„Pořád nejste zděšená?“ Ivan Vyskočil dává Miroslavě Němcové dotaz na tělo

„Nedaleko od mého bydliště se rozkládá Klánovický les. Nejen že se tam část jmenuje Vídrholec a když v této rovině fouká, tak zlidovělé přirovnání -,. fouká tady jako na Vídrholci, je opravdu trefné. V lese jsou i zbytky vesnice, zničené za třicetiletých válek, a také místo, které prý obývala rodina Petrovských. Jejich poctivá živnost bylo loupežnictví a možná dali základ hezké pohádky, Zvířátka a Petrovští,“ začíná trochu neobvykle Nedělní ráno herec a člen Klubu 2019 Ivan Vyskočil a hned vysvětluje.
Dozimetr? Italská Cosa Nostra by se u těchto lumpů mohla učit…..
„Loupežníci Petrovští? Ubozí amatéři, břídilové. Jsme svědky rozplétání případu Dozimetr. Jo, tak to jsou loupežníci!! Kam se na ně hrabou nějací Petrovští, co Petrovští? Italská Cosa Nostra by se u těchto lumpů mohla učit,“ žasne herec a pokračuje. „Ta propracovaná, zločinecká organizace, rozdělování úplatků. Tolik nám, tolik politickým stranám, které zase naopak dosazovaly vybrané lidi do funkcí. Domlouvání šifrovanými telefony. Ještě někdo může věřit tomu vykulenci, že šifrovaný telefon byl na hraní pro děti??“ chytá se za hlavu. „Snad se dočkáme, že před soudem budou stát i ti hlavní. Rakušan, Gazdík a i kdyby ten kolínský učitel vykulil oči ještě víc a upřímněji, tak mu nemůže nikdo věřit, že nic nevěděl a neměl o tom ani páru. Odstoupit měl už dávno, nebo ho měl ,slušňák Péťa' už dávno vyrazit. Ale kdepak, oni se těch koryt drží, a tady je to přirovnání hodně na místě, -- jako hovno košile!!“ neskrývá naštvanost Ivan Vyskočil a dodává. „Zahlédl jsem plakát, kde Vít Rakušan nabádá ke ,spolupráci'. Hned jsem si vzpomněl na starý vtip, jak kdesi v nějaké zemi komise objevila řadu mrtvých odpůrců místního režimu a hned se zajímala, proč umřeli. Odpověď z vládnoucích míst zněla, že se otrávili houbami. Jenže komise se zajímala, proč někteří mají průstřel hlavy. Odpověď zněla: „To jsou ti, co nechtěli jíst houby“! Kolem Dozimetru jsou také mrtví. Možná pět, možná víc. Prý samá sebevražda. Trochu se nám to všem nezdá. Myslím, že ti sebevrazi jsou podobně jako s těmi houbami. ,To jsou ti, co nechtěli SPOLUPRACOVAT'!!!“
Kampelička, bitcoiny…. A tak co, paní Němcová?
Naši poslušní vrchní šašci budou skákat, jak cizáci piští…..
„Opravdu byste lidé chtěli skočit na tyhle prolhané kreatury a dát jim hlas na další čtyři roky? Opravdu? Pak už by se z toho naše země nevyhrabala,“ obává se herec a vysvětluje. „Všechny ty jejich kecy si můžete obrátit. A pod těmi krásnými perspektivami, kterými nás chce Ukrfiala oblbnout, zůstává jen holá pravda. A ta zní: Obereme vás o zbytek, co vám ještě zůstal, tuhle zemi dojebeme přesně dle přání těch lumpů z EU v čele s Lejnovou, průmysl přivedeme zugrunt, zemědělství zničíme, vodu zdražíme tak, že se budete bát napít, o elektřině a plynu si můžete nechat jen zdát a rohlík pro děti bude luxus. Pak teprve budete poslouchat a držet hubu a krok. Prodáme i ten zbytek, co jsme zatím nestačili rozkrást, nebo zničit! Co nedokázal Heydrich, dotáhne paní von Layen! Však má rodinnou SS tradici v krvi. A naši poslušní vrchní šašci budou skákat, jak cizáci piští a plnit svěřené úkoly! Co je jim do vlastního národa? Co je jim po vlastní zemi? Hlavně, že to sype,“ pokyvuje smutně a přidává varování. „Ale pomněte, šašci a klauni! Hned po omrzení jsou tihle kašpaři vlastními pány kopáni do zadků a nezřídka i věšeni.“
Otevřené a bezskrupulózní lumpárny…...
„Už jsem si za těch 35 let po Hadrovém převratu zvykl na leccos, ale takto otevřené a bezskrupulózní lumpárny jsou moc snad na všechny lidi s normálním rozumem. A to mají tu neuvěřitelnou drzost, nám říkat, jak to dělají dobře a jak se máme čím dál lépe,“ žasne herec. „I pan Kupka nám se svým blahosklonným úsměvem v debatách vysvětluje, jak jsme hloupí až zabednění, že to nechápem. Během té předvolební debaty jsem měl velké pokušení tu obrazovku roztřískat!“ netají se Ivan Vyskočil a dodává.
„Ještě ke všemu by nás nejraději zatáhli do války. Z jejich rétoriky se jako červená nit táhne, že by si tu válku přáli. Tihle ubožáci, ala Lipánek, kteří by při prvním výstřelu ze vzduchovky zalézali někam pod zem, by nejraději vyprovokovali to velké Rusko k nějaké válce,“ obává se a přidává přání.
„Pane Bože račiž nás ochránit před těmito diletanty. Bohužel nám nezbude nic jiného, než se ochránit sami. A to je místo pro moje P. S…...“
P. S. Ivana Vyskočila
„Teď půjdeme k volbám. Možná máte nějakého strejdu někde v obskurní straničce, kterému jste slíbili ten svůj hlas. Prosím, ať se strejda třeba i zlobí, ale škoda každého hlasu, který bude promarněn. Dejte svůj hlas těm, kteří deklarují, že chtějí hlavně konec této zločinecké vlády. Ano, po té, co se odkopali svým neumětelstvím, všemi svými podrazy a aférami, nelze je nazývat jinak, než zločinci. Já tady už dlouho nebudu, ale myslete na sebe, svoje děti, vnuky a svoji zem. Zdravím všechny lidi s rozumem,“ posílá Ivan Vyskočil vzkaz na závěr dnešního Nedělního rána.
autor: David Hora