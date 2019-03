Odvolat Moravce? Hovado, žvanilové. Zdeněk Zbořil ostře kritikům Zemana a Klause...

Profesor Aleš Gerloch nebude ústavním soudcem. Také o tom, že senátoři jeho kandidaturu neschválili, byla řeč v pořadu Týden s prezidentem, který tentokrát natáčela TV Barrandov v Karlovarském kraji, kde byl prezident na několikadenní návštěvě. „Tak mně už se to stalo potřetí,“ okomentoval nezvolení prezident Miloš Zeman s tím, že navrhne nové kandidáty, a ocenil, že výbor Gerlocha doporučil. „Uškodili ne mně, ale Ústavnímu soudu, který mohl mít skvělého člena,“ řekl. „Pokládám to za ubohost části senátorů,“ pokračoval a znovu zopakoval, že trucovat nebude a bude hledat jiného kandidáta. K tématu se vrátil i na závěrečné tiskovce při ukončení návštěvy v regionu: „Pokud si opoziční kluby prožily pětiminutovku své hérostratovské slávy, tak neuškodili mně, ale uškodili především Ústavnímu soudu, který mohl mít skvělého právníka. Mimochodem, už v roce 2006 byl právníkem roku,“ připomněl Gerlochův úspěch prezident Miloš Zeman.

Anketa Pro koho byste hlasovali ve 2. kole prezidentských voleb na Slovensku? Čaputová 13% Šefcovič 57% Pro nikoho 8% Nebudu do toho Slovákům kibicovat 22% hlasovalo: 4021 lidí

„Samozřejmě, senátorům vůbec nejde o prof. Aleše Gerlocha, ale o prezidenta Miloše Zemana. Je to politické rozhodnutí, která má snížit úroveň významu jeho úřadu, ale podle mého názoru to bude na škodu nejen Ústavnímu soudu, ale i Senátu PČR samotnému,“ reaguje politolog Zdeněk Zbořil. „Stačí si přečíst jména senátorů, kteří hlasovali proti prezidentovu návrhu, ale i jména těch, kteří hlasování nezúčastnili a každému je jasné, dokonce i Viki od Voršilek, která kritizuje prezidentovo, podle jejího názoru, neústavní chování, oč jde. Voliči si ale své senátory zvolili, a tak se budou moci těšit na jiné lhůty vyřizování svých záležitosti, které byly už tak dost dlouhé,“ dodal a upozornil: „Nevím, zda si jsou vědomi také toho, že zase předali prezidentovi na objemu jeho moci, což se projeví tím, že, jak sám říká, bude vybírat a nedělat schválnosti. Bohužel ale nevíme, jak dlouho to potrvá a zda se nebude čekat na jiné složení Senátu, který by mohl být vůči prezidentovým návrhům vstřícnější.“

„Pan Vondráček ví, o čem mluví“

V Interview na ČT24 reagoval na to, že Gerlocha Senát nepodpořil, předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček: „Znám ho osobně, byl to skvělý kandidát po odborné i lidské stránce. Kdyby Zeman nominoval na ústavního soudce Ježíše Krista, tak v tomhle Senátu by neprošel,“ podotkl. „Více než polovina senátorů z jejich úctyhodného počtu 81 si myslí, že je ve válce s prezidentem a ta druhá polovina se zasedání Senátu, nikoli však výborů, účastní, dalo by se říct s trochu nadsázky, jen občas,“ uvedl politolog. „A pokud se ve vzrušené mediální přestřelce hovořilo o vyhladovění Senátu, nebo naopak o vyhladovění prezidenta, není to o ničem jiném než dalším pokračování sporu, který začal zatím neúspěšným žalováním senátora Václava Lásky, pokračuje nepřijetím návrhu Aleše Gerlocha za člena Ústavního soudu a konečně finišuje, v době kdy předseda italské vlády podepisuje v ČLR obchodní smlouvy za 20 miliard USD nebo euro, a před cestou prezidenta do Číny obviňováním ČLR kvůli čínskému Guantanámu, o kterém páni senátoři vědí jen z doslechu,“ dodal.

„Pan Vondráček ví, o čem mluví, sám si užil pomluv a malicherných lží docela dost, a to jen proto, že ho papež František ve Vatikánu přijal a zapomněl na žaloby 99 prostých katolíků. Také na předsedu Poslanecké sněmovny stříleli známí hrdinové rychle a od boku, aniž se někdo optali, jak to na papežském dvoře chodí. Když je třeba, nejde o žádné fake-news nebo desinformace, ale o obyčejné lži, kteří liberální neliberálové šíří rychlostí světla,“ podotýká Zbořil.

