„Babiš nebude kandidovat na prezidenta.“ Pravý důvod zde. Zkušený muž promluvil

Vláda stáhla žalobu na Evropskou komisi kvůli blokované dotaci pro Babišův Agrofert. Není to ale věc obecného zájmu?

I kdyby to byla třeba záležitost národního zájmu, tak se nic na tomto rozhodnutí nezmění, protože ho učinila vláda, která drží pohromadě jedině na politice „antibabiš“. A na této platfromě i kandidovala. Takže nelze nic jiného očekávat.

Boj o body do prezidentské kampaně se vede na všech frontách. Jak může Andreje Babiše poškodit začínající soud ve věci Čapího hnízda?

Samozřejmě ho poškodit může, ale spíše jako premiéra.

Takže se jinými slovy domníváte, že Andrej Babiš se o Hrad nakonec ucházet nebude?

Přesně tak, on nechce někde klást věnce, on chce vládnout, chce držet v ruce moc. A jestliže vidí, jak zoufale si počíná Fialova vláda a zároveň ví, že s přicházející zimou bude její pozice čím dál tím hůře udržitelná a ten tlak nespokojenosti ze strany veřejnosti bude sílit, tak si myslím, že zvolí raději ten možný návrat na premiérské křeslo.

Hraje v tom roli i jeho komunistická minulost a spolupráce s STB, kterou opakovaně popřel, ale která byla opakovaně potvrzena?

Hraje roli nepochybně v tom, že on by tak jako tak, ať už by stál proti komukoliv, prostě nemohl vyhrát ve druhém kole, kde už je to opravdu buď a nebo. A veřejnost by povstala proti člověku s touto minulostí, který se navíc chová tak, jak se chová. Arogantně, přezíravě nebo i vulgárně. A dovedete si představit, že by po Miloši Zemanovi nastoupil někdo takový? Že by si to jakýkoliv normální, slušný člověk přál? Takže Babišova případná prezidentská mise je beztak předem prohraná – ještě než začala – a myslím, že on je natolik chytrý, že to dobře ví a zařídí se podle toho.

Vůbec největší šanci stát se příštím českým prezidentem má podle sázkové kanceláře Tipsport generál Petr Pavel. Bývalý předseda vojenského výboru NATO definitivně oznámil svou kandidaturu v úterý. V poslední době se rovněž vedou spory o jeho působení těsně před sametovou revolucí. Jde především o Pavlovo členství ve vojenské rozvědce s názvem Zpravodajská správa Generálního štábu (ZS GŠ). V roce 1989 bylo údajně zvažováno i Pavlovo zpravodajské nasazení v západních státech. Například podle historika Petra Blažka Pavel v některých svých prohlášeních lže a svou temnou minulost bagatelizuje. „Často o sobě říkal, že je člověk, který se pouze někde plazil po zemi v lese, ale skutečnost je jiná. Byl kádrovým příslušníkem vojenské rozvědky a byl cvičen na dráhu rozvědčíka,“ sdělil Blažek ve vysílání CNN Prima NEWS. Pavel nicméně odmítá, že by se tehdy účastnil školení na rozvědčíka, jenž měl být vysazen na Západě.

Pan generál se chová jako dnes už bývalá místopředsedkyně Sněmovny. Nikde jsem nebyl, nikoho neznám atd. Člověk, který takovýmto primitivním způsobem lže, pro mě není a nemůže být tou správnou volbou. Ale také se obávám, že lidé, kteří si ho pamatují z různých fází jeho života, si počkají na jeho případné zvolení – a pak začnou veřejně ventilovat různé důvěrné informace. A některé z nich třeba nebudou ani pravdivé, ale budou pravděpodobné.

Konkrétně osoba generála Pavla, jak ho vnímáte? Slýchám hlasy, že Hrad potřebuje nějakou tu štábní kulturu a na to je nejlepší právě dlouholetý voják…

Tak pokud někoho potěší, že nový prezident nebude pít becherovku a místo tlačenky bude jíst ústřice, tak je to jeho věc. Ale to jsou všechno jen vnější aspekty, vnitřně je to ale podstatně horší. Já se domnívám, že Česko si nezaslouží takového prezidenta.

Otázka lustračního zákona – je to pro dnešek ještě důležité?

Zajímá to všechny lidi, ale většina z nich netuší nic o tom, co to tehdy znamenalo, jak ta spolupráce s STB probíhala, kolik měla různých podob. Je to bohužel těžce zpolitizované tím známým heslem nechci estébáka na Hradě, to je jakási mantra všech odpůrců Andreje Babiše. Samozřejmě, mělo by to být důležité i v roce 2022, ale tu věcnou rovinu tady momentálně přeskakuje otázka osobní antipatie proti konkrétnímu člověku.

Demonstrace, která v sobotu proběhla na Václavském náměstí byla označena jako proruská, ale 70 tisíc lidí není málo? Jak jste to vnímal a co jste říkal reakci premiéra Petra Fialy?

Zima je za dveřmi, energetická krize pokračuje, jak Brusel, tak jednotlivé státy činí nejrůznější opatření a vyhlašují regulativy. Jak to vnímáte?

Já, kdybych byl Vladimír Putin – a říkám to ještě jednou v jiném případě a kontextu - tak bych byl šťastný a zaradoval bych se, že mám v Evropě takové zastání jako v Německu. Nevím, možná, že tam existují nějaké tajné dohody mezi Německem a Ruskem, ale každopádně odstavit před zimou v takovéto situaci tři jaderné elektrárny... to snad nepotřebuje žádný komentář. Věřím, že Putin musí být opravdu nadšený a stejně ho potěší či pobaví i rozhodnuti Bruselu zastropovat ceny ruského plynu, který ovšem momentálně Rusko nedodává.

