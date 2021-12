Oni snad chtějí, aby se lidé kvůli viru hádali a neviděli... Expert znalý politiky tuší

„Je to to pověstné setí a sklízení větru, protože dobře se tu ukazuje, že když situaci politici vyostřovali a využívali pro svou politickou kampaň, jak teď nezamýšleně sklízí tuto nenávist. Bohužel to nejvíc schytávají hejtmani a komunální politici, kteří k tomuto příliš nepřispívali. Vrcholová politická sestava, která si z toho dělala politiku, tomu nečelí v takové intenzitě jako lidé z integrovaného záchranného systému, regionální politici, protože oni to musí v terénu řešit. Je šílené, aby se báli saniťáci, lékaři, zdravotní sestry, že někomu poskytují první pomoc, zachraňují ho a ještě čelí nenávisti. To mi přijde naprosto nepřípustné,“ zdůraznil politolog Jan Kubáček.

reklama

Budoucí ministr vnitra Vít Rakušan tvrdí, že tresty za porušování proticovidových opatření by měly být přísnější, policie podle něj rozdává málo pokut a kontroly by měly být důslednější. V podobném duchu se vyslovil i budoucí ministr dopravy Martin Kupka. Tvrdí, že tím hájí právní stát. Zní to logicky. Na druhou stranu se dá předpokládat, že voliči Starostů a ODS jsou často podnikatelé, uvítají toto? Nebo je čas, kdy politici musí říkat i nepopulární věci? „Pravda je někde uprostřed. Velkou logiku by mělo pravidla vymáhat, ale stát by musel postupovat mnohem logičtěji. To znamená, že pravidla by měla být mnohem jednodušší, racionální, ospravedlnitelná a ideálně neměnná. A měli bychom vidět, že podle nich fungují i ti mocní. Tedy že tato pravidla fungují v běžném režimu Poslanecké sněmovny, že je dodržují politici, což se v minulosti často nedělo a nevšiml jsem si, že by padaly exemplární pokuty hříšníkům, kteří opakovaně opatření porušili z řad těch mocných a nejmocnějších. Zároveň by bylo potřeba, aby stát představoval i svou vlídnou tvář. To znamená, aby umožňoval maximální servis,“ konstatoval Jan Kubáček.

Jak konkrétně? „Ve dvou polohách. První, aby těm, které omezuje, tato omezení částečně saturoval například podle režimu EET, protože proč podnikatelé platili v režimu EET všechny povinnosti, které jsou spojené s podnikatelským životem? A teď se na to vpodstatě nehledí. To je velmi demotivační situace, protože pokud byl někdo černý pasažér, tak je odměňován nebo neodměňován úplně stejně jako ti, co dodržovali pravidla, platili oficiálně, nefungovali v šedé ekonomice,“ vypozoroval.

Fotogalerie: - Festival svobody

„Druhá věc, kterou bych ocenil a podnikatelům by velmi pomohla, je úplně jiný přístup byrokracie. Aby se pravidla neustále neměnila a byla nedohledatelná, ale naopak. Aby stát klíčové momenty podnikatelům sděloval, přistupoval k jejich právním ekonomickým potížím s mnohem větší velkorysostí a byl schopen fungovat splátkově, překlenovacím způsobem,“ řekl politolog. Třetí nesmírně důležitou věcí podle něj je, aby stát, pokud logicky chce většinu společnosti motivovat k tomu, aby se očkovala, aby očkovací sérum byl schopen dodat co nejblíže těm, co mají být očkováni. „Ať jsou to očkovací autobusy, očkovací týmy, ale nechť se dostanou do obcí přímo k lidem. Ať to usnadňují co nejvíc praktikům, ne že je fakticky demotivují. Není možné stále kázat taktiku biče a nijak nevyjít lidem vstříc. A usnadnit jim tu situaci. Aby lidé viděli, že když se po nich něco chce, tak se jim zároveň i spravedlivě dává. Ať se měří všem stejně,“ sdělil Jan Kubáček.

Společnost je unavená, frustrovaná

Anketa Chcete Víta Rakušana za prezidenta republiky? Ano 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 8022 lidí

„Nejvíc mě štve, že zastrašování se děje nejen vůči vrcholovým politikům, ale i vůči lékařům. Přijde mi úplně absurdní, aby tu byli zastrašováni lékaři, sestřičky, zdravotní personál za to, že pomáhají, fungují v mimořádném režimu. Za to, že napomáhají léčení, očkování. Potřebujeme, aby se v tomto do toho stát zásadněji opřel. Pokud takováto situace nastane, aby se opravdu řešila a trestala. Je velký rozdíl něco odmítat a velký rozdíl někoho zastrašovat, používat násilí, manipulovat, děsit lidi, v tomhle ohledu to vnímám velmi kriticky, když je to na obou stranách. Obecně je potřeba, aby se do toho jednak opřely vyšetřující orgány, k tomu je ostatně máme a legislativa na to pamatuje,“ připomněl.

„Zároveň je třeba, aby mediální svět zklidnil vášně a nepopisoval to schéma ryze černo-bíle. Aby se prostor radikálům umenšil. Teď mám pocit, že radikálové když vidí, že čím jsou vyostřenější, nenávistnější, nelítostnější – jedno na jakém názorovém pólu jsou, jestli jsou to fanatičtí odmítači, nebo naopak fanatičtí povelisté, alarmisté, kteří přicházejí s tím, že vše hned všem a povinně – tím mají více prostoru. Je potřeba použít trestní řád, který na tyto věci pamatuje, a pokud dochází k zastrašování veřejnosti, tak vůči tomu zakročit. Zvlášť bych volil exemplární tresty, když někdo zastrašuje zdravotníky, integrovaný záchranný systém. Toto ve společnosti nemá mít místo a je potřeba přestat to tolerovat,“ konstatoval.

