Přestup Foltýna k Fialovi. Odhaleno. Bazalová podává žalobu

„Otakar Foltýn pracuje při Úřadu vlády ČR již rok. Já jsem celou tu Foltýnovu roční krasojízdu velmi podrobně sledovala, … odhalila jsem, kolik nás stojí, odhalila jsem tu kauzu kolem Marie Koldinské a teď, když jsem novinářsky šmejdila, tak jsem vlastně přišla na to, že celý ten proces, jakým byl Otakar Foltýn poslán z Vojenské kanceláře na Úřad vlády ČR, nese znaky nějakých právně podivných kroků, které můžou zakládat podezření, že ten přesun je neplatný,“ upozornila Bazalová na videu uveřejněném na platformě Forendors s tím, že kvůli tomu kontaktovala kdekoho – známé právníky, Úřad vlády ČR i Vojenskou kancelář prezidenta republiky.

Anketa Chcete, aby Fialova vláda po Blažkově skandálu podala demisi a odešla? Ano, a ať jsou volby klidně za měsíc 95% Ano, ať je do voleb úřednická vláda 2% Ne, ať se v tom pěkně koupou až do voleb 1% Ne, vláda je stále dobrou variantou 0% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 13375 lidí

Foltýn teoreticky mohl být odvelen na Úřad vlády ČR, ale oficiálně nebyl odvelen, nýbrž přeložen, protože by při odvelení musel dostávat náhrady, na čemž se ale mělo ušetřit.

Nejčistší by podle ní bylo, kdyby Foltýn svlékl uniformu a nechal se zaměstnat jako civil, ale to se mu nechtělo prý kvůli výsluhám. Tak to vidí Bazalová, podle níž se snažil Foltýn a jeho nadřízený ušetřit, ale v této snaze pravděpodobně Foltýn a spol. udělali chybu. A pokud Vojenská kancelář udělala chybu, tak to podle Bazalové o něčem vypovídá. Zákon se obchází a kancelář se tváří, že je to v pořádku. „Jistě chápete, že takhle by se neměl chovat ani Franta Novák odvedle, natož prezidentská kancelář,“ zdůraznila Bazalová.

Fotogalerie: - Ze sněmovny na Hrad

Anketa Otakar Foltýn stále tvrdí, že použitím slova „svině“ nepochybil. Měl by se za to nakonec omluvit? Měl 94% Neměl 2% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 10099 lidí

A pak je tu podle Bazalové ještě druhá strana mince, konkrétně nařízení, které říká, kolik vojáků se smí pohybovat na civilních úřadech. I na Úřadě vlády ČR.

„Existuje nařízení číslo 95 z roku 2010, ve kterém se doslova píše, že na Úřadu vlády ČR může působit jeden voják, který tam plní služební úkoly obranného charakteru. Pokud jde o ten počet ‚voják‘, tak ten odpovídá, protože Otakar Foltýn skutečně je jediný voják začleněný do struktur Úřadu vlády. Potud je to v pořádku,“ pravila Bazalová. Háček je podle ní v tom, že sporné jsou služební úkoly, jaké Foltýn ve své pozici plní. Podle příslušných nařízení má jít o úkoly obranného charakteru, ale Úřad vlády přiznává, že Foltýn nic takového nečiní. „Plnění úkolů obranného charakteru do působnosti koordinátora nespadá,“ stojí ve vyjádření Úřadu vlády.

Bazalová své vystoupení uzavřela tím, že už je kvůli tomu podána žaloba a časem se ukáže, co se stane dál.

Psali jsme: Musíte bránit stát, velí Foltýn. René Kekely: Ne. Musíme jen zemřít Profesorka Hogenová vládě: Zaženete lidi do mlčení a vybuchne to jinak. Sami se odkrýváte Foltýn si trval „sv*ních“, novinářka odkryla další podivnosti Odhalena všechna jména všech, které Foltýnovi platíte na Úřadu vlády