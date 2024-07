„Fialova vláda sní o válce s Ruskem, se stíhačkami, co přijdou za 11 let.“ Babiš vrátil ODS úder i s úroky

Pane předsedo, vaše nová frakce v Evropském parlamentu „Patrioti pro Evropu“ byla ustavena a je třetí nejsilnější. Už jste komentoval slova premiéra Fialy, podle kterého tím sloužíte zájmům Ruska. Poslankyně Vrecionová zveřejnila fotky Le Penová, Orbána a dalších, jak si podávají ruce s Putinem a hovoří o „Patriotech pro Rusko“. Přece jen někteří členové frakce s Ruskem a Putinem dříve hojně komunikovali i na osobnější bázi. Nemůže vám to ublížit?

Anketa Je dobře, že Orbán jel do Moskvy a Pekingu? Je to dobře 97% Není to dobře 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 21263 lidí

Zrovna být touto paní bych na sebe moc neupozorňoval. ODS sedí v okrajové frakci ECR. Společnost jí dělá pár nácků, ale také s europoslanci z Aliance pro sjednocení Rumunů, jejíž lídr chce rozparcelovat Ukrajinu. Dále tam sedí ultranacionalistická strana Řecké řešení, která usiluje o přátelské vztahy s Čínou, Indií a také Ruskem a jejíž předseda uvedl, že Vladimir Putin byl nucen napadnout Ukrajinu. Člen Volební akce Poláků v Litvě - Aliance křesťanských rodin prohlásil, že protesty Euromajdanu na Ukrajině byly největší největším zlem a další člen zase v roce 2014 vyzval NATO, aby začalo bombardovat Kyjev.

Naše frakce vznikla jako reakce na nefunkčnost stávající politiky a nesouhlas s přílišnou centralizací moci v Bruselu. Patrioti pro Evropu jsou především proevropští a nevznikli jsme na základě politiky vůči Rusku nebo Ukrajině, ale na základě tří priorit, které chceme prosazovat v politice EU. A těmi je obrana suverenity, boj proti ilegální migraci a revize Green Dealu. Na tom se shodneme beze zbytku.

Shodneme se také na tom, že Rusko je agresor, že by se mělo stáhnout z Ukrajiny a že zájem Evropy je, aby skončila tato nesmyslná válka, aby přestali umírat lidé a aby po 2,5 letech se dala šance diplomatickému řešení. Takže spojování naší frakce s ruskými zájmy je absolutně lživé a nesmyslné. Jsou to pomluvy našich nepříliš úspěšných politických protivníků, jejichž vliv bude v EU zcela zanedbatelný. Naopak o naší frakci bude slyšet, to si můžete být jistý.

Do frakce vstoupili též dva europoslanci Přísahy a Motoristů. Filip Turek s Nikolou Bartůšek. O Turkovi jste mluvil už dříve, že se s ním dá domluvit. Překvapil vás jejich úspěch a zisk přes 10 procent? Jak jste vnímal mimořádně vyostřenou kampaň, které Filip Turek čelil?

Určitě je to skvělý výsledek, ta antikampaň STAN a zelených v závěru panu Turkovi ještě více pomohla. Ten úspěch si vysvětluji hlavně tím, že pravicoví voliči měli po dlouhé době koho volit, protože, řekněme si to upřímně, ODS není dávno žádná pravicová strana, ale prodloužená ruka Pirátů a TOP 09, která ochotně plní jejich progresivistickou agendu.

Naše spolupráce se bude hlavně zakládat na programu a na prioritách, o kterých jsem již mluvil. Na rozdíl od politiků pětikoalice svoje předvolební sliby bereme vážně.

Do podoby Evropské unie může krom eurovoleb proměnit i politická situace ve Francii, kde v mimořádných volbách vyhrál levicový blok zahrnující komunisty a řadu levicových extremistů podezřelých z násilí vůči svým odpůrcům. Všechno jen proto, aby nemohla vládu sestavit strana Marine Le Penové. Může se z vašeho pohledu ve Francii situaci zhoršit? Už se mluví o uznání Palestiny, přívětivějším přístupu k migraci apod.

