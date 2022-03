Plán v zákulisí. S Fialou po Kyjevě. A Rakušan. Znalci se to rýsuje

reklama

Jiří Mikeš se domnívá, že premiérova cesta do Kyjeva pomohla ke zviditelnění. „Myslím, že se tam profesor velice zviditelnil, že je hrdina, že je chlap, který se nebojí jít do nebezpečí. Ale smysl cesty, jestli měla mít nějaký výsledek, nechci hodnotit, protože hráči, kteří to rozhodnou, budou někdo úplně jiný. Šlo o demonstraci toho, že Slovani – s výjimkou Slovenska, které do toho nešlo – se snaží usměrnit dva znepřátelené slovanské státy. Na mě to dělalo dojem propagandistické cesty, která pomůže všem, kdo se jí zúčastnili. Lid obecný si řekne, že tady nemá žádné srábky, protože na Ukrajinu jeli. Ale že by cesta měla nějaký podstatný význam pro usmíření nebo zastavení bojů, to si nemyslím,“ shrnul pro ParlamentníListy.cz mediální a reklamní odborník.

Anketa Vede si Petr Fiala ve funkci premiéra dobře? Ano 3% Ne 95% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 15617 lidí

Proč se tedy podle něj Petr Fiala do Kyjeva vydal? „Premiér se tam vydal, ale že by se nějak dohodli… určitě neměl pověření od vedení Evropské unie nebo Severoatlantické aliance. Byla to soukromá akce tří nebo čtyř chlapů, že se nebojí. Cesta z nich udělala odvážné premiéry, kteří do toho jdou a bezvadně se zviditelnili, svým způsobem i celosvětově. Ale byly z toho nějaké závěry? Něco podepsaného mezi prezidentem a premiéry? Víme, že se konal nějaký brífink, ale že by měl nějaký tvrdý dopad na ruskou stranu… to by tam museli jet jiní a už tam byli. Byl tam Scholz (Olaf, německý kancléř, pozn. red.) a Macron (Emmanuel, francouzský prezident, pozn. red.) a podobně. Byla to ukázka, že nejsme malí, nejsme slabí, ale že by to zastavilo řež na Ukrajině, to ne,“ řekl Jiří Mikeš.

Návštěva Kyjeva Fialovi pomohla

Domnívá se, že český premiér se svým krokem nestal hrdinou: „Hrdina asi není, je to prostě akademik a profesor, ale uvědomil si, že existují tlaky a názory vedené vůči němu, jak neumí pětikoalici kočírovat. Ukázal, že je svým způsobem i chlap, nejenom politolog. Jemu to určitě v jeho imagi pomohlo, ale rozhodující vliv to nemá,“ poznamenal s tím, že i ukrajinskému prezidentovi Volodomyru Zelenskému načechrala návštěva českého, polského a slovinského premiéra peříčka. Zelenského dále Mikeš označil za šikovného PRmana, který dokáže užívat internet a sociální sítě ke kontaktu se světem a zároveň umí mluvit. Ví, co a jak má říci, aby do záště proti Rusku přilil olej.

Psali jsme: U nás by to byli nacisti. Ukrajinský Azov: Německá TV otevřeně Projev chargé d’affaires Čang Mao-minga na briefingu „Čínské fórum“ Putin je zvíře. Smazat weby nepřátel! Fialova tiskovka se zvrtla Vzdát se možnosti vlastní obrany nikdy nedopadne dobře, myslí si Vondráček

Současně zhodnotil, jak si během návštěvy premiéra na ukrajinském území vedou česká média. „O našich médiích víme své. Prostě pomáhala, seč mohla, kampani Antibabiš, a v tom nyní zůstávají. Já jsem asi před měsícem řekl, že se premiér Fiala bude možná snažit být prezidentem. Co nyní udělal, možná svědčí o tom, že bude kandidovat na prezidenta, protože proti Andreji Babišovi (šéf hnutí ANO, bývalý premiér, pozn. red.) krom generála Petra Pavla druhá strana nikoho pořádného nemá. A Fiala, to by byl prezident – těžká váha. Lidé by ho pravděpodobně volili, dobře vypadá, dobře mluví, dobře se obléká. Jako prezident by byl reprezentativní figurou,“ vysvětlil Mikeš. Jeho kandidatuře by prý nebránila ani skutečnost, že už vykonává funkci předsedy vlády. „Může abdikovat a do funkce se dostane mladý, nadějný, tvrdý a rozhodný politik jménem Vít Rakušan (šéf STAN, ministr vnitra, pozn. red.),“ poznamenal.

