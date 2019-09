Odporné. Vy maloměšťáci... Zdeněk Zbořil ke konci kauzy Čapí hnízdo: Je to plán Putina!

ROZJEZD ZDEŇKA ZBOŘILA „Oči podlité krví, výhrůžky nejen politickému protivníkovi, investigativní slídění po jeho stopách od Švýcarska po Ukrajinu. To byly poznávací znaky skupin, kterým se v dějepisu říkalo zběsilí maloměšťáci.“ V dnešním Rozjezdu politolog Zdeněk Zbořil komentuje zastavení trestního stíhání premiéra Andreje Babiše. Podle Zbořila ulice dostává od České televize argumenty k pokračování „třídního boje“ a úraz, který v politickém zákulisí česká demokracie utrpěla je podle něj větší, než si dnes mnozí myslíme. „Vypadá to, že hon na Babiše, jeho rodinu a jeho voliče nabyl takové intenzity, že už to začalo být mnoha lidem, zasvěceným i nezasvěceným, odporné,“ podotýká politolog.

„Kdo nezapomene hysterii ČT a ‚zběsilých‘ poslanců a senátorů PČR (ve Francii za revoluce se jim říkalo sansculoti – ti bez kalhot), ví, že celá česká politika měla být uštvána těmi, které Václav Kalus nazval zneuznanými,“ komentuje rozhodnutí státního zastupitelství zastavit trestní stíhání premiéra Andreje Babiše i ostatních obviněných v kauze dotace na stavbu farmy Čapí hnízdo politolog Zdeněk Zbořil „Někdy to vypadalo, že už ani nejde o nenávist těch, kteří prohráli volby, ale jen o jakousi vendetu bez příčiny. Oči podlité krví, výhrůžky nejen politickému protivníkovi, investigativní slídění po jeho stopách od Švýcarska po Ukrajinu. Ale i celé jeho rodině. To byly poznávací znaky skupin, kterým se v dějepisu říkalo ‚zběsilí maloměšťáci‘,“ podotýká.

„Dokonce se objevil nápad zestátnit Agrofert, jako by to byla živnost Andreje Babiše, jako kdybychom třicet let nemuseli poslouchat vyprávění o tom, že státní podnik je to nejhorší, co naše obnovující se kapitalistická společnost považuje za residuum socialismu nebo válečného komunismu. Ještě dnes ti, kteří volali po nezávislosti justice, vyvíjejí tlak na nejvyšší státní zastupitele, aby rozhodnutí svého ‚nepodřízeného‘ napravili. Opatrně se začalo mluvit o právním státu mezi poslanci, ale ulice dostává od ČT argumenty k pokračování ‚třídního boje‘. Úraz, který v politickém zákulisí česká demokracie utrpěla, je podle mého názoru větší, než si dnes mnozí myslíme. Zloba, nenávist a domýšlivá arogance nezmizí a možná, že nejméně ještě dvě generace s ní budou mít trápení, které jsme kdysi dávno, třeba před třiceti lety, nepředpokládali,“ předesílá Zbořil k celému tématu.

Kauza Čapí hnízdo ale nemusí být ještě zcela vyřízena. Případ posoudí pražské vrchní státní zastupitelství, které vede Lenka Bradáčová, a poslední slovo v této věci bude mít nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Právě k Zemanovi nyní míří spis celého případu a jeho úřad provede přezkum znovu. Zeman má tři měsíce od nabytí právní moci, aby případně nynější rozhodnutí jako nezákonné zrušil.

„Ať se pan Pavel Zeman rozhodne jakkoli, je obtížné věřit, že je dnes nezávislý a není pod tlakem primárních i sekundárních nátlakových skupin doma i v zahraničí. Typická byla v těchto dnech reakce Pirátů, kteří kdysi před Čapím hnízdem nosili plakáty s heslem „Pusťte nás na ně“. Potom si našli mezi poslanci EP své ochránce a dnes jim jde, zdá se, jenom o to, aby pan Zeman jednal podle jejich přání. (Někteří jejich kritici dokonce tvrdí, že jejich cílem je poškozování zájmů státu.) Pozoruhodné je konstatování ODS, a myslím, že také KDU-ČSL, že je sice snad všechno v pořádku, ale je to také tak trochu amorální. České mudrosloví takové verbální konstrukci říká mluvit o provazu v domě oběšencově,“ komentuje Zbořil.

