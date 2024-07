„Ani lhát neumějí.“ Kauza Kozák a fakulta: Další pochybnosti

Na veřejnost stále vyplouvají některé skutečnosti týkající se zásahu Policie ČR při loňském útoku střelce v budově pražské filozofické fakulty. Rodiny obětí stále častěji vystupují v médiích a vyjadřují nespokojenost nad tím, jak policie postupovala a jak není ochotna uznat údajná pochybení. Nejprve, jak vnímáte celou tuto věc ohledně následné komunikace policie a vnitra?

S mediálním obrazem této tragédie jsem velmi nespokojen. Je hrozné, jak snadno lidé směšují pojmy s dojmy, jak emoce zaměňují s argumenty, jak laické pohledy staví na roveň odborným stanoviskům, atd. Myslím, že největší chybou je nerozlišovat mezi tím, co se stalo, a tím, co o tom zveřejnila média. To jsou dvě rozdílné věci s rozdílnými důsledky. Služební zákroky policie mohou mít fatální důsledky, kdežto škaredý mediální obraz policie může být leda tak ke vzteku, ale nic víc.

Při bližším pohledu totiž zjistíme, že média – a jejich prostřednictvím pozůstalí – neviní policii z toho, jak konala, ale z toho, jak to prezentovala. To jsou ale dvě podstatou zcela odlišné věci, které by měly být, to je pravda, v souladu. Nicméně – při vší úctě k pozůstalým – podstatné je to, jak policie konala, proč tak činila a jaké poučení by z toho měla vyvodit.

Mediální obraz je pak věcí policejních a ministerských mluvčích a představitelů. Jejich kritiku bych skutečně oddělil, protože případné dopady jejich chyb nemají fatální následky. Mám za to, že rozhořčení příbuzných obětí, které je pochopitelné, je zveličováno médii a některými politiky, což se zpětně neblaze projevuje, a tak se spirála emocionálního společenského diskursu stále divočeji roztáčí, i když už s realitou přestává mít mnoho společného.

Ministr Rakušan, policejní prezident a i šéf pražské policie čelí dlouhodobě výzvám k rezignaci. Židle se ovšem možná trochu kýve pouze pod pražským šéfem Policie ČR. Lze vidět důvody, proč by měl někdo z nich odejít z funkce?

Ministr Rakušan by měl rezignovat z mnoha velmi vážných důvodů. On vlastně ministrem vůbec neměl být jmenován, protože ještě před svým nástupem do funkce destabilizoval policii tím, že policejnímu prezidentovi sdělil svůj záměr ho odvolat. Z čeho tak usoudil? Na základě jakých informací se tak rozhodl, když k interním informacím o skutečném fungování policie ani nemohl mít přístup? Je jasné, že se rozhodl apriori, protože nabyl přesvědčení, že policejní prezident není na prodej. Po něm začal čistku, zbavoval funkcí všechny policisty, o nichž mu bonzáci nahlásili, že to jsou „lidé policejního prezidenta“. A šlo nejen o Policejní prezidium. Ta destruktivní Rakušanova role začala tedy ještě před jeho nástupem do funkce ministra.

Mediální vystupování policejního prezidenta není příliš přesvědčivé. Nicméně kvůli dobrému mediálnímu působení tam policejní prezident není. Může sice ztrácet body za „umělecký dojem“, to je ale asi tak všechno, co může o něm soudit veřejnost. Důležitá je jeho činnost profesní.

Pokud jde o pražského policejního ředitele, nevidím důvod, proč by měl odstupovat kvůli nějaké mediální nešikovnosti či topornosti. Jediným kritériem je jeho odborný výkon. Ani na jeho zhodnocení se necítím, přestože jsem v resortu sloužil, a to na rozdíl od mnoha jeho razantních, ale laických hodnotitelů.

Pokud jde o konkrétní události a policejní sdělení, policisté prý těsně před masakrem hledali Davida Kozáka s tím, že chce někde v Praze spáchat sebevraždu. Přitom vyšlo najevo, že už v té době měli nalezeného jeho zastřeleného otce, věděli, že drží větší množství zbraní atd. Jak to tedy chápat?

Není důležité, jak přesně se policejní mluvčí a resortní představitelé vyjádřili. Není mi jasné, proč se tak zmateně vyjadřovali. Někdo by mohl říci, že ani lhát neumějí.

Nicméně jediné, na čem záleží, je skutečnost, že pátrající policisté měli správné informace o potenciální nebezpečnosti hledané osoby, což je přimělo pátrat s maximálním nasazením a ostražitostí.

První policejní hlídka byla odvolána z fakulty, kde prohlédla jen první patro, zatímco se vrah chystal k masakru ve čtvrtém patře na WC. Podcenilo velení celou situaci? Kapacity k prohledání více budov naráz přece musí mít?

Policejní hlídka byla odvolána, pokud jsem ze zveřejněných informací dobře vyrozuměl, hned poté, co byl lokalizován mobil hledané osoby poblíž Pařížské, což naznačovalo, že se pachatel bude spíše nacházet v objektu filozofické fakulty v Celetné, kde měl mít vyučování, než v objektu na Palachově náměstí. Později se ale ukázalo, že ona lokalizace přišla s jistým zpožděním. To asi bude jedním z kritických míst zkoumání.

Mnohokrát jsem opakoval, a řeknu to znovu, že policie v předstihu provádí důkladné „poznání“ mnoha objektů, kde se scházejí lidé (stadióny, divadla, koncertní haly). Vstup na akademickou půdu je však velmi problematický, akademici si z tradičních důvodů brání svůj prostor – lze si jen přát, aby podobně úspěšně hájili nezávislost svého myšlení! Ano, jistě mnohé čtenáře teď napadne, že by mohli akademické prostory ve změněném bezpečnostním prostředí více policii zpřístupnit, a naopak velmi se opevnit v akademické nezávislosti vůči politikům!