Mgr. Radek Vondráček BPP



předseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Při návštěvě Karlovarského kraje, dostal prezident v obci Milhostov při setkání s občany také dotaz o tom, jak se zbavit Senátu. Prezident konstatoval, že Senát nelze zrušit ústavním zákonem z toho prostého důvodu, že ústavní zákon musí schválit obě komory Parlamentu. „Ale ti, kdo jako já vystupují za zrušení Senátu, si povšimli, že při schvalování zákona o státním rozpočtu, vystupuje a jedná pouze Poslanecká sněmovna a Senát se k tomu vůbec nevyjadřuje. Součástí tohoto zákona jsou i výdaje určené na provoz Senátu. Nazval jsem to – a konzultoval s některými politiky tento návrh, který je legitimní – vyhladověním Senátu. Koneckonců ve středověku se města dobývala tím, že se oblehla a počkalo se, až jim dojde jídlo. Nechci nikoho urazit, ale neumím si představit senátorky a senátory, že by vydrželi bez jídla a bez platu. To znamená, že by se rozpustili sami,“ uvedl prezident.

„Pan prezident ČR podobně jako prezident USA má svůj zvláštní humor a ví, že tím jen rozpoutá další kolo láskové, nikoli laskavé excitace. Možná chce ty ctihodné a ještě ctihodnější jen upozornit, že svou funkci nezastává jen jako někdo, kdo je do počtu, ale že si chce obhájit své postavení stejně, jako činili oba dva jeho předchůdci. A když mu Senát vysvětluje, kdo dělá zahraniční politiku ČR, musí se jen usmívat. Ale pomůže mu to alespoň pochopit, jací znalci Ústavy ČR rozhodují o jeho návrzích na jmenování ústavních soudců,“ uvedl Zbořil.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Podle předsedy Senátu Jaroslava Kubery z ODS je to spíš bonmot a podobné úvahy nejsou hodny rozumné politiky a ze strany prezidenta může jít o mstu. „To bychom také my mohli nechat vyhladovět pana prezidenta,“ řekl Kubera pro ParlamentníListy.cz. „Pan prezident nechává Senát vyhladovět už mnoho let, není to hodno komentáře, on Senát nemůže nechat vyhladovět. Kdyby místo toho raději přišel představit svého kandidáta do Ústavního soudu, vypadalo by to celé mnohem líp,” míní šéf horní komory českého Parlamentu. „Názor pana předsedy Senátu a jeho prezentace má svou logiku, ale v době, kdy jeho senátní kolegové mluví o podání soudní žaloby na prezidenta republiky, a to jsou ještě ti slušnější, a jiní jej veřejně hanobí svými vulgárními projevy a la senátor Hilšer, lze jen dodat podle Jana Nerudy a předsedy PS Vondráčka, buď svatý rád, když není bit!“ komentuje politolog.

Obnovitelné zdroje jsou módní bublina?

Při návštěvě Karlovarského kraje se prezident hned v úvodním proslovu na setkání se zastupiteli kraje zastával těžby uhlí. Není prý přesvědčen, že by zelená energie měla tak velkou budoucnost, jak se dnes říká. Sousední Německo, které se příliš spoléhá na zelené zdroje, pak jednou bude muset dovážet energii od nás, na čemž bychom mohli vydělat, věří Zeman. „Jsem zvědav, jestli novináři nebo BIS odhalí, že se pravidelně setkávám i s představiteli těžebních společností v Karlovarském a Ústeckém kraji, pokládám to za povinnost prezidenta republiky setkat se s nimi, když o to požádají,“ prohlásil prezident. „Proto jsem říkal, že mě budou ekologové nenávidět, ale podporujme těžbu uhlí, není na tom nic špatného, podporujme i jadernou energii,“ žádal prezident. I v závěru návštěvy se pak k tématu vrátil: „Jsem přesvědčen, že obnovitelné zdroje jsou tak trochu módní bublina, a argumentuji především tím, že jsou výrazně dotovány,“ podotkl prezident. Využití českého přírodního bohatství považuje Zeman za rozumné a normální.

