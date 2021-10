Štěpán Kotrba: Strašně chtějí Fialu, zní Prahou. Sorosovci, Brusel a byznys. Volte Babiše, nebo aspoň Hamáčka. Doba bude zlá

ANO jako garant ekonomické politiky, ČSSD jako garant sociální a školské politiky, SPD a KSČM jako koaliční partneři či alespoň tichá podpora. Volte Babiše, nebo alespoň Hamáčka. Tak to vidí analytik Štěpán Kotrba. Čeká nás totiž malá doba ledová, boj o elektřinu a další vlny covidu. Proto taková konstelace, sdělil ParlamentnímListům.cz. „O Fialovi jako premiérovi mi teď vyprávěla jedna kdysi dávno dobře informovaná analytička. Prý je to vlhký sen části podnikatelských elit, sorosovských neziskovkářů a části bruselské byrokracie, které extrémně vadí orientace Babiše na Orbána a budování blokační akceschopnosti V4,“ uvedl též Kotrba.

reklama

Do volební kampaně nám vrazila kauza Pandora Papers. Na jedné straně doručená nadnárodním konsorciem novinářů, na druhou stranu s odérem George Sorose. Jak to vy vnímáte a jak ovlivní volby?

Anketa Je Světlana Witowská dobrá moderátorka? Ano 10% Ne 90% hlasovalo: 5944 lidí

Já to vnímám optikou znalosti spolupráce struktur George Sorose s americkou zahraniční politikou a opětovným nástupem intervencionistických demokratů od čela USA. Ale nešť… I kdyby Pandora Papers nebyla americká rozvědčická akce a šlo o „naprostou shodu náhod“, kdy se selektivní údaje z tohoto souboru, staré více než deset let, objevují na veřejnosti, tak stále platí, že kdokoliv nakupuje přes prostředníka prostředníků, nedělá ještě nic špatného. Pouze musí platit víc lidí. Měl by ale kdykoliv být schopen dokázat, že šlo o zdaněné peníze. A to Babiš prokázal. Kdyby ne, peníze by nikdy neodešly z jeho soukromého účtu v české bance. Tam čekají vždy na podobné transakce pracovníci finanční kontroly. Pokud předseda vlády, tehdy ovšem pouze podnikatel, poslal přes advokátní kancelář peníze z renomované české banky naráz jedním příkazem do firmy sídlící v daňovém ráji, není na tom nic špatného. Tím, že peníze byly předtím uloženy v české bance a po akci se tam vrátily, patří k evidovanému legálnímu majetku Andreje Babiše. Nemovitosti nakonec nekoupil Andrej Babiš, který svými penězi ručil za transakci, osobně, ale koupila je nakonec jím vlastněná firma, která je dnes včetně francouzského zámečku a svého daňového přiznání ve svěřenských fondech. Přesně podle zákona. Holding Agrofert je dost bohatý, aby si jeho majitel mohl koupit deset takových zámků.

Já nejsem závistivý. Mně nevadí, že Andrej Babiš měl na soukromém účtu v české bance 400 milionů. Byly to zcela jistě legálně získané peníze ze zisku koncernu Agrofert. Jinak by přišla na majitele takového účtu policie ještě dříve, než se stal politikem. Mít peníze a utratit je, je v kapitalismu právo každého. Jen závistivci koukají do cizí peněženky.

Fotogalerie: - Spolu v Trutnově

Celá kauza je nesmyslná a její použití novináři sprosté. Protože je to rozhodnutí a zveřejnění selektivní. Zveřejnilo se pouze něco. Stejně jako v případě Wikileaks a Assange, nejhorší je, když distributor takto prozrazených údajů v roli gatekeepera informace selektuje. Pandora Papers i Washington Papers zveřejnily získané informace selektivně. Vždy je totiž selekce s nějakým cílem, s nějakým záměrem. Cílem selektivního prozrazení Babišovy transakce bez kontextu a bez vyjádření finančně analytického útvaru a banky je, stejně jako tomu bylo u Paroubkovy Kubiceho zprávy, změnit na poslední chvíli rozhodnutí voličů.