Psali jsme: Jak zpráskanej pes. Než Lipavský vyšel od Zemana, sesypalo se to Český statistický úřad: Tahounem růstu produkce bylo v říjnu pozemní stavitelství Peksa (Piráti): Babiš v koncích. Komise řeší špatnou směrnici, která ho odhalí jako vlastníka BIS, zasáhni proti Landovi. Stát se rozpadá, píše novinář

„Je to to pověstné setí a sklízení větru, protože dobře se tu ukazuje, že když situaci politici vyostřovali a využívali pro svou politickou kampaň, jak teď nezamýšleně sklízí tuto nenávist. Bohužel to nejvíc schytávají hejtmani a komunální politici, kteří k tomuto příliš nepřispívali. Vrcholová politická sestava – Poslanecká sněmovna – která si z toho dělala politiku, tomu nečelí v takové intenzitě jako lidé z integrovaného záchranného systému, regionální politici, protože oni to musí v terénu řešit. Je šílené, aby se báli saniťáci, lékaři, zdravotní sestry, že někomu poskytují první pomoc, zachraňují ho a ještě čelí nenávisti. To mi přijde naprosto nepřípustné,“ zdůraznil Jan Kubáček.

Když nemocnice padaly, Sněmovna se hádala, jako by koronavirus měl stranické tričko

Andrej Babiš, ale i jeho příznivci poukazují nyní na to, že nová vláda vlastně chce co se týče covidu dělat to, co dělali oni, přitom je tak za to kritizovali. „Jsem překvapen, že nastávající vláda nepřichází se scénáři, jak bude postupovat, v čem bude pokračovat, co bude měnit a vyčkává jako by se jich pandemie příliš netýkala. Pro mě je obrovským varováním to, když se řešil nouzový stav loňskou zimu, kdy nemocnice padaly, hejtmani řešili, jak to překlenou a zvládnou a Poslanecká sněmovna se hádala, jako by koronavirus měl stranické tričko a čekalo se, až se páni politici dohodnou, rozhodnou a odhlasují. To mi přijde naprosto děsivé. Měl bych pocit, že budeme pandemii vnímat jako nadstranický celospolečenský problém a bude se k tomu tak přistupovat,“ upozornil.

„Nečekám žádné zázračné kroky a postupy. Ostatně i odborné orgány se z velké části budou přebírat a velká část z těch odborníků bude pokračovat dál. Pochybuji tedy, že tu náhle budou padat úplně opačné postupy. Velmi bych ocenil, kdyby se co nejvíce pokračovalo v tom, co jsme tu zaznamenali. Kdy si vedle sebe stoupli končící a nastupující premiér a podpořili očkování,“ uvedl politolog. „Rád bych ale slyšel, že když politici nějaký termín použijí – třeba povinné očkování, že na to mají kapacity. Mám dojem, že politici chtějí, aby se lidé hádali o těchto tématech, o kterých nevíme, jestli se touto cestou půjde a jestli máme vůbec dost očkovacích vakcín, a jsou tak trochu spokojení, že lidé neřeší zdražování, otázky rozpočtové politiky státu, daní, perspektiv fungování státu,“ povšiml si. „Ve výsledku to zase lidi naštve, zaseje to mezi nimi nesváry. A nakonec třeba dojdeme k tomu, že toto nemůžeme uskutečnit, protože na to nemáme infrastrukturu a kapacity. Jak personální, tak očkovací,“ doplnil.

Fotogalerie: - Na koberečku před akváriem

Anketa Necháte/nechali byste očkovat své malé dítě proti covidu-19? Ano 9% Ne 89% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 11381 lidí

Anketa Těšíte se, až se kabinet Petra Fialy ujme vlády? Ano 6% Ne 90% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 13527 lidí

„Když někdo vzývá vyhlazování lidí, nebo snahu likvidovat určité skupiny pro názor, přesvědčení, náboženství, sociální zázemí, tak jestli toto podobně uplatní do opravdu totální dezinterpretace, manipulace a zastrašování lidí, tak by orgány činné v trestním řízení měly postupovat úplně stejně. Přijde mi opravdu šílené, aby lidé, kteří se v tom dnes a denně pohybují a riskují vlastní zdraví, aby chránili ostatní, aby tito se stávali vyvrheli společnosti a my jsme ignorací vlastně podporovali skupiny, které je zastrašují a kriminalizují, tohle aby se netrestalo, tak kde to jsme?“ otázal se.

Politici by se podle něj měli pokud možno dohodnout na nějakém rozhodnutí, aby ho prezentovali na co nejširším formátu a následně ho nezpochybňovali. „Teď se to děje ohledně debaty kolem povinného očkování a rovnou se říká, že se to bude rušit. Vůbec nechápu, proč s tím politici nastupují. Toto je v lepším případě hloupost, v horším emoční týrání lidí. Jen se tím napíná struna společenské trpělivosti,“ podivil se na závěr Jan Kubáček.

Psali jsme: Dojatý Rakušan se nahrál. A dojetí hořkne: Má vysvětlovat Majerová Zahradníková (Trikolora): Gazdík už perlí, a to ještě ani neúřaduje Shodila Pekarová „prezidenta“ Kalouska? Zde její slova Klídek a shoda. Než Bašta a „Koněv“ Kolář začali o Rusku

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.