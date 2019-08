„Blbci!“ Pavel Nový pro PL: Ať je Babiš ve sračkách jako uprchlík. Soukup má vymlácenou palici. Znám vtip...

POLOČAS HORKÉHO ROKU „Chtělo by to na leccos se podívat třeba ke Slovákům. Protože ti už jsou v některých věcech fakt dál. Mimo jiné mají i euro,“ říká herec Pavel Nový. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz promluvil o tom, co je pro nás podle něj opravdu důležité, a připomněl seriál Velké sedlo. V souvislosti s Václavem Havlem se opřel do těch, kteří používají označení „havloid“ jako nadávku. Padlo přitom slovo blbci. Drsný vzkaz poslal komunistům a přidal vtip s Kellnerem a Babišem. Přečtete si také, co řekl ohledně prezidenta.

Právě letos uplyne 30 let od sametové revoluce. Zatím ale tento rok příliš slavnostně nepůsobí. Máme tady demonstrace, vládní nestabilitu, rozdělený národ...

Myslím si, že vládní nestabilita je taková hra, aby se řešilo něco jiného než důležité věci. Pro mě je důležitý problém, který by se měl opravdu řešit, voda. Jak jsem se dozvěděl od odborníků, ten ústavní návrh, který ohledně ochrany vody vymysleli komunisti, je krávovina první třídy. Jestli do toho můžu trošku kecat, tak bych navrhoval, podívat se, jak zachází s vodou Izrael. Izrael je jediná země, v poušti, která vyváží pitnou vodu. A je to majetek státu. Není to majetek žádné Veolie, žádných jiných cizích firem. Bylo by asi dobré tu vodu zpátky vykoupit. A také by bylo dobré, aby to spravoval někdo, kdo není poskok Babiše. Třeba soudruh majitel ministerstva životního prostředí – to asi nepřipadá v úvahu, protože to je jeho poskok. A očekáváme, že potom bude obchodovat s vodou Agrofert. Tak to v žádném případě!

Voda je nedotknutelná a byl bych rád, abychom nedošli tak daleko jako tehdy v Ostravě, v době, kdy jsem točil Palyzu. To bylo vlastně na objednávku, protože Ostravě tehdy hrozil příděl vody 15 litrů na osobu na den. V sáčkách od mlíka! Proto se točil tento seriál. Byl bych rád, kdyby ho třeba pustili v televizi a ukázali na něm, jak se hospodaří, nebo nemá hospodařit, s vodou. V tom seriálu jsou i návody, jak s vodou zacházet. Byl bych opravdu rád, aby se tím zabýval někdo, kdo tomu rozumí. Rozhodně ne politici.

Kdo tedy například?

Máme tady lidi, kteří o tom něco vědí a vždycky se o to zajímali. Dokonce bych navrhoval oslovit bývalého ministra životního prostředí, pana Moldana, který to dokonce někde přednáší na univerzitě. A je tady spoustu jiných odborníků, opravdových odborníků.

S odstupem těch třiceti let od sametové revoluce, jak dnes vnímáte osobu Václava Havla? Změnil se nějak výrazněji váš pohled na něj?

Ne, nezměnil. My jsme se znali ještě před sametovou revolucí a já nemám co měnit v pohledu na Václava Havla.

A co říci na to, že označení „havloid“, je dnes už téměř nadávka?

No, to je nadávka od blbců.

Letošní program Poslanecké sněmovny zahrnul i komunistický požadavek na „vyšetření zločinů privatizace“. Komunisté prosadili usnesení, že „privatizaci 90. let provázely excesy, chyby a zločiny“. Mají pravdu? A měli by to právě komunisté navrhovat?

Zločiny by se tady měly především vyšetřovat ty bolševický! Ti vraždili a kradli. A kradli všem a všechno. A pokud někdo nechtěl, tak ho buď zabili, nebo vrazili do koncentráku. Nebo alespoň vystrnadili z jeho majetku. Myslím si, že zločiny proti lidskosti jsou tady od bolševiků docela slušný. A jestli někdo chce vyšetřovat nějaké zločiny, tak rozhodně ne komunisti. To je nehorázné.

I tento rok pokračuje hospodářský růst, nezaměstnanost je velice nízká. Na druhou stranu tady máme ale zdražování potravin, byty jsou u nás jedny z nejdražších ve střední Evropě v poměru se mzdou, takže, žije se Čechům dobře? Je důvod slavit 17. listopad?

