Přijdeme o stát. Blbý národ? Jiří Mikeš přesně ví, co bude

reklama

Senátoři Pavel Fischer a Václav Láska jsou připraveni zahájit jednání Senátu o nezpůsobilosti prezidenta Miloše Zemana vykonávat svou funkci. Prezidentem by sice zůstal, jeho pravomoci by ale přešly na jiné politiky. Politický komentátor Jiří Pehe tvrdí, že je třeba jednat, protože Miloš Zeman bude už jen těžko schopný vést povolební jednání a rozhodovat. Je takový postup namístě?

Anketa Je v pořádku spekulovat o sesazení prezidenta Zemana ze zdravotních důvodů? Ano, mělo by se nad tím uvažovat 5% Ne, je to hyenismus 94% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 2209 lidí

Myslím si, že namístě není. Je to vyslovený hyenismus. Svědčí to jen o nedostatku taktu, životních zkušeností a člověčenství vůbec. Tohle by si neměli dovolit. Trhat člověka zaživa by si mohli odpustit a měli by mít alespoň trochu úcty nejen k člověku, ale zvláště pak k panu prezidentovi. Nedovedu si představit, že by se něco podobného dělo, když byl prezidentem Václav Havel, a ten byl na tom daleko hůř. Nikdo si tehdy nic podobného nedovolil. Obzvlášť to, jak štěkají takoví ti umělci Geislerová, Hřebejk a další. Tím se dostávají na úroveň starosty Řeporyjí. Jsou to svým způsobem ubožáci.

Rodilá Kazaška a v Moskvě vystudovaná lékařka Džamila Stehlíková šla ještě dál. „Jsou dvě možnosti. Buď aktivovat čl. 66 ústavy, kdy Parlament zbaví prezidenta úřadu a poměrně rychle vznikne vláda Petra Fialy. Nebo v pokoře počkat na skon hlavy státu. P. S. Obecně prognóza u karcinomu jater je v řádu týdnů,“ napsala na sociálních sítích. Nezavání to od paní exministryně, která získala státní občanství Československa v roce 1992 na přímluvu Václava Havla, bezcitností a surovostí?

Kdyby paní Džamila Stehlíková vystudovala na Univerzitě Karlově, tak by její alma mater musela říci: „Hele, vrať diplom.“ Protože taková vyjádření od lékařky jsou něco neslýchaného. To, co předvedla ta, která měla v Topolánkově vládě jako ministryně chránit lidská práva, už snad ani není hyenismus. Takového člověka, ač vystudovaného psychiatra, by měli poslat na vyšetření na psychiatrii, jestli je vůbec schopen žít mezi normálními lidmi.

Fotogalerie: - SPOLU vítěznou euforií

Vzpomenete si, jestli Jiří Pehe v dobách, kdy byl Václav Havel ve stavech život ohrožujících, volal po aktivaci článku 66 ústavy umožňující suspendování prezidenta?

To by si pan Pehe nedovolil ani náhodou, protože by ho ta pražská kavárna roztrhala na cucky. Ti by mu dali, to by koukal, čeho jsou schopní. Ale on je jeden z nich a jdou společně proti prezidentu Zemanovi. Vadí jim i pan Babiš, chtějí se vrátit do funkcí a tam, kde kdysi byli. Ale když už i člověk, který u nás převedl ekonomiku ze socialismu do kapitalismu, tedy Václav Klaus, se proti nim postavil, tak to znamená, že si jdou úplně někam jinam. Jsou přisluhovači Bruselu a globalismu. To už nejsou Češi, to jsou Bruseláci.

Psali jsme: Tohle je důvod. Babiš velmi tvrdě bouchl dveřmi a rozkryl Fialu a spol. Nic vám nedáme. Pekarová hned po volbách začala štěkat na Babiše a vyhrožovat mu Převrat? Co spustila Stehlíková a jiní, nemá obdoby Jurečka s Gazdíkem předvedli v Partii nové pořádky. „Děkuju, že jste ukázali, jak to budete válcovat,“ krčil rameny Vondráček

Pokud se podaří odstranit prezidenta Miloše Zemana z jednání o vládě a vznikne nová s předsedou Petrem Fialou, co myslíte, že bude těch pět vládních stran hlavně spojovat?

Především je bude spojovat – je to hrozné, co teď řeknu – něco tady ještě prodávat. Jestli půjdou po Budvaru a řeknou, že prodají jen značku Budweiseru za miliardu dolarů, tak budou všichni spříznění novináři jásat, jaká to je bomba. Ale cena té značky není miliarda dolarů, ale šest miliard dolarů. Tak se bude rozdělovat, no...

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Slovenský historik Eduard Chmelár v komentáři k rýsující se vládě Petra Fialy napsal, že těch pět subjektů, které ji vytvoří, se shodne jen na neoliberální deregulaci, škrtech v sociální oblasti a na zvyšování zbrojení. Když zůstaneme u sociálních škrtů, lze očekávat, že vznikne Nečasova vláda 2, která škrtila především ty nejchudší a sociálně slabé?

