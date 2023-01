„Maskují, co s námi plánují. Aby nás nevyděsili. Pavel jim pomůže.“ Vidlák jasně k 2. kolu

VIDLÁKŮV TÝDEN Jen ať se média Babiše ptají na Ukrajinu a na další „dezinformační“ témata. Bude mít pak větší šanci, uvádí Daniel Sterzik, bloger „Vidlák“ a autor blogu „Vidlákovy kydy“. Babiš dle něj musí být vůči novinářům ofenzivní: Musí je přinutit bránit se. „Když vyhraje Pavel, splní se všechny plány, které s námi mají naši transatlantičtí bratři. Nevím, jaké plány to jsou, do štábů NATO nebo do Pentagonu mě nikdo nezve a oni to navíc všechno docela solidně maskují, aby nás nevyděsili dopředu,“ soudí moravský bloger, zemědělec a řezník.

Tak tedy, Andrej Babiš postoupil do druhého kola z 2. místa. Těsně vyhrál Pavel. Bašta pohořel. Vy jste podpořil Babiše. Jste s výsledkem spokojen?

Musím říci, že oba postupující do druhého kola dostali zhruba o pět procent hlasů víc, než jsem jim tipoval. V podstatě, co oba favorité dostali navíc, o to méně dostali oproti mému tipu Nerudová s Baštou. Papírově je na tom generál lépe než Veľký Bocian, ale hlasy se nesčítají zase tak přímočaře, jak to vypadá a tak Babiš není ve druhém kole bez šance. Petr Pavel může být spokojen, protože má cestu na Hrad poměrně rovnou. Andrej Babiš může vyhrát, pokud posbírá všechno, co se posbírat dá a udělá ještě něco navíc.

Co slyšíte a vidíte kolem sebe před 2. kolem? Za posledního půl roku máte známých víc než dost. Co má udělat Babiš, aby ho „alternativa“ zvolila ve 2. kole?

Musí především artikulovat témata alternativy. Mír pro Ukrajinu, chyby v době covidové, rozptýlit obavy, že je šestým členem pětikolky... A hlavně musí vzbudit naději těch, kteří normálně k volbám nechodí. Andrej Babiš se musí naklonit k těm, kteří dosud byli pod rozlišovací schopností každé vlády a každého politika - k těm, kteří vlastně neexistují. Ono jich není tak málo. I když byla vysoká volební účast, stále třicet procent lidí k volbám nepřišlo. Podle mě to je hratelné, ale bude to vyžadovat mluvit o lidech a tužbách, o kterých se v politice skoro nikdy nemluvilo, a kteří jsou v podstatě zapomenuti.

Petr Pavel naopak bude mít moře po kolena. Všichni mu budou věštit vítězství, pokud zůstane stejný jako je. To se může ukázat jako velmi kontraproduktivní.

Objevila se zajímavá myšlenka: Má Pavel ještě rezervu voličů v Praze a velkých městech, kteří ho nevolili v 1. kole (případně ani jiné „vládní kandidáty“), nebo může Babiš „zbláznit“ venkov ještě víc, aby mu venkované, kteří nechtějí Pavla, dali svůj hlas? Třeba s odporem. Zeman v roce 2018 také před 2. kolem „zbláznil“ venkov, až všichni koukali.

Upřímně... nevím. Dnešní situace není stejná jako v roce 2018 a ani Babiš není to samé, co Zeman. Volební matematika byla k Zemanovi trochu milosrdnější než k Babišovi a navíc Zeman si liboval v rétorických soubojích, ve kterých byl mistr nad mistry. Andrej Babiš na to bude muset jít jinak. Ale předpokládám, že už na tom pracuje. Druhé kolo je každopádně úplně jiné, než první a příštích čtrnáct dní se rozhodně nebudeme nudit.



Co se stane, když vyhraje Pavel? Co se stane, když vyhraje Babiš?



Když vyhraje Pavel, splní se všechny plány, které s námi mají naši transatlantičtí bratři. Nevím, jaké plány to jsou, do štábů NATO nebo do Pentagonu mě nikdo nezve a oni to navíc všechno docela solidně maskují, aby nás nevyděsili dopředu. Vítězství Petra Pavla bude znamenat pevné místo v amerických plánech se střední a východní Evropou.

Když vyhraje Andrej Babiš, tak to bude znamenat, že mu uvěřili lidé, kteří doteď od světa okolo sebe především dostávali za uši. Protože potřebuje jejich hlas. Dost z těchto lidí chodí ke mně na můj blog. Tady bych asi věděl, co by potřebovali vidět a slyšet, aby za čtrnáct dní k volbám šli.

Andrej Babiš ANO 2011



Novináři už na tiskové konferenci grilovali Babiše za snahu o mírovou iniciativu na Ukrajině. On toto téma znovu zvedl. Jak to vnímáte?

Pokud ho nebudou grilovat i za další „dezinformační“ témata, tak nemá jak vyhrát. Může se samozřejmě pokoušet zařídit, aby voliči Nerudové k volbám snad raději ani nešli, ale jinak v podstatě musí volit tak trochu „Baštovskou cestu“. Získat na svoji stranu co nejvíc osobností, stran či hnutí a vyvolat podobnou eufórii, o kterou se neúspěšně pokusila SPD. Myslím, že je v jeho moci toto udělat. Novináři ho samozřejmě budou tepat, ať řekne cokoliv.

A když jsme u těch novinářů... Asi mají před 2. kolem vybráno. A generála budou ve většině médií voličům rádi podsouvat. Jak tomu čelit? Asi to není nic nového.

Drze bych řekl, že nejlepší obrana je útok. Pokud nebude témata nastolovat Babiš, budou je nastolovat novináři. Pokud nebude mluvit Babiš, bude mluvit generál. Pokud druhé kolo nebude zcela a úplně o Babišovi (a je jedno, jestli pro něj, nebo proti němu), tak bude o Petru Pavlovi. Andrej Babiš se bude muset novinářům bránit tak vehementně, že se brzy budou bránit oni sami.

