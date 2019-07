Trumpova pomsta za Rusko? Tereza Spencerová: Clintonovi v nebezpečí. A čeští politici také mají problém

OKNO DO SVĚTA TEREZY SPENCEROVÉ Byl Bill Clinton na palubě letadla, kde se obviněný americký miliardář Jeffrey Epstein „muchloval“ s nedospělými děvčaty? Analytička Tereza Spencerová by to považovala za poslední hřebíček do rakve jeho manželky Hillary. A pokud se ukáže, že se orgií účastnili i další vysocí američtí Demokraté, může nakonec jít o pomstu Donalda Trumpa za aféru Russiagate. Po jejím skončení, jak uvádí Spencerová v rámci pravidelného shrnutí týdenních událostí na ParlamentníchListech.cz, má nyní americký prezident příležitost splnit slib a stáhnout americká vojska z Afghánistánu. Co to znamená pro české politiky?

Nahrávka ukazuje blízkého poradce Mattea Salviniho, jak v Moskvě vyjednával o získání ruských peněz do kasy Ligy. Skrze obchody s ropou. Salvini se od toho distancoval a řekl, že nepřijali ani rubl. Jak to na vás působí? Je to Salviniho pád?

Italskou politickou scénu do detailů nesleduji, takže fakt netuším, jestli Salvini kvůli nějaké nahrávce, nota bene z amerického Buzzfeedu, padne, či nikoli. Máte na mysli něco jako opakování modelu, jehož prostřednictvím byla – taky s pomocí nahrávek, navíc fingovaných – „sundána“ rakouská vláda? Snad bych jen dodala, že opakovaný vtip přestává být vtipem. A navíc se mi zdá, že kolem toho nyní panuje mnohem větší „klid“, než tomu bylo v rakouském případě…

Více k tématu: Nedostal jsem z Ruska ani rubl! hřímal Salvini. Je tu obří skandál, který může položit vládu v Itálii

Anketa Chcete, aby členy Rady ČT volila dál sněmovna? Ano 91% Ne, ať je volí odborné spolky, univerzity apod., jak chce Hana Marvanová 9% hlasovalo: 222 lidí

Na druhou stranu se ale Salvini ochotou obnovit vztahy s Ruskem nijak netají, před pár dny měl v Římě Putina, takže mi ta nahrávka, ať už je reálná, nebo zfalšovaná, nepřipadá jako „až takové“ vybočení z jeho linie. Je samozřejmě nepříjemné, když o vás někdo tvrdí, že si vás koupila jiná mocnost, ale podobných tvrzení dnes létá éterem už tolik, Českou republiku nevyjímaje, že už to dávno většina nejspíš pouští jedním uchem tam a druhým ven. Dneska na nějakém „seznamu nepřátel“ skončíte raz dva. Nevím ale samozřejmě, jak na podobné věci reagují Italové. Jestli pro ně většinově náhodou není důležitější třeba řešení migračního přívalu než ruble z Ruska...

Evropský parlament pokračuje ve volbě dalších orgánů. My máme vcelku prd, zdá se. Je to fiasko Andreje Babiše, jak je mu podsouváno? Je správné, že kolem Salviniho a Le Penové frakce je hlouben „sanitární kordon“ čili že jim nikdo nedá žádnou funkci? A co kandidátka na šéfku komise von der Leyenová, jak ta se zatím vybarvuje?

Je legrační, že jeden týden je Babiš všehoschopný génius zla, který skoro až znásilňuje a dojí chudinku Evropskou unii, a druhý týden je to pro změnu slaboch, který v té samé Unii nedokáže prosadit ale lautr nic. Ta naše slavná demokratická opozice už by si měla vybrat nějaký jeden „slogan“ a držet se ho, ať nepůsobí jen jako parta ad hoc plkalů. Podle principu „plkám, tedy jsem“. Koneckonců, vždyť spousta z nich beztak slibovala, že když v prezidentských volbách vyhraje Zeman, tak emigrují. Tak co se to tu pořád děje?

A to s tím „sanitárním kordonem“ taky nevnímám jako nějaký zásadní problém. Spíš je to prostě jen jeden ze symptomů naší aktuální verze demokracie, že jsou ostrakizováni představitelé ne zas tak malé skupiny občanů EU. Co s tím? No v konkrétním případě europarlamentu a funkcí asi nic. Přitom ale vcelku chápu, že nikdo nedá funkci někomu, kdo ji nejspíš chce využít jen k bojkotu celého projektu, který si ale přece „rozvracet nenecháme“. Mimochodem, vzpomínáte, že v českém Parlamentu to kdysi bývalo podobně s komunisty? A jak se jim daří dneska!

