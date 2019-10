Zeman musí zvát ODS! Uzákonit! Zdeněk Zbořil má srandu z (ne)zvaní Němcové. A peprně žertuje

ROZJEZD ZDEŇKA ZBOŘILA „Jejich velikosti to jistě neublíží a těm, kteří do Vladislavského sálu půjdou, chybět nebudou…“ říká k diskusím o výběru pozvaných hostů na předávání státních vyznamenání politolog Zdeněk Zbořil. „Ať nechají do Ústavy ČR doplnit, že prezident republiky musí na Hrad zvát členy ODS. Dokonce i ty nekřesťansky orientované, kteří mu přejí smrt, aniž je to ‚zneklidňuje‘,“ dodává. Lékařská zpráva o zdraví prezidenta republiky neměla být podle Zbořila v podobě, jakou jsme v minulých dnech četli, zveřejněna. V souvislosti se schválením výročních zpráv ČT popisuje, komu se hodí nechat celou věc „vyhnít“. K výroku komunistického poslance Stanislava Grospiše podotýká: „Po padesáti letech od ‚vstupu‘ je to více než politická neobratnost.“ A Piráti? „Jsou spíše obětí vlastní nekompetentnosti a nadbytečného sebevědomí, než nějakých hrdelních zločinů.“

Česká republika si dnes připomíná 101 let existence samostatného československého státu. Do Vladislavského sálu bylo pozváno asi 800 hostů. Pozvánku na slavnostní předávání státních vyznamenání ale nedostala řada opozičních politiků. „Občas registruji, že si někdo stěžuje, že nebyl pozván. Já si myslím, že jde o lidi, kteří nemají příliš vlídný vztah k tomuto státnímu svátku a k osobě prezidenta, a tak jim nebudu působit duchovní trauma, že by tam museli trpět,“ řekl v TV Barrandov prezident Miloš Zeman. „Jestliže podpořili ústavní žalobu na prezidenta, pak lze opět očekávat ono psychické trauma, které by utrpěli, kdyby museli poslouchat můj projev, udělování státních vyznamenání a tak dál,“ prohlásil. Pozvánku nedostal také nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman.

„Pokud vím, pan dr. Zeman na Hradě nebyl ani minulý rok. Proč tomu tak bylo, nevím. Ti ostatní si asi neuvědomili, že jejich distancování se od ‚Zemana‘ je také distancováním se od prezidenta republiky a jeho úřadu. Když dokázali být takovými při příležitosti 100. výročí československé a české státnosti, a při jiných příležitostech, jistě to dokážou i při výročí stoprvním. Jejich velikosti to jistě neublíží a těm, kteří do Vladislavského sálu půjdou, chybět nebudou...“ uvedl politolog Zdeněk Zbořil, který patří k pozvaným hostům. „Pokud mi to zdravotní stav dovolí, půjdu tam. Zejména proto, že jsem si výročí 28. října vždy vážil a vážím i v dnešní době, kdy by se úcta k zemi, ve které jsem se narodil, žil, a která je dnes opakovaně vystavována útokům, měla dávat veřejně najevo,“ podotkl.

Rozhodnutí hlavy státu nepozvat na oslavy 28. října na Pražský hrad řadu politiků včetně předsedy ODS považují občanští demokraté za nízké gesto. Nejde o soukromou akci prezidenta, uvedla ODS v prohlášení, které poskytla ČTK. Připomněla, že Fiala vede nejsilnější opoziční stranu. Selektivní zvaní na ceremoniál udílení státních vyznamenání strana přirovnala k normalizačním praktikám. „Jde o oslavy republiky, a nikoli o soukromou party prezidenta. Prezident bohužel zcela zapomíná na své povinnosti státníka a stále více dělá z úřadu privátní servis pro své osobní a politické provokace,“ stojí v prohlášení. „Je to pohrdání částí voličů, jejichž reprezentanti jsou ostrakizováni. Je to situace, která je z tohoto hlediska vážná a zneklidňující,“ uvedla ODS.

„Ano, ODS má pravdu. Jde o státní akt hlavy státu, jehož legitimitu někteří členové této strany zpochybňují. Někteří jej dokonce chtějí ‚vykrvit a rozřezat‘, jiní mu po ‚řeporyjsku‘ vulgárně nadávají,“ reagoval politolog. „Ať si 101. výročí připomenou raději mezi svými, sobě rovnými. Paní Němcovou tím ušetří kritiky, že se při takových příležitostech na Pražském hradě neumí chovat. Anebo ať nechají do Ústavy ČR doplnit, že prezident republiky musí na Hrad zvát členy ODS. Dokonce i ty nekřesťansky orientované, kteří mu přejí smrt, aniž je to ‚zneklidňuje‘,“ dodal.