Nevyšla dlouho macerovaná kauza Čapí hnízdo, nevyšlo obvinění ze spolupráce Babiše s StB, nevyšla kauza Korunové dluhopisy, nevyšla kampaň projektu Milion chvilek pro demokracii – milion podpisů proti Babišovi, nevyšla ani ta nejsprostší kauza, ve které namluvili Babišovu synovi, že je zdráv a otec ho unesl do Ruska a udělal z něj bílého koně, tak vytáhli koupi francouzského zámku. No řekněte, není to drzost koupit zámek? Anketa Vyčítáte Babišovi kauzu ,,zámek ve Francii"? Vyčítám 6% Nevyčítám 88% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 18041 lidí

Obecně slýcháme od opozice, že ve volbách jde o to, zda budeme „patřit na Západ“. Piráti vyloženě akcentují EU. Proč to dělají?

Protože nemáme jinou možnost. My jsem v EU. My také jsme EU. Změnit EU je legitimní, ale musí to být změna zevnitř, jak jsem pro Parlamentní listy psal už před časem v článku EU už není pro lidi. K tomu jsme se zavázali, když jsme do EU vstupovali. Dostojme svým závazkům z té doby. Je lehké být pro, když do nás EU investuje a jsme čistým příjemcem stovek miliard euro. I když nám, lidem práce, nadnárodní korporace Evropskou unii ukradly, byla a zůstala to stále unie občanů zemí Evropy. Ano, zůstává pravdou, že žádný ožrala z Bruselu se nesmí nad jiné vyvyšovat a diktovat. Zůstává pravdou, že EU není jeden stát a dlouho nebude. Vyhrožovat odchodem z unie je politika, která může leccos změnit k dobrému, ale odejít z EU je nesmysl. 80 procent zahraničního obchodu realizujeme se zeměmi EU, 30 procent s Německem. Czexit by byl stejně závažný nesmysl, jako když z EU odešla Británie. Brexit naučí Brity fyzicky pracovat namísto svých gastarbeiterů a povede ke snížení přesvědčení, že království je světová mocnost a City řídí světový kapitál. Bůh ochraňuje jejich královnu, nejen před nedostatkem benzínu. Ale co bychom czexitem získali my?

V hodnocení roku 2013 jsem pro Parlamentní listy napsal na margo EU:

„Ideál Spojených socialistických států evropských, který zmutoval do neoliberální podoby jak obchodní dům, který se změnil na ‚shopping mall‘. Když na to máte, je to ráj svobody koupit si ty druhé. Běda ovšem těm, kteří mají prázdnou kapsu. Jste jen zboží, které se nabízí na prodej jak šlapky u silnice. Demokracie, která se dá koupit. Nejlépe je těm, kteří pronajímají jednotlivé stánky... Nicméně ti, kteří jsou uvnitř, jsou rádi, že jsou uvnitř. Venku je hůř. Tak si vyberte. Svobodu rozhodnout ještě máte. Až se rozhodnete být uvnitř, už ji mít nebudete...“

To platí. Geopolitická danost se nedá změnit.

Fotogalerie: - VOLNÝ blok v Pardubicích

Byl jste členem KSČ a komunisty znáte. Měl jste blízko k ČSSD. V minulosti jste podpořil ANO a považujete se za levičáka. Je zárukou levice Babiš, nebo dvě původní strany?

Byl jsem členem KSČ i KSČM do roku 1992. Pak jsem odešel. Nestydím se za to. Naopak. Vstupoval jsem do strany tehdy, když tam byli všichni kvůli tomu, že chtěli jménem levice podíl na moci tehdejšího státu, chránění ústavním paragrafem o moci na věčné časy. Zůstal jsem tam i tehdy, když věčné časy skončily. Když tam zbyli pouze ti, kteří chtěli dělat levicovou politiku v reálném světě politické konkurence. Mimo jiné jsem autorem sloganu, že KSČ včerejška není KSČ dneška. Pravdou je, že jsme ho použili v roce 1990 ještě před přejmenováním KSČ na KSČM a KSS, ale použitelný je i o třicet let později. Bohužel v opačném významu než tehdy.

