„Hyeny proti Zemanovi. Dělat umělce není povinnost.” Dalibor Janda ostře vzkazuje

„Hyenismus některých lidí, to je strašný. Jak to zpívá Petr Janda – Já, já, já, jenom já. Nezajímá je, jestli někdo umře na koronavirus. A směrem k prezidentovi, to je ta samá písnička,“ vrací se k tomu, co se dělo kolem Miloše Zemana legendární zpěvák Dalibor Janda. Vysvětlil, co si myslí o nedodržování proticovidových opatření i proč zrušil do konce roku všechny koncerty. Prozradil také, že během pandemie pracoval na nové desce, která nedávno vyšla. Vyjádřil se i ke Green Dealu a ptá se, proč vozíme přes celou Evropu potraviny, které můžeme vypěstovat i u nás. Na závěr se pak zamyslel nad budoucností umělců.

Poslední dva roky nebyly kvůli covidu pro umělce rozhodně příznivé. Vy jste mi ale nedávno prozradil, že vám vyšla nová deska. Využil jste tedy čas v lockdownu k jejímu vydání?

Deska s názvem Moment vyšla před pár týdny. Poprvé jsme ji pokřtili na velkém megakoncertě v Brně. Pokřtili jsme tam i nový videoklip, který je k písničce Bílý karavan.

Na facebook jste dal informace pro fanoušky, že rušíte do konce roku koncerty…

Ano, dohodli jsme se s manažerem, že je kvůli aktuální situaci nutné přeložit veškeré termíny z tohoto roku do roku příštího. Jsme z toho samozřejmě smutní. Nejhorší je to, že jsme museli opět přeložit i prosincovou Lucernu, která byla součástí mého turné ke 40. letům na scéně. Nedá se nic dělat, ta situace se zhoršuje. V okolních státech už jsou dokonce i lockdowny. U nás zatím vlastně nevíme, jak to všechno bude. Už nám volali lidé, ptali se na to co s tím, když očkovaní nejsou nebo neprodělali v posledním půl roce covid a na koncerty tedy nesmějí. Takže nakonec jsme se rozhodli, že za takových podmínek ty koncerty přesuneme.

Pravdou je, že počet pozitivně testovaných roste už několik týdnů. Ovlivnilo to už na podzim návštěvnost akcí a dodržovali lidé na koncertech proticovidová opatření?

Jak kde. Někteří sedí v rouškách, někteří ne. Stejně tak na návštěvnosti se situace někde odrážela, někde ne. Například Brno bylo vyprodané, tam bylo 1300 lidí. Byl to fantastický koncert. Zlín byl také výborný. Ale třeba v Prostějově si stěžoval pořadatel, že asi padesát lidí, kteří si koupili lístky, nakonec vůbec nepřišlo.

Říkáte, že někteří návštěvníci sedí v rouškách, někteří ne… Vy jste v médiích zmínil, že nemáte rád lidi, kteří podceňují jakoukoli nemoc. Co byste tedy vzkázal těm, kteří odmítají jakákoliv opatření, nošení respirátorů, roušek, ale nakonec třeba i očkování?

Je těžké něco vzkazovat. Nechci být takový ten mudrlant. Vidím, že tu máme v podstatě 10 milionů lidí, kteří rozumí koronaviru, rozumí všemu. Ale když si uvědomíte, že i třeba při léčbě rakoviny a podobně někteří lidé věří různým šarlatánům a léčebným blbovinám, tak se nedivím, že někdo bude i toto bagatelizovat. Někdo je prostě takový. Také asi budete znát typy lidí, kteří všechno bagatelizují. Nebo jsou neustále v opozici. Když třeba řeknete, že ten strom hezky kvete, tak řekne – mně se to moc nelíbí, člověče. To jsou prostě takový typy lidí, kteří to mají v sobě. Vždyť prý dodnes existuje určité procento lidí, kteří věří, že je země placatá.

Já doktorům věřím. Měl jsem štěstí na kvalitní doktory.

A s tím očkováním… i když by vakcína měla fungovat třeba jen tak, že ta nemoc nebude pro člověka smrtelná, tak by to přece měl využít.

Při našem posledním rozhovoru jste zmínil, že nesouhlasíte s tím, jak si někteří kolegové stěžují na malou podporu státu a také jste uvedl, že umělců je prostě moc. Máte pocit, že se umělecká scéna v tomto směru nějak změnila během covidu? Jsou umělci třeba tak trochu „pokornější“?

No tak ti, co covid chytli a měli to třeba v silnější formě, už jsou asi pokornější. Ale mně tohle připadá trochu jako ubohost, že až to dostanu, až mě to zklátí, jak se říká, zatřepe to se mnou, tak si to teprve začnu uvědomovat. Také jsem si všiml, že někteří pak říkají – já už o tom nechci mluvit. Ti, kteří ale předtím mluvili trošku „jinak“. My si pořád myslíme, že se nám nemůže nic stát. Ale mohou přijít ještě daleko horší věci. Dříve, když byla třeba španělská chřipka tak nikdo žádné informace neměl. O covidu už přece jen něco víme, ale někteří lidé tomu stejně pořád nevěří.

