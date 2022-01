„A už je jasno, proč STAN usilovali o vnitro!“ Z SPD vyletěly zlé zprávy

reklama

Více než dvacet tři hodin trvalo jednání ohledně důvěry pro novou vládu. Pane poslanče, co říkáte na to, co se ve Sněmovně dělo?

Svou důvěru jsem nově vzniklé vládě dát nemohl z mnoha důvodů. Mimo jiné proto, že tato vláda nebyla schopna předložit konkrétní řešení neutěšené ekonomické situace ČR, nedokázala říct, jak chce bojovat proti šílenému nárůstu cen energií a s inflací, dále kvůli tomu, že vláda pomalu ani nezačala vládnout a již porušuje své předvolební sliby (zeštíhlení státního aparátu, přístup k povinné vakcinaci apod.). I kvůli tomu, že, ač se většině občanů ČR daří již nyní hůř, vláda odmítá přistoupit na námi navrhované zmrazení platů ústavních činitelů do konce volebního období, i když by se tím ušetřilo 2,5 miliardy a mohlo se tak pomoci opravdu potřebným. Zarazilo mě vystoupení pana vicepremiéra Jurečky, který bohorovně oznámil, že vláda o hlasy opozice nestojí a nezajímá ji, co na plénu opoziční poslanci říkají. Tohle vystoupení popudilo mnoho kolegů z opozice. Ať žije ta nová správná demokracie!

Bouřlivá diskuze byla kvůli financování hnutí STAN. Co Vy si o tom myslíte a co v tomto směru považujete za největší problém?

Zaráží mě ta arogance, s jakou se STAN staví ke svému prapodivnému financování, které nikdo nebyl s to řádně vysvětlit. Vždyť místopředseda STANu a náměstek středočeské hejtmanky za STAN Věslav Michalik, s jehož jménem je neprůhledné financování spojeno, doposud ani nevysvětlil, kde se vzaly stamiliony, které si půjčoval na své aktivity z kyperské firmy, kterou podle jeho slov vlastní jeho manželka. Teď už je všem jasné, proč hnutí STAN usilovalo o ministerstvo vnitra. Snad nejskandálnější je absolutní nezájem většiny médií o tuto kauzu. Kde jsou hlídací psi demokracie?

Některá média si „smlsla“ na slovech Vašeho stranického předsedy Tomia Okamury, že Markéta Pekarová nepodepsala Chartu 77, když ta v té době ještě ani nebyla na světě. Okamura se ohradil, že to bylo vytržené z kontextu. Co na to říct?

Je to stále dokola. Věcně našemu programu nemohou nic vytknout, tak některá média manipulují výroky tak, aby nás poškodila a zesměšnila.

Novou vládu tady máme teprve pár týdnů, ale i tak, jak zatím hodnotíte její kroky? Podívejme se třeba mimo jiné, jak si zatím poradila ohledně boje s covidem. Co říci celkově k programu nové vlády?

Vládní opatření v oblasti covid-19 jsou i nadále zmatek nad zmatek. Někteří covid pozitivní mají chodit do práce, zatímco zdraví lidé bez očkování nesmí ani do restaurace na oběd, i když mají negativní test.

Tato vláda zatím nenabídla žádná konkrétní řešení, jak vyřešit drakonické zdražování cen energií, rostoucí ceny potravin či jak podpořit výstavbu bydlení. Navíc není schválený státní rozpočet na letošní rok a jsme v rozpočtovém provizoriu.

Vyjádření Markéty Pekarové na adresu maďarského premiéra Orbána, kdy napsala „Češi svého Babiše už vyhnali. Pevně doufám, že se to povede i Maďarům“, jste na svém facebookovém profilu okomentoval vtipným obrázkem. Můžete ale trochu rozvést, co si o jejích slovech myslíte?

Předsedkyně Poslanecké sněmovny paní Pekarová Adamová se velmi ráda vyjadřuje nejen k zahraniční politice. Tentokrát její bojové náladě neušel premiér Maďarska Viktor Orbán, kterého by podle ní Maďaři "měli vyhnat". Na jaře třeba tvrdila, že Hitlerem vyhlášený Protektorát Čechy a Morava byl protektorát autonomní. Úplná idylka…

A jak vnímáte stáž poslance Farského v USA?

Je to pohrdání voliči. A ta nesmírná arogance, s jakou se STAN staví ke svému závazku vůči občanům, kdy si zvolený poslanec na osm měsíců odletí na studijní pobyt v USA a šéf STANu Rakušan se k tomu vyjádří ve stylu, že jestli se to voličům nelíbí, mohou jim to spočítat u dalších voleb!

Když jsme zmiňovali program nové vlády, naši zákonodárci chtějí odstranit některé „vyhaslé“ právní normy, zákony, předpisy a vyhlášky ze Sbírky zákonů. Lídu Rakušanovu zaujalo, že mezi nimi nejsou například Benešovy dekrety. Ve svém komentáři na idnes.cz se ptá, zda to není „promarněná příležitost“ a uvádí, že Benešovy dekrety „nejsou dneska už ničím jiným než naším vlastním domácím strašidlem zděděným z dob komunismu“. Někteří politici je prý navíc využívají k manipulaci voličů. Jmenovala například prezidenta Zemana. Co na její postoj říkáte?

Že obsolentní (neúčinné) právní předpisy naši justici nezatěžují, protože už právně účinné nejsou. My tady máme přes dva miliony platných právních předpisů. To je ta džungle, ve které se málokdo vyzná, to je ten problém, a tam bude třeba udělat důkladnou analýzu a zeštíhlit tyto platné právní předpisy. Dalším velkým problémem je vymahatelnost a předvídatelnost práva.

Lída Rakušanová také uvádí, že „Dekrety by samozřejmě byly odstraněny ze Sbírky zákonů k aktuálnímu současnému datu a nikoli zpětně, takže by jakékoli restituční nároky sudetských Němců neměly apriori šanci“. Vidíte to také tak?

Anketa Jste pro zrušení Benešových dekretů? Ano 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 17933 lidí Nechápu, co paní Rakušanové tak vadí na Benešových dekretech, které jsou nejen součástí našeho právního řádu, ale především součástí naší historie. Že by teď tak populární přepisování dějin?

Vraťme se k nedávnému útoku, který se odehrál v Karlových Varech. Podle informací v médiích tady mladý Afghánec, který prý přicestoval z Německa, na Silvestra jednu ženu pobodal, další znásilnil. Z některých stran zazněly výčitky, že se k tomu většina politiků vůbec nevyjádřila, informací o případu také není v médiích příliš... Co Vy na to říkáte? Jak by se k této nešťastné události měli politici postavit?

Bohužel se v poslední době nejedná o první případ znásilnění islámským imigrantem na našem území. Vzhledem ke zcela nefunkčnímu Schengenu a neschopnosti dosavadních ministrů vnitra zajistit bezpečnost našich vlastních hranic, se postupně stáváme ve své vlastní zemi lovnou zvěří agresivních islámských imigrantů. Opakovaně požadujeme obnovit ochranu našich vlastních hranic a zastavení ilegální migrace a islamizace Evropy.

PhDr. Ing. Mgr. Jan Hrnčíř, MBA, LL.M. SPD

předseda SPD JmK

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