S úctou dnes vzpomínám na mnohé opravdové komunisty, kteří stáli za takovými projekty, jako byla výstavba 150 tisíc bytů na Jižním Městě, výstavba několika tras metra, stovek kilometrů dálnic a mostů, přehrad, elektráren a továren. Komunistům – těm opravdovým, dala historie pouze čtyřicet let. Zůstalo za nimi velké dílo. Lhal bych ale, kdybych tvrdil, že mnohým neublížili tak, že se to odpustit nedá. Nicméně peníze státu investovali s maximální efektivitou pro lidi. Neposlali je do Moskvy, jak se teď posílají dividendy ze zprivatizovaných firem.

Komunisté dneška měli doteď třicet let. Co za nimi zůstalo? Co zůstalo za ostatními stranami? Byty, dálnice, přehrady? Ne. Dluhy. Komunisté se ale za třicet let v opozici vyčerpali anebo si na své opoziční ghetto a tolerovanou politickou lenost zvykli. Dnes už nestačí zaštiťovat se Marxem, Engelsem a Leninem. A nyní, když mohou zasáhnout do chodu vlády, už nemají k podílu na moci ideu ani dostatečně kompetentní lidi.

Nejenže jsem měl blízko k ČSSD, vstupoval jsem do ní v době, kdy ji vedl americký agent Horák. Vyhodit ho a další exponenty západních zpravodajských služeb nebylo jednoduché. Něco by o tom mohl vyprávět i Jaromír Bašta… Přesvědčit poslance prognostika Miloše Zemana, aby vedl politickou stranu a udělal z ní lídra levice, když komunisté po odchodu týmu Vasila Mohority strategicky selhali, nebylo také jednoduché. Slovo levice nechtěli slyšet ani někteří členové sociální demokracie. Přesto jsme s několika málo lidmi partaj za čtyři roky vytáhli z ubohých pěti procent na 28 a za další dva roky na 32 procent. Byl jsem členem ČSSD do roku 2003, než jsem si své členství přerušil v souvislosti se získáním mandátu člena Rady Českého rozhlasu a potřebou připravit změnu legislativy pro digitalizaci televize a rozhlasu. Pak už sociální demokracie ztratila tah na branku a já neměl potřebu se vracet. Nicméně mám stále členství pouze přerušené. Paroubek ani Špidla neměli vizi levicové strany, ale lavírující strany. Lavírující třebas i s Marťany. Sobotka pak definitivně pohřbil levicovou politiku, když v ní jako naprostý diletant dal prostor zeleným a bláznivým idealistům a romantikům, kteří o životě nevěděli nic, ale četli si pod lavicí Egona Bondyho.

Fotogalerie: - Poslední sněmovna

Hamáček není zárukou, ale pokud se nebude obklopovat pražskými teoretiky feminismu, kteří si neujasnili své vlastní pohlaví, a přednášejí o tom na vysoké škole, ale pragmatiky, jako je bývalý hejtman Michal Hašek, dnes jeho náměstek na vnitru, mohl by sociální demokracii obnovit. Alespoň zčásti. Prozatím se chová jako chytrá horákyně. Vedle autoritativního manažera Babiše ve vládě lze dělat účinnou levicovou politiku, ale jde to obtížně. Objetí dusí. A dělat levicovou politiku ve vládě s „oligarchou“? To mu jeho kavárenští kolegové neodpouštějí, přes zjevné výsledky. Jako krizový manažer na vnitru ovšem během epidemie uspěl na jedničku. To se počítá.

