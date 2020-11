„Best in krize“. Budeme tím nejstrašnějším příkladem, hádá Vlastimil Tlustý nad plány vlády. Rok do voleb se bude předstírat a pak se to sesype

ROZHOVOR „Co s ekonomickou katastrofou budou příští vlády dělat?“ Nákup voličů a hledání viníků. Na koho to pak hodí? „Nedával bych Babišovi příležitost, aby říkal, že tenkrát, když se bodlák sel, přiložili ruku k dílu ODS a další.“ Exministr financí Vlastimil Tlustý, autor legendární reformy, která obsahovala patnáctiprocentní daň a s níž vyhrála ODS volby, komentuje daňový balíček. I když schvaluje snižování daní, poukazuje na „strašný rámec“. „Zakládají ekonomickou krizi, která bude v celosvětovém měřítku jedna z nejstrašnějších.“ Navíc je přesvědčen, že bude snaha udržet „nichtarbeit“ v chodu až do voleb příští rok. Ať to stojí, co to stojí.

reklama

Anketa Zažili jste v posledních dnech potíže s nakupováním? Ano 15% Ne 85% hlasovalo: 5159 lidí

Tak nám vláda nadělila před Vánocemi daňový balíček. Sněmovna snížila daně a zrušila superhrubou mzdu. A už se ozývá, že „ODS najela na Tlustý populismus“. Cituji pana bývalého premiéra a předsedu ODS Mirka Topolánka. Co vy na to?

Za prvé Topolánka nekomentuji. K tomu se vyjadřovat nebudu. Jestli chcete pár slov k vlastnímu návrhu?

Určitě. Váš komentář?

Za prvé. Snižování daní je ve společnosti s tak vysokou daňovou a pojišťovací zátěží, jako je Česká republika, vždycky správné.

Za druhé. Pokud je snižování daní prováděno v době hluboké hospodářské krize, je to ještě lépe.

Za třetí. A to už je negativní komentář. Tohle snižování daní je prováděno v době, kterou bych označil nejen jako hlubokou hospodářskou krizi, ale i rozvrat veřejných financí. Vláda se chová k veřejným financím… skoro bych řekl zločinně. Zakládá do budoucnosti obrovské problémy. Každý, kdo se na těchto krocích podílí, byť je to pozitivní krok snižování daní, si musí uvědomit v jakém je to rámci. Rámec je strašný. Rozvrat veřejných financí a do toho tento krok. Je potřeba vyhodnocovat nejen dílčí věc.

Za čtvrté. Snižování daní je provázeno zvyšováním daňové progrese. Čím více si vyděláte, tím větší procento ze svého příjmu zaplatíte.

Není pravda, že původní rovná daň, kterou jsem navrhoval, neměla žádnou progresi. Tzv. odpočitatelná položka znamená, že první část příjmu, není zdaňována vůbec, a proto, když zpětně vypočítáte tzv. efektivní zdanění, zjistíte, že procentuální sazba díky odpočitatelné položce roste. To bylo úpravou, kterou provedla nová zvláštní koalice ODS s Babišem, prohloubeno. Návrh přináší větší daňovou progresi. V době krize zavádět větší progresi znamená snižovat motivaci lidí, aby se více snažili. Jakmile zavedete, že s rostoucími příjmy roste procentuální sazba, vlastně lidem říkáte, že nejlepší je vydělávat málo, a to je v době hospodářské krize pravý opak toho, co se má dělat. Potřebujete motivovat lidi, aby se snažili co nejvíce a ne je demotivovat zvýšenou progresí.

Hlasoval byste pro návrh? Je v něm vlastně něco z vašich návrhů před 15 lety?