Lidé si zvolí levicové extremisty a pak se diví. Bohužel Francouzi podlehli mediální masáži o krajní pravici, což je hloupost. Marine Le Penové jde především o francouzské zájmy, stejně jako hnutí ANO jde o zájmy české. Uvidíme, kdo nakonec sestaví vládu a jak vše dopadne. Macron předčasnými volbami nezískal nic a bude velmi složité hledat většinovou vládu.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Co váš vztah s Emmanuelem Macronem? Byli jste si blízci, ale zůstane to teď stejné poté, co jste ve stejné frakci s Národním sdružením Marine Le Penové?

V to pevně doufám. Nepředpokládám, že to, v jaké frakci sedí hnutí ANO, by na to mělo mít vliv na náš vztah. Ale je pravda, že poslední dobou jeho politice příliš nerozumím. Jeho výroky o posílání vojáků NATO na Ukrajinu jsem vnímal jako zbytečnou eskalaci. Vypsání předčasných parlamentních voleb jeho vládnutí spíš zkomplikovalo. Zbylé tři roky ve funkci pro něj nebudou jednoduché.

Mimochodem, je podle Vás škoda, že právě strana Le Penové nezískala v parlamentních volbách většinu a Bardella nebude premiérem?

Jak jsem říkal, myslím si, že to je ohromná škoda pro Francii, která se kvůli nelegální migraci rozkládá zevnitř. Volby ovlivnili muslimští voliči a v čase bude jejich hlas sílit. Ve Francii stoupá počet částí, kde už neplatí ústava a zákony republiky, ale právo šaría. Mám Francii strašně rád, ale v posledních letech se bojím o její budoucnost. Někdy mám pocit, že už je definitivně pozdě a nechci, aby se něco podobného stalo ČR. Nemám nic proti jiným kulturám, ale v Evropě jsme doma my. Chtěl bych uchovat naši kulturu, hodnoty a tradice i pro generaci našich dětí a vnoučat. To bylo ostatně hlavní motivací pro vznik Patriotů pro Evropu.

Kromě toho, obáváte se, že se vaši političtí soupeři inspirují Francouzi a v příštích volbách za rok se proti vám spojí s tím, že budou varovat, že volba hnutí ANO je riziko pro bezpečnost státu apod.?

To varují furt. Prosím vás, oni kromě AntiBabiše a strašení nic jiného nemají. Největší riziko pro bezpečnost státu je Fialova vláda, která vypracovala a prosadila migrační pakt EU s povinnými kvótami a výpalným za migranty. Fialova vláda prosadila emisní povolenky pro domácnosti a osobní dopravu i zákaz spalovacích motorů. Fialova vláda sní o válce s Ruskem, nejspíš s F-35, které mají dorazit až někdy za 11 let. Ale hlavně Fialova vláda má na svědomí bezprecedentní pokles životní úrovně, nejvyšší zvýšení daní v novodobé historii, zapříčinila nejvyšší pokles reálných mezd, osekala důchody atd atd. Jestli je někdo hrozbou pro naši zemi, tak jsou to pánové Fiala, Rakušan a další politici pětikoalice.

Frakci Patrioti pro Evropu tvoří i poslanci maďarského Fideszu. S Viktorem Orbánem máte léta přátelské vztahy. Jak dnes chápete jako mírovou iniciativu, jak sám říká, a cesty do Kyjeva, Kremlu či Pekingu? Může Orbán něčeho dosáhnout? Je odsuzován, že nemá k takovému vyjednávání za EU mandát…

Viktor Orbán je zkušený politik, který dokáže vést dialog s různými stranami a má dnes přístup ke všem stranám konfliktu. Jeho mírová iniciativa a cesty do Kyjeva, Kremlu a Pekingu jsou pokusem o hledání řešení, jak tuto nesmyslnou válku ukončit diplomatickou cestou. I když neměl oficiální mandát Evropské unie k těmto jednáním, jeho snahy mohou přinést cenné informace, které předpokládám řekne spojencům na nadcházejícím summitu NATO. Kritika, které čelí, je spíše politicky motivovaná. To, že Viktor Orbán jel do Moskvy neznamená, že souhlasí s ruskými požadavky nebo s mírem podle představ Putina. Nikdy ani nezpochybnil, že agresorem je Rusko, ani pomoc Ukrajině. Je také velmi symbolické, že nejdřív vyrazil do Kyjeva, a až pak jel do Moskvy To ale česká média opomíjejí zmínit, protože se jim to nehodí do jejich narativu o zlém Orbánovi.

Fialova vláda se chystá schválit českou verzi Green Dealu. Co na to říkáte?

