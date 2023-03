„Dnešní situace může české letectví jen posílit. Silní zůstanou a budou růst,“ říká expert

„Český letecký průmysl je na tom dobře, máme zavedené firmy, které vyrábějí špičkové výrobky ve všech částech dodavatelského řetězce a jsou propojeny napříč světem s různými partnery.“ Právě těmito slovy hodnotí současnou kondici českého leteckého průmyslu doc. Jakub Kraus, vedoucí ústavu letecké dopravy na ČVUT v Praze, který v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz nahlíží nejen pod pokličku slavné letecké historie, ale také do výzev, které letectví čeká v brzké budoucnosti.

Letectví má v České republice velkou tradici. Komu a čemu za to vděčíme?

Letecká tradice v České republice je dána hlavně počátky, kdy se na začátku dvacátého století začali objevovat průkopníci letectví právě i na českém území. Toto dále přetrvávalo a vyspělost meziválečného Československa tomu hodně pomáhala. A nakonec i po druhé světové válce jsme měli velký benefit z rozvinutého průmyslu, kdy na našem území výroba letadel zůstávala, a je tomu tak i dodnes.

Pokud byste měl z této bohaté historie poukázat na největší milníky, které se zásadním způsobem podepsaly na rozvoji leteckého průmyslu u nás, které by to byly?

Milníky jsou zmíněny v předchozí odpovědi. Měli jsme to štěstí, že jsme měli skvělou geografickou polohu, a hlavně se zde vždy našlo dosti lidí, kteří byli houževnatí a když si vzali do hlavy, že budou konstruovat letadla a vyrábět je, tak se to velkému množství povedlo. I toto lze však připisovat rozvinutému hospodářství v minulých dobách, kde pro letecký průmysl bylo zázemí.

Traduje se, že Česká republika je jednou z mála zemí na světě, která umí vyrobit letadla od A až do Z. Je tomu skutečně tak i v dnešní době?

Ano, stále jsme v tomto dobří a umíme to. Typicky každého napadnou velké firmy Aero Vodochody Aerospace nebo na Aircraft Industries, ale skoro až světová významnost je spíše v malých letadlech. Máme výrobce ultralightů, kteří jsou velmi úspěšní, stejně tak jako balónů. Globalizace samozřejmě nepomáhá možnosti vyrábět opravdu velká dopravní letadla v každém druhém státě, ale na naši velikost máme stále hodně co nabízet.

Letecký průmysl není jen o vlastní výrobě letadel, ale je na něj navázáno množství dalších technologických odvětví. Je možné konstatovat, že třeba právě letecký průmysl byl a možná i dodnes je motorem technologického pokroku?

Letecký průmysl vždy byl tím, kdo určuje směr. Současná letadla jsou stále komplexnější stroje a přeci jen ten základní problém, že když se něco stane, tak nelze zastavit, je z pohledu techniky a její spolehlivosti dosti zásadní. Aktuálně by se k letectví dal přidat i vesmírný průmysl, který klade na výzkum a vývoj další specifické požadavky. Zároveň stále více ve všech oblastech lidské činnosti figuruje digitalizace a automatizace.

Za každým průmyslovým odvětvím vždy stojí lidé, jejíchž řemeslné i odborné znalosti určují kvalitu daného odvětví. Jak se v tomto ohledu daří leteckému průmyslu?

V historii od počátku letectví to takto bylo. Ač je možné pozorovat, že za letectvím vždy stály dva typy lidí. Jeden, který měl ty odborné a řemeslné znalosti, a druhý, který byl nadšenec a měl finance. Pokud se obě tyto části spojily v jedné osobě, tak byl úspěch zaručen, ale i dvojice řádně prosperovaly. Když se však podíváme do současné doby, tak právě ta digitalizace a automatizace hraje velikou úlohu a možná už nejsou tak zásadní ty řemeslné znalosti, jako spíše ty odborné. Letectví se však tímto směrem vyvíjí, a i vzdělávání se přizpůsobuje, takže nás čeká světlá budoucnost.

Jak z vaší pozice vnímáte zájem mladé generace o letecký průmysl? Budeme mít i v budoucnosti dostatek odborníků, o které se bude moci toto odvětví opřít?

