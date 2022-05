Příští prezident! Kdo převezme voliče Miloše Zemana? Máme konečně odpověď

reklama

Kdo tedy nejlépe osloví dosavadní voliče Miloše Zemana? Z kandidátů, které dosud známe, to dle Sokola mohou být především Andrej Babiš (ANO) a Josef Středula (šéf odborářů). „Nyní, když se na to díváme v závěru května, bych byl přesvědčen, že více Zemanových voličů získá Andrej Babiš. Středula není zatím tolik znám a není tolik spojený s politikou. Má příležitost tuto ztrátu zmenšit a zatím se z řady indicií zdá, že bude mít podporu Zemana a jeho okruhu, takže může Babiše dobíhat, ale jsem skeptický k tomu, že ho doběhne. Kdybych si měl vsadit, tak hlavním dědicem Zemanových voličů v den voleb, pokud bude kandidovat, bude Babiš,“ zauvažoval dlouholetý politolog. Na druhém místě to prý bude právě Středula a na základě vývoje volební kampaně bude rozdíl větší nebo menší.

A je to také Andrej Babiš, komu dává Petr Sokol největší šance a označuje ho za největšího favorita z těch, kdo zatím o kandidatuře uvažují. „Má dobře formovaný politický proud, fungující hnutí spíše jako firmu než politickou stranu a někam s tím došel. Věnuje se kampani, je známý, je dnes hlavním favoritem. Na druhou stranu má určitý problém, který bychom mohli demonstrovat na příběhu prezidentských kandidatur. Názory na něj jsou vyhraněné. Stejně jako má spoustu příznivců, tak má i velmi silný tábor odpůrců a tito kandidáti mohou prohrát s někým, kdo není tak ostrý, tolik jednoznačně vyhraněný,“ vysvětlil. Upozornil také, že zatím není jasné, kdo bude hlavním kandidátem mimo Zemanův a Babišův tábor. I to může výsledky voleb velmi zamíchat.

Fotogalerie: - Čaputová se Zemanem v Muzeu

Babiš mobilizuje voliče

Bývalý premiér a nyní opoziční poslanec Babiš zatím dle Sokola mobilizuje své příznivce cestami obytným karavanem po České republice. „Asi tím nezíská více nových voličů, ale mobilizuje tak jeho politický svět a bude se bránit nájezdu Středuly na své voliče. Pak je tady další kandidát, který může působit na Zemanovy voliče, který se zatím k prezidentské kandidatuře vůbec nevyjadřuje, ale politická logika mu velí kandidovat – a tím je Tomio Okamura (SPD, pozn. red.). A Babiš se snaží bránit voliče, které nashromáždil po volbách před konkurenty,“ řekl pro ParlamentníListy.cz politolog.

Fotogalerie: - Babiš na Pryglu

Mezi další zvažované kandidáty patří i generál Petr Pavel, se kterým ale někteří členové pětikoaliční vlády nesouhlasí. Vadí jim například jeho členství v komunistické straně v dobách minulého režimu. „Myslím, že generál Pavel neprojde jako společný kandidát koalice. Může nastat scénář, kdy bude mít kandidáta SPOLU a pak třeba Starostové a Piráti. Petr Pavel je podle mne spíše vývojová linie prezidentských kandidátů. Předseda statistického úřadu Jan Fischer byl první a Jiří Drahoš je nepolitický kandidát, jehož názor příliš neznáme. Má osobní příběh, který je ale ze světa mimo stranickou politiku, což může být hendikep. Ač Češi v průzkumech sice tvrdí, že chtějí politicky nezávislého prezidenta, ale ve skutečnosti nechtějí,“ vysvětlil Petr Sokol.