„Také by mohli nechat vytisknout čestná uznání ODS…“

Bývalá předsedkyně Sněmovny Miroslava Němcová znovu udeřila na prezidenta Miloše Zemana a napsala pár řádek o tom, jak je to s pozvánkami na Hrad na 101. narozeniny naší republiky. Bez servítků konstatovala, že Miloš Zeman opět lže. „Není to pravda. Z ODS někteří pozváni byli navzdory tomu, že žalobu podpořili. Jiní pozváni nebyli, přestože žalobu také podpořili (např. Petr Fiala, Marek Benda, Zbyněk Stanjura). Jana Černochová pozvána nebyla, přestože se hlasování pro nemoc v rodině nemohla zúčastnit a byla řádně omluvena. Důvodem prezidentovy přízemní msty bude nejspíše fakt, že paní poslankyně obhajuje profesionalitu šéfa BIS, kterého Miloš Zeman nesnáší. Ukazuje se, že na Hradě si vedou evidenci poslušných a neposlušných poslanců. Mezi poslušné patří bez výjimky všichni poslanci KSČM, SPD, ANO a ČSSD,“ napsala Němcová na sociální síti Facebook. Nakonec prezidentovi poděkovala, že ji také nepozval. Nepozvání od takové osoby, jako je Miloš Zeman, jenž si takto s poslanci vyřizuje účty, chápe jako poctu.

„Seznam pozvaných jsem nečetl, ale jistě se dozvíme brzy, dokonce i od ČT, kdo byl a nebyl pozván, kdo přišel a nepřišel, komu se chtělo a nechtělo. Trochu mne překvapilo, že paní poslankyně je tak mírná. Tentokrát jí stačí jen opakovat s ulicí, že prezident je lhář, ačkoli by mohla požadovat, jak je u některých jejích kolegyň a kolegů zvykem, alespoň odstoupení prezidenta, nebo ve spojení s panem senátorem Láskou, pokusit se o další ústavní žalobu,“ komentuje Zbořil. „Kdysi jiní poslanci a senátoři chtěli prezidenta republiky Václava Klause kvůli otálení s podpisem Lisabonské smlouvy odvolat z funkce kvůli duševní nezpůsobilosti. Dnes by možná stačilo, poradit se s předsedou Lékařské komory Milanem Kubkem, který prezidenta ‚vyšetřil‘ pomocí obrazového zpravodajství a nějaký nový důvod, jak se zbavit prezidenta, by jistě našli. Také by mohli nechat vytisknout čestná uznání ODS těm, kteří na Hrad nebyli pozváni, jako odměnu za jejich statečnost,“ dodal.

Vyznamenáni budou například válečný veterán Emil Boček, hokejista Jaromír Jágr, bývalý prezident Václav Klaus, vojenský kynolog Tomáš Procházka, který loni padl v Afghánistánu, katolický kněz Petr Piťha nebo srbský režisér Emir Kusturica.

„Všem vámi jmenovaným patří vyznamenání prezidenta za věrnost ideálům československé a české státnosti i za to, co ve svých profesích dokázali. Mohu-li si dovolit být trochu zaujatý, vážím si toho, že vyznamenání dostane i Emir Kusturica, kterého sice nemají rádi na pražské FAMU, ale který na rozdíl od nich, si dokázal kromě svého nesporného umění zachovat lidskost a odsoudit vraždění a nelidské zacházení dokonce i s občany České republiky v Kosovu. Bylo to v době, kdy si ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg dokázal podat ruku s Hašimem Thacim a nepřečíst si Urbanovu knihu Návrat do Valbone,“ uvedl Zbořil.

„Zprávu jsem četl a domnívám se, že neměla být v této podobě zveřejněna“

Ústřední vojenská nemocnice zveřejnila lékařskou zprávu, která se týká zdraví prezidenta Miloše Zemana. Prezident se léčil a po propuštění stále léčí pro poruchu výživy spočívající v úbytku a narušené funkci svalů, zejména nohou. V lékařské zprávě se uvádí, že Zeman má cukrovku druhého typu a trpí neuropatií obou nohou. Laboratorní hodnoty, včetně hladiny krevního cukru a dalších parametrů hodnotících cukrovku, jsou podle nemocnice v normě. Prezident za dva roky zhubl 20 kilogramů a trpí nechutenstvím. Lékaři u něho objevili známky dehydratace.