Anketa Hrozí ,,orbanizace Česka"? Ano 8% Ne 20% Kéž by hrozila 72% hlasovalo: 17693 lidí

Pro voliče mám jedno doporučení: Pokud nechcete volit pragmatického konzervativního Babiše, volte alespoň Hamáčka. Pokud nechcete volit ani Hamáčka, protože je málo levicový, budete muset volit ultralevicové Piráty. Ale to jen za předpokladu, že máte dost času a peněz sledovat, jestli v budoucnu zmoudří. Prozatím se pouze derou k moci hlava nehlava... Pokud nechcete volit Hamáčka, protože je moc levicový, volte Starosty jako nejmenší zlo. Jen prosím vás nevolte šílené Zelené, Fialovu ODS nebo Kalouskovu partaj. Jo, a s klerikály já mám problém. Fakt nechci, aby mi farář koukal v noci do postele.

Když nastupoval Andrej Babiš svůj mandát, sociální demokracii měnil už její stratég Ota Novotný k obrazu svému a k obrazu profesora Horáka. Ten chtěl mít proživnostenskou ČSSD jako pětiprocentní jazýček na vahách, a ne silnou sebevědomou třicetiprocentní socialistickou stranu. Babiš to měl jednoduché. Program mu sestavovali marketingoví profesionálové jako puzzle. Lidé v jeho hnutí si ho ovšem dodnes nepřečetli, a tak mnozí stále šilhají po spolupráci s pravicí. Napsal jsem naposledy v roce 2018 v analýze Babišova návrhu vládního prohlášení pro MfD: A hrome. Babiš je socialista, že je to program, který důvěrně znám, že je to levicový program, pragmaticky vycházející z dlouhodobého programu sociální demokracie, který jsem měl možnost spoluvytvářet. Na původním stanovisku trvám i po čtyřech letech.

Jeho vláda mě nezklamala. Chtěl silný stát, zatímco pravice vždy chtěla slabý stát. Levicové zaměstnanecké, zdravotní a sociální politice se nebránil, ale dával jí zdánlivě „pravicové“ „podnikové“ manažerské mantinely – ekonomicky udržitelný rámec. V zahraniční politice si vyhradil všechna ekonomicky důležitá témata, vztah k barmské demokracii nechal na bláznivém Petříčkovi, kterého si nominovala ČSSD. Země, kam Česko neexportuje nebo odkud nedováží významné množství zboží, premiéra nezajímá. A tak to má být. Hra s geopolitickými symboly a sny o ovládnutí zámořských držav jsou Babišovi cizí. A proto je mu jedno, jestli Vystrčil navštěvuje Tchaj-wan nebo jiný ostrůvek v Jihočínském moři. Babiš podpořil Orbána v jeho olbřímím boji s Bruselem. Babiš dokázal vládnout s menšinovou vládou čtyři roky a čtyři roky realizoval program, aniž se dopustil jediného podrazu na voličích.

Fotogalerie: - Český jarmark zakončen v Praze

To byl i motiv prvotní sympatie Miloše Zemana k novému premiérovi. Na rozdíl od teoretiků marxismu měl Babiš za sebou dlouhou kariéru praktika. Od své mise v Rabatu, kde odpovídal za zahraniční obchod patnácti podniků zahraničního obchodu pro celý Maghreb, přes konsolidaci holdingu Agrofert, který se nedal rozdrobit ani prodat a zůstal v českých rukou.

Napsal jsem v roce 2018 pro ruský portál Sputnik, že „třicet let po ‚sametovém‘ převratu je mi úplně jedno, jestli byl někdo agentem nebo ne, nebo dokonce jestli byl kmenovým důstojníkem rozvědky bývalého režimu. Ochranou ekonomických zájmů státu v zahraničí se v každé zemi někdo zabývá. Za jakéhokoliv režimu.“

Když jsem se zeptal podnikatelů v oboru, dozvěděl jsem se, že je to tvrdý vyjednavač a ostrý, ale férový soupeř. Když jsem se zeptal jeho odborářů, setkal jsem se s respektem vůči vlastníkovi i managementu jeho firem. I to je možná důvod, proč se Babišovým poradcem stal ekonomický analytik odborové konfederace ČMKOS a bývalý poradce vlády Vladimíra Špidly pro ekonomickou strategii Jaroslav Ungermann a proč se vůči Babišovi nevymezuje ani Martin Fassmann, hlavní ekonomický analytik ČMKOS, který se stal taktéž Babišovým poradcem. Jsou to dva odborářští ekonomičtí odborníci, kteří stojí v pozadí Babišovy vlády. A je to sociální smír, proti kterému se neodváží na tripartitě vystoupit ani zástupce zaměstnavatelů, bývalý ministr Vladimír Dlouhý. Platí stále, že máme premiéra šéfem agrokombinátu, poznáme, až okolní státy budou mít prázdné sýpky a nebudou vědět, co na jaře zasejí. Agrofert je funkční vertikální agrární monopol.

