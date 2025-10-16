„Nasednou do popelnice, za drahý benzín jedou do práce.“ Robejšek a kdo rozhodl volby

Je pro vás Filip Turek přijatelný jako ministr zahraničí?
Zamýšlí se dále nad tím, do jaké míry ve volbách zafungovalo strašení Ruskem či další podobné apely. „Metodika strašení pomalu ztrácí na účinnosti. Už je používána velmi intenzivně nejpozději od začátku roku 2020, prošla určité fáze a rozdílná témata, ale vždycky šlo o to samé. Strašit, protože vystrašení lidé se poddávají jakékoli autoritě. Od počátku ve všech vystoupeních jsem upozorňoval: Nenechte se strašit. Před pár dny jsem u příležitosti voleb napsal další esej v podobě manuálu, jak zacházet s návalem informací, které slouží hlavně k tomu, aby byli lidé zmanipulováni,“ říká docent Robejšek s tím, že lidé podle něho přestali na strašení slyšet.
Strany a politici, kteří se ke strašení lidí uchylují, nemají podle jeho slov pozitivní a konstruktivní argumenty. „Proto používají to, co na lidi evolučně a historicky nejvíc působí, a to je nebezpečí. Jenže je to už dost opotřebované a ztrácí to velkou část své přesvědčivosti a tyto kampaně zacházejí až do naprosté směšnosti. Tohle je to jediné, co tyto strany mohou použít, tudíž to používají. Ve své generaci jsem zažil dobu, kdy za všechno mohla Amerika. Řešili jsme to tak, že jsme bolševické noviny nečetli a jejich potentáty neposlouchali. Říkali jsme si, že to, co chválí oni, je horší než to, co kritizují. Jde o strategii, kterou pomalu používá stále více občanů i dnes,“ zamýšlí se.
Dnešní dehonestační kampaň proti Filipu Turkovi a dalším možným budoucím vládním politikům jsou podle Petra Robejška dány nedostatkem věcných argumentů. „Strana, která tyto dehonestace používá a zneužívá, nafukuje a rozšiřuje existující prohřešky, si uvědomuje, že v ruce nemá argumentačně nic jiného. Je to dáno strachem z toho, že konstruktivními a pozitivními argumenty vyvracet pohled druhé strany, nezafunguje, protože mají v ruce argumenty slabší. Objektivně nezvládali vládnutí a teď neumějí prohrát a neumějí si prohru přiznat. To je trošku ubohé a nedospělé. Potvrzuje to negativní předpoklady o těch, kteří prohráli,“ je si jistý.
Souhlasí s výkladem, že jsou tyto očerňovací kampaně pokusem českého Deep State, jak se bránit změnám. „Není to nic nového o chování byrokracií, které se vždycky bránily jakékoli změně. Minimálně stejně důležitou částí Deep State jsou vedle byrokracie hospodářské zájmy a silní hospodářští aktéři. V posledních letech srůstání politiky s ekonomikou či polykání politiky ekonomikou nabylo takových otáček, že jde vlastně o jeden sektor, ve kterém silní ekonomičtí hráči ovlivňují své sponzorované politiky, a tím nemyslím pouze financování. Musíme se ptát do jaké míry je reprezentativní demokracie ještě funkční systém. Je naprosto nezbytné změnit politický systém,“ říká expert a zamýšlí se nad motivy kampaně, která je vedena proti Filipu Turkovi.
„Jedním z nich je doufám scestná představa, že by se dala vytvořit ještě úplně jiná koalice a zvrátila by výsledek voleb. To jsou vlhké sny těch, kteří ještě včera vládli. Druhým důvodem je, že prohraji a nedokážu porážku snést, tak poštěkávám a okopávám kotníky. Jediná skutečně nová a skutečně opoziční strana, kterou Motoristé sobě jsou, se ale nezachovala zrovna moc takticky. Dá se to vysvětlit i omluvit, ale přesto je to škoda. Měli si nechat poradit,“ míní Petr Robejšek.
Jací lidé Motoristy dle jeho názoru ve volbách hlavně podporovali? „Trošku to přeženu, ale je to strana, kterou volili jacísi noví proletáři. Motoristé se neobraceli na sběratele aut, ale cítili se jimi osloveni a zastoupeni lidé, kteří musejí každé ráno nasednout do své popelnice a jet 30–40 kilometrů za zdražující se benzín do práce, aby se večer zrovna tak vrátili a šetřili si na další z třetí ruky koupenou popelnici. To jsou lidé, kteří se za ně postaví. Ti, kteří si začínají vynucovat reformu téhle země stejně jako ve všech západních zemích, jsou lidé z venkova a z malých měst. To není velkoměsto,“ sdělil v pořadu Rozhovory PL.
ANO, SPD i Motoristé mají výrazné programové průniky. „Jsou tam podobnosti a je to každopádně konzistentnější seskupení než to, které se vytvořilo po volbách v roce 2021 jen proto, že byli proti Babišovi,“ uvádí a upozorňuje na aspekty vyjednávání o vládě a obrací se především na Motoristy sobě. „Jejich největší síla je těsně před tím, než podepíší koaliční smlouvu. Poté, co ji podepíší, jakoukoli svou moc vydírat, což je použitelný pojem, v tu chvílí ztrácí. Ztrácí ji i v momentě, kdy se nechají opít rohlíkem tím, že dostanou to či ono ministerstvo, protože kdyby chtěli prosadit opravdu opoziční program v podobě boje o záchranu demokracie proti technodiktatuře, svoji účast na koaliční vládě s ANO by třeba vázali na usnesení a kroky k ochraně hotovosti, k ochraně české koruny a k ochraně analogového způsobu života. To jsou centrální témata a skutečná opoziční politika. Při chytrém vyjednávání by se toho dalo dosáhnout, ale nikoli poté, protože to už budou spoutaní a loajální,“ nastínil docent Robejšek zásadní témata.
„Budoucí vláda by při vědomí toho, že se NATO fakticky rozpadá, měla přemýšlet nad tím, zda by Česká republika nemohla mít svou obrannou doktrínu, která by byla postavená tak, aby byla levnější, smysluplnější a konstruktivnější. Klíčová jsou pro mě témata, která týkají odvrácení technodiktatury, která nám bezprostředně hrozí. QR kódy, čínské sociální kredity apod. Všechno to je potřeba zbrzdit a odvrátit,“ důrazně varuje.
Docent Robejšek dlouhodobě upozorňuje na pozvolnou hrozbu digitalizace úplně všeho, zvláště pak volání některých skupin po zrušení hotovostních plateb. Vše je to o snadnější ovladatelnosti lidí.
„Každý si to musí dát dohromady. I ten, kdo v samoobsluze platí na automatické pokladně. Pokud trochu přemýšlí, musí si uvědomit, že u pokladní, kde není, je ohroženo její pracovní místo jako spousta dalších pracovních míst kvůli virtualizaci všeho. Nakonec se to týká i každého, kdo na automatické kase stojí. Všichni by si měli říci, kdy jsou ohroženi oni sami. Virtuální úspory, virtuální katastr, všechno může být smazáno. Mám skutečně ty peníze? Opravdu s nimi vždy budu moci disponovat? To jsou elementární otázky a zaráží mě, že lidé ve společnosti s historickou zkušeností s diktaturou si toho nevšímají víc. Překvapuje mě to a snažím se upozorňovat, jak důležité to je,“ dodal pro ParlamentníListy.cz Petr Robejšek.
autor: Radim Panenka