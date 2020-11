„Protektorátní večerku máte místo v devět až v jedenáct. A klaň se nám, lůzo!“ Komentátor nastínil, kdo prý vydělává na udržování koronakrize

reklama

Od pondělí má přijít jisté rozvolnění covidových omezení, Česko v systému PES přejde na třetí stupeň, co na to říkáte? A jak se stavíte k oněm do médií vypouštěným hrozbám, že se na třetím stupni můžeme „zaseknout“ delší dobu?

Nadšení krotí i ministr vnitra Jan Hamáček. Podle něj se v některých krajích situace naopak zhoršuje. Považujete to za strašení?

Rudosvetrový populista toho času hrající s kartou pseudolidovosti strašil už mrazáky plnými mrtvol a dalšími apokalyptickými vizemi, za něž měl být už dávno obrazně řečeno nakopán mezi půlky. Takže tohle je spíš určitá prediktivně-programovací brzda naznačující, že k rozvolňování nedojde. Nebo dojde jen k nepatrnému. Ve stylu: protektorátní večerku už nemáte v devět, ale v jedenáct a opovažte se nám neklanět až k zemi, lůzo, neb jsme vám oprátku lehce povolili. Anketa Zažili jste v posledních dnech potíže s nakupováním? Ano 15% Ne 85% hlasovalo: 6183 lidí

Profesor Jaroslav Flegr přiznal, že svá čísla o tisících mrtvých záměrně nadsadil, aby lidi vystrašil. Šlo prý o to, aby lidé poctivě dodržovali všechna opatření. „Já se bojím, že jsou lidi příliš málo vystrašení. Já jsem teďko dělal dotazník, který mi vyplnilo už 38 tisíc lidí, na kterém se ukázalo, že ti, kdo mají úzkost, tak mají menší pravděpodobnost, že se nakazí koronavirem. Úzkost nebo deprese není legrace, tím nás vybavila příroda právě pro tyhlety případy. To, že se toho lidi přestali bát, naštěstí teda většina ne, ale ta křiklavá menšina tady je, tak to je tragédie. Kdyby se lidi víc báli, tak tady nemuselo být přes 7 tisíc mrtvých,“ uvedl Flegr u Daniely Drtinové. Co na to říkáte?

Flégr je dle mého dojmu mediální samožer, fanatik a ne-li psychopat, tak přinejmenším sociopat. Po létech strávených v laboratoři nad bezvýznamným bádáním, kdy až na výjimky nikdo neměl ani tušení, že nějaký Flégr existuje, se dostal do světla ramp. A to je opojné. Bohužel současná doba přeje jemu podobným, neb intelektuálně a rozhledem omezená mediálně-politická scéna natolik zdegenerovala, že má orgasmus z dekadence, úchylek a anomálií všeho druhu. Ať jde o postiženou záškolačku Grétu Thunbergovou vidící CO2, nebo kriminálníka a drogového dealera Floyda.

Bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula bude poradcem premiéra Andreje Babiše (ANO) na Úřadu vlády. Ministr zdravotnictví Jan Blatný také o víkendu vyjádřil přání, aby se Prymula i nadále podílel na práci ministerstva zdravotnictví. Je to dobré kvůli kontinuitě, nebo za tím máme hledat nějakou hrozbu?

Je to především zarážející. Místo, aby obsesivní tunelář hradecké nemocnice a nyní i celého rozpočtu, prokazatelný lhář a podvodník, odborník, kterému nevyšla jediná ze 666 apokalyptických předpovědí a poplašných zpráv, lobbista farmaceutických firem všeho druhu a farizej Prymula seděl až zčerná, tak je neustále u kormidla. Takového kvanta černoty, podrazů a lidského hnusu, co už zvládl Prymula za svůj ničemný život, nezvládne průměrně velká obec dohromady za několik generací, byť by se sebevíce snažila. V tom mu nezbývá než smeknout. Kdybychom měli ministerstvo křiváren, byl by široko daleko nejkvalifikovanějším adeptem – což je nejen u nás co říct. Za chvíli navíc, ač samozřejmě nechce, jak neopomíná tvrdit, ale ve jménu „záchrany našich životů“ a zejména peněženky své a své dcerušky, obejde už opravdu všechny myslitelné trafiky a funkce.

Jedná se evidentně o šíbra, který je tlačen a podporován klikami, které jsou i nad Babišovy síly. Případně s námi hraje Babiš další neférovou hru a je s Prymulou a jeho farmaceutickou lobby v jednom šiku. Navíc je Prymula natolik zkorumpovaný a poznamenaný sviňárnami, kterých byl a je účasten, že je nádherně vydíratelný a manipulovatelný. Blatný je jen igráček na baterky a čtecí zařízení na cizí notičky modelového typu „Metnar“. Typická loutka bez charismatu, zřejmě i charakteru, která tančí, jak Prymula a jeho farma lobby píská.