Já si myslím, že ano. Protože kdyby tady byli bolševici, tak je to všechno ještě pořád v jejich rukách. Teď to naštěstí není úplně všechno. Zatím je tady jen Agrofert. Řeknu vám vtip: Hádají se Kellner s Babišem, kdo má víc prachů. A Kellner říká – já mám tolik peněz, že bych si mohl koupit celou Českou republiku. A Babiš na to – neprodávám!

A takhle to funguje. Jsme blbci, ale můžeme si za to sami. Neboť každý národ má takovou vládu, jakou si zaslouží.

A co říci na to, že ani třicet let po revoluci jsme stále „nedohnali“ Západ, což se podle některých porevolučních politiků mělo povést už před lety?

My ho nikdy nedoženeme. A je hloupost dohánět Západ, vlastně dohánět kohokoliv. Můj děda vždy říkal – když si nevíš s něčím rady, nebo potřebuješ něco vyřešit, koukni se kolem sebe, jestli to někdo nedělá líp. Nejlépe je, podívat se přes plot k sousedům. Anebo si sehnat někoho, kdo tomu rozumí, a toho se zeptat. Dělejte to, páni politici, také tak. Stačí se podívat do Rakouska, do Německa, především do zemí, kde nebyl nikdy socialismus. Maďaři a Poláci nám neporadí. Chtělo by to na leccos se podívat třeba ke Slovákům. Protože ti už jsou v některých věcech fakt dál. Mimo jiné mají i euro. Mají dokonce i zákon, že musí být registr, ve kterém je dohledatelný konečný majitel firmy. A to my například nemáme.

Máte pocit, že si naše země vydobyla v rámci nové, sjednocené Evropy silné postavení? Má podle vás značka „Česká republika“ dnes lepší zvuk než před čtvrt stoletím?

To se musíte zeptat v té Evropě. Je dobré se neptat v Maďarsku nebo v Polsku. To rozhodně ne. To nejsou momentálně země, které bych si přál jako své přátele, alespoň tedy jejich politickou reprezentaci. Protože to je opravdu děs. A my se k tomu blížíme. Proto Babiš je s nimi takový kámoš, s těmahle divnýma lidma.

Když se vrátíme zpět k nám, jak vnímáte činnost Milionu chvilek pro demokracii?

Je to výborné, držím jim palce a rád jim budu pomáhat a přispívat.

A jak jim pomáháte?

Že se zúčastňuji jejich akcí a šetřím na to, abych jim mohl poslat pořádný balík. Odkládám si peníze, co ušetřím jako důchodce za jízdné, protože já to nepotřebuju. To je takový socialismus – všem stejně. To ať dává těm, co to potřebují. A ty peníze jim pak, až toho bude víc, přepíšu na účet. Aby měli radost z té cifry. A já taky.

„Babiše a Zemana volili zejména lidé z venkova, starší a méně vzdělaní,“ opakují jejich oponenti. Jsou tito lidé nevědomí a zmanipulovaní, jak naznačují třeba umělci Mádl a Geislerová?

Jak může někdo vědět, kdo koho volil, když je to tajná volba?

A myslíte si, že až Zemanovi a Babišovi voliči odejdou, nastane vláda stran typu Piráti, kteří vévodí mezi mládeží?

To vůbec netuším. Co se týče politiky, to nedokážu říct. Protože tady se dějí takové věci, které se vůbec nedají předpovídat. Teď je doba, která nepřeje klasický politice a přeje divným lidem, jako je ten Johnson, co teď bude premiérem Velké Británie, jako je Trump, nebo Babiš, Orbán, Kaczynski a podobní, kteří tvrdí, že ta Evropa je na hovno. Přitom to, co máme tady u nás dobrého, je vlastně jen díky Evropě.

Odbočíme-li, Karel Gott letos oslavil 80. narozeniny. Jeho kritici jej označují za symbol normalizace, prázdný symbol, ztělesnění konformity a méně či více přiznané spolupráce s komunistickým režimem. Co na to říkáte?

Já bych chtěl, aby se ti kritici i na sociálních sítích podepisovali celým, a opravdu svým, jménem. A zeptal bych se jich, co dělali v té době oni!

A čím si vysvětlit, že právě nyní se na něj snesla taková vlna kritiky? Nepamatuji, že by se něco takového dělo před deseti lety, kdy slavil sedmdesátiny...

