Vnitřní tlak ve vládních stranách... Experti vysvětlují, co se teď začne dít za zavřenými dvěřmi

„Bude to signál pro vládní strany, jak se jim daří v poločase. A nastane vnitřní tlak. Neúspěchem některých stávajících komunálních politiků vyvoláte armádu nezaměstnaných straníků, kteří začnou svoji nevoli přenášet vůči vedení toho daného politického subjektu. Spíš si myslím, že to bude první otřes. Další zprávou bude prezidentská volba. A pak hlavně – jak budeme zvládat zimu a jaká nálada tu bude na jaře. Nečekám, že by padaly hlavy předsedů, ale už to vyvolá první pnutí v těch stranách,“ vysvětlil PL.cz možnou povolení situaci politolog Jan Kubáček.

Nad letošními komunálními a senátními volbami se vznáší otázka, zda jsou, či nejsou referendem o vládě. Šéfové opozičních parlamentních stran Andrej Babiš a Tomio Okamura tvrdí, že ano, předseda Pirátů Ivan Bartoš či Starostů Vít Rakušan, že nikoliv. Premiér Petr Fiala k tomu v MF Dnes řekl, že považovat komunální volby za referendum o vládě je úsměvné. „Jsou to komunální volby, jde o to, aby si občané vybrali dobré politiky, kteří budou správným směrem spravovat jejich obec a město,“ sdělil.

Objevují se však i výzvy na jiných úrovních, například bloger Vidlák vyzval lidi, aby pokud jsou naštvaní na vládou, nevolili kandidáty vládních stran, i v případě, že jsou s jejich působením spokojení. A prý mu i píšou vyděšení dotčení starostové s tím, že jim lidé oznamují, že nebudou volit – „Promiň Franto, jsi dobrej kluk, nic proti tobě nemáme, ale Vidlák má pravdu – ty nám energie nezajistíš, ty nám pracovní místa nezachráníš...“

Ve velkých městech se vždy volí podle celostátní politiky

Můžou mít tyto výzvy významný vliv na chování voličů? „Vliv to bude mít, ale pouze ve větších městech. Čím větší město, tím více to bude zesilovat. Jsem však přesvědčen, že v menších obcích se bude stále vybírat podle místních témat a dle spokojenosti s místní radnicí. Tam až zas tak velká politika a hodnocení vlády nebude promlouvat. Ale od měst okresních se nejistota bude promítat do volebních výsledků. Hodně důležité bude, jak dorazí ze sídlišť, kolik voličů z těchto míst přijde. Ve velkých městech se vždy volí podle celostátní politiky. Dá se očekávat, že možná část voličů koalice Spolu své určité zklamání vyjádří tím, že k volbám nedorazí. Očekávám, že účast bude o nějaká dvě procenta nižší než v minulosti,“ okomentoval politolog Jan Kubáček.

„I když pro mnoho politiků jsou komunální volby vlastně referendem o vládě, na rozdíl od krajských či senátních zde lidé rozhodují o věcech, které mohou doopravdy ovlivnit jejich život. Komunální politika není ‚stranická‘, ale je o spolupráci osobností, takže se domnívám, že výzvy opozice vystavit touto cestou stopku kabinetu spíše nevyjdou,“ sdělil sociolog Vojtěch Bednář.

Komunální volby jsou specifické tím, že nabízejí řadu kritérií, podle kterých lze výsledky posuzovat. Vítězem může být kdokoliv, záleží na interpretaci. Nejvíce hlasů mají různí nezávislí kandidáti místních uskupení, hodně mandátů v nich získávají například lidovci. A v Praze je zase favoritem ODS. Jak je tedy hodnotit? „V Praze to však nebude tak výrazný úspěch, jak asi ještě loni očekávali. Dojde k posílení hnutí ANO i SPD. Naopak oproti minulým volbám oslabí Starostové a nezávislí a Piráti. Praha bude různobarevnější a vytvoření koalice bude složitější,“ domníval se Kubáček.