Andrej Babiš ANO 2011



Připomeňme neobjektivní reportáže a tradiční antibabišovské „kalouskování“

Sám premiér Babiš se pro Právo vyjádřil, že v případu ještě necítí zadostiučinění. Když ale státní zástupce a jeho nadřízený dospěli k tomuto názoru, doufá, že i další přezkumy dopadnou dobře. Zopakoval svá častá vyjádření, že stíhání považoval za nespravedlivé. Nyní je rád, že není trestně stíhaný. „Jsem rád, že ČR už nemá trestně stíhaného premiéra,“ doplnil s tím, že bude ještě čekat na další vývoj. Na poznámky, že se objevují hlasy, že státní zástupce Šaroch podlehl nátlaku, premiér zdůraznil, že žádný nátlak nedělal; jediné, co řekl, bylo prý to, že je přesvědčen o své nevině a že se nic nestalo. „Jestli tu byl nějaký nátlak, tak byl ze strany některých médií a demonstrantů,“ uzavřel.

„Pan dr. Šaroch sice mohl podlehnout nátlaku, připomeňme si jen hesla a výkřiky umělkyň a umělců na Letenské pláni, neobjektivní reportáže ČT vyráběné ‚ve veřejném zájmu‘ a tradiční antibabišovské ‚kalouskování‘, ale zdá se, že mu odolal,“ uvedl Zbořil. „Vypadá to, že hon na Babiše, jeho rodinu a jeho voliče nabyl takové intenzity, že už to začalo být mnoha lidem, zasvěceným i nezasvěceným, odporné. Navíc se mi zdá, že ‚zklamal Brusel‘ a že místopředsednictví paní Jourové v EK není takovým fiaskem, jak si pan předseda ODS a od něho opisující novináři myslí. Ale i někteří moji kolegové, kteří sice studují politologii, ale spíše se zabývají hvězdopravectvím, by se mohli omluvit. To vzkazuji zejména na ZU v Plzni, kde se domnívali, že žalování na premiéra je českou anomálií a zapomněli, jak to chodí ve Francii, Itálii, státu Izrael a dokonce i s jistou výhradou ve Velké Británii,“ dodal.

Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek po verdiktu státního zastupitelství položil jednu jedinou otázku. „Je tu někdo překvapený?“ otázal se prostě a krátce. Hned dostal odpověď od bývalého ministra zdravotnictví za ČSSD Svatopluka Němečka. „Vítejme v realitě. Zazvonil zvonec a pohádce o neohroženém st. zastupitelství je konec,“ konstatoval.

„Oba výroky mne nepřesvědčují o tom, že oba pánové, ač zvoleni za dvě chřadnoucí politické strany, sami umějí dobře volit svá slova. A také, že mají nějakou představu o tom, jak se budou chovat v nejbližších dnech, měsících a letech. Tvrzení, že Andrej Babiš je slabý premiér, jak říkali ještě nedávno, zřejmě zavrhli. Dnes je jim všemocný,“ reagoval Zbořil. „Také by konečně mohli uznat, že Babiš není nějaký kumpán z parlamentních restaurací, ale že je předsedou vlády a že se jejich ironie netýká jen nějaké osoby, a že zesměšňují instituci. A to jistě dobře vědí, jakými premiéry byli p. p. Špidla, Gross, Topolánek, Nečas a Sobotka. Také pan Němeček, již nepožívající poslanecké imunity, by měl vědět, že nezesměšňuje ‚nějakého‘ pana dr. Šarocha, ale státní zastupitelství, a navíc tak činí, aniž by předložil jakýkoli důkaz, že tento úřad pracuje ‚pohádkově‘,“ dodal.

A co Milion chvilek? Bude jim nalezena jiná alternativní alternace?

Poté, co pražský městský státní zástupce aproboval zastavení trestního stíhání premiéra Andreje Babiše ve věci čerpání dotací pro středočeskou farmu Čapí hnízdo, se k tomu vyjádřili někteří uživatelé na sociálních sítích. Zazněla i tato otázka: „Milion chvilek pro pátek třináctého... Co nebo koho bude zapalovat Minář toho 17.?“ mířil dotaz diskutéra. A jaký bude mít rozhodnutí vliv na Milion chvilek a jejich demonstrace?