„Byl jsem nedávno dvakrát hospitalizován a jeden z prvních administrativních úkonů bylo vyplnění relativně obsáhlého dotazníku, zda si přeji, aby byl někdo o mém zdravotním stavu informován. Když ano, tedy kdo, kdo to je, kde bydlí, jaké je na něj spojení. U nás, jak jsem výše uvedl, popisuje zdravotní stav prezidenta republiky neoprávněně předseda Lékařské komory Kubek a nikdo se neptá, jak je možné, že nebyl ze své funkce odvolán nebo nemusel odevzdat diplom,“ komentuje Zbořil. „Zprávu jsem četl a domnívám se, že neměla být v této podobě zveřejněna, protože dovoluje laické spekulace, které mohou mít podobu šíření poplašné zprávy. A samozřejmě, dalších spekulací, kterým se, jak víme z médií, nedokázali ubránit ani ti, kteří přísahali na Hippokrata...“ dodal.



Podle Tomáše Cikrta, který pracoval i jako mluvčí ministra zdravotnictví, byla zpráva o zdraví Miloše Zemana podrobnější než u amerických prezidentů. Naopak neurolog Jan Martin Stránský se domnívá, že jde hlavně o signál pro veřejnost. V rozhovoru s ČTK ji označil za „informační polozprávu“, která je pro odbornější posouzení podle něj nedostatečná. Za naprosto nestandardní, i co se týče hlavy státu, je podle Stránského označit čtyřdenní pobyt v nemocnici jako rekonvalescenci. Běžně se taková péče podle něj děje v domácím prostředí, lázních nebo rehabilitačním ústavu. „Je otázka, jestli neproběhla nějaká další péče pro nějakou další nemoc, ale to bych nechal jenom na spekulacích,“ podotkl.

„Kdyby nebyl pan MUDr. Stránský známý svou až patologickou nenávistí vůči prezidentovi republiky, snad by bylo možné se o jeho slovech bavit na veřejnosti. Kdo umí posoudit, že větší nebo menší pravdu má pan Cikrt, nebo pan Stránský? Ale i kdyby, je pan Stránský ‚veštec alebo diabol‘ a ví, co jiní nevědí? Neměli bychom ho požádat, aby pana prezidenta kurýroval on a zakázat prof. Pafkovi, aby komentoval některé lékařské způsoby a nezpůsoby?“ říká politolog.

Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek se na svém facebookovém profilu vyjádřil ke zdravotnímu stavu české hlavy státu Miloše Zemana. „'Těžká sarkopenie s myopatií, zvláště na obou dolních končetinách.' Kamarádi ortopedové mi teď vysvětlili, co to je, s tím, že v žargonu se tomu říká ‚vychlastaný nohy‘. Čeština mě nikdy nepřestane fascinovat svým půvabem a výstižností,“ vyjádřil se Kalousek k lékařské zprávě o zdraví prezidenta Zemana.

„Úplnou náhodou vím od samotného Miroslava Kalouska, že i on trpí opotřebením kolenních kloubů. Zda se tomu říká ‚vychlastaná kolena‘, nevím. Ale zrovna pan poslanec by nemusel být tak vtipný a žertovat o tom, kdo toho a kolik vypil. Vždyť přece sami nejlépe dobře víme, kde a jak velký kus jater jsme někde poztráceli,“ upozornil politolog.



Komentátor Bohumil Pečinka napsal text s názvem: „Zeman končí jako Brežněv. Dvojice Mynář a Nejedlý drží prezidenta jako luxusního zajatce.“ Má za to, že informování či spíše neinformování o skutečném, zdravotním stavu prezidenta připomíná jednu velkou frašku. Ale nejen to. „Prezident republiky se stal rukojmím byznysových zájmů svých blízkých spolupracovníků, kteří jsou schopní utajit snad i jeho smrt,“ napsal v Reflexu Pečinka.

„Nemám podobné intimní informace z hradních zákoutí jako pan Pečinka. Takže nevím, zda má pravdu, nebo si zase něco vymýšlí. Možná ale už zapomněl, jak jsme byli do posledních dnů Václava Havla informováni o povaze nemocí, kterými trpěl. Pokud si ale myslí, že Václav Havel nebyl ‚rukojmím zájmů‘ svého okolí, mohu ho ujistit, že tomu tak bylo. A představa, že car gosudar nebo americký prezident či Greta Thunberg nejsou ‚rukojmími zájmů‘, je dost naivní. Možná by se neměl dívat dlouho na maďarský film o rumunském diktátorovi a propadat ‚spikleneckým teoriím‘, které za jiných okolnosti sám kritizuje,“ podotýká Zbořil.