„Nemohu odpovědět na tuto otázku, která značně přesahuje moje vzdělání historika, politologa a indonesisty. Ale mohu odpovědně prohlásit, že podobné problémy se nepodařilo popsat, analyzovat a hodnotit už třem generacím československých a českých Zelených, a naději nevidím ani v protestech nejmladších ‚pátečníků‘. Kdysi známá herečka tvrdila, že provozování jaderných elektráren v ČR hájí odbornice na slovo vzatá, paní Drábová, a urážela ji sprostými výroky o jejím vzhledu. Dnes jsou skoro na stejné straně barikády, ale hlavně, se těmito skutečně vážnými problémy, které se týkají už dnes budoucnosti generací, zabývají v mnoha zemích nikoli jen nadšenci, ale i autority ve svém oboru. Ale konec konců, kdo jiný by se měl zabývat budoucností, když ne právě my,“ uvedl politolog.

Zemanovy názory odmítla například Strana zelených: „Podle Zemana je Sokolovská uhelná zlaté vejce. S tím se dá souhlasit – jenže pouze pro některé vyvolené. Obnovitelné zdroje navíc podle něj nemají budoucnost. My si naopak myslíme, že budoucnost nemají uhlí a Zeman,“ psali na Facebooku. Následovala řada dalších komentářů o tom, že prezident nepatří do tohoto století apod. „Jak jsem řekl, již tři generace Zelených nepřesvědčily své voliče, že by je Zelení měli zastupovat jako političtí reprezentanti. A pokud si někdo myslí, že uhlí nemá budoucnost, musí svůj názor obhájit nejen jako politický, ale i odborný a jako sociální program. Hádat se o to, kdo má větší budoucnost je málo,“ uvedl Zbořil. „Možná někdo vidí svou budoucnost v uhlí, jiní v konzumaci drog a třetí třeba v dobyvačných válkách. Až se začne rychleji než dnes rozmrazovat ‚věčně zamrzlá půda‘ na Sibiři nebo v Severní Americe, budou k ničemu světové konference a půjde o to, kdo bude silnější a lépe vyzbrojený ničit ty druhé. Není jen cesta vpřed anebo vzad, o které spolu mluvili Teilhard de Chardin a Vladimir Vernadskij před více než sto lety a svou představu o zániku biosféry nebo její proměně v noosféru popisovali mnohem rozumněji než někteří naši současníci,“ dodal.

Psali jsme: Martin Konvička se neudržel: Velkohubé výroky. Proti protestujícím občanům povolal armádu. Macron je idiot Finský ministr se znelíbil jednomu z návštěvníků farmářských trhů. Zasahovala bezpečnostní služba Zaorálek (ČSSD): Naším úkolem je pochopit, jak k té nemoci došlo Exministryně spravedlnosti píše o matkách zarputilkách. A varuje, aby před nimi neutekli jejich muži

V rámci našich „západních hodnot“…

Při zahájení návštěvy na debatě se zastupiteli byla také řeč o tom, že kraj řídí žena a také primátorkou Karlových Varů je žena. Mimo jiné v hovoru o tom, že i někteří muži se mohou stát ženami, prezident poznamenal: „I muž se může stát transsexuálem, což je dnes docela módní a moderní. Ale já to chápu jako sebepoškozování, které je trestným činem,“ uvedl. „Nemám na to názor, ale chápu, že jde o problém nejen fyziologický, mravní a sociální a také pozoruhodný i pro politiky na jakékoliv úrovni. A není to nic nového. V rámci našich západních hodnot přece máme také dědictví antického Řecka stejně jako anglické pokrytectví, americkou směšnou prudérnost a všechny možné deriváty své dlouhotrvající neschopnosti mluvit a podobných věcech bez hněvu a zaujetí,“ reagoval politolog.

Při debatě s občany na náměstí v Kraslicích padla i otázka, která se týkala daru, konkrétně pistole, kterou premiér Andrej Babiš přivezl při státní návštěvě americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. On sám dostal tričko z basketbalového klubu. „Donald Trump je vynikající byznysmen. Neboť pistole má větší hodnotu než tričko. Kdybych byl nepřítel Donalda Trumpa, tak bych řekl, že mu pistoli věnoval proto, aby se sám zastřelil. Ujišťuji vás, že jsem neřekl, že by bylo dobré zastřelil Donalda Trumpa, nic takového,“ poznamenal. „Zejména kritikům prezidenta republiky a předsedy vlády většinou chybí jakýkoli smysl pro humor a tento svůj nedostatek nahrazují zavilým vytím. Zřejmě proto si již oba uvědomili, že musí vážit svá slova, anebo raději nemluvit. Snad by celá věc stála za studii politického folkloru, protože nejde jen o jednu pistoli nebo tričko,“ uvedl Zbořil. „Na čínském dvoře před více než půldruhým tisíciletím vladaři z jižních moří ohlašovali své přátelství nebo podřízenost holdování panovníkovi a obdarováváním jej tzv. bunga mas, zlatou květinou, kterou císař přijal, nebo odmítl. Teprve potom došlo na dary nebo tributy, které se dohadovaly na úrovní státních úředníků. Moc se toho dodnes nezměnilo,“ dodal.