Přestože, je v návrhu obsažena moje symbolická patnáctka, kterou jsem v době své politické kariéry tak vehementně prosazoval, je to jen drobný zlomek návrhu. Je to podobné, jako když Kalousek s Topolánkem dělali svou daňovou reformu a snažili se tvrdit, že jde o návrh, který jsem já spočítal a se kterým vyhrála ODS volby v roce 2006. Taky tam byla patnáctka a nebyl to stejný návrh. A v tomto případě je to to samé. Jen tam jen patnáctka a zbytek úplně něco jiného. Já bych pro to nehlasoval. Celý rámec a zvýšená progrese jsou pro mě pádné důvody na návrh nepřistupovat. Kdo tohle podpořil, si musí být vědom, že ekonomická katastrofa vládou vytvářená nejen ve veřejných financích, ale vůbec v celé společnosti, bude přičtena těm, kdo se na ní podíleli. Na tom bych se jistě nepodílel.

Řekl jsem, že Topolánka komentovat nebudu, ale přece jen jedno uvedu. Šiřitelem komplexního návrhu, který byl programem v roce 2006, se kterým vyhrála ODS volby, byl právě předseda Topolánek, aby posléze prohlásil, že programu nevěřil už ve volební kampani. Teď se neustále vůči tomu vymezuje a zapomíná říkat, že byl spolu se mnou hlavní propagátor. Připadá mi to takové… Asi ztratil paměť. Původní návrh obsahoval superhrubou mzdu, ale také dramaticky snížené sazby nejen daně, ale i sociálního a zdravotního pojištění. Celkový efekt byl veliké plus pro občany. Proto se také volební program jmenoval ODS plus a plus ukazovalo známé kolečko, kde si každý mohl natočit, jaký efekt plus to přinese pro jeho výplatu. Superhrubá mzda byla proto, že považuji za správné, aby člověk viděl, kolik odvádí státu. Chtěli jsme, aby lidi viděli, jak obrovská je zátěž. Kritika, která se objevovala, byla o tom, co pak udělal Kalousek a Topolánek, že v jejich reformě daňový základ směrem k superhrubé mzdě zvýšili, ale procentuální sazby nesnížili. Proto celkový efekt pro velkou část obyvatel nebyl plus, ale minus.

Když zmiňujete Miroslava Kalouska, tvrdí, že nový návrh představuje jenom zadlužení dalších generací, sám poslanec TOP 09 to označil jako zločin a rozvrat veřejných peněz. Podle kritiků Babiš jen uvazuje lidi k dalším dluhům a negativní dopady pocítí i obce. Co na to říkáte?

Použil jsem stejné pojmy. To jsou ekonomické zločiny vlády, rozvrat veřejných financí, těžce zadlužená budoucnost. Nikde nevidím ani zmínku o tom, jak to má být řešeno. Dluh má stoupnout během letošního a příštího roku skoro o bilion a jen úroky z toho budou reprezentovat v příštích rozpočtech nejméně 30 možná spíš 50 či 60 mld. úroků, každý rok. Navíc částka bude pravděpodobně stoupat. A vůbec neslyšíte, kde je vezmou. Komu budou ubírat? Jaké daně budou zvyšovat? To je dluhová past. Někdy říkám dluhová vývrtka. Uvedení ekonomiky do obtížně zvládnutelného pádu. To současná vláda dělá. Proto pojmy: rozvrat veřejných financí, zločinné ekonomické kroky a charakterizoval jsem to stejně. Bude chvilku trvat, než se to projeví. A raději použiji příměr: Vláda seje bodlák. Ten vyroste a co si s ním pak počneme? Co s ekonomickou katastrofou budou příští vlády dělat?

Vláda nehledá východisko. Na jedné straně se snaží získat co nejvíce voličů. Kroky jsou motivované nákupem voličů. To je jeden motiv. A po tomto hlasování přibývá další, a to hledání viníků nebo spoluviníků… na koho to bude možné hodit. Jak jsem říkal, že proto bych nehlasoval, nedával bych Babišovi příležitost, aby říkal, že tenkrát, když se bodlák sel, přiložily ruku k dílu ODS a další. To je významný důvod, proč bych se k tomu nepřipojil. Leckdo by mi mohl říci, proč jste nepodpořil patnáctiprocentní sazbu, když jste s tím spojil deset let politické kariéry? Nedodržení reforem byl důvod mého odchodu z politiky. Pro někoho to může vypadat nepochopitelně, ale jen když zůstanete na povrchu. Jinak zjistíte, že rozumný člověk to nemůže podpořit.

