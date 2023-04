„Fialovy děti.“ Jak to funguje u premiéra a co dělá Koudelka z BIS

Kdo mluví pravdu, Fiala nebo Eurostat? Jestli je premiér dezinformátor se uvidí, až občané dostanou vyúčtování, říká šéf Motoristů sobě Petr Macinka. A dodal, že když vláda nechce plyn, měla by okamžitě zrušit limity na kutání uhlí. Směje se, že Úřad vlády řídí děti. „Jen to školné, které za ně zaplatíme, bude ve stovkách miliard. Historka, s níž si pak tito experti na všechno po zbytek svého života vystačí – jak bojovali s Putinem a že dokonce jeli i vlakem – bude z ryzího zlata,“ poznamenává. Co se týče blokovačů magistrály, táže se, zda už na nich pracuje brzy-již-generál Koudelka.

Nejste zrovna milovník EU, nicméně: Věříte více Eurostatu, čili evropskému statistickému úřadu, nebo Petru Fialovi, který tvrdí, že ve druhém pololetí roku 2022 nezdražil plyn o 231 procent?

Nechceme ani naznačovat. Nicméně Slovensko mělo zdražení 18 %, když bere stále 60 % plynu z Ruska. Česko hrdě hlásí, že už žádný ruský plyn nebere. Co z toho vyvozujete?

Rozumím tomu, proč naše „proukrajinská“ vláda nechce připustit, aby území České republiky bylo infiltrováno byť jen milimetrem krychlovým krvavého „proruského“ plynu. Ruku v ruce s touto politikou však vláda měla – a ještě stále může – učinit zásadní opatření, které by dramatické ekonomické dopady této její principiální pozice českým domácnostem vykompenzovalo: Okamžitě zrušit limity těžby hnědého uhlí, jednou provždy utnout pomýlenou debatu o ukončování této těžby, a naopak podpořit masivní výrobu elektřiny právě z českého uhlí.

V České republice máme natolik rozsáhlé zásoby tohoto zdroje energie, že spálit všechno hnědé uhlí by vyšlo mnohem levněji, než dovážet plyn z Ruska na straně jedné, anebo na straně druhé u nás stavět nějaký nový superdrahý americký Černobyl.

Kdybyste dělal PRistu na Úřadu vlády a ukázalo by se, že údaje Eurostatu sedí... Napadlo by vás opět opakovat litanii o tom, že 231 % je sice hodně, ale že bránění Ukrajiny a boj s Putinem za to stojí?

Bohužel jsem již velmi dávno přesáhl věkovou hranici 30 let, takže bych PRistu na Úřadu vlády dělat nemohl. Náš ÚV se totiž vyznačuje tím, že jej řídí děti. A ty se svoji práci musí teprve naučit. Na druhou stranu právě na Úřadu vlády nejvíce „fouká“, takže nepochybuji o tom, že až bude současný kindermanagement tento ústřední orgán české státní správy opouštět, budou z nich vysoce erudovaní třicátníci. Jen to školné, které za ně zaplatíme, bude ve stovkách miliard. Historka, s níž si pak tito experti na všechno po zbytek svého života vystačí – jak bojovali s Putinem a že dokonce jeli i vlakem – bude z ryzího zlata.

Emisní povolenky a Green Deal, který zdražuje vše. Nutnost určovat ceny elektřiny podle lipské burzy. Zásadovost, se kterou odmítáme zmiňovaný ruský plyn. Do toho rozpočet v rozvalu a nutnost škrtů. Může vláda alespoň s něčím z toho něco dělat, aby lidem neservírovala všechno toto najednou? Nebo zkrátka „držíme proevropský kurz“ a všechno najednou musíme spolknout?

Bojím se, že současná vláda by všechny věty z této vaší otázky označila jako dezinformace a dala by si velmi záležet na tom, aby všem maximálně vysvětlila, jak moc se mýlíte. Že emisní povolenky pomohou byznysu i ekonomice, že lipská burza nás má hlavně ochraňovat, že spotřebou ruského plynu bychom primárně financovali genocidu na Ukrajině a že státní rozpočet se v pohodě konsoliduje (stačí jen vymyslet nějaké nové daně a všechny ostatní zvýšit).

A k tomu všemu nám dopomáhej Bůh a jeho milosrdenství v podobě evropských dotací na rozhledny, na cyklostezky, na elektromobily, na fotovoltaické elektrárny a jiné neefektivní zdroje energie, na genderové neziskovky a na další skvělé instituce, z nichž se do naší zkostnatělé společnosti linou všechny ty krásné nové „evropské hodnoty“.