„To opravdu nevím, Třeba se opravdu změní v politickou stranu nebo hnutí, když podle svých slov měli na tři sta tisíc sympatizantů na Letné, anebo si najdou, nebo jim bude nalezena nějaká jiná alternativní alternace. O peníze zřejmě nepůjde, protože podle jejich slov jsou podporováni drobnými střádali, a těch bylo a je v české politice dost a dost,“ uvedl politolog.

Na Twitteru záležitost okomentoval Petr Fiala: „Bereme rozhodnutí státního zastupitelství v kauze Čapí hnízdo na vědomí, je to v souladu s očekáváním posledních dní. Končí jedna z kauz premiéra, kterou provázely nestandardní kroky, včetně nečekané výměny ministra spravedlnosti a tlaku na vyšetřování prostřednictvím médií. Rozhodnutí respektuji, celá kauza ale zanechá za sebou pachuť a rozdělenou společnost.“

„Se slovy pana předsedy ODS musíme jen souhlasit. Jen ale připomínáme, že těch pachutí a nechutenství po sobě zanechala i ODS, a vlastně všechny politické strany, které jsou dnes tak vzrušené, mnohem víc. Dokonce by se dala vypsat soutěž, po které politické straně zůstalo více vůní nebo exkrementů než po té druhé. Na ‚desinformačních webech‘, když ho to neurazí, jsou o tom popsány stovky stran. A možná, že budeme brzy překvapeni, že se bude vyšetřovat něco většího než amoralita Čapího hnízda. Co když dojde na těch 31,7 miliard, které musela ČR vrátit paternalistickému Bruselu, nebo dokonce na téměř hrdelní trestné činy, o kterých se mluvilo vždy jen několik dnů,“ uvažuje politolog.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS

poslanec



K zastavení trestního stíhání předsedy vlády se vyjádřili také pirátští poslanci v čele s předsedou Pirátské strany Ivanem Bartošem a předsedou poslaneckého klubu strany Jakubem Michálkem. Pokud má český státní zástupce jiný názor než OLAF, je to podle Michálka v pořádku, ale musí tento názor pečlivě vysvětlit. „Měl by podat vysvětlení, které nám řekne, že firma Čapí hnízdo byla nezávislá malá firma. To je zkrátka blbost, a když to budou státní zástupci opakovat a budou tím zdůvodňovat zastavení trestního stíhání premiéra, tak samozřejmě tím nikoho nepřesvědčí,“ nebral si servítky Michálek. „Když se na to podíváte z pohledu běžného člověka, tak nešlo o nic jiného než o vyčůránkovství, když použiju toto slovo, s prominutím, jak dosáhnout na tu padesátimilionovou dotaci pro farmu Čapí hnízdo,“ vypálil bez okolků šéf Pirátů.

„Pan Michálek tedy říká, že státní zástupce nic nevysvětlil a to, co říká, je blbost. Asi jen přehlédl, že i pan prezident má k dispozici ‚vysvětlení‘ pana státního zástupce na asi 90 s. Pan poslanec je buď jen nečetl, nebo považuje za blbost. Ale už je hodnotí. Stejně i pan předseda Pirátů, když mluví o vyčůránkovství, je až příliš temperamentní, anebo, jak se jeho kritici domnívají, pod vlivem. Znám mnoho ‚běžných lidí‘, kteří si myslí něco jiného než ‚člověčichové‘ od Pirátů,“ říká Zbořil. „Víme, že Piráti mají, respektive měli, vazby na některé lidi v Bruselu, ale podle českých médií, tištěných a audiovizuálních, názor OLAFu není, anebo dosud nebyl publikován jako rozporuplný s vyjádřením pana dr. Šarocha. Takový popleta asi pan státní zástupce není. Někdy mně ale připadá, že právě Piráti si občas pletou jména, data a čísla. Alespoň u nás, na Praze 6, je tomu častěji než často,“ dodal.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Připraven na zteč!

Hostem pátečního vysílání pořadu Události, komentáře na ČT24 byl i předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. „Je to nestandardní rozhodnutí a já jsem čekal, že se dneska dozvíme základní důvody, proč takto státní zastupitelství rozhodlo, protože já respektuji, že se může změnit názor dozorujícího státního zástupce, i když, říkám, je to v jednom až dvou procentech případů. Ale protože to je procesně nestandardní a je to kauza premiéra, který nebyl ochoten po dobu trestního stíhání se vzdát funkce premiéra, a státní zástupci pod něj spadají, tak bych čekal, že se dozvíme více než jen ten papír, co vyšel na některých serverech, kde v zásadě pan státní zástupce Erazím celé kauze, která je mimořádně složitá, která se vyšetřuje několik let, věnuje dva odstavce.“ To není vysvětlení, aby uklidnilo veřejnost. Babišovo jednání dle něj bylo účelové. Uvedl, že doufá, že celou věc znovu prošetří Pavel Zeman a následně ji dostatečně zdůvodní.

