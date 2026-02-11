Pavel Buráň: Když důkazy nejsou, vyrobí se. A z toho, co mi vyprávějí soudci a policisté, mi někdy běhá mráz po zádech

Již mnoho let čelíte obvinění z toho, že jste měl údajně získávat zpět část peněz, které v minulosti odváděly hazardní firmy na dobročinné účely. Kvůli tomuto obvinění si pro vás dokonce přijela v noci domů zásahovka, a to v okamžiku, kdy Vrchní soud v Olomouci „otáčel“ rozhodování o vašem únosu. Už jste byl alespoň na policii vypovídat?
Ano, vypovídal jsem, ale dostával jsem jen hloupé otázky… Šlo jen o nutnou formalitu. Vyšetřovatel mě pokaždé z něčeho obvinil nebo to staré obvinění stáhl a vymyslel něco nového. Proto mě musel formálně vyslechnout. Bohužel holešovskou NCOZ pravda nezajímá, takže nic z mých kauz nepotřebují vysvětlovat. Oni přece už dopředu nejlíp vědí, jak to celé bylo, takže si ten příběh píšou sami. Vystačí si se svou argumentací, nepotřebují, abych jim do toho kecal. A můžu vám říct, že když si ta obvinění čtu, tak se tuze divím, co všechno si ti vyšetřovatelé můžou dovolit. Celá ta kauza vznikla jen proto, aby se pomohlo Jaroslavu Novotnému zvrátit jeho obžalobu z mého únosu, což se nakonec s přispěním celé olomoucké justice neuvěřitelným způsobem podařilo. Olomouckou justicí myslím státní zástupce, policisty i advokáty – a hlavně soudce z Vrchního soudu v Olomouci, kteří se pod tato skandální usnesení podepsali. To, co udělali, byl zločin, který by měl být sám o sobě vyšetřován.
Proč se policejní vyšetřování podle vás tak vleče? Vždyť trestní oznámení podal váš bývalý společník a to policie několikrát odložila, ale pak dokonce k vašemu zatčení povolala speciální zásahové komando… Laik by měl pocit, že v takovém případě má policie naprosto jasno…
Dnes vím, že NCOZ neměla v mém případě jasno ani náhodou. Všechno vsadili na jednoho svědka, který potvrdil, že nám měl nosit peníze v igelitkách. To jim stačilo. Vyšetřování se vleče, protože se hledalo něco dalšího. A pořád se hledá… Ta kauza je živá, nechci ji moc komentovat, abych si nevysloužil nějaké exotické obvinění, že třeba mařím spravedlnost. I když bych vám rád sdělil víc podrobností, v tuto chvíli vám odpovím jen obecně. Podle mě je to velká lumpárna, stejně jako to naše teatrální zatčení pražskou URNA. Bylo to součástí nátlaku, který si přál Jaroslav Novotný – takto to aspoň popisoval v policejních odposleších v době, kdy jsem byl naopak paradoxně i s mou rodinou pod policejní ochranou.
Jak jste již řekl, stěžejní roli v tomto případu hraje korunní svědek, který však má bohatou kriminální minulost a který je prototypem „univerzálního svědka“, který pro příslib třeba mírnějšího trestu či jiných výhod jde státním zástupcům velmi rád na ruku. Je možné, že právě zpochybnitelná důvěryhodnost takového svědka je něco, co vede k časovým průtahům ve vyšetřování tohoto případu.
Máte dobré informace… Těch svědků je dnes o dva víc. Všechny spojuje to, že něco tvrdí, aby za to něco získali. Třeba nižší trest ve svých kauzách nebo třeba předčasné propuštění z vězení apod. Zase odpovím jen takto obecně, protože jsou to pořád živé věci. Ale můžete si být jistý, že všechny tyto praktiky zveřejním hned, jak to bude možné. Teď bych mohl snad převyprávět kauzu mého vydírání, které je pro justici uzavřená věc, ale i o tomhle se musím napřed poradit s mým právníkem.
Na druhou stranu vám asi nevadí, že policie tak dlouho tápe ve vyšetřování vaší kauzy a tolik let sbírá a prověřuje důkazy. Anebo se pletu?
Vadí, nevadí… Musíte mít hroší kůži, aby vám to nevadilo. Ale máte částečně pravdu: zvyknete si, že vás někdo léta odposlouchává, sleduje a snaží se z ničeho něco udělat. Horší je, že kvůli mně obtěžují lidi z mého okolí. Já sám si z toho hlavu nedělám. Jsem si jistý, že jsem nic proti zákonům této země neudělal. Tak ať páni policisté sbírají a prověřují důkazy. Důležité je, aby ty důkazy nebyly „rozumnými důstojníky“ vyráběny na zakázku, třeba prostřednictvím tolik oblíbených univerzálních svědků. Měli by pouze sbírat objektivní důkazy. Já mám ale bohužel i z jiných kauz zkušenost, že když důkazy chybějí, tak se vytvoří.
Jak se zdá, státním zástupcům jste zřejmě pořádným trnem v oku. Teď prý prošetřují, jestli se náhodou nesnažíte zmařit policejní vyšetřování… Je to skutečně tak?
Jsem obviněn z toho, že mařím spravedlnost. Ale nevím, co to je a jak si to mám vysvětlit. Navíc pokud mám správné informace, státní zástupce, kterému jsem byl trnem v oku, na svou funkci už rezignoval. Jsem přesvědčen o tom, že to celé souvisí s kauzou mého „únosu“, kterou olomoucká justice zametá, jak jen to jde, pod koberec.
Jak podle státních zástupců vypadá takové maření spravedlnosti? Stačí třeba i to, že se o těchto věcech bavíme v tomto rozhovoru?
Opravdu nevím… Dokonce to neví ani můj advokát, ten jen kroutí hlavou. Jedním z důvodů mělo být to, že jsem podal trestní oznámení na policistu a státního zástupce. Jenže ti samí aktéři to dostali na stůl, aby to prošetřili. Tak z toho vzniklo maření. Ale opět – celá ta kauza je k neuvěření, takže až se uzavře, promluvím.
Necítíte v těchto krocích státních zástupců spíš snahu vás umlčet? Odstrašit vás od toho, abyste veřejně mluvil o praktikách, které sám nazýváte justiční mafií?
Já nevím… Všechny tyto věci jsou proti zdravému rozumu. Kdybych já dělal to, co dělají někteří policisté za tichého přihlížení státního zastupitelství, tak by hned měli důvod mě zavřít nebo aspoň popotahovat. A prosím, justiční mafie existuje! Bohužel jsou to ty kamarádšofty a klientelismus nebo i přímé úplatky mezi soudci, advokáty, státními zástupci a policisty. Je to také důsledek toho, že za svou práci nenesou žádnou, ani symbolickou odpovědnost. Ale musím také říct, že to platí jen pro pár jedinců tady z té kliky. Drtivá většina naší justice je rovná a slušná. Škoda že jim to těch pár jedinců kazí. Nakonec o tom, jak to v této branži chodí, vím právě od soudců nebo třeba policistů. A z jejich vyprávění a tvrzení mi někdy běhá mráz po zádech. Nepřeji si nic jiného, než aby se justici navrátil statut těch neúplatných a obecně vážených lidí, kteří vždy rozhodují spravedlivě.
Pořád nevzdáváte váš boj za spravedlnost. Kde berete to odhodlání se nevzdat? A vidíte i po těch letech stále světlo na konci tunelu?
Nevzdám se nikdy a světlo na konci tunelu vidím. Dnes můžu říct, že to světlo přímo září – o tom ale taky později.
