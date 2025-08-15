Fiala Čechy poslal před rok 2019. Šafránková přišla s překvapením

Statistiky se shodují, že většina domácností za poslední čtyři roky této vlády výrazně zchudla. V čem vy vidíte hlavní důvody tohoto propadu?
Jde o několik faktorů. Bezesporu tím hlavním je mnohem rychlejší a masivnější růst inflace a zdražování, zejména v oblasti klíčových životních potřeb a nákladů – bydlení (nájemní i vlastnické), energie, potraviny – než byl růst platů, mezd a důchodů.
Takže náklady občanů rostly mnohem více a závratněji, než jejich příjmy, které naopak klesaly, a to jak v reálném vyjádření, tak mnohdy i v nominálním, přičemž propad reálných příjmů občanů byl v ČR za dobu panování arogantní a neschopné Fialovy vlády nejhlubší nejen v celé Evropě, ale i v rámci všech členských států organizace OECD, kam patří i vyspělé mimoevropské státy.
To je naprostá tragédie. Příjmy českých domácností jsou v reálném vyjádření, tedy po odečtení inflace, pod úrovní roku 2019. Tedy platí, že Fialova vláda nás všechny vrhla minimálně o šest let dozadu. A to už nemluvím o brutálním znehodnocení úspor o 40 %. Vina Fialovy vlády spočívá v tom, že proti inflaci absolutně nebojovala, ba naopak ji svými kroky (v kombinaci s nečinností) spíše podněcovala: prohlubovala rozpočtový deficit, nezastropovala ceny energií a potravin, zvyšovala nepřímé daně atd.
K těm příčinám pak samozřejmě musíme přičíst i vědomé snížení čistých příjmů milionů zaměstnanců a živnostníků ze strany Fialovy vlády tím, že jim v tzv. konsolidačním balíčku sebrala prorodinné daňové slevy a zvýšila některé povinné odvody v oblasti sociálního a zdravotního pojištění.
Celé dohromady to pak tvoří tento asociální koktejl.
Jak tyto změny reflektuje SPD ve svém volebním programu? Jaké budou vaše hlavní priority v sociální oblasti?
Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?
Anketa
Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?
Absolutní systémovou prioritou SPD je podpora porodnosti v pracujících rodinách a rodinná politika jako taková. Protože propad porodnosti za poslední léta, i kvůli protirodinné politice Fialovy vlády, je bohužel rekordní a nesmírně varující.
Není to z naší strany žádná účelová novinka – již v roce 2019 jsem v rámci SPD připravila projekt Rodina na 1. místě, který definoval nutnost naprosto prioritního postavení podpory porodnosti a rodin ve všech veřejných politikách. Takže i nyní přicházíme s programem systémové podpory pracujících rodin s dětmi – a to napříč všemi oblastmi: sociální politika, daňová politika, bytová politika, zdravotnictví, školství, politika zaměstnanosti, důchodový systém.
Pracujícím rodinám s dětmi musíme dát všestrannou a maximální - nejen finanční - podporu, po celou dobu, kdy se starají o nezaopatřené děti. Aby jim po tuto dobu neklesl životní standard a jejich schopnost hradit základní životní potřeby. Protože to je jeden z hlavních důvodů, proč se mladí lidé rozhodují, zda dítě mít, nebo nemít.
Budeme proto opět navrhovat masivní daňová zvýhodnění pracujících rodičů včetně slev na sociálním pojištění, zásadní zvýšení porodného, rodičovského příspěvku i přídavku na dítě. Pokud by se realizovaly naše návrhy v oblasti daní, pracující rodina se třemi dětmi by si polepšila o cca 100 000 korun čistého ročně.
Samostatnou kapitolou je podpora rodin v oblasti bydlení, kde rovněž máme konkrétní a již připravené plány – např. bezúročné půjčky pracujícím manželům a rodinám, zpřístupnění levných hypoték se státní podporou a další záležitosti.
