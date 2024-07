„Takových muslimů je většina.“ Před úřady poslouchají, doma si jedou své, varuje Lukáš Lhoťan

Fotbalové EURO 2024 přineslo nepokoje tureckého obyvatelstva v Nizozemsku. Důvod byl jediný: Prohra tureckého národního týmu s tím nizozemským. Selským rozumem by se řeklo: Proč Turci v Nizozemsku, Německu či jinde nefandí národním týmům zemí, v nichž žijí? Co je to za „občanskou loajalitu“?

Tohle není nic převratného. Když Čech žije v Anglií, tak taky nejspíše bude fandit českému týmu než anglickému. Ovšem problém u Turku v Nizozemí či Německu je, že tam nežije pár Turků, ale fakticky tam značné oblasti kolonizovaly celé velké turecké komunity, které si tam sami Nizozemci a Němci pozvali a přesídlili, aby získali levnou pracovní sílu. Jistě se najdou jednotlivci, kteří už nejsou věrní tureckému domovu odkud přišli oni nebo jejich předkové, ale značná část těchto Turků, a to i v dalších generacích, je věrná domovině předků a fakticky si z Německa dělají nové Turecko. Tedy neasimiluji se, ale asimilují Německo. Zde bych jen dodal, že vlastně to co dělají je tzv. model integrace prosazovaný vedením EU a sorosovskými neziskovkami, kdy se nemají nově příchozí vzdávat se původní identity a přejímat novou identitu hostitelské země – znamená to, že se nemají asimilovat. A tohle je výsledkem této politiku multikulturalismu.

My jsme se vás ptali na tureckou nacionalistickou organizaci Šedí vlci, které se zastává Erdogan. Vy jste řekl, že mnohem větším problémem jsou v Německu islamistické organizace. O tom mluvíte dlouho. Ale došlo to už do stavu vytvoření nějaké „paralelní společnosti“? Zkusme to popsat podrobně a plasticky.

Nejprve je třeba říci, že u mnoha Turků splývá islám s nacionalismem, takže se považuji za muslimy, ale zároveň zastávají mnohé nacionalistické, až rasistické, postoje. Byť tedy nutně se nemusí identifikovat jako stoupenci „Šedých vlků“. U vaši otázky je potřeba si ujasnit, co podle vás je „paralelní společnost“? Pokud je to aktivní násilné prosazování islámských zákonů apod. Tak taková paralelní společnost v Německu je prosazována minimálně a to minimálním počtem muslimů.

Ale pak je zde pasivní prosazování „paralelní společnosti“, tedy muslimové – a nemusí to být pouze Turci, se po přestěhování do Německa sice před úřady chovají jak by přijali hodnoty liberální demokracie – což je podmínka pro získání německého občanství apod. Ale u sebe doma, mezi sebou v rámci širší rodiny, se chovají podle svého přesvědčení a pravověrné islámské přesvědčení je v jasném rozporu se sekulární a liberální německou společnosti. Protože takovou přetvářku (pro zisk islámu) jim umožňuje myšlení v muslimském světě, jak o tom podrobněji píše ve své knize Takíja - Pravda, lež a přetvářka v arabsko-islámské společnosti americký znalec islámu Raymond Ibrahim.

A takových muslimů je většina. Oni mění radikálně německou společnost, ale ne skrz násilné prosazování svých zvyků ve společnosti vůči nemuslimským Němcům nebo skrze násilné prosazování islámského práva, ale mění společnost přirozeně skrze porodnost a šíření islámu.

Před zhruba 24 roky jsem strávil necelý rok mezi tureckými muslimy ve Stuttgart a viděl jsem tuto pasivní paralelní společnost na vlastní oči. A nejen ve Stuttgartu. Tehdy jsem s tureckými muslimy jezdil po celém Bádensko-Württembersko o pozoroval jak kupují na vesnicích nemovitosti a zakládali turecké farmy, jak kupují domy v městech a budují islámská kulturní centra. Tam kde ubývalo Němců se uplatnili turečtí muslimové a politika turecké komunity zde byla jednoduchá – muž či žena s německým občanstvím byli rodinou navedeni, aby si vzali partnera z Turecka. A tak rychle expandovala i jejich komunita v Německu. V podstatě se tam rodí malé Turecko.

A víte zde se musím muslimů zastat v tom, že oni dělají pouze to, co je pro ně přirozené a nemůžete být naštvaní na to, že dělají to co je pro ně přirozené. Německý stát je vpustil na své území s vědomím všech rizik. Německý stát tvrdí, že vymírá a potřebuje tyto migranty. A hlavně pro sekulární liberální režiím v Německu jsou úplně stejným nepřítelem, jako muslimové, i křesťané jenž se pevně drží své víry a nechtějí se nechat přesvědčit k přepracování křesťanství podle ideologie liberální demokracie.

V Německu raketově roste počet útoků nožem. Předpokládám, že to nebudou Turci x-té generace, ale spíš jiné skupiny? Co je to za jev?