Případné „zbarvování“ paní von der Leyenové taky nijak zvlášť nesleduji. Minule jsme si o ní řekli pár příkrých slov a není důvod na nich nic měnit.

V Idlíbu stále bojují zbytky džihádistů a povstalců. Už hodně dlouho. A jak jste poznamenala, brání se poměrně účinně. Alláh jim ty dodávky zbraní asi nepřičarovává, tak se proti Asadovi a Rusům drží díky pomoci z Turecka? Či od Američanů? Na mapě to opravdu vypadá zvláštně.

Nezapomínejte, že do Idlíbu a okolních oblastí volně a masově proudily americké zbraně přes Turecko minimálně pět, ale spíš ještě více let války. Takže celá ta oblast je zbraněmi doslova napěchovaná, a to včetně zbraní těžkých: tanků, obrněných vozidel, dělostřelectva a raket. A pak si myslím, že svou zásadní roli sehrává také fakt, že zatímco z pohledu spousty syrských vojáků válka po osmi letech „pocitově“ končí a tak nějak se jim už v „posledních dnech“ nechce zbytečně umírat, Al-Káida a další džihádisté naopak bojují fakticky o holý život. Turecko jim už zavřelo ústupové cesty na své území, aby si k mnoha svým domácím problémům nepřidalo problém další a navíc jen krvavě řešitelný, jejich domovské země o ně v drtivé většině také nestojí, i když není ani jasné, kudy by se tam dostávali, a z druhé strany je syrská armáda s ruským letectvem. Nemají kam uprchnout, bojují o přežití. O aspoň další den na tomhle světě. A o to tvrději. Zkrátka chci říci, že jsou tu hodně velké rozdíly v „nasazení“ v současných bojích.

Nemluvě o tom, že bych si tipla, že Rusko stále ještě drží Sýrii svým způsobem „na krátko“ a oddaluje rozhodující ofenzívu proti Idlíbu, a to přinejmenším do doby, než kompletně dodá do Turecka své protiraketové systémy S400. Z hlediska Ruska je takové úspěšné „vražení klína“ do řad NATO zcela jistě strategicky mnohem významnější, než džihád v beztak obklíčeném Idlíbu. Jakmile budou S400 v Turecku „pod střechou“ a z geopolitického hlediska vznikne kvalitativně zcela nová situace, může se citelně pohnout i „Idlíb“. A S400 už prý, součástka po součástce, do Turecka postupně přilétají, takže i Idlíb se možná už „dočká“…

Ameriku „osvěžil“ skandál miliardáře Epsteina, který dělal různé nehezké věci s děvčaty. A připletl se k tomu i Bill Clinton. Připletl se tak moc, že z toho může být politický problém? Je Hillary teď už mimo hru, pro volby 2020?

Ano, jsem přesvědčena, že sama Hillary je mimo hru, a to už hodně dlouho, nejspíš od chvíle, kdy ji ve volbách porazil Trump. Pokud se nyní v Epsteinově kauze – sám miliardářský milovník nedospělých holčiček už prý slíbil, že bude s vyšetřovateli spolupracovat výměnou za nízký trest – ukáže, jak moc se na jeho sexuálních orgiích podílel i Bill Clinton, bude to už rovnou hřebíček do rodinné politické rakve. A to navíc ve vzduchu létají i jména dalších významných demokratických politiků nebo sympatizantů a sponzorů z Hollywoodu či Wall Streetu. Uvidíme, co z toho nakonec vyleze, nebo lépe, jestli americká prokuratura při pohledu na tu super vysokou zvěř, která se jí nejspíš co nevidět začne motat v sítích, raději neřekne něco jako „vyšetřování skončilo, zapomeňte“. Na druhou stranu ale nelze vyloučit, že je to jeden z možných protitahů, jimiž Trump hodlá Demokratické straně a „deep state“ vrátit úder za tu smyšleninu s jeho údajnými vazbami na Rusko, a tak bude kauza dotažena do konce. Pokud se tak stane, tak se americký (ale nejen americký) establishment otřese v základech…

Když píšete o Juanovi Guaidóovi, píšete o něm jako o bývalém oblíbenci Západu. Což už není oblíbenec? Anebo se pokus o sundání Madura jaksi dostal k ledu? Co se ve Venezuele děje poslední měsíc zajímavého? A opravdu stráží Madura Rusové, jak tvrdí americké orgány?