Tak jak je u pana Fialy a jeho vlády zvykem, tuto změnu se chystá prosadit v podstatě potají a bez celospolečenské diskuse. Ta změna bude opravdu radikální, protože podraží celý život. Elektřinu, topení plynem a uhlím, letenky, stavební materiály, parkování, levné zboží z Číny. Podle odhadů může benzin a nafta podražit až o 10 korun za litr. Mnohdy v těchto ekonesmyslech jde Fialova vláda dál, než to požadují bruselští ekobolševici.

A k tomu stále lže, že jsem podepsal Green Deal. To je samozřejmě nesmysl. Jen jsem souhlasil s politickou deklaraci, že je třeba chránit životní prostředí a snižovat emise. Pro ČR jsem navíc vybojoval, aby se povinnost snížit emise o 55 % nevztahovala na každý členský stát, ale aby šlo o celoevropský průměr. Plus jsem na transformaci vyjednal vyjednal 1,5 bilionu korun z evropských peněz a také prosadil, aby jádro bylo považováno za bezemisní zdroj.

Konkrétní ekozvěrstva jako emisní povolenky pro osobní auta a domácnosti a zákaz aut se spalovacími motory prosadil až Petr Fiala.

Fotogalerie: - Čtyři a půl hodiny Babiše

Ministr financí Stanjura se do ANO pustil kvůli EET, že prý tím šmírovalo podnikatele a navíc systém byl drahý, že stál 2 miliardy, a že byl neefektivní. Platí, že byste po volbách EET znovu zavedli?

Prosím vás, to co plácá pan Stanjura, jsou naprosté hlouposti. Nejvyšší kontrolní úřad potvrdil, že jen počet registrací k DPH po zavedení EET vzrostl o 44 tisíc, tedy o 3244 %. A obráceně, po jeho zrušení klesl na 20 ročně. Dvacet! To jsou výsledky Fialovy vlády. Rozbujelá šedá ekonomika, výplaty na dřevo, kultura cash only, tedy přijímání plateb jen v hotovosti. Všichni to viděli na Karlovarském filmovém festivalu.

A lži o tom, že EET stálo 2 miliardy… Náklady na zřízení EET byly 370 milionů a na provoz se ročně platilo 230 milionů. To se samozřejmě vyplatilo, protože teď bez EET státu chybí na příjmové straně podle nejcitovanějších českých ekonomů 2-3 procenta HDP. To je 30-50 miliard korun příjmů. Jinými slovy, kvůli neschopnosti pana Stanjury a celé vlády veřejným rozpočtům chybí desítky miliard, které by šly využít na financování důchodů, podporu rodin s dětmi, zvýšení příspěvku pro zdravotně postižené atd atd. Tedy přesně ty věci, na které Fialova vláda nechce dát peníze.

Pokud bychom byli v příští vládě, tak bychom chtěli zavést po dohodě se zástupci podnikatelů moderní, jednoduché a dlouhodobě udržitelné EET 2.0. Jediný, kdo se evidence tržeb bojí, je menšina nepoctivých podnikatelů, ostatní chtějí rovné tržní prostředí.

Co říkáte na nástup plukovníka Foltýna na post vládního koordinátora boje s dezinformacemi? Nastoupil dosti zostra, když pronesl, že kdo ho bude označovat za cenzora, je ruský kolaborant.

Myslím si, že pan Foltýn se k Fialově vládě náramně hodí. Způsobem myšlení určitě. Kdo nesouhlasí s tím, co říkám, tak prosazuje ruský narativ, tak to je přinejmenším hodně zvláštní argumentace. Evidentně si každý pod výrazem strategická komunikace představujeme něco jiného.

Lidé podle Foltýna „mají právo na svůj názor, ale nemají právo na svá fakta“. Lze se obávat toho, že Foltýn skutečně bude svým způsobem cenzorem?

To jsou přesně slova, která oprávněně vyvolávají podezření, že pan Foltýn nechce dělat strategickou komunikaci, ale „usměrňovat“ veřejnou diskusi. To je něco podobného, jako když pan Fiala říkal, že lidé mají právo na korigované informace. Já si naopak myslím, že diskuse má být maximálně svobodná a lidé mají právo na nekorigované informace. Myslím, že občané mají vlastní hlavu a nepotřebují pana Foltýna ani Fialu, ani ČT a ČRo, aby jim říkali, co si mají myslet.