Proevropané se radují, kritici ČT jsou trochu překvapeni

V uplynulém týdnu schválila Poslanecká sněmovna diskutované výroční zprávy ČT. Aktivista Jan Cemper napsal, že je to pro něj „zpráva dne“. „Zprávou dne pro mě není lékařská zpráva prezidenta Zemana, ale schválení zpráv o činnosti a hospodaření České televize za roky 2016, 2017. Je to dobrá zpráva,“ referoval. A pak se šéfredaktor serveru Manipulátoři.cz na svém facebookovém profilu zamýšlel, co že za schválením výročních zpráv ČT stojí: „Premiér Babiš se snaží alespoň balancovat mezi tím, co chtějí Miloš Zeman a prokremelští trollové (zde byla jasná snaha tlačit na neschválení), a mezi přáním, řekněme, proevropsky smýšlejících lidí. Můžeme dlouho spekulovat nad motivy, dobrou zprávou to však bezesporu je.“

„Proevropané se radují, kritici ČT jsou trochu, ale jen trochu, překvapeni. Někomu se zdá, že jsou spokojeni všichni. TV krmelec se nevyprázdní, mnozí si budou moci ulevovat nadáváním na generálního ředitele a ‚jeho‘ radu,“ uvedl Zbořil. „Mladí a talentovaní redaktoři budou stárnout a spory se budou odehrávat za zavřenými dveřmi. Dokonce tento ‚setrvalý stav‘ bude příjemný i Poslanecké sněmovně, která by se musela ČT nějak z gruntu zabývat. Proto se zdá být nejlepším řešením nechat celou věc ‚vyhnít‘. Komu to pomůže, nebo nepomůže, je otázka. Jen ale až do doby, než někdo nebude rozvazovat, ale rozsekne ten gordický uzel na Kavčích horách jako Alexandr Veliký,“ dodal.



Hnutí Trikolóra se chystá na státní televizi zaměřit i do budoucna. Předseda hnutí Václav Klaus přijde s návrhem na dobrovolné koncesionářské poplatky. „Trikolóra přináší věcná a principiální řešení a otevírá debatu, co se státní televizí a co je veřejnoprávní zájem. Navrhneme zákon, který přinese dobrovolnost koncesionářských poplatků,“ napsal.

„Zejména pro politické strany, které obtížně sestavují své panelové programy a šroubované politické slogany, to bude příležitost, jak na sebe upozorňovat. Těm malým to může pomoci, těm velkým ublížit. Ale protože jsme stále ještě na domácí půdě, předpokládám, že se, podobně jako vždy, kdy šlo o něco důležitého, rozhodne v zákulisí,“ komentuje Zbořil.

„Pana Grospiče nemůžeme v této situaci považovat za objektivního“

V uplynulém týdnu vzbudil rozruch výrok komunistického poslance Stanislava Grospiče. Ten totiž uvedl, že to, co se dělo 21. srpna 1968, z jeho pohledu není okupace. „Byl to tragický moment, nebyl správný... Ale taky nijak nebyla odzbrojena československá armáda nebo likvidována státní moc, jak tomu bylo v případě okupace nacistickým Německem,“ řekl Českému rozhlasu. „A oběti? To byly vesměs oběti dopravních nehod. Myslím, že si zaslouží vyjádřit úctu, ale nebyly to oběti žádných aktivních ozbrojených bojů, to je třeba říci,“ prohlásil dále Grospič.

„Je pravda, že 21. srpen byl dnem invaze, oficiálně ‚vstupu‘ pěti armád zemí Varšavské smlouvy. Tedy SSSR, Německé demokratické republiky, Polska, Maďarska, Bulharska. ‚Vstoupilo se‘, jak bylo uvedeno hned v nočním prohlášení předsednictva ÚV KSČ a potom dalších ústavních orgánů státu. Tento ‚vstup‘ byl uznán prvními moskevskými dohodami (písemnými a verbálními). Za akt okupace lze považovat až podpis smlouvy o ‚dočasném umístění‘ vojsk Varšavského paktu na území ČSSR,“ reagoval politolog. „Není okupace jako okupace, německý Protektorát Čechy a Morava byl něco jiného než ‚okupace‘ ČSSR, která stabilizovala stranicko-byrokratický režim, ale neznamenala např. změnu státních hranic. Zmínku o ‚obětech nehod‘ jsem poprvé slyšel na podzim roku 1968 z úst Emanuela Mandlera, ale byla to ironická nadsázka. Po padesáti letech od ‚vstupu‘ je to více než politická neobratnost. Navíc, když pana Grospiče nemůžeme v této situaci považovat za objektivního,“ dodal.

