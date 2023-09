„Ano, okrádá.“ Okamura si trval na svém. Vytáhl další věci na Fialu

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) oznámil, že v rámci řádné valorizace vzrostou všechny důchody všech jejich příjemců od 1. ledna 2024 bez výjimky o 360 korun. Co tomu říkáte?

Fialova vláda podle nás opakovaně hanebně okrádá důchodce. U průměrného důchodu v případě toho, co připravila Fialova vláda, půjde o jeho zvýšení o necelá dvě procenta, přičemž aktuální meziroční míra inflace je stále téměř devět procent. Reálné důchody všem jejich příjemcům tedy klesnou, což je trend, před kterým hnutí SPD dlouhodobě varuje.

Ze strany Fialovy vlády jde již o třetí hrubý útok na důchodce v tomto roce: Prvním bylo protiústavní snížení mimořádných červnových valorizací a druhým nedávno prezidentem Pavlem podepsaný asociální zákon trvale snižující všechny řádné valorizace, rušící dosavadní mimořádné valorizace a významně zpřísňující a zhoršující předčasné starobní důchody.

Fialova vláda opakovaně hanebně okrádá důchodce, kteří se nemohou bránit a kteří celý život poctivě pracovali pro Českou republiku. Hnutí SPD naopak pevně stojí za českými důchodci, brání jejich zákonná a ústavní práva a rovněž připravujeme návrh zákona, který by důchody od 1. ledna 2024 umožnil zvýšit významně více, než hodlá udělat Fialova vláda.

„Existuje určitá únava ve společnosti“, zdůvodňuje premiér Fiala v rozhovoru pro iDnes fakt, že velká část občanů nedůvěřuje jeho vládě. Vy opakovaně jmenujete zcela jiné důvody pro tuto nedůvěru, takže předpokládám, že vysvětlení únavou brát nebudete...

Ten člověk je fakt mimo. Takže za neschopnost, nekompetentnost, aroganci a tristní výsledky jeho vlády podle Fialy můžou unavení občané? A podle Fialy lidé nevidí, jak jsou Fiala, Pekarová, Rakušan, Jurečka a Bartoš vlastně skvělí? Slabý premiér Fiala evidentně žije úplně mimo realitu…

Premiér Fiala napsal, že česká vláda je podle něj jako fotbalový klub Liverpool a premiér je jako jeho trenér Jürgen Klopp. Petr Fiala zjevně nemá problém se sebevědomím. Ale připomínám, že Liverpool by nestřílel na vlastní branku, aby pomohl zvítězit nějakému ukrajinskému klubu nebo by třeba připravoval své fanoušky o důchody a okrádal je.

Okrádal? Pane předsedo...

Ano, okrádal. Například tím, že výrazné zdražování kvůli Fialově vládě nadále pokračuje. Spotřebitelské ceny byly v srpnu o 8,5 procenta vyšší než loni. Meziměsíčně v srpnu ceny pohonných hmot a olejů vzrostly o 7,7 procenta, zatímco loni ve stejné době nastalo téměř desetiprocentní meziměsíční zlevnění. Stále máme jednu z největších inflací v Evropě, přesto chce Fialova vláda protlačit proinflační daňový balíček, který rekordně zvyšuje daně českým občanům i firmám.

Nejvíce se oproti loňskému srpnu zvýšily ceny tepla a teplé vody, a to o 37,3 procenta. Zemní plyn zdražil o 34,5 procenta, stočné o 26,9 procenta, elektřina o 23,1 procenta, tuhá paliva o 22,3 procenta, vodné o 16,3 procenta a o 7,6 procenta vyšší než loni bylo nájemné. Výrazně stouply i ceny některých potravin – zvlášť brambor, které zdražily o 63,5 procenta, a cukru s nárůstem o 48,7 procenta. Stravovací služby byly v srpnu o 11,6 procenta dražší než loni, ubytování o 13,1 procenta dražší.