„Pan Jiří Pospíšil mluví příliš rychle a hromadí hromady slov. Už delší dobu si ani neuvědomuje, že jeho názory jsou nezajímavé, a tedy skoro bezcenné. V tomto případě dokonce vzniká podezření, že, ač renomovaný právník z Plzně, není si vědom, jak celá procedura až po to zveřejnění probíhala a probíhá. A pokud to ví, pak říká vědomou nepravdu,“ komentuje politolog.

„Tak zveřejnit, nebo nezveřejnit, zveřejnit spis jen někoho, a jiného utajit?“

Bývalá soudkyně Ústavního soudu Eliška Wagnerová v Otázkách Václava Moravce zmínila, že vývoj v kauze Čapí hnízdo důvěru veřejnosti ve spravedlnost neposílil. Protože byl trestně stíhán premiér země, nebylo by podle ní od věci zveřejnit odůvodnění postupu státních zástupců, byť si je vědoma, že přípravné trestní řízení je podle zákona neveřejné.

„Jestli to stálo na tom, jestli je něco velký nebo malý podnik, a čtyři roky o tom budu přemýšlet, tak to tedy pardon, to je velmi špatná vizitka pro právní stát,“ zlobila se Wagnerová.

„To je opravdu zajímavý názor. Pokud se nemýlím, paní Eliška Wágnerová pracovala ve vysokých soudních funkcích už od začátku devadesátých let. Takže s tou kritikou právního státu by měla začínat sama od sebe,“ uvedl politolog. „Co pro tu vizitku udělala dobrého a co se jí nepovedlo? Vždy se mi zdálo, že ji je ve veřejném prostoru vidět častěji než většinu jejích kolegů. Tak by nám mohla pomoci pochopit, kdy to vlastně začalo, že se právní stát takovou špatnou firmou stal. Třeba bychom pochopili, když říká zveřejnit a je si vědoma toho, že přípravné trestní řízení je tajné, jak to tedy vlastně je. Tak zveřejnit, nebo nezveřejnit, zveřejnit spis jen někoho, a jiného utajit? Koho a kdy? Vraha, nebo politika? Toho, kdo chce rozřezat a vykrvit prezidenta republiky, nebo toho, kdo ukradl, rozřezal a zašantročil prezidentskou vlajku?“ dodal.

A pro koho končí kauza Čapí hnízdo? „Asi to bude muset některé opoziční strany a některé politiky ještě nějakou dobu zajímat. Žádné jiné šidítko pro své voliče nemají. A preference jim budou padat stále níž a níž, až se začneme obávat, že za tím vším je ďábelský plán Vladimira Putina, který bezradně bloumá po chodbách Kremlu a přemýšlí, kterého českého politika by měl získat na svou stranu, aby tu další světovou válku vyhrál,“ komentuje Zbořil.

„Při moudrosti a kulturním rozhledu pana starosty…“

Zastupitelé Prahy 6 ve čtvrtek schválili usnesení o nahrazení pomníku sovětského maršála Ivana Koněva památníkem osvobození Prahy na konci druhé světové války. Radnice vypíše otevřenou výtvarnou soutěž o návrh tohoto památníku.

„Snad to nakonec dobře dopadne. Při moudrosti a kulturním rozhledu pana starosty to však není jisté. Protože asi není ještě vše rozhodnuto definitivně, šíří se domněnky, dohady, fámy, že ‚Pomník osvoboditelů‘ bude poctou tzv. vlasovcům a také generálu Kutlvašrovi. Nechce se mi věřit, že ignorance těch zodpovědných by byla tak velká. V čem se ale asi lidé v Praze 6 nemýlí, je fakt, že to bude stát nějaký milion a že to dostane někdo z místních ‚dvorních‘. A že to tedy bude dost dlouho trvat. Obávám se ale, že pokud tam nebudou ty garáže, o kterých mluvil pan prezident, že nikdo nezabrání, aby se místo rudé barvy neobjevovaly na novém sousoší hákové kříže. Kolaterální obětí se pak stane lavička Václava Havla, už dnes vysmívaná jako ‚sud s prknem‘,“ komentuje Zbořil.