Otázkou je, jak se změní Babišova politika, když hlasy umírajících komunistů i vyčerpaných sociálních demokratů propadnou pětiprocentní hranicí. Tvrdím ale, že ČSSD je přes všechna protivenství stále perspektivní stranou pro levicového voliče. Když nebude ve Sněmovně, bude zde chybět výrazný hlas lidí práce. Nebude-li možnost koalice s levicí sociálně demokratickou, bude muset Babiš přesvědčit levici národoveckou, reprezentovanou SPD. Část bývalých významných sociálních demokratů k ní přešlo – ministři Zemanovy vlády Ivan David a Jaroslav Bašta.

Piráti. Jsou uvěznění v koalici se STAN? Dle sociologů už v partnerství mají navrch Starostové. Co se stalo s Piráty?

Piráti doplatili na společnou středovou politiku koalice, kdy tvrdí jedněm, že nejsou levicoví a jsou schopni klidně vyjednávat o povolebním objetí s knížecí stranou TOP 09 či zjevně mocensky neukojenou ODS, na druhé straně se brání, že jsou pravicoví a dokazují to mnoha ultralevicovými nápady, které pak jejich předseda popírá. Ať už je to otázka bytové situace mladých (jako by všichni museli bydlet hned ve vlastním v centru města a nemohli platit nájem na periferii a zároveň šetřit), nebo v otázkách sociální politiky či dopravy, kde jejich zelené nápady na cyklopruhy blokují automobilovou dopravu v Praze. Tak trochu pozapomněli na vlastní pirátská témata – zejména v oblasti likvidace autorského zákona a preferenci sdílení. Na open data a open source software ve státní a veřejné správě. Tady za čtyři roky neudělali téměř nic.

Starostové svou komunální bezprogramovostí lákají „umírněné“ voliče i kavárenské intelektuály. Jsou „hodní“. Piráty ale oslabují programově. Některé voliče mají společné. Výzva některých starostů ke kroužkování „těch svých“ ukáže, jak soudržná tato předvolební koalice nakonec bude… Stále ale platí, že Piráti jsou budoucí antikapitalistickou radikální levicí 21. století, komunisté zítřka. Jen teď dovedně schovávají své bukanýrské pistole, aby se voliči zítřka nelekli.

Koalice SPOLU. Zažil jste složité vztahy mezi ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. Jak vnímáte toto spojení? Věříte jim, že po volbách budou postupovat jako jeden blok?

Nevěřím, že s ODS a TOP 09 budou chtít lidovci spolupracovat. Protože poselství Krista je ve své podstatě komunistické, krajně levicové. Nedovedu si představit sociální a seniorskou politiku ODS a lidovců. Modlící se babičky v hanáckých kostelích by musely Mariana Jurečku proklít. TOP 09 se také snaží lísat ke katolíkům, to ale kvůli restituovanému majetku, ne kvůli lásce k bližním a pomoci trpícím. Postupná sekularizace obou křesťanských stran je částečnou nadějí pro sociální demokracii, protože z katolické Moravy se na přelomu století stala sociálně demokratická Morava.

ODS Václava Klause, Lájosze Bácze, Rádžíva Singhy a pretoriánské gardy pražských kmotrů je mrtva. Signatář opoziční smlouvy Ivan Langer je v Olomouci a jeho policejní soudruzi postupují už samostatně. Kmotři jsou na Hluboké, na Slapech nebo v Monaku. Fialová ODS je pouze fasáda, mající zakrýt tradici vzestupu strany v půjčovně mercedesů u Helbigů.