Psali jsme: Zbyněk Fiala: Unikátní kousek Janet Yellenové Blatný: Většině lidí covid nevadí. Menšinu může zabít. Ve Spartě by ji obětovali, my ne Muzikant: Teplouši? Píseň o nich mi nehrajou. Video s Bartoškou, strašný. Otravní aktivisti Vyženeme z vás rasismus a pomůžeme migrantům. V ČR je to prý hrůza! Nový plán EU

Andrej Babiš říkal, že máme nejlepší veřejné finance v Evropě…

Mívali jsme do jeho nástupu.

Lze brát situaci tak, že nyní stejně v Evropě všichni přijmou nové zadlužení, takže bychom z toho relativně mohli vyjít dobře?

Odvážím si tvrdit, že zločinné kroky této vlády povedou k tomu, že Česká republika bude nejstrašnějším příkladem hluboké ekonomické krize. Jinými slovy, v tomto budeme v uvozovkách nejlepší. Zakládají ekonomickou krizi, která bude v celosvětovém měřítku jedna z nejstrašnějších.

Jak si postup vlády vysvětlujete?

Populismus. Začalo se ukazovat, co znamená heslo: Řídit stát jako firmu. Uplatnění principu, že když někdo prodává rohlíky, ptá se v pekárnách, jaké rohlíky lidé chtějí. A podle toho rohlíky přizpůsobují. Tato metoda: Děláme, co si přejí spotřebitelé, byla od rohlíků použita na řízení státu. Ukazuje se, že to nejde a metoda je zničující. Chcete-li jednoznačný důkaz, je to Babišovo rozvolnění opatření ke koronaviru. Letní odmítnutí názorů odborníků, prosazení tzv. rozvolnění, určitě také bylo v průzkumech veřejného mínění. Dokonce se na to premiér i jeho ministři odvolávali, že to lidé chtěli. Vždyť jste to všichni chtěli, volali jste po tom, tak jsme vám vyhověli, teď tu máme katastrofu. Dokonalá ukázka, že řídit stát stejně jako prodej rohlíků podle průzkumů veřejného mínění vede ke katastrofám. Důvod metody je jasný, dělat lidem okamžitou radost. A že se za rok zhroutily veřejné finance? No, co se dá dělat, lidi to tak chtěli, některé politické strany se k tomu přidaly.

Jenže co když lidé do voleb zapomenou? Přijde vytváření další radosti?

To je druhý důvod. Přimíchat spoluviníky a těm to pak hodit na hlavu. Teď bych si dovolil zeptat se vás. Představte si, že jste ve vedení ODS, jak se budete bránit za rok před volbami, když Babiš bude říkat: To jsou oni, to byl jejich program, my jsme se přidali. To jsou ti zločinci, to je jejich politika a my jsme udělali chybu, že jsme jim věřili. Co bude ODS říkat? Že tohle povede k ekonomickým potížím je jisté. Strategie sází na princip, že průměrný volič neodliší vliv jednotlivých kroků. Za kolik z problémů jsou zodpovědná opatření vlády, uvolnění opatření, přehnaný dluh, daňové reformy? Kolik procent voličů je vůbec schopno o různých vlivech přemýšlet? Sází na to, že vznikne bramboračka, ve které se nikdo nevyzná a bude ji možné někomu jinému hodit na hlavu.

Když jsem byl na jedné stáži, kolega měl na zdi leták, kde bylo napsáno – Fáze řešení problému: Bod 1 všeobecné nadšení, bod 2 ztráta iluzí, 3 byla panika, 4 hledání viníků, 5 potrestání nevinných a 6 zvláštní odměny a medaile pro ty, kteří se nezúčastnili. Tento návod je přesně teď používán. Co se týká daňové reformy, jsme někde mezi body 1 a 2.

