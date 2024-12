„Myslel jsem, že Češi budou Ukrajince ukrývat. Nakonec je na frontu ještě rádi pošlou“

Fialovy „německé platy“ a to, jak se jimi snaží zaujmout veřejnost, jsme už probrali. Mě ale zajímá, co na to říkají lidé u vás na vsi? Mám totiž dojem, že i v pražských médiích na optimistické výlevy premiéra koukají divně.

Věřil byste, že ty německé platy sem na vesnici ještě nedorazily? V hospodě jsem ještě žádný ohlas nezaznamenal a když jsem o tom začal mluvit, tak mi nikdo nevěřil, že je něco takového možné. Nejvíc se této informaci bránili místní voliči ODS... Ono to sem postupně pronikne, ne, že ne, ale v této chvíli je to takové sci-fi, že jsem opět za dezinformátora, protože takovou pitomost by Fiala přece nikdy neřekl. A jestli ano, řekli mi, že tak budou opravdu volit STAČILO!

Kolik tak lidé u vás na jižní Moravě berou a jaké objemy nákladů tak musejí platit? Jak žijí, co kupují, kam jezdí, jak topí, co jedí a jak si půjčují peníze? Pardon za blbý dotaz, ale vy máte za okny Rakousko, takže jistě je dobré probrat to i z tohoto úhlu.

Tady u nás vyžije rodina z třicetitisícového platu... Pokud nemá hypotéku a má zahradu. Pokud splácí, tak se náklady navyšují. Pokud dojíždí daleko za prací, tak samozřejmě také. Dost často se tady jezdí za prací do Rakouska, protože to vám umožní si vzít dvacetitisícovou měsíční hypotéku. Ale to je tak na přestavbu baráku po babičce. Na nový i s pozemkem už to není. I tady v Miroslavi už dáte dvě a půl mega za šestisetmetrovou stavební parcelu. Připočtěte si k tomu čtyři až pět mega za stavbu a zjistíte, že do Rakouska musejí jezdit dva. Samozřejmě, tady ještě leckdo staví svépomocí na vlastní parcele, takže náklady mohou být poloviční a zvládnutelné z běžných českých platů.

Jižní Morava je spořádaná, krásná, ale už drahá. A lidi stále méně chodí do hospody...

Už zase se mihnul v Blesku titulek, že občané projevují až dvojnásobný zájem o vánoční nákupy, meziročně. Sice v článku bylo, že delší dobu odkládali utrácení peněz a za nárůstem tržeb byl i letošní delší Black Friday, ale stejně se provládní účty na sítích smály, „hahaha, to je ta Fialova bída“. Jak to rozklíčovat?

V uplynulém roce u nás v Miroslavi postavili supermarket. A že by tam bylo narváno, to nemohu říct. Jasně, když už někdo jde nakoupit, tak košík naplní. Obzvlášť, když je sleva na máslo nebo mlíko. Ale že by se tam lidi rvali o poslední pytlík cukru, to tedy ani náhodou. V místní sámošce už jsem dlouho neviděl dvě holky na pokladnách zároveň. Vánoční výzdoba se navíc objevila až v posledním týdnu. A hlavně... papír snese všechno a jak jinak dostat lidi do obchodů než bombastickou zprávou o skvělých a výhodných nákupech, že?

Jinak, do naší sociální reality promluvil i primátor Plzně Roman Zarzycký. Ten upozorňuje na to, že mu Ukrajinci ve městě dělají bordel. Diví se, že nejsou na frontě. A média nadávají, že je „populista“. Tak co má asi jako primátor dělat?

Jo, Plzeň... Tam mají jednu z největších průmyslových zón a tak tam také mají nejvíc gastarbeiterů a také nejvíc problémů z toho plynoucích. Že tam Ukrajinci dělají bordel, to není nic nového. O tom si vrabci cvrlikají už dlouho. Pamatujete na tu málem zavražděnou patnáctiletou holku? To bylo také tam. Pamatujete na Bandera párty? To bylo rovněž v Plzni. Zajímavé je jen to, že Zarzycký zvolil velmi příkrá slova. Přece jenom, říct v naší zemi natvrdo v televizi, že mladí Ukrajinci by měli táhnout na frontu, to neslyšíte každý den. Moc jsem se nasmál, jak to v televizi rychle přerušovali...

Zarzycký bude mít za dva roky volby. A neobhájí, pokud ukrajinský problém nezačne řešit.

On se setká s Vítem Rakušanem. Co má od Rakušana žádat?