Naváži na předchozí odpověď. Ano, budeme mít dostatek odborníků pro letectví. Letectví stále přitahuje nové a nové lidi. Zdali tomu jako v historii přispívá ten pocit „jak je možné, že to letí?", nebo komplexnost a celosvětová propojenost letectví, to si teď netroufám odhadnout.

V jaké kondici se vlastně podle vás dnes nachází český letecký průmysl?

Český letecký průmysl je na tom dobře, máme zavedené firmy, které vyrábějí špičkové výrobky ve všech částech dodavatelského řetězce a jsou propojeny napříč světem s různými partnery.

I toto odvětví zasáhly události posledního roku. Některé letecké továrny přišly o tradiční odbytové trhy, některé musely dokonce změnit majitele. Do jaké míry to může ohrozit budoucnost letecké výroby u nás?

Poslední rok byl přelomový. Asi se ukázalo, že je potřebné se nezaměřovat na omezený cílový trh. Ve výsledku však nastalá situace může české letectví jen posílit. Silní zůstanou a budou růst a slabí zaniknou. A zatím nikdo nezanikl.

Na druhou stranu změna geopolitické situace ve světě může být pro český letecký průmysl příležitostí v rámci snah o posílení české průmyslové soběstačnosti a bezpečnosti. Vnímáte to také tak?

Soběstačnost fakticky není reálná. Jak jsem zmiňoval, globalizace toto vše kompletně změnila. Na světě jsou pouze jednotky států, kromě tří velmocí, které by bylo možné označit za potenciálně soběstačné, a toto pro Českou republiku není dosažitelné. Navíc se ukazuje, že toky vojenského vybavení jsou velmi dynamické a možná dojde i na letadla. Uvidíme.

Jak hodnotíte podporu státu vůči českému leteckému průmyslu? Není přeci jen škoda, že alespoň pohledem laika často stojí ve stínu jiných průmyslových odvětví?

Je to velká škoda. Malé letectví a dodavatelský řetězec není moc viditelný a přeci jen silniční a železniční doprava je viditelná pro značně větší část obyvatelstva. Je to dáno i tím, že problémy na dálnicích, železnicích a s dopravou ve městech jsou zkrátka větší. Letectví z tohoto pohledu funguje až moc dobře. Ale abych nebyl pouze negativní, tak za poslední dobu se povedlo subjektům českého letectví se spojit do staronové Asociace leteckého a kosmického průmyslu ČR (ALKP).

Co by se v tomto ohledu mělo podle vás změnit? Měl by stát více pomáhat rozvoji leteckého průmyslu u nás? Pokud ano, v jakých formách?

Ono se už pomalu mění. Od loňského roku je ALKP brána jako hlavní kontaktní bod mezi vedením českého státu a leteckými firmami. Toto je dobrý krok, že diskuse se zapojením leteckého promyslu ČR může probíhat na úrovni 1:1. Pokud by se pro všechny otázky týkající se leteckého průmyslu právě ALKP přizvalo jako odborný subjekt, bylo by to skvělé.

Před kterými výzvami stojí podle vás český letecký průmysl? A podaří se mu podle vás tyto výzvy přetavit v příležitost k dalšímu rozvoji?

V letectví si dáváme vždy vysoké cíle. Z mého pohledu by to měla být snaha neustále rozvíjet všechny naše české letecké podniky a pomáhat jim získávat partnery a zakázky v celém světě. Tímto můžeme zvětšovat českou stopu v letectví po celém světě. Dosažení tohoto je velká výzva. A podařit by se měla.

Na vaší univerzitě připravujete novou generaci leteckých odborníků. Jaká budoucnost je podle vás čeká na sklonku jejich kariéry, tedy za třicet či padesát let?

Výhled na třicet až padesát let je hodně daleký. Budoucnost však lze čekat doslova zářivou. Aktuálně je zde spousta vizí a klíčových slov: udržitelnost, vodík, efektivita, jednopilotní a bezpilotní provoz a mnoho dalších, které zajistí pokračování rozvoje a potřebu odborníků, kteří se neustále vzdělávají i dále než za padesát let. Jen nebude letectví takové, jako dnes, nebo před třiceti a padesáti lety, ale to nesmí vadit. Bude jiné, komplexnější a vyspělejší.

