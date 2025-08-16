Řekla bych mu, o co se zasloužil. Výčitka Fialovi od Obermaierové

17.08.2025 4:44 | Rozhovor

Legendární česká herečka Jaroslava Obermaierová, která má za sebou pět dekád dlouhou kariéru se stovkami filmových, seriálových i divadelních rolí, poskytla serveru ParlamentníListy.cz obsáhlý rozhovor. V jeho druhé a finální části se podělila o názory na současnou Českou republiku z hlediska svobody projevu a řekla, co nejvíce vyčítá premiéru Petru Fialovi.

Řekla bych mu, o co se zasloužil. Výčitka Fialovi od Obermaierové
Foto: ParlamentníListy.cz
Popisek: Jaroslava Obermaierová v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz

První část rozhovoru ve formě psaného textu i videa je k dispozici ZDE. Obermaierová hovoří o válce a zamýšlí se nad tím, zda by premiér Fiala byl ochoten na Ukrajinu poslat bojovat svoje děti, pokud opakuje to, že Česká republika je ve válce s Ruskem.

Psali jsme:

Druhá část interview se věnuje kromě jiného i svobodě projevu a porovnává některé praktiky bývalého režimu se současnou vládní mocí Petra Fialy. Zavzpomínala na politickou karikaturu jednoho časopisu z minulosti, na které byl nejspíš vyobrazen první poválečný německý kancléř Konrad Adenauer, kterému z prstů po nehtech stékala krev. 

„Daleko horší mi přijde pověsit na státní budovu žijícího státníka v pytli na mrtvoly. Nic se nestane a ještě to stojí peníze daňové poplatníky, protože to tam museli hlídat. Najednou vidím, že je trestně stíhaný Okamura z SPD za to, že nakreslí fiktivní postavu a napíše tam něco. Je tady dvojí metr,” uvádí Jaroslava Obermaierová.

Je svoboda projevu v naší zemi omezována? Podle slavné herečky rozhodně ano. „Jde hlavně o tu svobodu po projevu. Mohu něco říci a otázkou jsou důsledky, které to má a jak na to lidi doplatí,” připomíná.

Anketa

Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?

78%
16%
6%
hlasovalo: 2753 lidí
Obecněji se na základě vlastních zkušeností zamyslela nad významem slova totalita. „Zažila jsem díky svému povolání cestu z Barrandova do Severní Koreje a na Sibiř. To víte, byla jsem mladá holka a chtěla jsem jet a podívat se. Večery v Koreji jsme trávili na ambasádě, protože v hotelu jsme byli my čtyři a dva Poláci. Hotel to byl krásný, ale nikdo tam nebyl. Korea je krásná země, ty hory atd. Vozili nás ale většinou v noci, abychom toho moc neviděli. Když jsme jeli do toho jejich Barrandova, také to vyklidili, aby tam nikdo nebyl. Zažila jsem tam řadu podivných historek a říkala si, že něco takového by snad u nás nebylo možné. Odtud jsme pak přijeli na Sibiř, což bylo zvláštní. Říkalo se ,za trest půjdeš na Sibiř'. Byla tam hrozná zima a trošku jsem tam onemocněla, ale byly tam obchody, kde se dalo nakoupit, což v Koreji moc nebylo. Měla jsem problém z Koreje přivést nějaký dárek. Při tom srovnání jsem po návratu domů říkala: vy tady budete mluvit o nějaké totalitě? Byl to strašný rozdíl. Zvláště s Koreou, proti tomu to na Sibiři bylo trošku lidské. Hlavně jsme viděli ten krásný Bajkal. I tak jsem po návratu byla ráda, že jsem doma,” zavzpomínala a vrátila se k současnosti.

Fotogalerie: - Metalový národ sobě

V pevnosti Josefov právě skončil pětidenní metalov...
V pevnosti Josefov právě skončil pětidenní metalov...
V pevnosti Josefov právě skončil pětidenní metalov...
V pevnosti Josefov právě skončil pětidenní metalov...
V pevnosti Josefov právě skončil pětidenní metalov...
V pevnosti Josefov právě skončil pětidenní metalov...

„Víte co považuji za úplně nejhorší? Kdybych měla někdy možnost mluvit s panem Fialou, jakože to nehrozí, tak bych mu to řekla. Zasloužil se o rozdělení společnosti. Bohužel to znám i ze svého okolí, v rodinách mých známých, kde jsou mladí proti starým. Hádají se, nesnáší se. Přátelé spolu nemluví. Lidé se spolu přestali bavit a to je to nejhorší, co se tu za Fialovy vlády stalo,” konstatuje herečka.

Pomyslné světlo na konci tunelu vidí u některých opozičních stran. „Třeba pan Rajchl u pana Okamury nebo jiní u paní Konečné. Několik lidí, u kterých si umím představit, že by na mě mluvili lidským jazykem, tam je. Hlavně tam necítím tu agresivitu, necítím tam to ,musíme zbrojit!',” pokračuje Obermaierová.

„Mám takový domeček starý sto let. Čtyřicet let jsem ho opravovala, spoustu bezesných nocí, ale chtěla jsem ho dát dohromady. Komplet jsem ho před časem dala na plyn, jsem úplně odkázaná na plyn. Mám sice kamínka, co zahřejí jednu malou místnost, ale nemám energii tam dělat jiné topení. Nevidím důvod, proč bych měla tleskat tomu, že budu mít ten správný plyn se správnou nálepkou, akorát třikrát dražší,” popisuje svou situaci na chalupě.

Psali jsme:

Klára Samková: Co to ten Orbán vlastně k sakru chce?
Slavný herec udeřil na Trumpa za setkání s Putinem
„Nálada není dobrá.“ Kritika zevnitř CDU
„Rusko má menší ekonomiku než Itálie.“ Novinář rozcupoval hloupou pověru

 

Zdroje:

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Obermaierova-Poslal-by-Fiala-sve-deti-na-Ukrajinu-Sel-by-Lipavsky-do-zakopu-778249

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Fiala , Rusko , umělci , stáří , Severní Korea , Sibiř , Obermaierová

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Jak hodnotíte rozhovor?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Radim Panenka

Jinde na netu:

Zasloužená dávka bílkovin? Otestuj PureGold Whey Protein s příchutí belgické čokolády

Zasloužená dávka bílkovin? Otestuj PureGold Whey Protein s příchutí belgické čokolády

Dopřej si proteinovou dobrotu – testuj sušenku, co chutná jako cheat day!

Dopřej si proteinovou dobrotu – testuj sušenku, co chutná jako cheat day!

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Řekla bych mu, o co se zasloužil. Výčitka Fialovi od Obermaierové

4:44 Řekla bych mu, o co se zasloužil. Výčitka Fialovi od Obermaierové

Legendární česká herečka Jaroslava Obermaierová, která má za sebou pět dekád dlouhou kariéru se stov…