Není pak divu, že čtvrtinu českých domácností ohrožuje chudoba – nebo už do ní spadly. Dlouhodobé problémy má podle průzkumu agentury PAQ Research sedm procent domácností. Jejich příjmy nepokrývají výdaje a rezervy stačí maximálně na dva měsíce. Podle sociologa Daniela Prokopa jich před rokem byla jen tři procenta. Druhá skupina, která hospodaří se zhruba vyrovnaným rozpočtem „od výplaty k výplatě“ a má rezervy jen na dva měsíce, narostla meziročně z 13 na 20 procent. Dohromady je podle něj čtvrtina domácností, tedy kolem milionu, ohrožena chudobou.

Jako občané musíme dát najevo Fialově vládě, že ji nechceme. Už příští týden ve čtvrtek 21. září proběhne demonstrace Lidé proti vládě v Českých Budějovicích od 16 hodin na náměstí Přemysla Otakara II., kde promluvím já, místopředseda SPD Radim Fiala, předsedkyně Trikolory Zuzana Majerová, poslanec SPD Jarda Foldyna, europoslanec Ivan David a další. Na místě bude možné podepsat petici za demisi vlády Petra Fialy. Těším se na osobní setkání s občany!

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek i jeho stranická předsedkyně Markéta Pekarová Adamová slibovali, že zajistí antibiotika z Jižní Koreje. Teď se podle novinářů ukazuje, že žádné léky nedorazí. Nepramení ta nedůvěra občanů místo Fialovy „únavy“ spíše z těchto nesplněných slibů?

To je pro Fialovu vládu typické. Válek slibuje, že na podzim léky budou. Podzim už přichází a stále nic. Měl by podat demisi stejně jako celá Fialova vláda! Řešením jsou předčasné volby. Prezident Pavel by měl přestat mlčet a zasáhnout. Navíc, členové Fialovy vlády a pětikoalice nestydatě lžou.

Lhaní je možná trochu silné slovo, Markéta Pekarová Adamová skutečně mohla upřímně věřit, že ze Soulu nějaká zásilka antibiotik přiletí...

Ale oni lžou, vážně. Zaznamenal jsem uplynulé dny vyjádření ministra vnitra a předsedy STAN Víta Rakušana, který na sociální síti X, bývalém Twitteru, napsal, že koalice Piráti a STAN neříkala před volbami, že nebudou zvyšovat daně. Okamžitě byl usvědčen ze lži. Právě koalice Pirátů a STAN, konkrétně Vít Rakušan a Ivan Bartoš, když zahajovali horkou fázi kampaně v Ústí nad Labem, přímo tvrdili i před médii veřejnosti, že nechtějí zvyšovat daně ani brát bohatým.

Takže ministr vnitra Vít Rakušan byl usvědčen z obrovské lži. Tento člověk neustále šíří dezinformace, přitom sám sebe pasoval na šiřitele jediné pravdy.

Ministerstvo obrany si nově pronajímá prostory v Holešovicích a bude za ně platit 66 milionů ročně. Doposud tam sídlil Nejvyšší kontrolní úřad a roční nájemné platil kolem 18 milionů. Neměla by se opozice trochu více ptát, jak se utrácejí ta dvě procenta HDP, co si Ministerstvo obrany ze zákona vyhradilo?

To ať mi někdo vysvětlí. To není rozkrádačka? Ruka ruku myje? A pak nejsou peníze na české občany? Hanba. Ministerstvo obrany přitom nedokáže podrobně vysvětlit, proč bude jeho nájemné v Holešovicích o tolik vyšší. O výši nájmu, na kterou Ministerstvo obrany přistoupilo, má očividně pochybnosti i sám NKÚ. V červenci si vyžádal od Ministerstva obrany informace ke stěhování a k pronájmu budovy. Další vývoj chce zatím pouze sledovat, protože podle zákona smí kontrolovat jen už utracené peníze – ne budoucí výdaje.

Tady se bavíme o milionech, ale jiné armádní akvizice jsou v miliardách. Po roce jednání se blíží nákup 24 amerických stíhaček F-35 a vláda Petra Fialy o něm bude za pár týdnů rozhodovat. Zaznívaly sliby, jak poslancům všechno vysvětlí a rozkryjí. Dokázali vás tedy přesvědčit?