To je otázka pro psychologa, a rozhodně nejde o nic spojeného s tureckou menšinou v Německu, osobně si myslím, že zde mohou hrát roli dvě zkutečnosti. První je fakt, že nůž je v Německu, a nejen v něm, snáze dostupný než třeba střena zbraň a snáze se skryje k pronesení na místo útoků. A za druhé může zde působit efekt myšlenkové nákazy z medií. Například nakažlivost inspiraci takových sebevražd se ukázala již v 18. století, kdy se po uveřejnění Goethova románu Utrpení mladého Werthera, kde hlavní hrdina páchá sebevraždu, došlo v Evropě k explozi sebevražd. Možná i medializace nožových útoků může inspirovat další pachatele. Ale to je otázka pro odborníky.

Lukáš Lhoťan s předsedou islámské nadace

Ožehavě vystoupila otázka politického islámu ve Francii, kde výrazně uspěla radikální levice. A ta pořád mluví o „islamofobii“ a osočuje voliče Marine Le Penové z „rasismu“. Co francouzská levice myslí tou „islamofobií“? Vždyť i Le Penová má ve svých řadách potomky migrantů.

To už je klasická mediální metoda očerňování politické a společenské konkurence, za tím už není možné vidět nic víc než to, že se pro tyto levičáky staly tyto osočování jen klackem ve snaze blbého voliče oblbnout kecy o tom, že Le Penová je druhý Hitler. Paradoxně Le Penová hájí trvale zájmy muslimských uprchlíků z Alžírska, kterých i s potomky je už víc jak milion ve Francií, kteří byli věrní Francií a utekli z Alžírska po vyhlášení jeho nezavilosti. Ale nejlépe by na tuto součesnou francouzskou levici platil citát Lenina, který bych jen upravil na dnešní situaci ve Francií jak by ho řekl dnes francouzský islamista: „Levičáci sami nám darují provaz, na kterém je my pověsíme.“

Ono je to možná alarmistické, ale hned po francouzských volbách se objevily slogany typu: „Houellebecq měl pravdu“. Jde o to, že spisovatel Michel Houellebecq v románu Podvolení nastiňuje scénář, kdy se zbytek politické scény spojí proti Marine Le Penové a raději zvolí prezidentem muslima. Nyní se všichni spojili proti Le Penové, ale šlo o parlamentní volby a vyloženě „stranu islámu“ nezvolili. Není to tedy přestřelené?

Celá západní Evropa prochází populační proměnou. Je po desetiletí zaplavována miliony imigrantů a tvoří se tak nové společnosti a Francie je toho nejviditelnějším příkladem. Odpověď na vaší otázku možná poskytuje brilantní analýza cyklu imperii nazvaná „Osudy říší, Jak zajistit naše přežití“ od britského vojáka a historika Johna Glubba.

Francie je fakticky, a s ní celý Západ, ve fázi úpadku a už nemá na to být prosperující společnosti jak ekonomicky, tak politicky. Miliony lidi přišly do Francie za lepším životem z Afriky a islámského světa a najednou vidí, že už se tam dobře většině nežije, že už je to zadlužená země jenž dojíždí poslední zbytky prosperity a jakž takž tvářící se jako prosperující jen díky tomu, že vysává poslední zbytky toho co našetřili předkové a pak brutálně ekonomicky stále vysává africké země, které byly kdysi jejími koloniemi. A tak Francií by dnes už nezahranila ani Le Penová pouze by zpomalila nevyhnutelný kolaps. Ale toho zpomalení by dosáhla jen tím, že by zastavila to z čehož ekonomicky a politicky profitují její protivící – zastaveni ilegální migrace a tedy dalších voličů levice a ukončení podpory neziskovek podporujících masovou migraci. Je proto logické, že se všichni spojili proti ni, ale rozhodně to není spojení ve prospěch islámu.

Muslimové v současné francouzské společnosti představují velice rozmanitou společnost, která není jednotná a je tam strašně moc mocenských a ideologických center. Něco jako jeden islám neexistuje. Je to jen dobrý mediální klacek levice proti Le Pen, ale jinak žádná jednota muslimů ve Francií neexistuje i proto je samotné téma prosazení jakékoliv verze islámu ve Francií úplně mimo i v politických debatách. A možná i díky tomu tak učině funguje ten klacek „boje proti islamofobům“. Vždyť ani francouzští islamisté se nedokáži sjednotit a to jich zase tolik není. Natož, aby byli schopní někam prosazovat svého kandidáta.

Pravda je, že zelené a liberálně-levicové strany přitahují potomky migrantů z muslimských zemí v Německu, ve Francii i jinde. Ti se snaží otevřít stavidla migrace na maximum, ale vyloženě proislamistické kroky na první pohled neprosazují. Nebo je to jen zdání?