Pak by měli raději lidovci a TOP 09 vycouvat ze spolupráce s ODS a můžou se těšit společně s Piráty na podzim na medaile…

Zčásti může jít i o klín do záměrů vytvoření předvolební koalice. Může to vést k rozkolu mezi KDU, Topkou a ODS.

Myslíte si, že byla chyba ODS, že záměr podpořila?

Obecně se dá říct. Nějaké voliče tím získají, jiné odradí. Jak znám rozhodování voličů, vyhrávají nejjednodušší argumenty. Tím, že se ODS stala podporovatelem Babišova návrhu, jde o velký problém pro příští volby. Mně se to nelíbí, ale vidím všude černobílý svět. Buď je někdo nadšeně pro Babiše, nebo proti němu. Pokud hledáte odstíny šedé, vypískají vás obě strany. V této atmosféře se může stát, že lidé řeknou: Vy nejste alternativa. ODS uvěřila, že je to blízké jejich představám, ale sází na analytické schopnosti malé části voličů.



Co vše by se muselo stát, aby Babiš zachránil vítězství v příštích volbách?

Co by se mu muselo podařit… Dopředstírat do podzimu příštího roku, že se nic strašného neděje. To je kromě populismu charakteristické, že velká část dluhů je věnovaná na zastření hloubky ekonomické krize. Vrcholem toho je vládní projekt, kterému říkají kurzarbeit. Někdo napsal nichtarbeit a to je správný název. Přes program kurzarbeit posílají podnikům platy zaměstnancům, kteří buď nedělají vůbec nic, nebo velice málo. Tím, že peníze posílají přes podniky, fakticky nezaměstnaní lidé nejsou ve statistikách, nejsou na úřadech práce, nepobírají podporu v nezaměstnanosti a to je významný krok v zastírání krize, protože lidé se nedozvídají nic o tom, že nezaměstnanost fakticky překročila deset procent.

Četla jste něco takového? Nic. Jsou to jen jinak evidovaní nezaměstnaní, jakože pracují, ale oni nepracují a ve veřejnosti je vytvářen mylný dojem, že se nic neděje. Jsem přesvědčen o tom, že bude snaha udržet nichtarbeit v chodu až do voleb příští rok. Ať to stojí, co to stojí. Já odhaduji, že tohle zastírání stojí kolem 50 mld. měsíčně. Místo toho, aby se používaly na něco, co ekonomice může pomoci, něco, co by dalo lidem práci, platí se peníze za nichtarbeit a vytváření iluze. A když se ptáte, co by se mu muselo podařit, tak předstírat, že se nic neděje.

Na závěr, co tuto zemi do konce volebního období ještě čeká? Jaké je vaše doporučení pro příští měsíce?

Radil bych: Vemte rozum do hrsti, vzpomeňte si na selský rozum svých předků. Hledejte pomoc ve svých hlavách a na konci svých paží. Stát vám určitě nepomůže. Ukazuje to teď a bude to ještě mnohem horší. Tuhle těžkou dobu přežijí jen ti, kteří se spolehnou sami na sebe a vymyslí, co je správné dělat a v co nedoufat. Myslím si, že je teď klíčové sundat růžové brýle. Stát vás nezachrání, milí spoluobčané!



Psali jsme: Pravicová politika je rozpočtově odpovědná, kazil Rakušan v ČT radost Fialovi Hamáček vykoumal, jak vybrat od lidí navíc 100 miliard. Teď to chce domluvit se senátory Klaus má pravdu, vláda chce zachránit sebe více než tuto zemi. Vlastimil Tlustý rozebírá, kdo bude těžit z dnešního zadlužování Úplně to zavřít? Zločin! Tlustý se zhrozil. Vláda to zakrývá, řekl o krizi. Ale sekal i opozici

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.