Kde se covidem nakazí více lidí, v supermarketu nebo v malém obchodě? Odpověď je podle ministra obrany Lubomíra Metnara jasná. V malém obchodě. „Takže v supermarketech a hypermarketech k přesunu nákazy nedocházelo a v malých obchodech ano, chápu to správně?“ ptala se moderátorka Daniela Písařovicová v pořadu Události, komentáře. „Přesně tak,“ ujistil Písařovicovou, i diváky u televizních obrazovek ministr Metnar. Jste po jeho slovech klidnější? Jakým způsobem podle vás k těmto údajům dospěl?

„Před 31 lety jsme se společně zbavili zločinného, komunistického režimu. Boj s totalitou je však nekonečný. Za sebe mohu říci, že jsem vždy stál, a vždy také stát budu, na straně svobody a demokracie. A se mnou i Česká televize,“ zavzpomínal 17. listopadu generální ředitel ČT Petr Dvořák na přelomový rok 1989. Váš komentář?

Báchorky pro děti tak jako kdysi, hadi se převlékli, teď jsou z nich krysy. Soudruh Dvořák zřejmě věren své bezcharakternosti účelově zapomněl, že coby člen KSČ byl onoho „zločinného komunistického režimu“ docela výraznou součástí. Tak nevím, zda zrovna on nás „společně“ toho režimu zbavil. Navíc ironií osudu se stal členem až, tuším, v září 1989, přičemž v listopadu už coby hrdobec stojící vždy na straně svobody a demokracie šel odvážně stranickou knížku vrátit. K těmto bezpáteřním převlékačům kabátů a uniforem, kteří půjdou kupředu levá v čele každého režimu, mám bytostný odpor. Nikomu jeho členství v KSČ a priori nevyčítám, ale když už jsem byl debil nebo ambiciózní oportunista – jako třeba generál Pavel – tak si pak nehraju na hrdinu třicet let po „revoluci“. Počet „partyzánů“, „levných hrdinů“ a „pozdních disidentů“ narůstá s časem.

„Poslouchej, ty ubohá kurvičko estébákova,“ oslovil starosta Řeporyjí Pavel Novotný (ODS) ministryni financí Alenu Schillerovou (ANO). Poprvé se od něj opravdu důrazně distancoval i předseda strany Petr Fiala a další členové strany. Novotný ze svých slov neslevil, ba naopak. Jak se na tyto Novotného výstřelky dívat, třeba v porovnání s tím, za co byl ze strany odejit Václav Klaus mladší?

Zhmotněná vulgarita a labilita je jen obrazem bezpohlavní a rady si nevědoucí politiky současné ODS vedené politickým eunuchem a lidskou čivavou s cool brýlemi a přehazovačkou. Tím, že ODS bez pardonu tolerovala a toleruje už kvanta jeho naprosto bezprecedentních a zvrácených výstřelků daleko za hranicí lidské slušnosti a zákona vůbec – zřejmě mylně se domnívajíc, že „špatná reklama taky reklama“ – sebe samu, alespoň dle mého, degradovala pro slušné lidi na úroveň nevolitelnosti.

Tento týden vyšla na světlo podivnost ohledně covidových lůžek na JIP. Zatímco za "běžného" pacienta na JIP zdravotní pojišťovny platí 166 400 Kč týdně, u pacienta s covidem vyjde týden na JIP na 579 848 Kč. Co na tuto skutečnost říkáte? K čemu může vést?

Když chcete transformovat společnosti a ekonomiku a vymyslíte si k tomu pravda geniální nástroj pseudopandémie PR viru, tak je dobré si pojistit, že vynaložené prostředky, snaha a čas nevyjdou vniveč. A motivace těch, kteří se na tvorbě pseudopandemie mají významně podílet – tedy nemocnic, lékařů a kvazi epidemiologů je důležitá. Takže jen další indicie, že jde o cílenou agendu. Zejména ve světle toho, že například sami ředitelé vinohradské a jihlavské nemocnice prozradili, že až na ochranné pomůcky, tedy opět uměle exponovanou agendu, se péče o JIP pacienty s a bez covidu v zásadě neliší. O co jiného pak jde, než o motivování nemocnic k tomu, aby měly plné kapacity covidových pacientů, když za ně mají od pojišťoven skoro čtyřikrát tolik jak za finančně bezcenné obyčejné pacienty bez covidu. Takhle se dělá pandemie. Takhle se korumpuje. Takhle funguje koronafašismus.

