod tímto slovním spojením představují. Pokud to bude něco podobného jako to, co známe z pražské politiky posledních let, pak to bude jistě pozoruhodné. Některým jejich obdivovatelům bych to dokonce víc než přál,“ komentuje Zbořil.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil vyjádřil obavy, zda se pozadí vrbětických událostí z roku 2014 vyšetří. Reagoval tak na projev prezidenta republiky Miloše Zemana. Zeman podle Vystrčila sdělil utajované informace z živého případu a jiné prý naopak vynechal. „Jsem šokován,“ řekl Vystrčil v nedělní Partii Terezie Tománkové na CNN Prima. „Jsem přesvědčen, že prezident sděloval informace z živého případu, které jsou v režimu utajení a sdělovat se nesmí. Ohrožuje tím bezpečnost republiky,“ řekl šéf Senátu.

„Také pan předseda Senátu stále jen ‚vyjadřuje obavy‘ a domnívá se, že hlava státu by měla říkat na veřejnosti jen to, co mu předseda Senátu doporučí. Ale ani pan Vystrčil není nad zákonem. Jeho přesvědčení, že prezident sděloval informace ‚z živého případu‘, jen potvrzuje prezidentova slova, že nic není pořádně vyšetřeno, ani po těch 6–7 letech. Má samozřejmě pravdu v tom, že pokud bude všechno pokračovat stejnou rychlostí jako vyšetřování a souzení bývalé ministryně obrany Vlasty Parkanové, tak se ‚vyšetření‘ asi nedočká ani on a možná ani já,“ říká Zbořil.

Miroslav Kalousek pak Zemanův projev vnímá jakožto „mimořádně záludný vůči vlastní zemi“. „Vyjádřil důvěru vůči bezpečnostním složkám, ale v podstatě zpochybnil jejich závěry. Se závěry chce vyčkat, dokud se to ‚jednoznačně neprokáže‘. Připomíná mi to Čapí hnízdo. Jenže tohle je mnohem závažnější a nebezpečnější,“ varuje bývalý ministr financí. A Zemana obviňuje z velezrady. „Jsme ve velmi vážné hybridní válce. A v této válce se náš prezident připojil k nepříteli, aby mu pomáhal zpochybnit, rozmlžit, v ideálním případě vyvrátit vyšetřování a závěry našich služeb. Z mého pohledu je to velezrada,“ míní.

„Pan Kalousek je na posuzování bezpečnostních otázek opravdu expert. Pokud to v tomto případě dopadne tak, jako s jím obdarovanou pilotkou Savčenkovou, která nakonec skončila v ukrajinském vězení i s jím darovanou dýkou, pak bych se nedivil, kdyby pro prezidenta republiky navrhoval trest smrti zastřelením před ranním kuropěním. Případně i výslechy právem útrpným,“ uvedl Zbořil.

„Mě zaujala drobná zpráva z Berlína…“

Vláda má ve svých krocích podporu prezidenta. Připomeňme, že ve čtvrtek Ministerstvo zahraničí rozhodlo o nuceném odchodu dalších ruských diplomatů z Česka. ČR počet diplomatů a dalších pracovníků na ruské ambasádě v Praze srovná podle současného stavu na českém velvyslanectví v Moskvě. Rusko má čas na stažení 63 pracovníků do konce května. Ruské ministerstvo zahraničí v reakci oznámilo, že Rusko přechází v počtech pracovníků ambasád „na striktní paritu,“ počty tak budou stejné.

„O tom se mluví všude, možně i nemožně. Kdo ví, co je Český dům v Moskvě a čemu slouží, ví dobře, oč se jedná. Mne v souvislosti s touto diskusí zaujala drobná zpráva z Berlína, kterou podle některých médií pustil do světa velvyslanec ČR, zřejmě aby ukázal svou aktivitu v hledání podpory, že v případě potřeby nabídla diplomatickou pomoc i vláda SRN. Ještě zajímavější by pak bylo, kterou agendu by německá diplomacie převzala nebo ji alespoň protektorovala,“ uvedl Zbořil

Bohuslav Sobotka byl hostem Václava Moravce v nedělních otázkách. Vadí mu, že zatím nedošlo k tak viditelné a široké podpoře Česka jako v roce 2018 u Velké Británie, kdy po kauze Skripal bylo vyhoštěno celkově 120 až 130 ruských diplomatů. Vicepremiér Hamáček nedokázal podle něj spojencům srozumitelně vysvětlit, co od nich potřebujeme.

„Rozdělené Československo a jeho dva ‚zbytkové státy‘ prostě jen nejsou Velkou Británií, které se ještě dnes, alespoň v některých ‚nesebevědomých zemích‘ naslouchá. Nevím, zda to pan Hamáček vysvětloval dobře a rychle. Ale pokud si vzpomínám na administrativu pana Sobotky, ani ona nebyla příkladem rychlosti a rozhodnosti. Dokonce bych si dovolil tvrdit, že tomu bylo přesně naopak,“ uvedl Zbořil.

Ani SRN se nemůže zbavit důsledků koronavirové krize

Stále silněji jsou slyšet názory o tom, že by měl být zastaven Nord Stream 2. Dodejme, že podle posledních průzkumů v Německu vítězí Zelení a CDU/CSU, nejsilnější politická strana padá na 21 procent a v září jsou volby.

„Ani SRN se nemůže zbavit důsledků koronavirové krize a všech možných jejích souvislostí.