Jak už jsme řekli, zpřísňují se další proticovidová opatření. Zvažuje se dokonce nouzový stav, někteří nevylučují ani lockdown. Co vy si o tom myslíte?

Víte, kdyby všichni dodržovali alespoň ty základní věcí… Ale to třeba jdete jen zaplatit na benzínku a vidíte, jak někteří lidé tam tu roušku mají, další zase ne. Mně to pořád připadá, že si lidi pletou tu demokracii s tím, že nemusí nic dělat, nic dodržovat, že na všechno mají právo dělat to po svém. No tak dobře, jestli mi vadí, že si na pár minut nasadím tu roušku, když vejdu někam dovnitř mezi ostatní lidi, že je to tak důležité pro tu demokracii? Tohle já neberu. To se mi nelíbí. Věřím tomu, že kdyby to ti lidé opravdu dodržovali, to, co mají, roušky, rozestupy… byla by situace lepší. Samozřejmě že je to pitomé, že to nikoho netěší, ani mě. Ale jestli je to k dobru věci, tak to přece musíme vydržet. Víte, třeba bagatelizovat, že ty roušky nejsou dobré, že si do toho plivnete, nebo já nevím co… Ale tak je to pořád vaše. Když si to nepůjčujete ovšem. Nedávno jsem šel tady do obchodu a vidím, jak jeden chlap říká, že nemá roušky a ten druhý mu podává tu svou, že mu ji půjčí. No tak to potom nemá cenu. Někteří to prostě berou tak, že to musí udělat a ne, že to má nějakou hlavu a patu.

Z některých míst se ozývá, že vláda zase tak trochu „zaspala“, že mohla této vlně předejít už v září. Co si o tom myslíte?

To nedokážu a ani nechci posuzovat. Já jsem hlavně zvědavý, co bude dělat ta nová vláda. Jestli to bude všechno lepší. Víte, mně se na těch volbách nelíbilo, že některé strany využívaly to, že určité procento lidí je v opozici vůči koronavirovým nařízením a že ty hlasy chtěly chytit. To se mi opravdu nelíbilo. Já ze zásady nebudu nikoho jmenovat, protože jsem se vždy snažil být apolitický. Ani když jsem třeba dostal nabídku, abych v rámci předvolebních akcí pro některé ty strany zpíval, tak jsem to odmítal, už z principu.

Velké halo vyvolalo před časem nařízení, že bude personál restaurací a hospod kontrolovat „bezinfekčnost“ hostů. Co vy si o tom myslíte? Je to už tak říkajíc přes čáru, nebo je to prostě věc, která je nutná a všichni se s tím musíme smířit?

To je zase o tom, že když lidé budou dodržovat ta opatření, tak budeme moci zase normálně žít, my budeme mít koncerty, budeme hrát. Myslím si, že když někdo ukáže papír, že je očkovaný, nebo má test, tak to není takový problém. Jsou ale lidé, kteří mají problémy se vším. Problémy byly s účtenkami, teď zase s tímto. Vždycky si někdo bude stěžovat. Ale zase lepší, než aby ty restaurace zase museli zavřít, ne?

Když odbočíme, velké dusno bylo nedávno kolem toho, co se děje kolem prezidenta. Měli podle vás pravdu ti, kteří si stěžovali, že veřejnost nemá o prezidentově zdravotním stavu dostatek informací?

Vy na mě dnes jdete politicky (smích). Ale nakonec, ve všem je politika. S prezidentem, já nevím… Nechci hodnotit zdraví nikoho. Já nejsem paní Džamila Stehlíková, abych se podíval na člověka a všechno si vše vydedukoval. Možná by to věděl Cibulka s kyvadlem. (smích)

A měla by veřejnost informace o zdravotním stavu prezidenta vždy dostat?

Tak asi ano. Ale my jsme přece věděli, že je nemocný, ne? Takže co chtěli vědět, rozbor moči? Nebo co?

Vím, že to přišlo ve špatnou dobu, když byly volby. Ale já jsem si také zdravotně prožil svoje, už jsem tady nemusel být. Vím, co to je, když člověk leží v nemocnici a neví, jestli to přežije, nepřežije… Není to hezký pocit. A ten hyenismus některých lidí, to je strašný. O tom ani vůbec nechci slyšet. To jsou takový ti neznabohové, jak se říká. Taková ta parta, která tady vytváří takové to, jak zpívá Petr Janda – Já, já, já jenom já. To ostatní je nezajímá. Nezajímá je, jestli tady někdo zemře na koronavirus, jestli umře deset nebo sto tisíc lidí. Jenom já, já jsem zdravý a já to teď v podstatě nepotřebuji… A to je ta samá písnička i směrem k prezidentovi.