Mnoho lidí se mě v posledních dnech ptalo, co si Václav Klaus představuje pod těmi „plošnými škrty“. A jak by si to přesně představoval. Vy se v okolí VK pohybujete, čili: Co jim mám odpovědět?

Plošný škrt je plošný škrt. Ministr financí prostě přijde na vládu a řekne, že příští rok dostanou všechna ministerstva o deset procent méně, ať tomu své rozpočty přizpůsobí a pokusí se odstranit tvrdosti, které by tím vznikly. To je vše.

Nabízím ještě jinou, opravdu jednoduchou, ale konkrétní úvahu: Vraťme se k výdajové stránce státního rozpočtu v roce 2019, tedy k poslednímu roku před covidem. Výdaje vlády tehdy činily 1551 miliard. V roce 2023 to má být 2223 miliard. To je nárůst na útratách státu o polovinu za dobu pouhých čtyř let! Dnes již ale nemusíme financovat žádné covidové programy a kompenzace.

Měli bychom se proto rychle vrátit k rozpočtovému rámci roku 2019. Připočtěme k němu kumulovanou míru inflace za poslední čtyři roky (24,9 %) a právě tuto výslednou sumu si stanovme jako nepřekročitelný limit vládních útrat.

Dostaneme se tak k číslu 1937 miliard, tedy k číslu, které by automaticky znamenalo škrt ve výši 285 miliard. Zároveň by to byl škrt, který by nijak drasticky nezabolel širokou veřejnost. Přemýšlejte o tom dříve, než začneme zvyšovat daně.

Velmi jednoduchá otázka: Kdyby vám coby lídrovi strany Motoristé sobě někdo vypustil na autě ventilek, protože jste čuně a způsobujete globální oteplování, a vy jste při tom dotyčného výtečníka přistihl... Jak byste mu vysvětlil, že se mýlí?

Netrapte mne touto představou. Spíše se vážně zeptejte předsedy vlády, zda už zaúkoloval šéfa civilní kontrarozvědky, brigádního generála „čekatele“ Koudelku tím, aby BIS tyto extremistické organizace hlídala, sledovala, odposlouchávala a následně jim každý podobný pokus o organizovaný teroristický čin účinně překazila.

Nějak se nám totiž v poslední době roztrhl pytel s ekologickými džihádisty, kteří si berou za rukojmí širokou veřejnost a svými organizovanými bojůvkami páchají nejen obrovské škody na majetku, ale i zásadně ohrožují veřejnou bezpečnost, když například blokují silnice tak, že nemohou projet ani sanitky. V jiných západních zemích jsou tito stejní lidé nemilosrdně perzekvováni policií a za své činy stojí před soudem. U nás se ale s nimi vede diskuse a představitelé vládních stran (zejména politici z České pirátské strany) se dokonce těchto teroristických akcí osobně zúčastňují a otevřeně je podporují.

To je neuvěřitelné! Miliony normálních lidí napříč celou Českou republikou jen zírají a nechápou, proč tomu nikdo neučiní přítrž. Domnívám se, že velmi vážně hrozí, že to celé vyústí v nějakou formu občanské „svépomoci“. A to navzdory dosavadní praxi, že policie oficiálně stojí na straně těchto teroristů a před rozhořčeným davem jim „pomáhá a chrání“ je.

Pan Dan Přibáň se zlobí, že se prý šíří dezinformace o jedlém hmyzu a jeho přidávání do jídla. Šíří?

Nesleduji úplně přesně, kdo je Dan Přibáň, ale ve školce jsme se vždy posmívali dětičkám, které žraly žížaly. Leckomu to, zdá se, zůstalo až do dospělého věku. Obvykle se jedná o pomatence, kteří pak nutí i všechny ostatní, aby se chovali stejně pomateně. Pan Přibáň tedy bude buď člověk tohoto typu, anebo se na prodeji krmných cvrčků snažil něco vydělat, ale nepodařilo se mu to správně zamaskovat. Na druhou stranu, když dokáže vláda bojem s dezinformacemi omlouvat bilionové dluhy, proč by se nějaký Přibáň pomocí stejně směšného boje s dezinformacemi nemohl pokoušet skrýt fakt, že je primitiv?

