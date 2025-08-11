„Stop Fialovu gangu.“ Bobošíková podala ruku Okamurovi a řekla své Babišovi

Paní Bobošíková, když vás diváci Aby bylo jasno pozvali do hospody v Brandýse nad Labem, jedním z hlavních témat bylo, proč vlastenecké síly nejdou do voleb společně. A jak chcete vést kampaň ve Středočeském kraji, kde kandidujete proti Tomiu Okamurovi?
Já nekandiduji proti Tomiu Okamurovi. Kandiduji proti Fialovu gangu – proti Vítu Rakušanovi a jeho mocenské mašinerii, která ničí svobodu, rozkládá stát a z lidí dělá sprosté podezřelé. Tomio se svou SPD byl ve sněmovně celou dobu sám. Na Babiše se spolehnout nemohl. Babiš mu nikdy neodpustil, že proti němu v prezidentské volbě postavil dnes už zesnulého pana Baštu. A já jsem pana Baštu ve volbách veřejně podporovala a – přiznám se – také volila. Obdivovala jsem jeho odvahu. I to, co musel snášet.
Říkáte, že nekandidujete proti Tomiu Okamurovi, ale zatímco on vede ve Středočeském kraji kandidátku SPD, vy tam vedete kandidátku STAČILO! Co tedy říkáte těm, kteří by rádi slyšeli jeden sjednocený vlastenecký hlas – ne dva různé proudy?
Teď je potřeba, aby ty vlastenecké hlasy ve sněmovně zazněly ve dvou tónech, ale jednou melodií. Kdybychom tam byli v končícím volebním období oba, Okamura i já, vojenská smlouva DCA s tehdy Bidenovými Spojenými státy nikdy neprojde. Hnutí ANO ji poslušně pomohlo prosadit. Teď musí přijít změna. Byla bych stejně jako voliči radši, kdybychom kandidovali všichni společně, SPD a STAČILO! jako jedna koalice. Ale když na to zatím nebyl prostor, tak je správně, že jsou zde dva blízké subjekty, které do sebe nepotřebují kopat, ale mohou bok po boku čelit tomu, co tu Fialova vláda zanechala. Kdo chce volit vlastenecky doprava, nechť volí Tomia Okamuru. Kdo chce volit vlastenecky doleva, ať volí mě. Myslím, že rozdíl mezi SPD a STAČILO! nejlépe vystihují dvě jména: Markéta Šichtařová na straně SPD a Ilona Švihlíková na straně STAČILO! Ale hlavní je, aby ve sněmovně byly oba hlasy, oba toky, protože tvoří jeden proud. Je to jako v naší zemi – Vltava i Labe mají vlastní zdroj, vlastní ústí, vlastní toky, ale právě ve Středočeském kraji, kde oba kandidujeme, se stékají a dále pokračují jako jedna mohutná řeka. A tak jako se u Mělníka stékají dvě řeky, které mají jiný charakter, ale společný směr, i SPD a STAČILO! mohou spojit své síly. Není v tuto chvíli důležité, odkud přitékáme. Důležité je, kam míříme.
Na vašich billboardech se objevuje heslo: Střední Čechy říkají Fialovu gangu STAČILO! Proč zrovna „Fialův gang“?
Gang, to je zločinecká tlupa. A přesně pojem zločinecká tlupa mě napadne, když vidím tuto vládu. Tlupa spojená strachem o svá místa, své výhody, pozice. Tlupa spojená strachem z občanů. Jen si to shrňme: Kauza Dozimetr. Bitcoinová kauza. Kmotrovské pozadí Víta Rakušana a smrt Věslava Michalíka těsně po začátku odkrývání jeho podivných vztahů. Jan Farský, který si po zvolení sbalil kufry a zmizel do Ameriky na stipendium, a ještě lhal vlastním lidem. Fialova kampelička. Pirátský paskvil jménem stavební zákon. Rada ministra Válka: „Obvolejte sto lékáren.“ Selhání přijímaček na střední školy. Rozbití vztahů se Slovenskem. Výpalné pro prorežimní Českou televizi. Pronásledování bezúhonných občanů – Petra Druláka, Ladislava Vrabela nebo paní učitelky Martiny Bednářové. Žaloba na Tomia Okamuru a útok na KSČM. Mohla bych takhle pokračovat ještě dlouho, ostatně, ty menší skandály znají diváci Aby bylo jasno z Jasných zpráv. To přece není selhání. To je mafiánských systém. A Fialovi gangsteři na rozdíl od filmových gangsterů nemají ani styl. Jsou bez elegance, ale o to nebezpečnější. I když musím uznat, že mohutný tým Víta Rakušana na jeho image opravdu hodně pracuje.
Billboard STAČILO!
Zdroj: STAČILO!
Koho do Fialova gangu počítáte?