„Nejlepší způsob zhodnocení voleb na komunální úrovni je položit si otázku, co vše udělali konkrétního politici v předchozím období pro konkrétní město či obec. Z jaké strany byli, není tolik podstatné,“ myslel si Bednář.

V Senátu uspějí výrazné místní osobnosti

V roce 2008 zavládla v krajských volbách oranžová tsunami, která se projevila i ve volbách senátních, kdy z 27 senátorských postů jich urvala ČSSD – tehdy nejsilnější opoziční strana – 23. Dnes je v této pozici hnutí ANO. Je však také faktem, že senátní volby ANO nikdy nešly. Může se tedy něco podobného nyní opakovat? „Voliči ANO k těmto volbám tolik nechodí. Spíše si myslím, že budou bodovat místní osobnosti. Rebelství, nespokojenost s celostátní politikou, se přetaví spíše k výrazným kandidátům. Bude to o osobnostech a posílí se trend, že Senát je stále regionálnější. Posiluje se volby od voleb. Nečekám, že by dramaticky uspělo hnutí ANO. Spíše to bude souboj o volební účast a ve druhém kole ji čekám velmi nízkou. I proto, že bude po státním svátku svatého Václava, bude možnost udělat si prodloužený víkend. Navíc když tu zůstává nešvar, že volební lístek nezůstává ve volební schránce, takže spousta voličů má pocit, že už je odvoleno,“ upozornil Kubáček.

Co se týče volebních preferencí, vládní koaliční strany oslabují, jasně vede ANO a SPD dokonce těsně předběhla ODS. „Jsou to však průzkumy celostátních voleb. Regionální volby část voličů nenamotivují nikdy, část voličů pravostředých naopak pravidelně chodí, protože jsou disciplinovaní. Myslím, že se to bude ředit. Dojde k nárůstu podpory ANO i SPD. Levice oslabí, protože má málo kandidátek. Oslabí koalice Spolu, i Piráti a Starostové a nezávislí. Dojde k mnohovrstevnatosti a volební výsledky budou ve velkých městech připomínat perský koberec,“ předpokládal politolog.

Bude to signál pro vládní strany, jak se jim daří v poločase

Budou mít tyto volby vůbec vliv na celostátní politiku? „Bude to signál pro vládní strany, jak se jim daří v poločase. A nastane vnitřní tlak. Neúspěchem některých stávajících komunálních politiků vyvoláte armádu nezaměstnaných straníků, kteří začnou svoji nevoli přenášet vůči vedení toho daného politického subjektu. Spíš si myslím, že to bude první otřes. Další zprávou bude prezidentská volba. A pak hlavně jak budeme zvládat zimu a jaká nálada tu bude na jaře. Nečekám, že by padaly hlavy předsedů, ale už to vyvolá první pnutí v těch stranách,“ vysvětlil Jan Kubáček.

„Neočekávám to, každá obec má jiné problémy a starosti a politici, kteří slibují, že na lokální úrovni vyřeší ty ‚velké‘, své voliče klamou. Na druhou stranu mají mnoho vlastních věcí a těm se musí věnovat. Cena plynu vás nezajímá, pokud k vám nevede plynovod...“ domníval se Bednář.

Nálada ve společnosti je napjatá a plná obav z toho, co bude v zimě, což se možná projeví i v nynějších volbách. Nicméně Vojtěch Bednář na facebooku nalévá optimismus s tím, že z každé krize vyjdeme silnější. „Každá krize se jednou vyřeší a po ní nastane růst. Ve střednědobé perspektivě nás nečeká spálená země, ale prosperita a růst,“ uvedl na sociální síti. Není to příliš optimistické? Co k tomu říci? „Že zcela určitě pomine a že silnější budeme. Pokud zažíváme stres, máme tendenci si myslet, že je to ‚navždy‘ a že bude ‚jenom hůře‘. Je to naše kognitivní zkreslení, ale není důvod se bát. Člověk vylezl z jeskyně a vydal se ke hvězdám ne proto, že je silný, ale protože se dovede přizpůsobit. Zvládneme to i tentokrát,“ uzavřel pro PL.cz Vojtěch Bednář.