Neznám odpovědi na vaše otázky, protože americká strana už toho o Venezuele napovídala tolik, a jen málo co z toho se nakonec prokázalo jako pravdivé. A tak opravdu nevím, jestli Madura střeží „stovky ruských vojáků“. A nevím, jestli ve Washingtonu už dali Venezuelu k ledu, když o ní před pár dny Trump jednal s Putinem na summitu G20. Ve všech zprávách z Venezuely se ale snažím hledat nějakou informaci, co že tedy aktuálně vlastně dělá Guaidó, kterého – očividně nesmyslně unáhleně – i náš pan prezident uznal za hlavu státu. Mimochodem, prý ho ještě letos na začátku roku uznalo asi padesát zemí, tedy jasná menšina světa, když si uvědomíte, že skoro třicítka takových „poslušných demokratů“ je z Evropy. I to o něčem vypovídá. A ze všech zpráv se člověk dozví maximálně jen citaci jakýchsi Guaidóových prohlášení plných manter o demokracii a bla bla bla, s nimiž odmítá jakékoli kroky a návrhy Madurovy vlády. A madurovci mezitím pokračují v jednání s opozicí, nyní konkrétně už ve třetím kole, zase s norským zprostředkováním, tentokrát na Barbadosu. A z toho jaksi plyne, že náš miláček Guaidó už je taky jaksi mimo… Zpátky k vaší otázce, ve Venezuele se za poslední měsíc nic převratného nestalo, jen Guaidó je bůhvíkde. Nicméně, má očividně přístup k internetu a neopustila ho ani chuť rozesílat proslovy plné velkých slov o demokracii, svobodě, lidských právech a lidské důstojnosti… a tak.

Zprávy o mírových dohodách mezi Tálibánem a USA jsou čím dál silnější. Opravdu se USA mohou zvednout a odejít z Afghánistánu? A co my?

Trump odchod z Afghánistánu fakticky slíbil už v předvolební kampani, ale první dva roky v Bílém domě byl naprosto ochromen a zahlcen vymyšleným skandálem Russiagate, takže se k problému dostává vlastně až nyní. A ano, na svém názoru, že po 19 letech marné „demokratizace“ Afghánistánu je pokračování v nastoupeném stylu ze všeho nejvíc jen důkazem jakési duševní nezpůsobilosti, nic nemění. Dohoda s Tálibánem je prý vlastně už hotová, její podmínky mají být oznámeny k 1. září, kdy by měly být zveřejněny i časové rámce amerického odsunu a další smluvní závazky. Na tom všem je vlastně nejšílenější, že 19 let západní okupace nejenže nedovedlo Afghánistán k nějaké sekulární a demokratické společnosti, ale jen ke zničení země a k tomu, že USA předávají moc Tálibánu, který si svou okupací vlastně samy stvořily. A Tálibán nejsou žádní demokratičtí a lidskoprávně feminističtí intoši s láskou k opeře, baletu a gender studies. Je to v mnoha ohledech „středověká“ parta se vším, co k tomu patří. Takže si Západ může pogratulovat ke skvělému výsledku…

A co my? No, přece tam nebudeme blbnout, pardon, demokratizovat, sami, ne? Prostě naši politici jen přestanou lhát o tom, že se „u Kábulu bojuje za Prahu“, odvedou české vojáky taky a vše pojede v klidu dál. V nějaké další podobně pochybné naťácké nebo jiné spřátelené okupaci. Třeba bychom mohli začít tvrdit, že naši vojáci, kteří v Mali pomáhají Francouzům bránit zlaté a uranové doly, aby z nich chudé Mali nemohlo žít… Zkrátka, že se odteďka „za Prahu“ bojuje v Mali. Nevíte, jak se jmenuje tamní hlavní město?

Co bychom v příštích dnech měli sledovat?

Nevím, co vypíchnout. Už jsme sice formálně v okurkové sezóně, ale těch věcí, co se děje, je přesto mnoho. I když žádná z nich jako by nehrozila ničím přelomovým, ale…

Psali jsme: „Dosral som sa.“ Babiš pukne: Hnusné VIDEO ze Slovenska o něm a jeho firmě Poslance čekají interpelace a výroční zprávy České televize Chabr (TOP 09): Prioritou při výběru nových vozů byla ekonomičnost a ekologičnost Pána (SPD): Mohou země V4 ovlivnit rozhodování v EU?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Martin Huml