Celou vládní pětikoalici. SPOLU – tedy ODS, KDU-ČSL a TOP 09, STAN – ten považuji za krystalické zlo. Proto mým cílem ve volbách ve Středočeském kraji je porazit Víta Rakušana. Je to souboj mafie versus lid. Do Fialova gangu samozřejmě patří také strana pštrosů – Piráti. I když dnes strkají hlavu do písku a předstírají, že nikdy nevládli. Ale nezapomeňme, že v některých zásadních věcech patří do Fialova gangu bohužel i hnutí ANO.
Proč hnutí ANO? Vy máte s Andrejem Babišem nějaký osobní spor?
Není to osobní. Já jsem se vždy zastávala Andreje Babiše a jeho rodiny, když šlo o sprosté a podlé útoky na něj, a to budu dělat i dále. Ostatně, když celý český mediální svět pískal prezidentské volby pro Petra Pavla, my jsme v Aby bylo jasno dávali Andreji Babišovi prostor. Ale nemohu zapomenout na covidová opatření a na výroky o tom, že „neočkovaným je třeba znepříjemnit život“. To bylo přes čáru. A musely to zastavit až soudy. Tehdy stál na straně práva náš kolega, dnes europoslanec Ondřej Dostál. V té době umíral můj manžel a já jsem trávila v nemocnicích opravdu hodně času, viděla jsem proto, co Babišova vláda lidem reálně způsobila.
To bylo ale ANO ve vládě, teď je v opozici. A tam si snad nejen covid odpracovalo, ne?
Myslíte? Já nemohu zapomenout ani na to, že hnutí ANO podpořilo smlouvu DCA – po schůzce Babiše s ministryní Černochovou. Ani na to, jak Karel Havlíček jedná s velkými lobbisty, ukrajinským velvyslancem a byznysem úplně jinak, než Babiš mluví na náměstích. Babiš mluví o míru, Havlíček o loajalitě vůči Ukrajině. Takové dvojakosti jsou marketingový trik – a ten se vymstí. Hnutí ANO je ostatně už tak velké, že ho možná Babišovi někteří začínají pomalu tunelovat pod rukama. A to je varování pro všechny, kdo do něj vkládají naděje.
To jsou silná obvinění. Můžete to vysvětlit?
Ptám se: Když volíte Babiše, dostane váš hlas skutečně Andrej Babiš, anebo tím přivádíte k moci zpátky zoufalého ministra školství Roberta Plagu, který se objímá s Rakušanovým STANem? Nebo ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, který za covidu hystericky zasahoval do našich životů tak, že jej Babiš sám vyhodil z vlády, jen aby jej vzápětí vzal zpět a na konci jej odměnil trafikou ve Finsku? Anebo tak volíte Karla Havlíčka, který říká, že naše místo je na Západě, v NATO a EU a že byť jen referendum o členství je absolutně nepřípustné? Za sebe říkám, že ANO Havlíčka, Plagy a Vojtěcha je prostě jen jiná marketingová verze Rakušanova STAN skvěle zabalená do české vlajky. Takže kdo chce ANO podle Babiše a Schillerové, musí chtít silné STAČILO! a silné SPD, jinak převáží progresivistické tlaky a prohraje opět český zájem. Je tohle ještě hnutí pro lidi, nebo už jen stroj na preference?
Vy sama jste byla europoslankyní. A naši čtenáři se občas dost ironicky ptají: Bobo teď mluví pěkně, ale co vlastně v Bruselu dokázala?
Spolu s Nigelem Faragem a Marine Le Penovou jsme bojovali proti nejhorším excesům evropské integrace. Zasazovala jsem se proti Lisabonské smlouvě i proti evropské „ústavě“. Bojovala jsem proti unijní rusofobii, proti uznání Kosova, proti financování Hamásu. Zastávala jsem se na plénu Roberta Fica – když Slovensko kvůli přerušení dodávek plynu přes Ukrajinu obnovilo provoz jaderné elektrárny, EU mu hrozila sankcemi. Fico tehdy totiž hájil nejen slovenský, ale i český zájem.
Zasáhla jsem do kauzy OKD – podala jsem interpelace na Evropskou komisi, spolupracovala s Hanou Marvanovou, upozorňovala na machinace. Věnovala jsem se péči o seniory, podávala trestní oznámení na týrání seniorů v LDN. V době, kdy omezování svobody slova teprve začínalo, jsem bojovala za svobodu internetu – dávno předtím, než si na to vzpomněli jiní.
Na druhou stranu, když se dívám ať už na svou činnost v Evropském parlamentu, nebo v politické a mediální alternativě, je pravda, že jsem často už mohla jen tahat za záchrannou brzdu rozjetého vlaku. Teď už není čas jen brzdit. Musíme jet. A aby to auto neřídil Fialův gang – potřebujeme jej porazit.
autor: Jan Procházka