Já nevím. Rakušan mu stejně nepomůže. Maximálně spolu ohlásí nějaké zvýšení hlídek v ulicích. Jinak neudělají nic. Dokud bude na Ukrajině válka a my budeme jejími největšími příznivci a naše vláda bude před Stěpanem Banderou zavírat oči, tak budou Zarzyckého přerušovat v televizi stále častěji, ale nic z toho nebude. Leda že by vláda vyslyšela Ondřeje Koláře a opravdu začala mladé Ukrajince lovit podobně jako to dělají verbíři přímo na Ukrajině. Před rokem jsem si myslel, že by Češi ukrajinské nebožáky spíš ukrývali, než aby je vydali démonu války. Ale teď to spíš vypadá, že je na frontu rádi pošlou. Rozdíl mezi mediální realitou o hodných utečencích a skutečnou realitou o Bandera párty, nožích a pokusech o vraždu je už příliš velký.

Vy se bavíte s různými podniky v zemědělství, ale nejen tam. Plzeňský primátor, ale rozhodně nejen on, mluví o potížích s kriminalitou a přestupky cizinců, kteří sem jezdí na práci. Prostě chlapi z Ukrajiny, Bulharska, Rumunska a bůhvíodkud ještě, kteří jsou zde bez rodin a odloučení řeší chlastem, řekněme. Platy mají bídné, ale rodinu doma uživí. Jak to řešit, když náš průmysl o ně evidentně stojí a máme tu specializované agentury, které tyto „otroky“ pasou?

Víte, pokud chcete třeba v potravinářství konkurovat německým dotacím, tak to musíte řešit nízkými platy. A proto u nás v masokombinátech otročí především cizinci za směšnou mzdu. A všichni jsou rádi, že nikdo neřeší stav ubytoven, nikdo neřeší podmínky těchto polootroků a kdyby práce nebyla, tak není problém tyto lidi předhodit ulici a mafii.

Já bych šel asi principem „dovezeš - odvezeš“. Když si lidi na práci přivezete, jste odpovědní i za jejich návrat domů. A agentury bych pěkně vzal pod krkem. Jejich existence spočívá především v tom, že nikdo za nic neodpovídá, nikdo za nic nemůže a všechno má řešit Zarzycký...

Čili žijeme v zemi, kde jsou třetinové platy oproti sousedům a ještě sem dovážíme lidi, kteří žijí v ubytovnách a berou třetinu toho, co ti „třetinoví Češi“. Co to pro vás znamená?

Myslím, že to zřetelně ukazuje, že jsme ekonomická kolonie. Ale také to ukazuje, že jsou na světě země, kde je to ještě mnohem horší. Ukazuje to, co umí bezpřívlastkový kapitalismus, když se mu ponechá volná (neviditelná) ruka trhu. Zarzycký už říká, co si o tom myslí a říká nahlas to, co si mnoho Plzeňáků špitá. Trh sice umí vyřešit hodně věcí, ale všechny rozhodně ne, a tohle je jedna z nich.

On má v tomhle možná máslo na hlavě i Babiš, váš někdejší zaměstnavatel. On sice asi pěkně platí své kmenové zaměstnance, protože v místech, kde má fabriky, ho volí, ale ty Ukrajinky, co mu tam trhají kuřata, si nic moc nežijí...

Kdyby měl Ukrajinkám platit víc, tak na výrobě prodělá a prodělečná výroba se co? Zavře! Nebudou daně, nebudou odvody, nebude nic. Jen o něco stoupne dovoz kuřat do České republiky a obchodní bilance se trochu zhorší. Takhle by vám to asi řekl on. Já bych Vám na to řekl, že buď budeme mít stejné podmínky jako země okolo a nebo to přesně takhle dopadne. A pak bych mohl začít přemýšlet (podobně jako Trump) o zavedení cel na dovoz, což by znamenalo, že by Němci zavedli cla na náš export... což už by libovolnému politikovi stačilo jako argument, že to prostě nejde, nic se s tím nedá udělat a nejlepší bude, ať si Plzeňáci na Zarzyckém zchladí žáhu a zvolí někoho jiného, který o čtyři roky později dopadne úplně stejně.

Jsme kolonie... A žádná zkratka z toho nevede. Jen dlouhá trpělivá práce, budování nových obchodních cest, pozvolné narovnání podmínek, zavedení netarifních překážek, odvaha před Leyenovou... atd, atd.

Mimochodem, vy se máte celkem dobře, máte stavení na moravském městyse. Ale uvažuje se o výrazném zvýšení daně z nemovitosti. Podpořil byste to?

Další zvýšení daně z nemovitosti by pro mě byl důvod nabrousit vidle a postavit se do čela skutečného odboje (smích). Ale doufám, že to nebude nutné. Že za necelý rok vypráskáme vládní čeládku ze sněmovny takovým způsobem, že se o tom bude ještě sto let zpívat a vyhrajeme tuto politickou občanskou válku bez toho, abychom si museli rozbít to málo, co nám ještě patří. Byty a domy u nás totiž vlastní i policisté, hasiči i vládní úředníci. V tomto si totiž budu notovat s osmdesáti procenty českého národa.