Onřej Kolář, starosta Prahy 6 za TOP 09, ve svém dlouhém projevu na zastupitelstvu vysvětloval své postoje. „Tento hnus, který se vylinul z Hradu, si myslím, že nemůžeme tolerovat,“ obořil se na prezidenta a jeho mluvčího. Mluvil i o prasatech a teroru, který přinesla Rudá armáda. Zastupitelé si prý nemají nechat nic vnutit ani od prezidenta, ani od Jiřího Ovčáčka.

„Neslyšel jsem to, ale to nic nemění na tom, že si myslím, že je to hlupák. Mohl by se možná více starat o parky na Praze 6. Ty, co má na starosti jeho radnice, jsou tak zarostlé, jak za žádného jeho předchůdce nebyly. A nepořádků zde také nějak až příliš rychle přibývá,“ říká politolog.



Na jednání zaznělo i stanovisko „kolektivu Dejvického divadla“. Ten dospěl k závěru, že kdyby byl Koněv až tak významným osvoboditelem, byl by mu pomník postaven dříve než v roce 1980. Za druhé, že „stačí, že má ulici“. Třetí podstatná věc byla, že „kdyby se celková situace snahy přimknout se opět k Rusku nezhoršovala a komunisté se nechovali jako státotvorná demokratická strana, která tu opět bude rozhodovat, tak by tam maršál možná ještě chvíli vydržel bez většího povšimnutí“. A z toho podle dejvických umělců vyplývá jediný závěr: „Za stávající situace je nejvyšší čas ho odstranit. Jinak za chvíli povede Dejvické divadlo ruský ministr kultury.“

„To jsou trochu zmatené drby. V Dejvicích není jen Dejvické divadlo, které alespoň podle ČT na tom není finančně dobře, a tak se asi chtěli svým dopisem právě oni ‚přimknout‘. Opravdu si myslí, že to všechno zavinila KSČM, protože se nerozpustila a nevypustila, a že se dokonce, na rozdíl od jim milé TOP 09, podílí, sice nepřímo, ale přece jenom, na podpoře koaliční vlády. Takže chudák Koněv to musel odnést za KSČM! Snad by si mohli alespoň někteří z dejvické radnice všimnout toho, že Koněv neosvobozoval jen Prahu, ale i Osvětim, a že tím zachránil před plynovými komorami několik desítek tisíc lidských životů. Možná by se i v Praze 6 našli potomci těch, kteří díky tomu přežili,“ říká Zbořil.

„Česká republika už není nesvéprávným vazalským satelitem SSSR a nehodlá jím být ani pro Rusko,“ píší v otevřeném dopise ruskému ministru kultury Vladimirovi Medinskému politik a sociolog Ivan Gabal, manažer a bývalý diplomat Petr Kolář, bývalý náměstek ministra obrany pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic Daniel Koštoval a generál Petr Pavel. Požadují od něj omluvu kvůli jeho přirovnání starosty Prahy 6 Ondřeje Koláře k vůdci regionální pobočky nacistické strany NSDAP v návaznosti na rozpory ohledně umístění sochy maršála Koněva. Autoři dopisu píší, že si „musíme a budeme rozhodovat, jaká socha u nás kde bude stát a kdo u nás může stavět bezpečné jaderné elektrárny“.

„Nedivil bych se ani, kdyby svůj dopis do Moskvy ministrovi kultury napsali svou dobrou ruštinou. Ti čtyři „dopisovatelé“ mají své zajímavé životopisy a čtenáři PL si je mohou snadno vyhledat. Hlavně, aby na jejich vzrušení nedoplatil ten dejvický Simón Bolívar. Ten sice s námi neměl nikdy nic společného, ale postavili ho tam, ze stále ještě neznámých důvodů, normalizační komunisti, A tak je to také trochu podezřelé. Ačkoliv, byl to také generál, tak to našemu generálovi tolik vadit nebude. Až snad na tu šavli. To je takový anachronismus, ne-li jinotaj. Víme přece, jak to v současné době ve Venezuele vypadá,“ komentuje politolog.