Anketa Od jakého věku by měl mít český občan právo volit? Od 16 let 7% Od 18 let 11% Od 21 let 71% Ještě později 11% hlasovalo: 21395 lidí

Obecně se předpokládá, že vládu bude sestavovat buď Fiala za zády ODS se SPOLU a PirSTAN, nebo Babiš za zády s ostatními. Vedení ODS odmítá možnost koalice s ANO. Je to takto jasně dáno?

Před volbami se plánuje ledacos. A říká se ledacos. Slibuje se ledacos. Nikdo neví, jak volby dopadnou a já prorokuji, že budou extrémně volatilní oproti průzkumům. SPD má vysoké lžiskóre, trpaslíci maskují svou malost a komunistům agentury nadržují, protože po volbách má být sjezd, na kterém vypukne soudruhovražda předsedy. Ale o koalici se vážně mluví až první hodiny po vyhlášení výsledků voleb. Podle výsledků voleb. O Fialovi jako premiérovi mi teď vyprávěla jedna kdysi dávno dobře informovaná analytička. Prý je to vlhký sen části podnikatelských elit, sorosovských neziskovkářů a části bruselské byrokracie, které extrémně vadí orientace Babiše na Orbána a budování blokační akceschopnosti V4.

Zaslouží si Babiš druhé premiérství? V čem může téhle zemi prospět a v čem jí může uškodit v kontextu toho, co naši zemi čeká? A ona je dobrá otázka: Co tuto zemi příští 4 roky vlastně čeká?

Začnu od konce. Česko čeká rotační předsednictví EU za situace, kdy ve Francii i Itálii sílí protiuprchlické postoje a tamní politika se extremizuje. Kdy se bude muset v Bruselu vážně začít jednat o energetické politice, protože tato zima bude krutá – směřujeme díky absenci slunečních skvrn k malé době ledové, ne ke globálně oteplené čvachtanici.

Je to navíc v době, kdy evropské ceny energií šplhají do astronomických výšek tím více, čím více Německo sužuje zeleně hloupá politika zavírání dolů, uhelných i jaderných elektráren a navíc napíná Rusy v otázce schválení čerstvě dostavěného plynovodu Nord Stream II.

Bude to předsednictví v době, kdy Španělsko neuzavřelo smír se separatisty a Katalánci chtějí stále nezávislost. A také „své“ peníze. Kdy Erdogan stále vyhrožuje migrační krizí, protože „své“ peníze chce také a Lukašenko si dělá z schengenské hranice dobrý den. A kdy vedení komise stále blábolí o Zeleném údělu a elektroautech, což hrozí díky propojené energetické soustavě blackouty po celé Evropě.

Je to v době, kdy epidemie covidu není zažehnána, protože při dodržení ústavních svobod je nemožné donutit k očkování celou populaci včetně dětí či zásadně omezit rekreační přeshraniční pohyb. Navíc se dá očekávat, že vir bude mutovat a plošné přeočkování bude tak jako tak nutné po čase opakovat...

Osobně bych si přál pokračování dosavadní politiky ve stejném složení s Babišem jako premiérem – ANO jako garant ekonomické dopravní a zdravotní politiky, ČSSD jako garant školské, sociální a kulturní politiky, ale s pozměněnou zahraniční politikou, hájící už nikoliv evropské, ale tentokráte české zájmy. SPD a komunisté pokud ne přímo jako koaliční partneři, tak i jako parlamentně hlasovací podpora i korektiv s kontrolními funkcemi.

Okamura nemá na přímou účast ve vládě připravené odborníky, s výjimkou zahraničáře Kobzy. Prozatím měl ve Sněmovně většinou lidi, kteří sotva zvládali odborné role ve výborech. V mediálním výboru, kam jsem chodil, bylo zastoupení SPD tristní. Dost si nyní slibuji od Josefa Nerušila, který svou profesi umí.

