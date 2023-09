Zasáhnou americké F-35 české volby? Zásadní postava! Znalec ukázal na Babiše

Jak je to s nákupem amerických stíhaček F-35? Skutečně na jejich nákup tlačí samy Spojené státy, anebo je to jinak? Podle politického analytika Erika Besta bude důležitá i finální pozice Andreje Babiše ve vztahu k tomuto tématu. A jestli se podpis smlouvy protáhne, mohla by prý stamiliardová armádní zakázka dokonce rozhodnout volby.

Jak pro ParlamentníListy.cz uvádí politický analytik a komentátor Erik Best, zatím to vypadá, že vláda nákup stíhaček F-35 odsouhlasí. „Otázkou je, kdy to bude podepsáno a kolik času bude mít opozice, aby to napadala. Načasování je klíčové nejenom v tom, kdy to podepíšou, ale také, kdy se za to začne platit. Odhady, kolik to bude celkem všechno stát, jsou hodně odlišné. Bude smlouva jen na pořizovací náklady, nebo bude i na servis?“ ptá se analytik.

„Pan Zaorálek zmínil, že Američané možná na ten nákup nijak netlačí. To je zásadní otázka. Pokud to pochází z české strany, napadá mě, že může být tlak ze strany Babiše, který se vším všudy přijal dohodu o obranné spolupráci s Američany a tu smlouvu obhajuje, přestože tvrdá opozice je silně proti. Babiš je pro. Nechce být předmětem tlaku. Buď jste přítel Američanů, anebo nepřítel,“ naznačuje Best.

Nicméně šéf hnutí ANO se koncem srpna vyjádřil, že americké stíhačky jsou předražené a nepotřebujeme je. „Ano, to sice řekl, ale od té doby je jeho razance trošku menší. Neříkám, že bude ve finále pro, ale je větší pravděpodobnost, že s tím bude souhlasit, když tlak na nákup bude pocházet ze strany Američanů. Nemám na to ale odpověď. Doposud jsem předpokládal, že za tímto nákupem je zájem Američanů, kteří víceméně chtějí, aby každý spojenec měl jejich stíhačky,“ uvádí.

Před časem národní bezpečnostní poradce Tomáš Pojar v Echu uvedl, že Američané Česku finančně kompenzují pomoc Ukrajině, ovšem s tím, že tyto kompenzace utratíme v USA. „Zatím to přesně takhle vypadá. Snad kromě BVP, ale jinak jsou Češi velice poslušní,“ konstatuje Erik Best.

„Zcela jistě pro premiéra nebo prezidenta může platit, že potvrzení nákupu F-35 by otevřelo dveře do Oválné pracovny. Nicméně opravdu klíčový se mi v tomhle případě zdá postup Babiše. Viděl jsem nějaký průzkum, že 75 procent respondentů je proti tomuto nákupu. To je pro vládu velice varovné. Pokud se proti postaví i Babiš, může se z toho stát volební téma,“ míní.

Uznává, že vládě hodně nahrává válka na Ukrajině, protože jinak by nákup nejdražších stíhaček byl prakticky nemožný. „Je zde ale také rozpor. Vláda trvá na tom, že Ukrajina válku vyhraje, takže Rusko bude poraženo. Z druhé strany ale říká, že Rusko bude největší nepřítel. Pokud bude poraženo, tak na co nejmodernější stíhačky? Je zde logický problém s argumentací,“ pokračuje analytik.

„Obecně je významný argument ekonomický. Vidíme přetahování o rozpočet na školství. Nejdřív to bylo minus 30 miliard, pak minus 12, teď říkají, že žádné snížení nebude a odbory ještě říkají, že by měli rozpočet o 15 miliard navýšit. Chtěli se dostat na dvě procenta HDP na obranu, museli snížit rozpočty jiným resortům, jenže teď zase musí řešit, za co ten vysoký armádní rozpočet utratit. Proto Černochová vykládá, že doprava a vnitro dostanou peníze z vojenského rozpočtu,“ zmiňuje Best.

Pozoruhodné je, že přestože vláda hodlá jít u nových stíhaček tou nejnákladnější cestou, švédský SAAB začal státu nabízet dokonce jednu letku Gripenů zdarma a uvedl to celostránkovou reklamou v několika denících včetně Hospodářských novin. „Je to podivná situace. Viděl jsem ten inzerát v HN, jejichž vlastník je Američan (Zdeněk Bakala má i americké občanství, pozn.red.) a do toho v novinách vyšel článek Martina Ehla, kde do určité míry ten nákup F-35 zpochybňuje. Stejně tak poradce prezidenta Martin Kolář. Prezident Pavel ho před volbami také zpochybňoval. Ukazuje se, že toto téma není o přátelích a nepřátelích Spojených států. Spíš je to rozdělené na ty, kdo to vidí politicky a kdo ekonomicky. Nebo kdo se na to dívá částečně slepě a kdo říká, že musíme najít to nejlepší. Pokud bude debata na toto téma sílit, nebude možná úplně černobílá. Může se z toho stát daleko větší téma a v závislosti na načasování to může být i předmětem voleb,“ dodává Erik Best.