Kdyby ale vyhráli Zelení, bylo by to jistě zajímavé, především proto, jak by se vyřešil problém potřeby energií. I němečtí Zelení dnes vědí, že větrné elektrárny hladovou německou ekonomiku nenasytí, a pak už zbývá jenom plyn, ropa a jádro. A ani to nebude tak snadné, jak si Zelení ještě před lety představovali. A protože se už i na základních školách učí, že nejčistší a někdy i nejlacinější energií je ta dovezená, bude se nad tím muset jakákoliv budoucí německá vláda zamýšlet. Stejně jako ta naše nejpirátštější z pirátských,“ říká politolog.

V každoročním proslovu k Federálnímu shromáždění k mezinárodní politické situaci prezident Vladimir Putin varoval před překročením mezí. Kudy vedou, určuje podle něj Moskva. V případě překročení „červené linie“ bude tvrdě a rezolutně reagovat. „Organizátoři jakýchkoliv provokací ohrožujících základní zájmy naší bezpečnosti budou litovat toho, co spáchali, jak už dávno nelitovali.“

„Mám pocit, že jsem viděl asi víc než polovinu vámi citovaného projevu, ale tu část, kterou prezident RF věnoval zahraniční politice, snad celou. Tu ‚červenou linii‘ všichni zpravodajští lenoši citují, ale mne zaujalo, že to bylo při této významné příležitosti a za přítomnosti obou parlamentních komor. Dokonce to na mne dělalo dojem, a omlouvám se za svou spekulaci, že si na tomto shromáždění byl prezident pro podporu pro mnohem závažnější rozhodnutí, než je překreslování nějakých červených linií,“ říká politolog.

Krize je vážná zejména pro českou stranu

A do jaké míry je současná krize v česko-ruských vztazích vážná? Jaké předpokládat dopady? „Krize vážná je, a to zejména pro českou stranu. Právě jsem četl vyjádření u nás často znevažované paní Zacharovové, tiskové mluvčí ruského ministerstva zahraničních věcí, která téměř lhostejně oznámila, že ruská strana má informace o tom, že ve Vrběticích, na území ČR, se skladovaly ‚zakázané zbraně‘. Jaké a kým zakázané neřekla, ale agenda se rozšiřuje i prohlubuje. Odvahy Senátu a některých poslanců PS PČR nám možná bude třeba víc, než jsme si mysleli. A nedivil bych se, kdyby si na ruském MZV pamatovali, kdo a jak naléhavě vyhrožoval prezidentovi a MZV Ruské federace. Přímo z Řeporyjí a na kamery ruské TV,“ podotýká Zbořil.

Prezident Miloš Zeman vystoupil v neděli s proslovem, ale také byl hostem Partie na TV Primě. V rozhovoru ke kauze Vrbětice zmínil i to, že pokud by Sněmovna menšinové vládě hnutí ANO a ČSSD vyslovila nedůvěru, nechal by vzhledem k tomu, že do řádných voleb zbývá jen pár měsíců, kabinet Andreje Babiše dovládnout v demisi. „Ale druhá věc, a vy budete první, kdo se ji doví ode mě, je, že spekulace o tom, že je sto dvacet hlasů, které umožňují rozpuštění Sněmovny, je naprosto mylná. A víte proč? Protože kdyby si tito naivové přečetli ústavu, tak by zjistili, že v takovém případě prezident republiky může, ale nemusí Sněmovnu rozpustit. Takže by platilo totéž,“ uvedl prezident. Už se ozývají právníci, že prezident povinnost rozpustit Sněmovnu, pokud usnesení podpoří tři pětiny poslanců má, a to bez zbytečného odkladu.

„Pokud k takovému stavu skutečně dojde, budeme zase, pokolikáté už, zažívat orgie ústavněprávních hádanic o tom, co to znamená ‚bez zbytečného odkladu‘. Jen namátkou, který odklad je zbytečný a který není? Vyjádřeno v časových jednotkách – je to minuta, hodina, den, týden, měsíc atd.? Dnes lze uvažovat o jediném pevném datu, a to jsou tři měsíce před volbami, tedy asi tak od 8. července t. r., po kterém nemůže být PS rozpuštěna. O všem ostatním se ‚povedou řeči‘, a jak víme, zájmy politických stran jsou u nás neslučitelné. Snění Senátu, že by došlo na jeho dočasné zastupování Poslanecké sněmovny ‚ve věcech, které nesnesou odkladu‘, se mi zdá také nepravděpodobné,“ říká Zbořil.

„Jistě, nelze věštit, co se může ještě stát, ale pokud se poučíme z nedávné minulosti, měli bychom být v posuzování pokusů svrhnout vládu, stejně jako prezidenta, více než obezřetní. Navíc toto prohlášení prezidenta chápu jako jeho ‚poslední vážné varování‘, po kterém, jak víme ze zkušenosti, může následovat ještě několik dalších,“ dodává.

A čeho bychom si měli všímat?

„Hlavně snad toho, aby se z celé této aféry nestal problém zmateně vnitropolitický. Někteří političtí fejetonisté trochu blázní, a dokonce i v ‚Babišových LN‘ si myslí, že by prezident ČR měl k tomuto problému mlčet. Je to sice jen v nadsázce, ale hloupost z toho čouhá, jak sláma z bot,“ uzavírá dnešní Rozjezd Zdeněk Zbořil.