„Příležitost, aby řekl to, co tvrdil vždy“

Český prezident Miloš Zeman při příletu do Bělehradu řekl podle agentury AP srbskému prezidentovi Aleksandaru Vučićovi, že má rád Srbsko a Srby, ale nemá rád Kosovo. V televizi Barrandov pak ještě před odletem do Srbska, kde byl na třídenní návštěvě, řekl, že nepovažuje Kosovo za demokratický stát. A ve středu na tiskové konferenci dokonce po setkání se srbským prezidentem sdělil, že chce s českými ústavními činiteli projednat zrušení uznání Kosova samostatným státem s tím, že v jeho čele stojí váleční zločinci.

„Pro pana prezidenta to byla jen příležitost, aby řekl to, co tvrdil vždy. Snad tím v Bělehradu někoho potěšil, ačkoliv i tam vědí, že ‚oduznání‘ Kosova není v ČR v kompetenci prezidenta. Ale možná to byl i vzkaz do Prahy a upozornění pro Mirka Topolánka a Karla Schwarzenberga, že si pamatuje, jak to s tím Kosovem tenkrát bylo,“ říká politolog.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

Ostře se na adresu Kosova vyjadřuje i člen jeho delegace, poslanec za ČSSD Jaroslav Foldyna. V Českém rozhlasu Plus v pořadu Pro a proti například uvedl: „Kosovo je stát, který vznikl na základě porušení všech mezinárodních práv.“ Dále prohlásil, že ekonomika Kosova je ekonomikou loutkového státu. „Je tam 41procentní nezaměstnanost. To, co produkuje Kosovo, je především drogová narkomafie, teď se přeorientovali na převádění muslimských migrantů do Evropy. Kosovo není standardním státem. Politický důvod je ten, že země vznikla na základě bombardování v rozporu s mezinárodním právem. Nevidím důvod, proč s ní v tuto chvíli obchodovat,“ domnívá se.

„Pan poslanec Foldyna je pokrevně spjat s osudem Srbů a zná z první ruky tragédie, ke kterým tam v době ‚humanitárního bombardování‘ docházelo. To, že se u nás o těchto věcech nechce mluvit, ještě neznamená, že to jsou lži. Snad bychom, když už nad tím vším umíme přivřít oči, je nemuseli úplně zavírat. Alespoň bychom byli, anebo spíše naše děti, opatrnější na cestách do této krásné a tragickými osudy opakovaně poznamenávané země. Pro začátek bychom se mohli naučit, že Kosovo Polje není žádné Amstel-field, ale Polje (hřbitov nebo božiště) Kosů (hrdinů),“ říká Zbořil.

Oponentem v pořadu Českého rozhlasu byl místopředseda sněmovního zahraničního výboru Jan Lipavský. „Kabinet usiluje o integraci prostoru západního Balkánu směrem k Evropě. Podobná vyjádření o Kosovu nepopisují realitu. Země má celou řadu problémů... A celá problematika Balkánu je neskutečně složitá,“ konstatoval. „Nechceme věci lakovat na růžovo, ale pokud budeme o jednom státu tvrdit, že je úžasný, a o druhém, že je naprosto příšerný, tak se nikam nedostaneme. Vede se s Kosovem dialog. Je problematický, to neznamená, že ho musíme odpískat,“ dodal.

„Jak vést dialog s někým, koho ještě před několika lety označoval náš hlavní spojenec v NATO za teroristu? Slova pana Lipavského nejsou daleko od snů a zbožných přání.

Pravda ovšem je, že problematika Balkánu je složitá. Už od roku 1453,“ uvedl Zbořil. „Zkušenosti s tím měli nejen v Srbsku, ale i v Uhrách. Složité to měli i Habsburkové a dodnes na bývalém schwarzenberském majetku najdeme vzpomínky na bitvu u Rábu. Dokonce i na Slovensku zpíváme, jak byla ‚moje milá od Turka zajatá‘. Snad by bylo lepší, kdyby pan Lipavský nebyl tak velký optimista a vysvětlil nám neznalým, co to je a byla idea Velké Albánie na přelomu našich století a zda to má nějaký vývoj. Pozitivní nebo negativní. A zda na Balkáně, přes všechny možné dialogy, nevznikl miniaturní Afghánistán. Není snadné tomu porozumět a ti špatní nejsou jen kosovští Albánci, ale i mnozí ze Západu, kteří tam rabují všechno, co má nějakou cenu a dá se odtud odvézt,“ uzavřel dnešní Rozjezd politolog.

autor: Daniela Černá