Asi ne už v tom rozsahu, protože to by byla jejich téměř sebevražda. Ale že to budou dělat postupně a budou argumentovat tím, že Babišova vláda a paní Schillerová udělaly takový zásek do státního rozpočtu, tak se to musí nějak překlenout, že si musíme všichni utáhnout opasky a že se nedá nic dělat, lze předpokládat. Možná bych to i trochu chápal, ale teď jde o to, jak to bude dál. Kdyby našli odvahu zasáhnout proti nepřizpůsobivým a těm, co se tu už třicet let flákají, nepřiložili za tu dobu ruce k dílu a jenom mají nastavené dlaně a pobírají nejrůznější dávky bez toho, že by státu cokoli odvedli, tak by si získali sympatie lidí. Ti by si pak řekli: „Oni do toho jdou, tak se uskromníme i my.“ Ale museli by říct, že příští čtyři roky se budeme chovat takto, dáme to dohromady, dostaneme se mezi deset nejvyspělejších států na světě, to vám garantujeme. A jestli se nám to nepodaří, tak goodbye a jdeme od toho pryč. Ale tohle nebudou moci udělat, protože jich je tam na tu vládu moc. Pan Fiala by to asi chtěl takhle udělat, ale bude mít vedle sebe další subjekty spoluvládnutí, tak nebude hezké na pohled, co se bude dít. To jejich jásání, jak jdou ruku v ruce budovat republiku, brzy přejde.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Lze v případě velkých sociálních škrtů očekávat podobné hladové bouře jako za Nečasovy vlády proti Miroslavu Kalouskovi, kdy demonstranti zaplnili Václavské náměstí v Praze s hesly „Kvůli tobě, Kalousku, nemám ani na housku“? Nebo se ODS i TOP 09, které tak protilidově postupovaly, z tehdejšího odporu veřejnosti poučí?

Je otázka, jestli ODS a TOP 09 budou chtít zopakovat tyhle chyby. Ale ti Kalouskové jim z pozadí budou radit: „Ale klidně do toho jděte, vždyť ten národ je blbej. Oni vám to sežerou.“ Národ blbý není, národ jen trošku podlehl agitaci a síle České televize. Pan Babiš nedocenil, že mainstream má takovou moc. Spoléhal se na sociální sítě a co si lidé mezi sebou řeknou. Ale Praha a Brno jsou zcela ovládaní těmi kavárnami.

Ing. Miroslav Kalousek TOP 09



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Není tak trochu garantem neopakování Nečasovy vlády a jejích bezohledných sociálních škrtů i vůči zdravotně postiženým účast lidovců na vládnutí, protože ti by takové tendence mírnili?

Teprve se ukáže, jestli lidovci zůstanou u toho svého programu, a když zůstanou, tak to bude ohromná kolize vůči těm technokratům. Jde o to, jestli tohle pan Jurečka dokáže, jestli se dokáže vzchopit k tomu, co kdysi dělal pan Lux. Ale myslím, že on na to nemá.

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Přestane být Česko díky vládě Petra Fialy potížistou v rámci EU, jak už si slibují západní média?

Určitě. Tyhle volby jsou velkým vítězstvím Bruselu, nic jiného. Petr Fiala je velice distinguovaný, chová se noblesně, bude se usmívat, bude hezky mluvit i tělem a v Bruselu budou jásat: „No konečně je tu někdo, kdo se chová jako Evropan, konečně je tu někdo, kdo je od nás, a ne nějaký divočák z východu.“. Už nebudeme hájit takovou politiku, jakou dělá Polsko nebo Maďarsko, stanou se z nás velice poslušní členové Evropské unie.

Mgr. Pavel Fischer BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Dá se mluvit o tom, že střední Evropa jako soudržný celek tímto končí? Tím nemyslím jenom V4, ale i Rakousko, jehož kancléř Kurz, který také bojoval za zájmy své země, ve funkci končí.

První, kdo se vzdal, bylo Slovensko díky prezidentce Čaputové, které jako první z V4 naskočilo na tu bruselskou notu. Polsko a Maďarsko na to teď zůstanou samy, zvláště když končí rakouský kancléř, který se přikláněl k V4. Slovinsko už bylo rozhodnuté, že se připojí, čekalo se na Srbsko, až bude přijaté do Evropské unie. Jenže tohle si Brusel uvědomoval a má páky – špatně se mi to říká, ale je to tak – včetně paní Jourové, aby zlomil odpor, který tu v postsovětské zóně byl, protože jsme si dobře pamatovali, co dokáže sojuz. No a teď se ten sojuz vytváří v Bruselu.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Co nás tedy v Evropské unii čeká?

Když jsem reprezentoval celý východní blok v Evropské asociaci komunikačních agentur, tak jsme v Evropském parlamentu vyslechli jejich názory. A podle nich už Evropa nebude Evropou států, ale chtějí vytvořit Evropu regionů. Dokonce se ví, pod co budou patřit Čechy. Budeme patřit pod Frankfurtský region. Moravané budou patřit pod Vídeňský region. Slováci pod Milánský region a tak dále. Už to parcelují. Jestli se jim to povede, to je otázka. Ale stejně tak se Evropská unie může rozložit sama. Protože situace ve Francii, ve Švédsku, v Nizozemsku a možná i v dalších zemích bude natolik výbušná, že mohou přijít ke slovu úplně jiní lidé, neboť každá akce vyvolává reakci. A reakcí na globalizaci je zdůrazňování národních tradic, koloritu, historie a tak dále. Můžeme tak být svědky velice zajímavých situací včetně toho, že se tahle říše rozpadne. Kdyby byli rozumní, nebudou mít Štrasburk, Parlament, omezí ty šílené výdaje na byrokraty. Když to nebudou schopní udělat, tak je otázka, kdo jim bude posílat peníze, když nikde i kvůli Green Dealu nebudou a jedna členská země za druhou půjde do hospodářského kolapsu.

Psali jsme: Hyeny, to jste demokrati? Zbořil zděšen. Už ví, co čekat Regulace a zákaz, ideologie dneška. Samá láska, semknout se, moc nemakat. Už aby si nabila ústa, doufá Šichtařová Ha ha, pan prezident udělá kroky. Babiš zdrhne před kriminálem. Povolební ryk od Hřebejka i z Jezerky Jeden proti pěti, to je pak těžké. Volby vyhrál Brusel, shrnul Jiří Mikeš

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.