Důkladné bezpečnostní prohledání neznámého objektu proto vyžaduje větší a kvalitnější policejní síly, než je tomu ve standardních případech u známých objektů. Počet policistů je přitom nepřímo úměrný času, který na to mají. A tyto policejní síly je třeba nejprve rychle dopravit na potřebné místo, což je v Praze dost problematické. Navíc operativní situace se v průběhu krátkého času dosti výrazně měnila, což vyžadovalo rychle přijmout další opatření.

Ve vztahu k tomu, že šlo mnoho věcí a kroků policie udělat jinak, že snad šlo masakru zabránit apod., nelze říci, že jde o hodnocení „po bitvě každý generál“? U nás se nic podobného předtím nestalo, těžko to někdo mohl čekat. Anebo má být Policie ČR připravena na všechno?

Vše je třeba hodnotit velmi důsledně v časové ose s tím, jaké informace mohli příslušní policisté mít k dispozici, jaké ve skutečnosti měli – a jaké v ten okamžik prostě mít nemohli. Mnoho lidí se veřejně vyjadřuje k situaci s vědomím pozdějších poznatků, což je pro přesnou analýzu nepřípustné a zbytečně to bouří emoce.

Policie nemůže být připravená „na všechno" a navíc být neustále v pohotovosti v příslušných počtech (aby mohli zvládnout „všechno"). To by nikdo nezaplatil.

Politické vedení resortu proto musí vytvořit prostředí pro odborný průmět bezpečnostních rizik do plánované výstavby a do přípravy policejního sboru, a to zcela bez ideologických vlivů.

Ministr vnitra Rakušan a jeho lidé opakovaně rozhazovali obvinění ze šíření dezinformací ve vztahu k událostem toho dne. Nakonec podle řady médií byli sami usvědčeni z několika lží. FF UK například vyvrátila, že by měla zastaralý kamerový systém, který by neumožnil prohlédnout záznamy, ale bylo toho mnohem víc. O čem to vypovídá?

Těch dohadů, domněnek a snad i dezinformací se samozřejmě objevilo mnoho, to není nic nového. Moudrý politik by to nechal vyšumět a nezavdával by si bojem proti větrným mlýnům. Jenomže tato politická garnitura bez politických zkušeností a schopností prostě nahlíží na svět ideologicky, nic jiného neumí, a reaguje jako gumoví méďové: zmáčknete je a zakvičí. Jak se jim něco nezdá, něco jim nevychází, něco zvořou – a hned za tím je Kreml, hybridní válka, dezinformace. Chybí už jen vesmírní mutanti.

Ještě k tomu kamerovému záznamu. Myslím, že jde stále o nepochopení situace. Budu-li v roli zasahujícího policisty, bude mě zajímat, zda mi vrátný ve své bublině může teď hned a na místě pustit kamerový záznam z předcházejících chvil. Ukázalo se, že nemůže, ale že by policista mohl zajít za správcem systému a úředně záznam vyžádat. Na to fakt v tu chvíli nebyl čas. Představte si to tóčo, kdyby se zjistilo, že místo pátrání po pachateli, byť bylo neúspěšné, se policisté vydali do kanceláří hledat správce kamerového systému!

Jak by se k celé věci měl stát postavit? Nakolik lze spolehlivě podniknout takové kroky, aby se nikdy už nic podobného nestalo? A je vůbec možné to zajistit? Není to tak, že případný útočník si cestu najde?

V této době, kdy trestněprávní orgány dovolují svým dvojím metrem eskalovat nenávistnou situaci ve společnosti, a za situace, kdy je přes 300.000 držitelů zbrojních průkazů v Česku a vlastní přes milion střelných zbraní (to je snad větší palebná síla než policie a armády dohromady), nic podobného vyloučit nelze.

Společenská poptávka po změně by musela vyústit v logické a jasné legislativní změny, které by omezily toto řinčení zbraněmi. Psychologická vyšetření a sloučené databáze policejní a lékařské by v tom samozřejmě musely hrát důležitou roli. Člověk, který si jde koupit osmou zbraň, by měl přijít o zbrojní průkaz, protože to prostě není normální.

Nicméně zamezit tomu nejde. Společnost by ale měla udělat všechno pro to, aby tu tragédii vyšetřila sine ira et studio, tedy bez planoucích emocí a důkladně.

Tomu ovšem neodpovídá složení současné parlamentní vyšetřovací komise, složené z politiků, kteří s touto problematikou většinou neměli nikdy nic společného.

Jedinou cestu vidím v tom, že se tato komise sejde, a z úcty před oběťmi tragédie dá hlavy dohromady a dopustí se nevídané věci, tedy sebereflexe. Zjistí, že bez odborné pomoci se neobejde. Jednotliví poslanci tedy s pomocí svých stran zapátrají ve své paměti a v okolí a vytvoří si poradní skupinu, složenou z bývalých policistů, případně z dalších bývalých pracovníků trestněprávních orgánů, kteří mají využitelné profesionální zkušenosti. Ti by měli provést analýzu policejních podkladů a dát politikům odborné posouzení a otázky, které je třeba zodpovědět.

Ještě jednu věc by však bylo třeba napravit. V zemích, kde není demokracie prázdným pojmem, bývá dobrým pravidlem (jehož důležitost vládní politici vždy docení až ve chvíli, kdy se sami dostanou do opozice), že předsedy takovýchto vyšetřovacích orgánů, jakož i parlamentních kontrolních orgánů pro policii a zpravodajské služby, bývají zástupci opozičních stran, neboť jedině tehdy lze veřejnosti předložit výsledek, kterému by mohla věřit.