Václav Klaus umí hrát na více šachovnicích

Debatu na téma vyloučení Václava Klause ml. z ODS rozsekl exprezident Václav Klaus, když v rozhovoru pro Blesk.cz zalitoval, že ODS nevyhodila jeho syna o pár týdnů dřív. Kdyby to udělala, měli by prý otec a syn čas založit nějaké politické hnutí, s nímž by mohli vyrazit do eurovoleb. Na otázku Blesku, zda by přes svou nechuť k EU hodlal bojovat o křesla v Evropském parlamentu, odpověděl jasně ano. Květnové volby do Evropského parlamentu však nejsou posledními volbami na světě a Klaus nevylučuje, že se pustí do boje v nějakých dalších. Do boje proti ODS. „ODS měla nějaké kmenové buňky, o kterých jsem přesvědčen, že jí dávaly její základní charakteristické rysy. Ty byly narušeny s Mirkem Topolánkem a pak úplně vymazány dnešním předsedou Fialou,“ pokračoval Klaus. A tak se nabízí otázka, k čemu vlastně oba Klausové směřují? K prezidentství nebo k založení politické strany? „Nejsem dobrým prorokem a myslím si, že zakladatel ODS a bývalý prezident jen reaguje na situaci, která vznikla vyloučením jeho syna a naopak přijetím Ivana Langera do stranických řad. Protože víme, že Václav Klaus umí hrát na více šachovnicích než mnozí jeho kritici a političtí odpůrci, měli bychom počkat, jak se projeví za necelé dva měsíce ve volbách do EP a jaký bude mít zájem pokračovat v politických hrách (jak se v některých evropských zemích říká politice). Ale o tom, že jej politika baví, nepochybuji,“ uvedl Zbořil.

Prof. Ing. Václav Klaus, CSc BPP



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Předseda ODS Petr Fiala se rozčílil nad komentáři v souvislosti s odchodem Václava Klause ml. a pro Seznam Zprávy slíbil, že bude ostřejší. „Výroky Václavů Klausů už mě nezajímají. S demokratickou pravicovou politikou to nemá nic společného. Jestliže tady někdo prosazuje proruské názory, myslí si, že spása přijde od nějakých autoritativních režimů, není to nic slučitelného s politikou, která je demokratická. Ani Václav Klaus starší, ani Václav Klaus mladší už mě poučovat nebudou,“ uvedl Fiala. „Jsem připravený jít do všech střetů s ještě větším nasazením a budu přemýšlet, kde mohu ještě přidat. Ta ráznost a pevnost se neprojevuje ve slovech, protože tady je spousta žvanilů, za nimiž je prázdno, nic nedokázali. Za mnou prázdno není. Já nebudu přitvrzovat tak, že budu lidi urážet, vysmívat se jim nebo, že se budu, s prominutím, chovat jako hovado,“ zmínil také předseda ODS.

„To jsou opravdu asi nejostřejší slova Petra Fialy z poslední doby. Ale jsou to přece jen slova, slova, slova. A tak si počkejme na činy, činy a činy. Obvinění z proruským názorů bývalého prezidenta a i to slovo hovado, u Petra Fialy dosud neobvyklé, jsou něčím novějším, ačkoli z mnoha jiných situací víme, že v ODS si servítky často nebrali. Nejen doma, ale i na veřejnosti,“ uvedl politolog.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A uškodí nakonec odchod Václava Klause ml. ODS, nebo naopak prospěje? „Těch 25 tis. preferenčních hlasů pro Václava Klause jr. je asi pryč, ale protože účast ve volbách do EP byla vždy jen jakousi sázkou do loterie, může se stát, že tyto hlasy by mohly být, alespoň pro někoho, velkou ztrátou,“ předpokládá Zbořil.

Česká občanka Tereza Hlůšková byla odsouzena pákistánským soudem. Za necelých devět kilogramů heroinu pašovaného v kufru jí soud vyměřil trest odnětí svobody na osm let a osm měsíců. Případ ovšem zdaleka není u konce, protože se odvolal státní zástupce, podle kterého dostala Češka trest nejen velmi mírný, ale dokonce pod hranicí, kterou stanovuje tamní zákon.

