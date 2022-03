„Blokování webů? Přípustné snad ve válce, ale to my nejsme!“ Psycholog se podíval do hlav „mocným“

reklama

Stručná, ale jen zdánlivě jednoduchá otázka úvodem - co říkáte situaci na Ukrajině?

To napětí bylo znát už předtím, pouze ta míra brutality samozřejmě nemile překvapila. Jak se říká, ve válce první umírá pravda. Moje generace ví dobře, o čem je řeč. Zároveň si ale nikdo z nás nemůže být jist, že to celé, nebo alespoň zčásti není zase určitá hra Západu, zaměřená na zisk.

A to podotýkám, že opravdu nejsem v principu nakloněn konspiračním teoriím. Nikdo nemáme a ani nemůžeme mít dostatek relevantních informací. Jisté je minimálně to, že na tom proděláme my a patrně celá Evropa.

Jak hodnotit výkon vlády Petra Fialy za posledních krizových 14 dní? A to jak v oblasti reakce na napadení Ukrajiny, tak z hlediska zvyšujících se cen?

Je to hodně nelehký úkol. Já to té vládě skutečně vůbec nezávidím. Stejně tak jako byl nelehkým úkolem covid a jeho zvládnutí. Ale kupříkladu si jenom správně utříbit informace z Ukrajiny, které jsou nezřídka rozporuplné, a podle nich jednat. Oproti tomu covidu je to všechno ještě daleko složitější.

Je naše pomoc napadené Ukrajině dostatečná?

Já se domnívám, že je zcela adekvátní, ale co se mi nelíbí, to je dodávání zbraní, teď například byla schválena další várka. A já to principiálně odmítám, protože čím více zbraní, tím více mrtvých. Na druhé straně chápu i všechny ty protiargumenty, že se musíme zastat toho slabšího, což je evidentně Ukrajina – a také cítím a vím, že totéž morální dilema neřeším jenom já, ale zčásti i mnozí evropští politici.

Lidé kupříkladu začali své nabídky na ubytování Ukrajinců postupně stahovat, protože už pochopili, že nepůjde o dny, ale spíše o měsíce. Nevnímáte to jako asociaci s příchodem covidu, kdy jsme byli plní entuziasmu a pomoci, šili jsme roušky, vyráběli respirátory a posílali je ostatním, vzájemně jsme se radili, dobrovolníci nosili potřebným nákupy – ale za rok bylo všechno úplně jinak. Čeká nás podobné vystřízlivění i s Ukrajinou?

No samozřejmě, že nelze popřít, že těch asociací je plno a ta společnost je značně rozdělená, stejně jako v případě covidu. Vždycky to má tu trajektorii nadšení, obětavosti, vzepětí a pak stagnace a normalizace nebo jako to nazveme – stačí, když si vzpomenu na to, co jsme zažili v letech 1968 a 1989. A nebo svazáci, jak byli v 50. letech upřímně nadšení a jak to potom dopadlo. Navíc to s sebou přináší i tu psychickou únavu, která hraje významnou roli.

Je to ale i v našich reálných možnostech, ten aktuální entuziasmus musí mít svůj reálný podklad?

A teď nijak nesnižuji tu současnou naléhavost a potřebnost naší pomoci, sdílím to utrpení okupovaného národa, vnímám Rusko jako jednoznačného agresora, ale je třeba dívat se i dál. Samozřejmě by bylo optimální, kdyby se celá ta věc dokázala rozhodnout u jednacího stolu, aby už nemuseli umírat další nevinní lidé.

V souvislosti s ukrajinskou krizí používají provládní kruhy frázi „jsme ve válce“. Jsme skutečně my, coby Česká republika, ve válce? Cítíte se být ve válce?

Ne, ne, to je samozřejmě pouze politický a aktivistický slogan. Jsme v situaci, kdy se blízko nás odehrává válka, ale nemá smysl to nějak překrucovat. A nejde jen o sémantiku, ten rozdíl je přece zcela patrný. Ale jak už jsem říkal několikrát, nežijeme v demokracii, ale v mediodemokracii. Takže je to pouze další mediální zkratka.

Je oprávněné, že se souhlasem (ba na doporučení vlády) byla zablokována některá média označovaná jako „proruská“ a „dezinformační“?

To souvisí právě s tím prohlášením – jsme ve válce, protože za takové situace je to snad přípustné. Ale v tomto případě se mi to hrubě nelíbí, to je ukázka nadřízeného, povýšeného paternalismu, kdy ti vědoucí rozhodují o tom, co je nebo není správně a co je pravda a co lež. To je demoralizující a demotivující cenzura, v podstatě jeden z rysů narcismu, ty grandiózní představy, které jedině jsou ty správné. Nemá smysl si dělat iluze, ona ta moc se opíjí sama sebou a svojí dokonalostí, ale nedohlédne už na ty konsekvence.

Sám Petr Fiala prohlásil, že to je na hraně. A když už i politik a premiér prohlásí, že to je na hraně, tak už je to většinou spíše za tou hranou.

Budou ukrajinští dělníci a obecně pracovníci českými zaměstnavateli vykořisťováni?

Ne, to si nemyslím. Můžou být samozřejmě jednotlivé případy. Už jsme natolik civilizovaná společnost, abychom věděli, že nehledě na národnost si dobrého pracovníka chceme udržet i dobrým přístupem a férovým jednáním.

Jaká je Vaše prognóza vývoje válečného konfliktu?

Rozhodně to nebudou dny, možná ani ne týdny. Nechci být nějakým našeptávačem, který radí Ukrajincům vzdejte se, ale samozřejmě, že to jednání by bylo ideální formou řešení.

