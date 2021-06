Politolog: Nemáme tu žádné nájezdy statisíců uprchlíků. Téma se zneužívá k útoku na EU

reklama

Začala ostrá předvolební kampaň a v ní velmi rezonuje téma migrace. Proč podle vás? Migrace bývala dříve tématem hnutí SPD Tomia Okamury, který za to byl a stále je velmi kritizován.

Objevuje se spíše proto, že některé politické strany nebo hnutí s tématem migrace opakovaně přicházejí a v podstatě se vymezují vůči politickým stranám právě na tomto tématu. Myslím, že Piráti toto téma nijak zásadně neprosazovali, prostě byli obviňováni hnutím ANO, že zkrátka nadržují nebo chtějí nadržovat migrantům. Pak se bránili ve veřejné debatě, a tak vznikl dojem, že Piráti akcentují téma migrace, které neustále opakují především, řekněme, populistické strany, jako je hnutí SPD. Nebo se to stává určitým klackem ve volební kampani, kterým útočí jedna strana na druhou, což se stalo Pirátům. Pro Piráty se nejedná o klíčové téma.

Ale pokud se ptáte, proč se téma migrace stále objevuje nebo udržuje, ukázalo se v několika předchozích volbách, že určitou část české společnosti zajímá, respektive jde o téma, podle kterého je určitá část společnosti, i když relativně malá, ochotná se rozhodovat ve volbách. Zafungovalo to v případě hnutí SPD Tomia Okamury, takže bude téma dále veřejně nést, aby na sebe upozornilo, aby připomnělo, že je tu právě proto, aby údajně chránilo českou společnost od migrantů a podobně. Samozřejmě to může souviset s tím, že téma migrace v Evropě vyprchalo a není příliš podstatné. Nemáme tu žádné migrační vlny.

Dá se vzhledem k posledním událostem říci, že téma migrace v Evropě vyprchalo? Namátkou vyjmenuji jen ty nejviditelnější, jako je italský ostrov Lampedusa, kam znovu a znovu připlouvají tisíce migrantů, nebo dopis vysloužilých i aktivních členů francouzské armády prezidentovi, že chtějí sami zasáhnout v takzvaných no-go zónách, pokud tak stát neučiní sám. Také Frontex uvádí opětovně zvýšené množství migrace oproti loňskému roku, kdy ji omezil koronavirus…

Máte pravdu, že se to stále objevuje, ale na druhou stranu nemám z českých médií pocit, že by šlo o téma číslo jedna, kterým žijí lidé v České republice. To, že tady objektivně migranti jsou, vyloďují se, je samozřejmě pravda. Ale že by šlo o politický nebo mediální problém číslo jedna, aby se o tom každý den mluvilo, to se neděje. Zmizelo z televizních obrazovek, a tak strany, které migraci považují za důležitou, ji musejí nějak připomínat. Určitě máte pravdu, že v zemích, kde problém trvá dlouhodobě, jako v Itálii nebo Francii, která má velkou část populace namíchanou a stahují se tam lidé z Afriky, to problém je. Ale nemyslím, že jde o problém pro Českou republiku. Podle mne to nebyl problém pro Českou republiku nikdy. Vlastně se vždy jednalo o problém trochu uměle vyvolaný politiky, migranti sem většinou sami moc nechtějí. I když se sem tam objeví nějaký kamion, ve kterém jsou převáženi.

Tedy podle mne to obecně pro českou společnost velký problém není, ale část politických sil považuje migraci za téma, na kterém mohou zaujímat voliče, a tak s tím stále pracují. Přeneseně se s tím navíc pojí i jiné téma, kterým je narůstající kritika vůči Evropské unii jako instituci i v důsledku různých skandálů, které tady máme, jako vyšetřování Babišových podniků a dotací. Na vlně proti migrantům se dá bojovat i proti Evropské unii, protože je u nás prezentována jako instituce chránící zájmy přijíždějících migrantů.

Platí, jak Piráti tvrdí, že Babiš v tomto případě zneužívá strachu? Říkalo se to před bývalými volbami právě směrem k Okamurovi.

Strachu zneužívají všichni, kdo o tom tématu mluví. My tady nemáme hordy a nájezdy tisíců nebo statisíců migrantů, takže nejde o nic jiného než o strach, který není oprávněný. My se reálně nemusíme bát, že k nám začnou přijíždět statisíce migrantů, toho se musejí obávat v Řecku, Itálii, Francii a tak dále. Pokud to někdo používá a pokud mluví o tom, že českou společnost je třeba chránit před migranty, tak vlastně využívá strachu. Ten je ve společnosti zakotven, protože lidé dříve viděli v televizi, což je další rozměr migrace, že je prezentována pouze jako migrace muslimského obyvatelstva, které je vnímáno jako velmi odlišné od evropské, české společnosti. Je to propojeno i se strachem z násilí radikálních islamistů v podobě teroristických útoků Islámského státu a podobně.

Mimo jiné tu česká společnost samozřejmě má obrovské množství migrantů, ale ti nejsou prezentováni jako ti, kdo by nám vadili: Ukrajinci, Vietnamci a další. Je to namířeno jen proti takovému typu migrace, která je v české veřejnosti spojována s velkým strachem právě z islamistického násilí, což jsou prostě migranti z vlny z Afriky nebo blíže k východu. Ale podle mě v podstatě každý politik, který tvrdí, že jde o vážný problém v České republice, straší lidi. Je to šíření poplašných zpráv, na které se snaží získat voliče.

