Falešné slevy. Black Friday přinesl nové triky prodejců

Black friday letos připadl na 28. listopadu a slevové akce se u obchodníků v mnoha případech protáhly na celý minulý týden. Někde drží slevy dokonce ještě nyní. ParlamentníListy.cz před Black friday upozornily čtenáře na možné nesrovnalosti u uváděných cen, které mohou vznikat nerespektováním novely zákona o ochraně spotřebitele, která nastavila jasná pravidla pro uvádění slev. Konstatovali jsme, že zejména velcí obchodníci se v poslední době zlepšili a začali slevy uvádět správně. Analýza neziskového projektu HlídačShopů.cz za rok 2024 potvrzuje, že u prověřených českých obchodníků je riziko podvodu nízké a slevové nesrovnalosti se týkají především zahraničních prodejců, kteří si s evropskými pravidly hlavu příliš nelámou. Velcí čeští prodejci pracovali v minulém roce během Black friday se slevami správně.
Další pochvalu prodejcům bohužel udělit nejde. Data neziskové organizace HlídačShopů.cz z posledních týdnů ukazovala mírné zhoršení situace, existoval však ještě předpoklad, založený na údajích z loňského roku, že prodejci si správnost svých slevových akcí během Black friday ohlídají a prostředí pro zákazníky napraví. Bohužel se stal naprostý opak. Výsledky jsou horší, a proto se ParlamentníListy.cz k tématu vracejí. Vypadá to, že prodejci se přizpůsobili nové situaci a místo starých nešvarů, které upravila novela zákona o ochraně spotřebitele, zavedli nové. Například takzvané slevové kódy, které nezapočítávají do povinného sledování ceny zboží v uplynulém období. Trik funguje tak, že obchodník poskytne zákazníkovi slevu se zvláštním kódem. Cena uváděná v obchodě je tak naoko vyšší a sníží se až po zadání příslušného slevového kódu. Cena se slevou po zadání kódu ale v obchodě uváděna není a zákazník ji vidí, až když za zboží platí.
Přehled chování obchodů během Black friday 2025 začneme u velkého českého prodejce Alza.cz. HlídačShopů.cz snížil jeho známku ze 3 hvězdiček na 2 (změna proti loňskému Black friday), protože slevy v Alze vykazují nesrovnalosti skoro ve čtvrtině případů. Průměrná uváděná sleva 18 % se ve skutečnosti pohybovala jen okolo 14 %. „Alza.cz jsme dlouhodobě chválili za správnou metodiku vyčíslování slev. Nyní ale musíme vytknout, že v případě cen s kódem nezohledňuje takovou prodejní cenu při budoucích slevových akcích, které pak z tohoto důvodu uvádějí nesprávnou výši slev. Ceny s kódem tak nepoužívají v souladu se stávajícími pravidly,“ stojí v hodnocení.
Zhoršení postihlo i nákupy v lékárně Benu.cz, která před rokem získala skvělé hodnocení. Během letošního Black friday slevy neseděly ve 22 % případů. Firma průměrně uváděla slevu 18 %, ale ve skutečnosti to podle HlídačShopů.cz bylo jen 15 %. „Benu.cz běžné slevy vyčísluje většinou správně, ale objevují se i případy chybných slev. Zmínili bychom, že shop nabízí i řadu slev, které pod sledovanou regulaci nespadají (2+1, cena při koupi 2 ks apod.,“ zní hodnocení.
Skvělou známku měl v minulém roce maloobchodní prodejce spotřební elektroniky Datart.cz. Běžné slevy podle HlídačShopů.cz vyčísluje správně, ale problém je u cen se slevovým kódem. V jejich případě nezohledňuje takovou prodejní cenu při budoucích slevových akcích, které pak z tohoto důvodu uvádějí nesprávnou výši slev. Ceny s kódem tak nepoužívají v souladu se stávajícími pravidly, upozorňuje HlídačShopů.cz.