Pro SPD je prioritou i plán k vybudování bezplatných a dostupných kapacit v předškolních zařízeních napříč celou republikou, finanční pomoc nízkopříjmovým rodinám s náklady na školu, na studium a na volnočasové aktivity dětí – a také projekt systémové státní podpory zaměstnávání rodičů předškolních dětí na částečné pracovní úvazky.
A je toho ještě mnohem více.
Budeme navrhovat zrušení veškerých změn v důchodovém systému zavedených Fialovou vládou, které poškozují současné i budoucí důchodce. Zastropujeme věk odchodu do důchodu na 65 letech, u příslušníků náročných profesí pak na 60 letech.
Také navrhneme odstranění diskriminačního nastavení předčasných důchodů a umožníme jejich příjemcům částečný přivýdělek. Což pomůže jim i státnímu rozpočtu. A v neposlední řadě přivedeme do důchodového systému nové miliardové příjmy, a to bez toho, abychom zvyšovali pojištění či daně. Týká se to reformy exekucí, zvyšování minimální mzdy, motivace dobrovolné práce v důchodu a dalších záležitostí.
Zásadně zvýšíme podporu zdravotně postižených občanů – ve finanční rovině (příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu a na zdravotní pomůcky) i mimo ni. A rovněž tak rozšíříme pomoc a podporu lidem, kteří o zdravotně postižené občany pečují, ať už jde o jejich rodinné příslušníky, nebo o sociální pracovníky.
Přicházíme i s velkými změnami v oblasti exekucí, ve kterých uvízlo téměř navěky skoro tři čtvrtě milionu prakticky nezaměstnatelných lidí včetně jejich rodin a dětí. Tady musíme zasáhnout skutečně tvrdě, protože exekuce se stávají i velkým makroekonomickým problémem, kdy statisíce lidí získávají příjem mimo legální pojištěný trh práce – a tím pádem narůstá objem daňových a pojistných úniků v rámci státního rozpočtu a rozrůstá se počet lidí, kteří jsou a budou bez jakékoli sociální ochrany v době nemoci či stáří.
Což bude v průběhu času znamenat extrémní nápor na systém sociálních dávek a tzv. důchodový účet.
A taktéž navrhnu nastavení takových systémových opatření, která skutečně zastaví a znemožní zneužívání sociálních dávek – což předpokládá značnou revizi tzv. Jurečkovy superdávky, kterou si nedávno Fialova koalice schválila a která trpí zásadními nedostatky.
Náklady na energie mají výrazně růst dále, od roku 2027 na domácnosti, zejména na ty, které už dnes mají problémy, má tvrdě dopadnout nový systém emisních povolenek pro domácnosti. Fialova vláda ujišťuje, že se jí podaří najít v EU většinu pro zastropování jejich ceny na 45 eurech, jenže aktuálně je dvojnásobná a studie akademiků z Kolína nad Rýnem hovoří dokonce o částce kolem 250 eur. Myslíte, že se tato novinka vůbec dá provést sociálně citlivě?
To, že Fialova vláda hlasovalo v Radě EU pro zavedení emisních povolenek pro domácnosti (ETS 2), je snad její největší ekonomický zločin. Aby se zalíbila v Bruselu, hodila přes palubu všechny české občany, kteří topí plynem nebo uhlím a kteří jezdí autem. Což je skoro celá republika.
Emisní povolenka je cenný papír, se kterým se spekuluje na mezinárodních finančních trzích, jak vidíme už i v případě systému ETS 1 (výroba elektřiny z uhlí). Cenu povolenek tedy nelze efektivně regulovat, je to džin vypuštěný z láhve. Naši i zahraniční ekonomové ve shodě predikují rychlý růst cen nových povolenek ETS 2 (domácnosti) a nejnižší odhad, jak jejich zavedení dopadne na průměrnou českou domácnost, která topí plynem a používá automobil na benzín či naftu, je 80 tisíc korun ročně navíc.
Tuto věc nelze provést nijak sociálně citlivě, je to čistá likvidační katastrofa. Jediným možným a slušným řešením je vůbec ji v ČR neaplikovat.