Podle posledních průzkumů jsou ve vedení před volbami Piráti a Starostové, za nimi hnutí ANO a koalice SPOLU. Slýchávám, že vítěz voleb není jasný a mohl by to být kdokoliv ze tří zmíněných kandidátů. Je to pravda? Mají šanci všichni tři?

Samozřejmě, a protože jsou výsledky prvních tří seskupení poměrně blízko sebe, může se to tvrdit. Do voleb se může odehrát ledasco, co může výsledky změnit. Opravdu v tuto chvíli žádný seriózní analytik neřekne, kdo volby vyhraje. Kdyby byl rozdíl mezi prvním a druhým dvacet procentních bodů, bude to asi jasné. Ale jestliže je rozdíl mezi dvěma, třemi, čtyřmi procenty, lze čekat, že kampaň bude velmi bouřlivá, velmi agresivní ve snaze ještě přečíslit soupeře na prvních třech místech. Určitě to není jasné.

Já si nemyslím, že by mohla vyhrát koalice SPOLU. Jako třetí je asi nejvíce vzdálena vítězství, maximálně může být druhá. Myslím, že nepřečíslí Piráty, protože koalice Pirátů a STAN a koalice SPOLU má do určité míry velmi podobné voliče. Jsou to voliči mladí, vzdělaní, u té koalice SPOLU i starší. Jsou to většinou lidé s dobrou životní úrovní, ale jsou to i lidé, které spojuje odpor vůči současné vládě. Tyto dvě koalice bojují o podobného voliče a zatím to vypadá, že koalice SPOLU nebude schopna přeskočit Piráty. Koalice SPOLU si s sebou nese určitou, řekněme, stále ještě negativní zátěž z minulosti, skandály ODS, taková nemastná neslaná politika KDU-ČSL…

… a do toho ještě kauza s Dominikem Ferim, který je obviňován ze sexuálního nátlaku…

… a v poslední době Feri. Čili toto je určitá zátěž, kterou si strany nesou. Zatímco Piráti se pořád ještě neukázali, jak by vypadali u vlády. Pořád je to pouze opoziční strana, fungující a vypadající relativně seriózně, takže pořád je tahounem. A podobně i Starostové a nezávislí. Nemyslím, že by koalice mohla přeskočit Piráty, i když úplně vyloučit to také nelze. Pokud by se v kampani – ať už ze strany koalice SPOLU nebo ze strany hnutí ANO – zintenzivňovala kritika Pirátů jako nevypočitatelné, radikální levice, která bude provádět nějaké radikální reformy ke škodě veřejnosti, mohla by vzniknout obava nebo strach z toho, co by vítězství Pirátů skutečně mohlo znamenat. Pak by se dalo čekat, že část lidí, kteří zvažují volit Piráty a STAN pod tlakem kampaně a určité obavy z nevypočitatelnosti Pirátů u moci, by mohla dát hlas spíše koalici SPOLU.

Ale zároveň, pokud se hnutí ANO bude snažit do voleb profilovat jako hnutí pravicové, než dosud bylo v koalici s ČSSD, může i určitá část voličů dát hlas hnutí ANO. Tady by se jednalo spíše o menší část voličů, ale bylo by velkým překvapením, kdyby ti, kdo zvažují volit Piráty, nakonec dali hlasy hnutí ANO.

Ať už hnutí ANO dopadne jakkoliv, skončí první, druhé či třetí, domníváte se, že jde o konec vládnutí Andreje Babiše vzhledem k tomu, že by neměl s kým sestavit vládu, jak někdy zaznívá? Nebo měl?

To vůbec nemusí být konec vládnutí, to se uvidí až po volbách. Opravdu bude platit, že jedna věc jsou volby a druhá věc jsou povolební vyjednávání. My nevíme, co se může stát, jak bude Sněmovna sestavena. Třeba se ukáže, že bez hnutí ANO nebude možné sestavit většinovou vládu. Je možné, že skupiny Piráti a SPOLU nedostanou tolik hlasů, aby sami sestavily vládu, a budou muset přibrat ještě někoho do koalice. Těžko budou přibírat hnutí SPD nebo komunisty, sociální demokraté tam nejspíše nebudou... Pak by se museli nějak dohodnout s Babišem. Může se stát, že i ta koalice SPOLU po volbách nakonec usoudí, že je pro ni programově riskantní vstupovat do koalice s Piráty, a může soudit, že Babiš jako pravicový podnikatel pro ně může být zajímavějším partnerem.

Například v kontextu, že Babiš nebude premiér a bude jím někdo jiný z hnutí nebo se dohodne jiný premiér a hnutí ANO bude jen koaliční součást vlády. Možností je spousta. I v té koalici SPOLU je poměrně dost politiků, kteří to teď sice veřejně nepřiznají, ale nejsou vůbec nadšení z varianty, že by měli vládnout spolu s Piráty, dokonce pod pirátským premiérem, pokud by Piráti získali více hlasů než oni. Myslím, že povolební vývoj bude ještě hodně zajímavý, ale říkat předem, jak to bude, nemůže nikdo. Variant je opravdu hodně.

Šanci dostat se do Poslanecké sněmovny má hnutí Roberta Šlachy Přísaha. Přirovnáván je se svým bojem proti korupci k Věcem veřejným, hnutí ANO, Pirátům… je boj proti korupci hlavním tahounem hnutí Přísaha?

