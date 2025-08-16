Řekla bych mu, o co se zasloužil. Výčitka Fialovi od Obermaierové

První část rozhovoru ve formě psaného textu i videa je k dispozici ZDE. Obermaierová hovoří o válce a zamýšlí se nad tím, zda by premiér Fiala byl ochoten na Ukrajinu poslat bojovat svoje děti, pokud opakuje to, že Česká republika je ve válce s Ruskem.
Druhá část interview se věnuje kromě jiného i svobodě projevu a porovnává některé praktiky bývalého režimu se současnou vládní mocí Petra Fialy. Zavzpomínala na politickou karikaturu jednoho časopisu z minulosti, na které byl nejspíš vyobrazen první poválečný německý kancléř Konrad Adenauer, kterému z prstů po nehtech stékala krev.
„Daleko horší mi přijde pověsit na státní budovu žijícího státníka v pytli na mrtvoly. Nic se nestane a ještě to stojí peníze daňové poplatníky, protože to tam museli hlídat. Najednou vidím, že je trestně stíhaný Okamura z SPD za to, že nakreslí fiktivní postavu a napíše tam něco. Je tady dvojí metr,” uvádí Jaroslava Obermaierová.
Je svoboda projevu v naší zemi omezována? Podle slavné herečky rozhodně ano. „Jde hlavně o tu svobodu po projevu. Mohu něco říci a otázkou jsou důsledky, které to má a jak na to lidi doplatí,” připomíná.
„Víte co považuji za úplně nejhorší? Kdybych měla někdy možnost mluvit s panem Fialou, jakože to nehrozí, tak bych mu to řekla. Zasloužil se o rozdělení společnosti. Bohužel to znám i ze svého okolí, v rodinách mých známých, kde jsou mladí proti starým. Hádají se, nesnáší se. Přátelé spolu nemluví. Lidé se spolu přestali bavit a to je to nejhorší, co se tu za Fialovy vlády stalo,” konstatuje herečka.
Pomyslné světlo na konci tunelu vidí u některých opozičních stran. „Třeba pan Rajchl u pana Okamury nebo jiní u paní Konečné. Několik lidí, u kterých si umím představit, že by na mě mluvili lidským jazykem, tam je. Hlavně tam necítím tu agresivitu, necítím tam to ,musíme zbrojit!',” pokračuje Obermaierová.
„Mám takový domeček starý sto let. Čtyřicet let jsem ho opravovala, spoustu bezesných nocí, ale chtěla jsem ho dát dohromady. Komplet jsem ho před časem dala na plyn, jsem úplně odkázaná na plyn. Mám sice kamínka, co zahřejí jednu malou místnost, ale nemám energii tam dělat jiné topení. Nevidím důvod, proč bych měla tleskat tomu, že budu mít ten správný plyn se správnou nálepkou, akorát třikrát dražší,” popisuje svou situaci na chalupě.