KSČM projedná ve stranických orgánech, zda bylo prohlášení místopředsedy komunistů vhodné. Podle předsedy poslaneckého klubu ODS Zbyňka Stanjury byla Grospičova slova skandální, byť z jeho strany nijak překvapivá. Poslanec by podle něj měl skončit v čele mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny. Informace zazněly v Otázkách Václava Moravce.

„Kdyby s tím nápadem nepřišel zrovna pan Stanjura, který chce stále někoho odvolávat, mohlo by se o takovém kroku jistě vážně uvažovat. Zvláště když PS projevila svou jednoznačnou vůli, uznat 21. srpen za Památný den,“ uvedl politolog. „Já jsem tehdy, v srpnu 1968, v Praze byl a viděl jsem, že se střílelo. Možná i omylem, ale ti mrtví to nevědí. Stejně jako ti postřílení kluci na silnici někde u Liberce samopalem z okna polo-tajné a polo-státní Volhy. Emotivní reportáž z jejich pohřbu je k dispozici. Snad by si ji pan Grospič mohl někdy poslechnout. U poslance v takové funkci by se to dalo předpokládat,“ dodal.

„Vzpomeňme si na osud Věcí veřejných a jejich politického vytunelování“

Piráti zahájili oficiální jednání o odvolání svého místopředsedy Jakuba Michálka kvůli údajně nevhodnému chování ke členům strany. Diskuse na pirátském internetovém fóru potrvá do konce října, hlasování se uskuteční od 1. do 4. listopadu, napsala ČTK. Michálek odmítá obvinění ze šikany, uvedl, že má pouze vysoké nároky na lidi. Piráti budou v lednu volit nové vedení strany, Michálek se znovu kandidovat nechystá.



„Informován jsem o této věci jen z médií. Sice bych mohl být ochoten věřit, že se pan Michálek něčeho podobného dopustil (dobrými mravy, zdá se, neoplývá), ale jsem si také vědom, že začíná mediální útok na rostoucí preference Pirátů. V souvislosti s tím, jak jejich reprezentanti vystupovali v posledních týdnech na veřejnosti, se není čemu divit. Přesto se mi zdá, že jsou spíše obětí vlastní nekompetentnosti a nadbytečného sebevědomí, než nějakých hrdelních zločinů. Vzpomeňme si na osud Věcí veřejných a jejich politického vytunelování,“ podotýká Zbořil.

A jak by zhodnotil práci poslance Jakuba Michálka? „To si nedovolím. Z několika možná opravdu nevhodných událostí, které se odehrávají v této straně, a zejména okolo této strany, se ještě nedá usuzovat, zda je skutečné možné věřit mediální mlze okolo něho. Přece dobře známe svoje pappenheimské! To, že je na začátku své politické kariéry vystaven velkému tlaku v prostředí, které mu bylo neznámé, neznamená, že se politiku dělat nenaučí, a že ji nebude dělat dobře nebo špatně,“ říká politolog.

Nijak Michálkovi neprospívá ani kauza jeho přítelkyně, pražské zastupitelky Michaely Krausové, která se měla scházet s manažerem reklamní firmy JCDecaux Tomášem Tenzerem, obviněným v korupční kauze. Krausová od začátku tvrdí, že schůzka byla pouze osobního rázu a rozhodně proběhla předtím, než se dozvěděla, že je Tenzer trestně stíhán za korupci. Jakmile se tak stalo, kontakty s ním prý přetrhala. Krausová skončila na pozici předsedkyně zastupitelského klubu Pirátů.

„Kolik podobných afér až aférek česká politika v posledních třiceti letech zažila! Jednou jsme v PL vzpomínali cizokrajné přísloví: Je cukr, jsou mravenci! Korupce, ať již materiální nebo morální, je historickým jevem politiky kdekoli na světě. Nákaza mocí, ať již absolutní nebo omezenou, je všudypřítomná. U pánů a paní od Pirátů se mi zdá, že tomuto axiomu politiky nevěří. Snad je tyto události z posledních dvou týdnů, resp., které se v posledních dvou týdnech staly veřejným majetkem, přesvědčí, že tomu tak opravdu je. Vlastě poprvé se jejich transparentnost ukazuje jako trochu netransparentní, a proto jim to budou mnozí přát.

„Proto možná budou muset ‚přetrhat‘ i jiné důvěrné kontakty, o kterých zatím ještě nevíme,“ uzavírá dnešní Rozjezd Zdeněk Zbořil.

