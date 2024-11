„Lidé mají plné zuby diktátu elit.“ Co média neříkala o Harrisové? Konečná má jasno

Hned na začátek se samozřejmě podívejme na výsledky prezidentských voleb v Americe. Tedy, co na ně říkáte? Čím si podle Vás Donald Trump voliče získal?

V první řadě bych chtěla zdůraznit, že skutečnými vládci Spojených států jsou nadnárodní korporace, banky a zbrojaři. Jedná se tak většinou o souboj vlivových skupin.

Co se týče výsledku Donalda Trumpa, tak to má samozřejmě mnoho rovin. Myslím, že Američanům se líbí jeho přímočarost, tah na branku a akceschopnost. Výhodu měl také v tom, že Kamala Harris – navzdory tomu, jak ji vykreslovala třeba česká média – byla mimořádně neoblíbenou viceprezidentkou, která absolutně selhala třeba v řešení migrace.

„Vítězství Donalda Trumpa je porážkou liberálních a progresivních myšlenek, protože nový americký prezident je konzervativně orientovaný,“ prohlásil slovenský premiér Fico. Souhlasíte?

Já myslím, že je to hlavně vítězství svobodného rozhodování. Je vidět, že občané už mají plné zuby toho, aby jim tzv. elity diktovaly, co je pro ně nejlepší a koho mají volit. Jinak samozřejmě velmi oceňuji důraz na mír a ukončování válek. To není u amerických prezidentů úplně obvyklé.

„Výsledek voleb v USA dnes spustí paniku mezi bruselskými elitami,“ napsala jste na svůj facebookový profil. Můžete to prosím pro naše čtenáře rozebrat? A co podle Vás bude vítězství Trumpa znamenat pro Evropu, ať už z ekonomického, nebo i z bezpečnostního hlediska?

Snad si konečně – aspoň někteří – uvědomí, že USA budou sledovat jen své zájmy a zájmy svých občanů. To ostatně dělaly i teď, ale halily to do jakési „hodnotové politiky“. Teď to nový prezident Trump říká na plná ústa – Amerika na prvním místě. Takže by si vládcové EU mohli vzít příklad a začít dělat něco pro Evropu i její občany. Doposud si totiž USA vodila EU na provázku jako poslušného psíka a odbytiště pro své produkty.

Vždycky jsem tvrdila, že USA dělají hlavně to, co je výhodné pro ně. Neplatí a nikdy neplatila rovnice, že co je dobré pro USA, je zároveň dobré i pro EU. Kvůli naprosto chybnému politickému rozhodnutí se EU vzdala – tedy víceméně na papíře – levných zdrojů, čímž přišla de facto o jednu z posledních konkurenčních výhod, kterou měla.

Jak se, dle Vašeho mínění, pod Trumpovým vedením změní Amerika a co její vztah k Číně, k Rusku. A samozřejmě, co to bude znamenat pro válku na Ukrajině?

Pojďme i na naši politickou scénu. Co říci na postoj našich politiků, ať už vládních či opozičních, k vítězství Donalda Trumpa a celkově k volbám v USA?

Je velice úsměvné sledovat politiky čtyřdemolice, když si projdete jejich prohlášení pár měsíců nazpět. Ale oni jsou v přetvářce a pokrytectví mistři, takže teď se mnozí budou tvářit jako velcí „přátelé“ pana Trumpa a jeho politiky.

Kritickými výroky na adresu Trumpa dříve nešetřil současný prezident Petr Pavel. Ten zhruba před dvěma lety, kdy ani jeden z nich nebyl prezident, uvedl, že na něj Trump působil jako "odpudivá lidská bytost". Kritikou na adresu Trumpa nešetří ani někdejší velvyslanec ČR ve Spojených státech Petr Kolář. Prezident teď sice Trumpovi pogratuloval, ale i tak, je na místě obávat se určitého ochlazení vztahů mezi ČR a USA?

Jsem toho názoru, že Donald Trump poštěkávání z Pražského hradu velkoryse přejde, nebo – a to je pravděpodobnější – o něm ani neví. Každopádně to svědčí spíše o dvojici Pavel-Kolář a jejich erudici v rámci nějakého státnického vystupování.