Zatímco v jiných zemích chystají v souvislosti s touto novinkou adresnou pomoc domácnostem, Fialova vláda chce peníze z fondu, který je na tyto účely určen, rozdávat na modernizaci teplárnám či dopravcům, také na integraci obnovitelných zdrojů energie nebo na ekologickou dopravu, ale domácnostem nic. Ministr Hladík to vysvětlil, slovy, že „nechceme lidem pořád dávat ryby, my je chceme naučit rybařit“. Co na to říci?
Fialova vláda a její členové pouze plní pokyny z Bruselu a hájí zájmy velkých západoevropských států a zahraničních i domácích korporací, firem a spekulantů, které na tzv. emisních povolenkách a s nimi souvisejících dotacích vydělávají miliardy.
Čeští občané jsou jim ukradeni. Doufejme, že tato vláda co nejdříve po 4. říjnu odejde do zapomnění.
Pokud vy SPD, byste byli v příští vládě, jak byste se k těmto závazkům s vysokými sociálními náklady, do kterých stát uvázala tato vláda, postavili?
První variantou je sehnat v Radě EU kvalifikovanou většinu na zrušení Směrnice o emisních povolenkách ETS 2. A pokud by se to během jednoho roku nepodařilo, tak pak už zbývá jen tuto směrnici neaplikovat do českého práva a připravit se na drsný boj se Soudním dvorem EU, který by nás za toto odsoudil a velmi pravděpodobně by na naši zemi uvalil vysoké pokuty a sankce.
Toto vše by byl důsledek věrolomného jednání a hlasování Fialovy vlády a toho, jak v rámci orgánů EU postupovala proti zájmům českých občanů.
A mimochodem – celý systém emisních povolenek a to, že mohl být v EU schválen většinovým způsobem, nikoli pouze jednomyslné, takže bude závazný i pro státy, které hlasovaly proti němu, jednoznačně demonstruje škodlivost současné podoby EU a našeho členství v ní.
Feudál a někdejší neúspěšný politický kandidát Jiří Lobkowicz vyvolal v předvolebním čase rozruch svým textem, v němž o současném sociálním systému napsal, že „důchodci rozkrádají budoucnost, ve které už nebudou žít“, a obvinil je, že ničí budoucnost mladším generacím. Co na tento výrok, jako příslušnice mladší generace, říkáte?
Tento výrok je sprostý, hanebný a urážlivý. Trestněprávní rovinu nehodnotím, každý slušný člověk si udělá obrázek sám. Jde o jasný veřejný nenávistný projev vůči milionům našich seniorů, kteří celý život pracovali pro naší zemi a odvedli do státního rozpočtu každý miliony korun.
Národ tvoří děti, dospělí i senioři. Ti, kdo pracují, i ti, kdo z objektivních důvodů ještě, nebo už, pracovat nemohou. Ti všichni mají právo vyjádřit se k podobě správy země. My nikoho z národa nevylučujeme, jako zmíněný příznivec a kandidát Fialovy koalice. My, a já osobně, si vážíme každého slušného a poctivého českého občana.
Prezident ČR nedávno podepsal novelu trestního zákoníku, výrazně zvyšující tresty za „zločiny z nenávisti“, kterými je útočeno na jiné lidi, mimo jiné pro jejich věk. Není právě vyjádření pana Lobkowicze směrem k seniorům takovým případem, na které by se orgány činné v trestním řízení měly zaměřit?
Já jsem docela citlivá na stíhání a věznění kohokoli zá názor. To je zneužitelné a vede to k omezování svobody a ke strachu mluvit. Nejlepší reakcí na vyjádření pana Lobkowicze je jeho veřejné odsouzení a veřejné opovržení.
A vzkaz, že čeští senioři jsou lidé, kterých si nesmírně vážíme a kteří si zaslouží náš respekt a úctu. Seniory budeme hájit a bránit před urážkami a útoky ze strany domácí i zahraniční šlechty. Skutečně již nežijeme ve feudalismu ani ve středověku.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Jakub Vosáhlo