Hnutí SPD odmítá od samého počátku nákup předražených 24 amerických stíhacích letounů F-35, který celkově vyjde daňové poplatníky na stovky miliard korun. Stávajících 14 švédských letounů JAS-39 Gripen má nalétáno pouhých 50 procent své životnosti, jejich pronájem končí v roce 2027 a švédská strana nám je nabízí po skončení pronájmu přenechat zdarma a k tomu nabízí jejich další modernizaci. Cena jedné stíhačky F-35 se aktuálně pohybuje okolo 160 milionů dolarů (3,5 miliardy korun), je tedy třikrát dražší než Gripen, je také velmi poruchová, ale zejména náklady na její provoz jsou astronomické, v porovnání s Gripenem několikanásobné. První kusy F-35 bychom dostali až v roce 2035 a jejich plný potenciál nikdy nevyužijeme.

Hnutí SPD prosazuje moderní armádu orientovanou výhradně na obranu našeho území, ale díky politice současné vlády a stavu ekonomiky nás bez pochyby čekají těžké roky. Česká republika má hluboce zadlužený rozpočet. Proto vyzýváme vládu Petra Fialy, aby od tohoto nákupu odstoupila.

Psali jsme: Ministerstvo obrany: F-35 - Reakce na nepřesné a zavádějící informace Zasáhnou americké F-35 české volby? Zásadní postava! Znalec ukázal na Babiše Milion za hodinu. „F-35 létat nebude, nebudeme na to mít.“ Vyplouvá na povrch Stovky miliard za F-35 z USA: Černochová veřejně nadává generálovi

Česká vláda stále všestranně podporuje Ukrajinu, zatímco polští sousedé, jinak též lídři pomoci Kyjevu, prodlužují zákaz dovozu obilí z této země. Neměla by česká vláda při svém morálně odůvodňovaném stanovisku také občas zvažovat výnosy a náklady?

Polský premiér Morawiecki argumentuje potřebou chránit vlastní zemědělce před cenovým dumpingem. A to je Polsko největším strategickým spojencem Ukrajiny v EU! Přesto hájí především polské zájmy. Bohužel vlastizrádná Fialova vláda, která se k zákazu dovozu od počátku nepřipojila, na zájmy českých občanů a české ekonomiky nehledí a raději hájí zájmy Bruselu a Ukrajiny.

Kromě válečných uprchlíků z Ukrajiny se do Evropy valí nová imigrační vlna z Afriky. Situaci na italském ostrově Lampedusa, dobře známém už z roku 2015, někteří italští politici přirovnávají k apokalypse. Co bychom teď měli dělat my jako Česká republika, která od loňska dost vydala na to, aby ukrajinská válečná vlna byla zvládnuta?

Ano, je to katastrofa. A za této situace ministr vnitra Vít Rakušan jménem Fialovy vlády odsouhlasil Migrační pakt EU, který zavádí povinné kvóty na imigranty do ČR, nebo výpalné zhruba půl milionu korun za každého nepřijatého imigranta, a raduje se, že Migrační pakt EU nám „pomůže solidárně se podělit o náklady na řešení migrace“.

A na nás má vzestup nelegální migrace do Evropské unie, která problém neřeší, také velký dopad. Na naše území proniká ze Slovenska tisíce migrantů. Například o minulém víkendu policii v Hodoníně ujížděl jednatřicetiletý řidič dodávky, ve které bylo 27 migrantů z muslimské Sýrie. Policisté muže zadrželi a obvinili z organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice a z obecného ohrožení, skončil ve vazbě. Obrovské problémy s nárůstem imigrace má i sousední Slovensko. Hnutí SPD bojuje proti Migračnímu paktu EU. Nechceme dopadnout stejně jako islamizovaná západní Evropa, kde se v mnohých městech lidé bojí vyjít na ulici. Doufám, že občané ve volbách podpoří SPD, abychom mohli být ve vládě a vrátit do naší země pořádek.