S tímhle mám z té doby takovou vzpomínku. Jednou na Barrandově, když jsem točil, tak tam zvonil telefon. Nikdo se k tomu neměl, tak jsem ho zvedl já. Ani nevím, co ten volající chtěl. Jenom jsem řekl – jojo, já už jsem to na StB hlásil. A položil jsem to. Najednou všichni věděli, že tam byl takový telefon a teď nikdo nevěděl, jestli já jsem ten udavač, nebo kdo. To bylo zábavný, výborný! Já v žádném seznamu nejsem, naopak, našel jsem tam ve svém spise některé své přátele. Zajel jsem si už tenkrát do Pardubic, zaplatil jsem si kolek a podíval jsem se. Tehdy ještě ty seznamy nebyly začerněné. To prosadil nějaký bolševik až později. Mimochodem, Cibulkovy seznamy nelžou. To mám ověřené.

Řekl jste to tehdy těm kamarádům?

Jojo. Jednomu jsem řekl – nebav se se mnou, já vím, že jsi na mě práskal. A on – prosím tě, že bys věřil těm Cibulkovým seznamům. Když jsem mu řekl, že jsem byl v Pardubicích, tak ta změna toho jeho ksichtu! Na to nikdy nezapomenu!

Podíváme-li se i na zahraničí, co říkáte na výsledky voleb do EU, myslím celoevropsky?

Já bych řekl, že docela dobrý. Jedině mi přijde divné, že Babiš má radost, že ta válečná ministryně Německa se stala předsedkyní Evropské komise. Ten, o kterém se původně uvažovalo, asi nebyl moc nakloněný takovým, jako je on. Takže tu političku považuje za svoji výhru. Ať se nemýlí! Ta baba ví, co chce.

Vy jste mluvil o tom, že Slováci mají na rozdíl od nás už euro. Myslíte, že by bylo dobré i pro nás?

No bezesporu. Podívejte se, kdo kšeftuje na Západ, tak jedině v euru. To přepočítávání je přece nesmysl. Koruna není silná, jak nám tady tvrdí. Byl jsem v Londýně, a protože jsem někam zašantročil kartu, šel jsem si vyměnit do banky naši tisícovku. A ta paní za přepážkou na to koukala jako blázen a ptala se, co to je. Pak řekla, že české peníze vůbec nemá v počítači a neví tedy, podle jakého kurzu by to vyměnila. Takže my máme takovou pseudoměnu, kterou nikdo v těchto státech neuznává. To uznává tak možná Orbán nebo Kaczynski. Ale zkuste zaplatit českou korunou v Německu nebo v Rakousku. Ani na hranicích už to nechtějí. Tak to je potom hovno měna. Když bude euro, tak se nemusí nic přepočítávat a přemýšlet, kolik vlastně máme.

A náš postoj k uprchlickým kvótám?

Chtěl bych, aby se Babiš jednou dostal do té situace, kdy bude potřebovat, aby mu někde otevřeli dveře. Aby tam byl cizí, neměl prachy a nikdo ho neznal. Aby věděl, co to je za ponížení, když potřebuješ pomoct, jsi ve sračkách, doma máš válku... Já si moc dobře pamatuju, co kamarádů odešlo do ciziny. Nikdo se k nim neotočil zády. Jo, prošli lágrama, museli absolvovat nějaká řízení a takové věci. Ale pomohli jim.

V rámci demonstrací Milionu chvilek zaznělo obvinění, že prezident Zeman je, pokud jde o jeho „čínskou politiku“, ve vleku Petra Kellnera. Že napomáhá jeho byznysu v Číně tím, jak formuluje svou vstřícnou politiku vůči Číně. Co na to říkáte?

To je možné. Nevím, jaký má Kellner byznys v Číně, ať si tam dělá, co chce. A jestli mu Zeman dělá poskoka? To pochybuju. Protože Zeman nikomu jen tak poskoka nikdy nedělá. Spíš čeká, že mu bude dělat poskoka Babiš. Ten musí. Protože on na něj ví, jak tehdy privatizoval. V té době byl přece Zeman ministerský předseda.

Jak vy vnímáte prezidentův vztah nejen k Číně, ale i k Rusku?

Helejte se, už je to starý pán. Já už bych ho nechal. Ještě ho budeme mít jako takový folklór, budou na něj vtipy. Ještě někde budou viset trenýrky... On se bude vykecávat u toho boxera, který má vymlácenou palici, no tak ať se vykecává. Je to starý pán, dopřejme mu to. Akorát je třeba dát pozor na ty lotry, kteří se kolem něj rojí.



autor: David Hora