Fotogalerie: - Rakouské ceny

Mikeš: Blokování webů nebyl šťastný krok

Představa, že se Vít Rakušan stane premiérem, by se mu však nezamlouvala. „Ale co se dá dělat. Rakušan, který nasadil cenzuru a náhubky, neudělal šťastný krok. A jestliže udělal tohle, mohl by udělat i další kroky k omezení demokracie,“ varoval. „Česká média jsou v drtivé většině jednostranná, jsou na straně pětikoalice, ale jednostranností národ nevyburcují. Naopak se začnou množit různé weby, protože Češi jsou zvyklí číst mezi řádky. A když jim bude někdo zakazovat něco číst, tím více se po tom budou pídit. Krok zakázání stránek byl nelogický a obrátí se proti nim, protože každá akce vzbuzuje reakci a lidé si reakce začnou posílat třeba e-mailem. Nebyl to zrovna šťastný krok,“ sdělil.

A vrátil se k tématu médií, která podle něj pokračují v podpoře směru Antibabiš. „V podpoře pokračují, protože najednou nemohou uhnout, když šli po Babišovi. Nekřičeli, že byla upravena volební pravidla, což umožnilo vznik pětikoalice. Takže oni v tom pokračují. Nyní jde o to, jak se situace bude vyvíjet a co udělají velcí hráči jako Spojené státy a Rusko. Začnou spolu jednat a ještě se do toho připlete Severoatlantická aliance, ale svět se začíná rozdělovat. Oni tlačí, možná nechtěně – nebo úmyslně, to nevím – Rusko k Číně, protože je pravda, že ten další světový boj bude v Pacifiku. Na Evropu se každý vykašle,“ řekl Jiří Mikeš.

Fotogalerie: - Křídla pro Ukrajinu

Babiš si svůj prostor v médiích našel

Dále upozornil, že by si americká administrativa měla uvědomit, kdo je proti ní soupeř – zda Rusko nebo Čína. „Měli by přibrzdit a dohodnout se, nebo říci: Tak se na Ukrajině dohodněte. Udělat částečné ústupky Putinovi a vyhlásit neutralitu Ukrajiny. Vzniklo by zde nárazníkové pásmo a Američané by se mohli přesunout do Spojených států a Pacifiku, kde budou mít soupeře. Kdyby byl prezidentem stále Donald Trump, nikdy by ke konfliktu nedošlo,“ zauvažoval mediální expert.

Upozornil však, že i Andrej Babiš si svůj prostor v médiích dokázal najít. Šel Fialovi v mnohých krocích vstříc, a tak získal publicitu. „Asi to musel udělat, protože nálada obyvatel země je ve smyslu: Tak oni tam zabíjejí lidi. V médiích vidí ženské s kočárky… Existuje tu informovanost, že je tady agresor, zabijáci a na Ukrajině se lidé brání a jsou hrdinové. A Ukrajinci jsou opravdu tvrdí borci, žádní srábci to nejsou, ale kdyby se rozumně domluvili a přistoupili na některé požadavky Ruska, nemuselo k tomu dojít,“ řekl redakci Mikeš. Podotkl také, že ať si kdo o Rusku myslí cokoliv, zůstává velmocí a impériem a nechce mít u hranic rakety a atomové zbraně, zatímco Zelenskyj chtěl podepsat strategickou dohodu se Spojenými státy.

Fotogalerie: - Polské ceny v půlce března

Nakonec dodal, že jako ministerský předseda si Fiala už tak dobře nevede: „Fiala je výborný řečník a cesta posloužila jeho imagi jako státníka. Jako ministerský předseda si ale zrovna dobře nevede, protože má pod sebou různé strany a jestliže má takové ministry… vědu a výzkum dělá Helena Langšádlová (TOP 09, ministryně pro vědu, výzkum a inovace, pozn. red.), ale měli tam dát Bartoše (Ivan, ministr pro místní rozvoj, šéf Pirátů, pozn. red.). Jestliže je ministrem zahraničí Lipavský (Jan, Piráti, pozn. red.), proč tam nedali Cyrila Svobodu (KDU-ČSL, pozn. red.), který je zkušený politik a je bývalým ministrem zahraničí. Je to člověk uvážlivý a rozumný. Fiala má situaci opravdu ztíženou, ale vybrali si to sami a umožnil jim to Rychetský (Pavel, předseda Ústavního soudu, pozn. red.),“ dodal Jiří Mikeš.



Psali jsme: Ten jede natvrdo: Zelenskyj nám i Rusům. Zásadní info Zázrak. Kryt pod divadlem v Mariupolu vydržel Bezletové zóny. Jen někde. Šojdrová ví, jak pomoci Ukrajině Omezujete svobodu? Prohrajete! „Nepos*al“ se z covid-kontrol, teď hudebník znovu udeřil

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.