Na končícím volebním období mi vadí nesmyslné zpolitizování výběru dodavatele jaderných reaktorů, protože k eliminaci Rusů není důvod. S jejich technologiemi máme zkušenosti a dnes disponují nejmodernějšími reaktory, jaké existují v kategorii 1000 a více MW. My budeme na oplátku umět nabídnout mikroreaktory čtvrté generace, o kterých prozatím jen sní americká armáda.

Fotogalerie: - Hrozba Přísahy

Jsem rád za ukončení ostudné armádní afghánské mise a budu rád i za ukončení afrických misí. Nemusíme se podílet na hlídání francouzské těžby uranu, když Francie má cizineckou legii. Role armády se pozvolena mění – migrační vlny z ní dělají polopolicejní jednotky, které se budou muset vyrovnat s davovým násilím civilních osob, záškodníků i polovojenských skupin. Extrémní výkyvy počasí, jako bleskové povodně, sněhové vánice a náhlá ničivá mikrotornáda z ní zároveň dělají ženijní záchrannou a zásobovací strukturu pro ty nejhorší klimatické výkyvy, kdy civilní sektor selže. Stačí týden více než třicetistupňových mrazů, k tomu metr sněhu a tato země zkolabuje. Mimo hasičské sbory nejsou těžká vozidla ani dostatek radlic pro úklid komunikací a trosek, o jeřábových vozidlech nemluvě. Pro extrémně nízké teploty nejsou zásoby „arktického“ paliva. Ani policejní vozidla nemají dostatek sněhových řetězů, schopnosti průjezdu obtížným terénem, navijáky či sání nahoře. S civilní škodovkou přitom neprojedete ani kaluží. Civilní obrana neexistuje a o mobilních elektrických generátorech dostatečného výkonu k napájení postižené obce ne každý starosta uvažoval. Stejně tak nemá nikdo ze starostů sklad provizorních lůžek a nouzových přikrývek.

Proto mi vadí nesmyslné výdaje pro armádu. Nepotřebujeme nová velkorážná děla, která absolutně k ničemu nejsou, když máme svoje a k nim ohromnou zásobu střeliva. Šílené jsou i výdaje za ohromující množství předražených bévépéček, které na bojiště nemáme jak přepravit, protože jsou velká a těžká a na které nemáme opravárenské kapacity. Přitom renovovaná BVP-2, která umíme vyrábět, udržovat i opravovat, jsou pro tohle polopolicejní, polokatastrofické válčení plně dostačující. Necháváme je ještě z výbavy Varšavské smlouvy reznout na dešti. To kupodivu nejsou peníze vyhozené do luftu.

Potřebujeme posílit a vybavit mobilní zdravotní střediska a nemocnice, kantýny a kontejnerové bydlení, obnovit ženijní jednotky. Potřebujeme vybudovat společné strážní a pohraniční jednotky policie a armády, posílit jejich vybavení o neletální zbraně a připravit jejich dislokaci podél jižní hranice a na klíčových dopravních uzlech. Potřebujeme maximum mobilní termovizní a interoperabilní telekomunikační techniky, automatické protipěchotní nástražné systémy, drony průzkumné i ozbrojené. Zejména dálkově ovládaná střeliště či malé mobilní radary pro ochranu perimetru, jako je ReGUARD či miniaturní strážní komplex MAGOS; dokážou ochránit chemická, telekomunikační a energetická centra, ale i státní hranici před nepovolaným průnikem. Je absurdní, jak se střeží sklady se zbraněmi a výbušninami. Je absurdní, že malou termovizi nebo noktovizor v ceně od 10 do 70 tisíc nemá každý z příslušníků armády, každý profesionální hajný a každá osádka policie či městských strážníků, která vyjíždí na noční hlídku.

Babiš by měl pokračovat. Už jen proto, že alternativa v podobě pana profesora Fialy je tristní.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Tohle vše se ukradlo. Teď jen „Babiš“. Profesor Svoboda už nemůže mlčet Kriminálníky šanujete, Babiše propíráte. Publicista málem boural smíchy v autě „Mně je EU ukradená!“ Okamura odmítl šílený plán. Tady jde o české občany „Kavárna se zblázní, ale...“ Babiš vypálil bombu o Havlovi

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.