Takže jste nesouhlasil s myšlenkou některých senátorů zbavit prezidenta pravomocí?

Dokud prezident žije a je schopen jednat, což teď vidíme, že je, tak proč by ho měl někdo odvolávat? Tak asi jsou lidé, kteří se těšili, že by tam nastoupili za něj třeba i na ten rok nebo rok a půl. Určitě je spousta těch, kteří by kvůli tomu udělali cokoliv.

Nejen pandemie, ale i takzvaný Green Deal zasáhne podle ekonomů výrazně naše peněženky. Co na něj říkáte? Dokážete si představit, že by auta se spalovacími motory opravdu nahradila elektroauta?

No tak některým lidem, kteří vycházejí ze škol, se nechce nic moc dělat, tak se připojí do těchto různých neziskovek, protože to je jednoduché. Tam sedí a vymýšlejí tyto blboviny.

Podívejte se, co například v poslední době hned na několika místech dělaly sopky. My si musíme uvědomit, že žijeme na planetě, která je z větší části žhavá. Takže to tady zítra může prasknout a bude supervulkán. Byla tady také doba ledová. Vesmír se prostě nějak chová. Ty změny budou tak jako tak, to nemůžeme zase tolik ovlivnit.

Já třeba souhlasím s tím, že především ve větších městech by ten, který chce autem přímo do centra, zaplatil větší parkovné. Anebo, ať mají elektromobily třeba taxikáři nebo ti, co rozvážejí zboží. Ať to lidé nemusí přímo v těch městech dýchat.

Ale hlavně bychom se měli zamyslet nad tím, jestli je nutné převážet potraviny, které si mohou v každém státě bez problémů sami vypěstovat, odněkud přes celou Evropu. Ze Španělska k nám se vozí jablka, která tady padají ze stromu, protože je nemá kdo trhat. To je přece zbytečné. A když vidím všechny ty tiráky, to jsem zvědavý, kdy ty budou jezdit na baterky.

V souvislosti s tím, že budeme mít podle ekonomů kvůli věcem, o kterých jsme mluvili, hlouběji do peněženky, jak moc to podle vás ovlivní zájem lidí o kulturu?

Podívejte se, já tu kulturu beru trošku jinak. Jsem vděčný za to, že mohu dělat to, co mám rád, čím se navíc uživím. Ale když se tím někdo neuživí, už jsem to několikrát říkal, tak ať jde dělat něco jiného, třeba sázet ředkvičky, cokoliv. Dělat zpěváka nebo herce, to přece není povinnost.

Pokud to dělá člověk dobře, lidé na něj rádi chodí, tak se snad uživí i dál, v této těžké době. A pokud se ani ti dobří neuživí, no tak pak je samozřejmě s kulturou konec. Ale tomu já nevěřím. Tak budou muset třeba umělci jezdit za menší honoráře. Nebo to někteří budou muset zabalit, živit se něčím jiným a třeba hrát jen pro zábavu ve svém volném čase. Vím, že některé kapely to dnes už tak dělají, že si zajdou do nějaké hospody nebo kavárny, zahrají si, jak se říká za „gulášek“. Ostatně, tak to dříve bylo.

Při té první „vlně“ si kdekdo stěžoval, že podpora od státu je malá. Ale přitom, když se normálně koncertovalo, tak možná někteří nedostali ani tolik, kolik jim dali podporu. Divadelníci také. Já nevím, jestli musí existovat v Praze opravdu stovky divadel, nebo jestli by jich stačila třeba polovina, těch opravdu dobrých?

Já se živím hudbou 40 let. Písničky si skládám sám. Těší mě, že si je lidé zpívají, že je mají rádi. Někdy mi nějaká slečna třeba i řekne, že jí maminka vyprávěla, že „vznikla“ při mých písničkách. To vlastně slyším dost často (smích). To je prostě pěkný. Ale když si někdo řekne, že musí jezdit třeba dvacet představení nebo koncertů měsíčně, jen proto, aby zaplatil všechny poplatky… Tak to já bych šel raději umývat černé nádobí. A také bylo v začátcích období, kdy jsem to dělal.

Na závěr bych řekl – chce to pokoru a klid. V každém systému, ať se na světě stane cokoliv, třeba i válka, tak vždycky na tom někdo zbohatne a někdo zchudne. S tím se nic nenadělá. Kdo se dokáže v těch věcech, chytře „točit“, tak ten na tom vždy něco získá. Ať už je to třeba někdy i trošku hyenismus, ale tak to prostě je. Nejhorší je to, že ta republika je rozkmotřená. Lidi, kolikrát i rodiny, se spolu nebaví kvůli politice, teď už i kvůli koronaviru...