Na Zemanovy voliče platí levicová témata

O tom podle něj svědčí mimo jiné fakt, že si dvakrát zvolili Miloše Zemana a v první volbě se proti němu do druhého kola dostal Karel Schwarzenberg. To vše prý svědčí o tom, že lidé chtějí na Hradě silného politika, avšak něco podobného se právě nedá říci o Petru Pavlovi, který za sebou politickou minulost nemá. I když mu jeho zkušenosti ve vojenství mohou v současném válečném konfliktu Ruska s Ukrajinou nahrávat, politolog se nedomnívá, že by tím jeho podpora výrazně posílila. „Není v uvozovkách kariérní politik, neprošel klasickou politikou, proto tuhle šanci minul,“ podotkl.

Tento problém se však netýká Josefa Středuly, nynějšího předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů, který sice není aktivním politikem, avšak je prý v tomto smyslu kandidátem dvojí tváře: „Na jednu stranu je to člověk, který ve stranické politice nebyl, ale je klasickým kandidátem ČSSD. Předseda odborů je přirozeným kandidátem sociální demokracie. Kdyby ČSSD existovala nad pěti procenty, jeho šance by byly větší, ale ani tak bych ho nepodceňoval. Považuji ho za politického kandidáta, protože se v politickém světě pohybuje dlouho a za velkou organizaci. Odbory jsou v podstatě převlečenou politickou stranou a on je jako politický lídr,“ uvedl Sokol. Současně sdělil, že Středula může růst na úkor hlasů Andreje Babiše a i když ho pravděpodobně nedoběhne, Babiš to s ním ve volbách nebude mít jednoduché.

Je pravdou, že odbory se zabývají levicovými tématy, jako jsou důchody, minimální mzda, zaměstnavateli a zaměstnanci. Bude levicové zaměření platit na Zemanovy voliče? „Bude to platit na Zemanovy voliče určitě. Jen je otázka, zda bude levicová politika zabalená do příběhu Andreje Babiše, anebo do příběhu odborového lídra. To si nedokážu tipnout. Vzhledem k tomu, že Andrej Babiš je známější, tak mi připadá, že se musí Středula ještě hodně snažit. Kdyby se Babiš rozhodl nekandidovat, pak by se pro Středulu otevřelo velké pole, protože náhradníci z hnutí ANO už tak jednoznačně levicovými voliči podporováni nejsou a postup Středuly do druhého kola by se jen těžko zastavil. Ale pokud do toho Babiš šlápne, tak Středula získá jen část levicových voličů,“ upozornil politolog.

Přímá volba prezidenta zemi nepomohla

Zatím není jasné, kdo bude kandidovat za vládní pětikoalici ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Pirátů. Ohlášení kandidáta během podzimu však podle Petr Sokola nebude problém a ukázalo se to i při prezidentských volbách na Slovensku. Nástup současné prezidentky Zuzany Čaputové se odehrál v posledních týdnech. „Máte-li potencionální voličský proud, tak ještě v září či říjnu zbývají do voleb tři měsíce a to je dlouhá doba. Problémy by nastaly, kdyby chtěl někdo ve volbách bojovat s Babišem a Středulou ohledně levicové politiky, tam už je dost plno. Ale mít kandidáta, který by měl potencionální voliče vládní koalice, zatím na scéně není, proto prodlení nehrozí, protože se čeká na někoho, kdo tyto voliče osloví a získá jejich podporu. Zatím se tak nestalo, takže je ještě času dost,“ řekl.

Kdyby si mohl Petr Sokol vybrat, volili by Češi stále prezidenta přímo? Nebo by vše navrátil do dřívější doby, kdy prezidenta vybírali poslanci? „Já jsem vždy byl zastáncem nepřímé volby, protože česká Ústava je napsána tak, že hlava státu je definována typickým způsobem pro prezidenta voleného Parlamentem. Jinak to vyvolává konflikty, které jsou zbytečné. Proto nejsem fanouškem přímé volby prezidenta. Na druhou stranu byl tento boj jednou vybojován a ve volebním právu to funguje tak, že pokud volební právo jednou někomu dáte, mnohem složitěji si ho berete zpátky a mnohdy to ani nejde. Jsem skeptický, že by se to změnilo. Ale zavedení přímé volby české politice nepomohlo,“ dodal politolog.