„Neměli bychom mluvit o necelých devíti kilogramech, ale o tom, jakou těch devět kilo má cenu na trhu a kam je Tereza Hlůšková pašovala. Nevím, jak důvěryhodné jsou zprávy o tom, že cestovala mezi Thajskem a Pákistánem opakovaně, mám to jen z českých velkých médií, kterým už dlouho nevěřím, ale v každém případě je pohyb s tímto artiklem na hranicích zemí, které s tímto zbožím obchodují i za dozoru tajných služeb některých mocných našeho světa, mimořádně riskantní,“ reagoval Zbořil.

„Každý, kdo byl na pražském letišti podroben informativnímu výslechu, zda nejen nepašuje, ale i jak si doma balil zavazadlo, kdo mu jej pomáhal na letiště dopravit, anebo kdo k němu měl přístup ještě před šaltrem, ví, že to není legrace ani v našich demokratických poměrech. Byl jsem v několika asijských zemích v tomto z hlediska obchodu s narkotiky nebezpečném regionu a dovolil bych si upozornit, že každý, kdo tam cestuje a nezná místní poměry a neví, co to jsou represivní složky státní moci v těchto zemích, by tam raději neměl jezdit, natož se pustit do aktivit, které v naší trestněprávní chudobě se nezdají být nebezpečné, ale jinde za ně hrozí až drakonické tresty,“ dodal.

Schwarzenberg má vlastně pravdu

Podle Karla Schwarzenberga by měl stát pomoci, a to i když spáchala bezpochyby zločin, ovšem z mimořádné hlouposti. „Jedna z nesčetných českých holek, kterým namluvili, že kurv*ním budou bez práce bohaté. Netuší, že tím se dostanou do víru, který je vždy stáhne ke dnu. Ale i ohromující pitomost není zlá vůle a stačilo by, aby si to odseděla doma,“ konstatoval Schwarzenberg pro ParlamentníListy.cz. „I když pan exministr a současný poslanec použil slova, kvůli kterým by v jiných případech hrozilo tomu, kdo je pronesl, nejen pranýřování v ČT, ale stal by se i středem pozornosti známých umělců, má vlastně pravdu. Pokleslá morálka je jedním z nejhorších projevů současného chování občana naší republiky a jsme tím známí v nejedné sousední zemi. ‚Češi nekrást tady!‘ se v Rakousku už dnes neobjevuje, ale obávám se říci, že pozornost, která je nám věnována třeba jen v Evropě, natož někde v Asii, je menší než před léty,“ uvedl Zbořil.

Karel Schwarzenberg TOP 09

Do voleb s úsměvem

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Za jasné porušení Etického kodexu České televize, který ukládá moderátorům diskusních pořadů povinnost zachovávat nestrannost, považuje čerstvě zvolený člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Vadim Petrov počínání Václava Moravce ve vydání Otázek ze 17. března, kde se věnoval „kuchyni“ rodiny Klausů. „U Klausů v kuchyni vznikají nápady této politické rodiny. Rodiny, která když ztrácí vliv, nálepkuje ostatní,“ zmínil například Moravec. „Já vnímám toto chování Václava Moravce jako volání o pomoc. ‚Tak už mě sakra někdo odvolejte, já už dál nemůžu,‘ volá podle mě. A nikdo z nich, včetně vedení České televize, za něj ručník do ringu nehodí. Vždyť Václav Moravec Otázky, proboha, dělá čtrnáct let, to by na ty politiky byl alergický každý,“ uvedl Petrov.

„Zajímavé je, že snad poprvé v posledních letech zazněla tato kritika OVM z úst člena RRTV. Pravda je, že Vadim Petrov je nově zvoleným členem Rady a asi se mu dostane pokárání od známých šiřitelů zla ve jménu pravdy. Ale snad tomu bude i jindy, i když nepůjde jen o rodinu Klausů, ale i někoho jiného,“ uzavírá dnešní Rozjezd Zdeněk Zbořil.

Psali jsme: Jana Bobošíková: Dnešní ODS? Bezduchá, zbytečná tlupa. Souhlasím s Klausem, musí vzniknout nová, pravá, pravicová strana „Ježíšmarjá, který idiot vám toto řekl?“ Prezident Zeman se nebývale silně rozčílil při rozhovoru s novináři. Zde je důvod Jaký pravicový extremismus? Zdeněk Zbořil trochu jinak k útoku na Novém Zélandu Paní Němcová, vás také tenkrát nikdo nevyháněl. Pamatujete na opilce? ťal Zdeněk Zbořil. A mnohem více



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Daniela Černá