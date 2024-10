Náhrady pro paní prezidentovou: Jaké výsluhy berou vojáci z kanceláří? Historik počítal

V posledních dnech se objevily informace, že Ministerstvo práce a sociálních věcí řeší finanční zabezpečení partnera hlavy státu, abychom to uvedli zcela neutrálně. Byla zmíněna i suma, a to něco přes 95 000 korun. Co vy na to?

Jsem rád, že jste použil pojem „partner hlavy státu“. Daná věc má totiž dvě roviny, obecnou a osobní. V obecné rovině jde o to, zda má být partner státního představitele (a zde nemusí jít pouze o hlavu státu, protože na oficiálních státních akcích participují partneři dalších státních představitelů) finančně zabezpečován. Na tuto skutečnost vyhraněný názor nemám, pouze se domnívám, že současná doba asi není nejvhodnější k takovému kroku, navíc se domnívám, že by se ministerstvo mohlo věnovat důležitějším věcem a potřebnějším občanům.

Přejděme do osobní roviny. Manželka dnešní hlavy státu působila dlouhou dobu jako voják z povolání, takže lze předpokládat, že její osobní finanční pozice nebude nejhorší...

Dotyčná ještě není v důchodovém věku, takže lze předpokládat, že dostává výsluhu. Její výše se odvíjí od dosažené hodnosti a počtu odsloužených let. Dosáhla hodnosti podplukovnice, ale problém asi bude se stanovením odsloužené doby. Veřejně dostupné informace nejsou kompletní. Na vojenskou školu nastoupila po maturitě v roce 1984, nevíme však, zda byla do služebního poměru přijata ihned, nebo po určité době. Přesné datum ukončení služebního poměru také není známo, ona sama uvedla, že to bylo v okamžiku odchodu jejího manžela na funkci v zahraničí. Ale generál Petr Pavel nastupoval do zahraniční funkce minimálně dvakrát, nejprve v roce 2007 a pak v roce 2015. Pokud bychom vzali ono nejdelší rozpětí, tedy roky 1984 až 2015, jednalo by se o 31 služebních let. Může to však být také období let 1986 až 2007, což by tedy bylo 21 služebních let.

Je to velký rozdíl?

Zcela jistě je. V případě odsloužených 31 let činí výsluha 55 % příjmu, v případě odsloužených 21 let pouze 38,5 % příjmu.

Dobře, to jsou procenta. Vždy je ovšem důležité, z čeho se počítají. Je možné aspoň v tomto případě uvést nějaká přesnější čísla?

Zklamu vás, ale není. Plat vojáka z povolání je tvořen základem a nejrůznějšími příplatky, přičemž ony příplatky mohou činit značné procento, takže voják se může dostat na 120 až 140 % základu. Navíc existují řádné či mimořádné odměny, a máte-li uznalého nadřízeného, tak vám dokáže pro rozhodnou dobu výpočtu výsluhy navýšit výslednou sumu platu dosti zajímavým způsobem. Takže výše výsluhy je naprosto individuální záležitost, s užitím pouhých mzdových tabulek ji není možné určit.

Zeptám se tedy jinak. Máme dvě osoby v hodnosti podplukovníka, jedna má odslouženo 21 let a druhá 29 let. Vezmeme pouhý platový základ a vy mi řekněte, jaká je výše výsluhy...

Vidím, že docela provokujete, ale nic proti tomu, pohybujeme se v otevřených zdrojích. Současný platový základ osoby v hodnosti podplukovníka činí necelých 72 000 korun. Má-li odslouženo 21 let, minimální výsluha by byla 27 500 korun, pokud má odslouženo 31 let, minimální výsluha by činila asi 39 500 korun. Upozorňuji ale, že jde o data z letošního roku. V minulosti byl onen základ nižší a způsob valorizace výsluh mi není znám. Na druhé straně je ale třeba uvést, že asi neexistuje voják z povolání s více než dvaceti lety služby, jemuž by se procenta výsluhy počítala z pouhého základu. Takže jste sice cílil určitým směrem, ale dostáváte k dispozici dvě finanční sumy, jež se od reálné situace dost liší.

A tyto uvedené sumy jsou vůči realitě nadhodnoceny, či podhodnoceny?

Zcela jistě výrazně podhodnoceny.

Když jsme v těch provokacích, jaká je výsluha armádního generála?

Mnohem vyšší. Základ pro hodnost armádního generála činí letos téměř 144 000 korun, doba služby při této hodnosti dosahuje jistě více než třicet let, takže zde již nastupuje paušální strop 55 %, případně 60 %, pokud se část služby odehrála v nebezpečných podmínkách. Minimální výsluha pro armádního generála by tak činila 79 000 Kč či 86 500 Kč, reálná bude o dost vyšší.

V každém případě jde o obrovské sumy vymykající se standardům běžného občana...

U vojáka obecně platíte jeho riziko, že může být při výkonu služby zraněn či zabit. V této rovině ale problém není, dosti skandální je jiná věc. V naší armádě se k vysoké hodnosti a dlouhé době služby propracujete spíše v teplé pražské kanceláři než na cvičišti a v poli. Nikoli malá část našich vysokých důstojníků dosáhla třiceti let služby, aniž opustila hlavní město (tedy pokud nejela na služební cestu do jiného hlavního města). Naproti tomu velmi mnoho nízkých hodností bylo nuceno armádu opustit před dosažením patnáctého roku služby, takže jejich výsluha je nulová.