Blíží se eurovolby. Před ODS stojí rozhodnutí: Jít „do toho“ sama a nechat Jana Zahradila lídrem, nebo stvořit společnou kandidátku uskupení Spolu, kde Zahradil lídrem nebude a třeba tam nebude vůbec, ale zato by tam mohla být Danuše Nerudová a Pavel Fischer. Jak to asi dopadne?

Z pohledu předsedy konkurenčního politického subjektu, který bude rovněž usilovat o hlasy voličů ve volbách do Evropského parlamentu, se musím usmívat nad tím, jak se všichni postupně aktivizují. Jak najednou začínají mít názor na něco, co je nikdy nezajímalo. Jak se najednou ti, kteří nikdy nic k ničemu neřekli, náhle začínají ozývat a připomínat světu, že jsou stále naživu. Jak se rodí noví zájemci s ambicí získat bruselské eurokorýtko, i jak se ti staří bojí, že o ně přijdou, a tak ze sebe na sociálních sítích křečovitě dělají blbce (třeba na fotografiích v uniformě se samopalem bez zásobníku atp.).

Já k tomu všemu říkám jediné. Řešení má jen dvě slova: Motoristé sobě.

Máme v opozici Babiše, který zvedá „greendealová“ témata jako emisní povolenky a zmíněný hmyz v jídle. Máme tu Jindřicha Rajchla, který svolává „Václaváky“ a chce svrhnout vládu. Máme tu Tomia Okamuru, který tvrdí, že je jedinou politickou silou, která chce vystoupit z EU a NATO. Jak toto opoziční pole přehlížíte, jeden subjekt po druhém?

Již z vaší otázky je vidět, jaká je na opoziční straně barikády velká bída. Ukazuje se, že Václav Klaus měl zase pravdu, když opakovaně varoval, že politika má zůstat soutěží dobře ideologicky vyprofilovaných stran a nerozplizávat se do málo čitelných nepolitických marketingových projektů. Pokud by takové strany existovaly, byly by nyní i pro veřejnost daleko přijatelnější.

Nepovrchní a vážně ideově vyprofilované politické strany by se nikdy neuchylovaly k pitomostem, jako je hmyz v jídle. Seriózně pojatá politická diskuse by nikdy nepřipustila, že by mohlo dojít ke svržení vlády pomocí demonstrací na Václaváku. Nikdo, kdo se chce v naší zemi podílet na vládě s cílem konečně něco racionálního udělat (a tedy nemyslet jen na sebe a na svoji osobní pozici), by nešel do voleb s kartou nesmyslného vystupování z EU. A to říkám rezolutně jako jeden z největších odpůrců současné formy evropské integrace. Vždy je totiž třeba důsledně vnímat a rozlišovat realističnost navrhovaných krátkodobých cílů od možných dlouhodobých projektů.

Mluvíte o vážné politice, ale přitom jste sám založil stranu s názvem Motoristé sobě, která může leckomu připadat jako jistá forma recese...

Můj projekt Motoristé sobě sice může být na první pohled také vnímán jako „nepolitická politika“, ale každému, kdo mě sleduje, musí být časem jasnější, že je to pokus o návrat k dobře vydefinované pravicové politice. Přesto však žijeme v době, kdy u nás mohou vyhrávat volby strany typu Piráti, tak proč by nemohli uspět Motoristé?

Motoristé sobě určitě nejsou stranou, která by se omezovala jen na dopravní témata. Naopak AUTO je pro nás důležitým symbolem. Symbolem životní úrovně, kterou se naší společnosti podařilo dosáhnout. Auto je pro nás symbolem životních potřeb každého normálního člověka, který nežije v Praze na Letné, ale třeba v Hustopečích, v Uherském hradišti, v Ústí nad Orlicí, v Sedlčanech, v Aši, v Břeclavi, nebo třeba v Bohumíně. Těch životních potřeb, které se nám právě lidé jako Piráti snaží ubírat. Činí tak pod falešnou vlajkou zeleného náboženství, které hlásá zkázu planety, když se okamžitě nevrátíme zpátky na velbloudy a nezačneme jíst brouky.

Takže: Motorista brouky „nežere“ a ví, že svou babičku k lékaři, anebo děti do školy samozřejmě zaveze normálně autem. Bez ohledu na všechny svaté Grety světa, Piráty v Evropské unii, ekoteroristy v ulicích českých měst, anebo protektorátně uvažující zelené kolaboranty z vlády Petra Fialy.