Problém odlišné povahy byl odhalen na e-shopu Drogerie Markt, dm.cz. Obchod nabízí ve slevě jen velmi malou část sortimentu, ale slevy nesedí ve čtvrtině případů. Důvodem je, že slevy v DM trvají příliš dlouho. „DM.cz sladil svou metodiku s EU směrnicí. Neshody ve slevě pramení z příliš dlouhé platnosti slev (stejná „sleva“ po dobu více jak 180 dní),“ uvádí HlídačShopů.cz. Průměrná uváděná sleva je 40 %, ale ta skutečná je jen 32 %. Rozlišení mezi přípustnou délkou slevy a nekalou obchodní praktikou nabízí nedávný rozsudek Krajského soudu v Plzni, v němž byla posuzována otázka přípustnosti dlouhodobých slev vůči spotřebitelům. Sleva má podle soudců evokovat krátkodobou mimořádnou akci.
Stejný problém našli hlídači u hobbymarketu Obi.cz. Ten ve slevě nabízí jen nízké desítky produktů, ale neshoda je skoro u poloviny z nich. Problematické jsou příliš dlouhé platnosti slev.
V obchodu iGlobus.cz slevy nesedí ve 12 % případů. „Můžeme říci, že iglobus.cz slevy počítá správně. Neshody způsobují především cyklicky opakované slevy na zboží podléhající rychlé zkáze, které pod regulaci nespadá,“ uvádí HlídačShopů.cz. Výhradu mají hlídači u zboží označeného slovem „výhodněji“, které u sebe nemá uvedenou přeškrtnutou cenu ani vyčíslenou výši slevy: „Podle nás je toto označení na hraně, zvlášť pokud se cena při srovnání nejeví jako výhodnější než dříve.“ Rozdíl mezi uváděnou (26 %) a skutečnou (22 %) výší slevy není zásadní.
Stejné výhrady má HlídačShopů.cz u prodejce potravin Košík.cz, nebo u jeho konkurenta Lidl.cz. Slevy jsou vyčísleny v souladu se směrnicí, neshody vznikají u cyklicky zlevňovaného zboží, které podléhá rychlé zkáze.
Vážnější výhrady mají hlídači shopů u internetové parfumerie Notino.cz. Během Black friday má ve slevě 60 % svého sortimentu, ale slevy nesedí v 80 % případů: „Notino.cz běžné slevy vyčísluje správně. Musíme ale vytknout, že v případě cen s kódem nezohledňuje takovou prodejní cenu při budoucích slevových akcích, které pak z tohoto důvodu uvádějí nesprávnou výši slev. Ceny s kódem tak nepoužívají v souladu se stávajícími pravidly. Stejně tak i přes výtky dále inzerují „Výhodněji“, které vizuálně vypadá jako sleva, ale dle shopu slevou není, a proto zde neuplatňuje pravidla předepsaná pro komunikaci slev.“
Velmi špatné hodnocení vystavili hlídači shopů obchodu se zahradními potřebami Mountfield.cz. Pouhá jedna hvězdička ze tří. Slevy nesedí ve 41 % případů a místo průměrné uváděné slevy 52 % zákazník obdrží slevu 37 %. „Neshody ve slevách u Mountfield.cz vznikají cyklickým opakováním slev či reálným navýšením prodejní ceny – v naprosté většině se ale jedná o klubové slevy, na které se pravidla dle EU směrnice bohužel nevztahují. Běžné slevy pak často vykazují navýšení referenční ceny bez ohledu na minimální prodejní cenu 30 dní před slevovou akcí,“ píše HlídačShopů.cz.
Na slevové akce a jejich správnost se stále silněji zaměřuje Česká obchodní inspekce. Vloni jsme v závěru roku realizovali dvě mimořádné kontrolní akce zaměřené na výprodeje v obchodních řetězcích i internetových obchodech, které intenzivně využívají slevové kampaně. V období od října do prosince jsme provedli 420 kontrol a v téměř čtyřiceti procentech z nich jsme zjistili porušení právních předpisů. Podobně jako u dalších kontrol v průběhu celého letošního roku se jednalo v souvislosti se slevami především o porušení povinností prodávajících informovat spotřebitele o nejnižší ceně, za kterou byl výrobek nabízen a prodáván v době třiceti dnů před poskytnutím slevy. Dalším častým zjištěním bylo užití nekalé obchodní praktiky v souvislosti s oceňováním. Na tyto nedostatky se zaměřujeme i v právě probíhajících kontrolách,“ říká ústřední ředitel ČOI Jan Štěpánek.
autor: Jan Novotný