Ne, je to tak. Spousta těch potomků muslimských migrantů opravdu moc náboženský založených není a islám je pro něm spíše jen takový falicky symbol jejich identity. Ovšem svou politikou otevírají dveře přílivu lidí, kteří prostě změní evropskou populaci. Také je potřeba to chápat. Spousta těchto lidí vyrostla v atmosféře každodenního vnucování nenávisti k Západoevropanům, kterým se daří nejen lépe jak lidem v domovských zemích muslimských přistěhovalců, ale také mnohdy kolonizovali a vytěžovali země muslimů. Proto oni mají asi pocit, že se musí pomstít Evropanům tím, že zničí jednolitost evropských národů a vytvoří, v státech kde žijí, guláš různých národů a náboženství, který oslabí šanci na volební vítězství nacionalistů a posílí západoevropskou levici, která primárně stojí na nenávisti k národů, což je rozdíl oproti naším komunistům před rokem1989.

„Výměna obyvatelstva“, tedy původních Evropanů, za migranty je považována za konspirační teorii. Nicméně třeba když někdo začne třeba v Británii vypočítávat, kolik procent muslimů tam bude žít za x let, je za rasistu. Jak se na to díváte?

Ti kdož podporuji tuto populační výměnu evropských obyvatel budou vždy tvrdit o svých kriticích že šíři konspirace, když před touto vymknou varují. Pokud někdo toleruje a nebo rovnou podporuje masovou migraci do své země, tak si plně musí být vědom, že tím podporuje i populační změnu. Když se zajedete podívat do sousedního Rakouska, třeba Vídně, nebo do Německa či Francie tak uvidíte nezpochybnitelné důkazy, že výměnná evropské populace není konspiraci, ale faktem. Dnes už to může popírat jen naprostý idiot nebo lhář.

Ukázka vývoje muslimských populací v některých evropských zemích:

Německo

V roce 1922 bylo v Německu kolem 1 800 muslimů.

V roce 1961 zahájilo západní Německo program přesunu tureckých pracovníků.

V roce 2016 se odhaduje, že v Německu žije kolem 6 000 000 muslimů.

Rakousko

Roku 1983 bylo kolem 70 000 muslimů.

Roku 2014 bylo kolem 600 000 muslimů.

V roce 2014 z 81 722 narozených dětí v Rakousku bylo 11 029 muslimských rodičů, tj. 13,4 % narozených dětí.

Podle Institutu demografie RAV bude kolem roku 2030 muslimů již 1 000 000 – tedy zhruba 10 % z budoucí rakouské populace.

Odhad na rok 2051 se již pohybuje okolo 1 600 000 muslimů, přibližně 14 až 20 % populace.

Tedy probíhá či neprobíhá výměna populací v těchto státech? Obhájci masové migrace vám budou tvrdit, že neprobíhá, protože by jinak potvrdili, že jsou vlastizrádci a zločinci. Já ovšem říkám, že výměna obyvatelství probíhá a jen to není tak rychle a proto to není tak akutně a citlivě vnímáno lidmi jenž v této výměně žijí. Ale za pár desetiletí to bude již evidentní a nezvratné i u nás, tak jak to je dnes evidentní a nezvratné i na Západě, tedy pokud tam nechcete spáchat nějaký novodobý holocaust či etnickou čistku. Pokud chceme zachovat naší společnost a národ, tak máme jedinou možnost – mít řízenou migraci a po nově příchozích požadovat asimilaci.

Co nesou liberálové velmi nelibě, je nový kabinet v Nizozemsku. V něm je nejsilnější stranou PVV Geerta Wilderse, byť on sám ministrem není. Jak velká změna to bude pro téma migrace a islámu v Nizozemí? Uvidíme konkrétní kroky, které se stanou na evropské úrovni průlomem?

Podle mne to je jen mediální komedie. Co se tak radikálního v Nizozemí změní? Ta oblast je už ztracena. Pokud tam neproběhnou nějaké násilné etnické čistky, tak je ta oblast už plně pod kontrolou směsky lidi z různých národů a kultůr. Wilders se může tvářit, že chce něco změnit a může dosáhnout malých změn, ale celkově demokratickými metodami už nemůže zvrátit to, co se tma populačně odehrává – změna obyvatelstva a vznik lokalit s muslimskou společenskou převahou, byť nemusí mít ještě úplně převahu populační.

Ve Švédsku jsou nejsilnější stranou Švédští demokraté, kteří drží u moci tamní vládu. Slyšíme o neutěšených muslimských čtvrtích a zcela natvrdo o kriminálních ganzích z řad přistěhovalců. Dělají s tím Švédští demokraté něco?

Podle toho co se objevuj v mediích se snaží něco dělat, ale otázka je nakolik v demokracií máte možnost bez použití násilí s tím něco udělat? Pokud se vám přistěhovalecká komunita postaví na odpor? Upřímně v to moc důvěry nemám. My tady u nás máme příklady násilných řešení pro kdysi komunistický režim společenských problému a neuspěli. A ještě líp je to vidět v bývalém SSSR. Tam ani brutální metody státního aparátů nepomohly zlomit odpor mnoha národů a společností a teď si někdo myslí, že obdobného cíle dosáhne někdo nenásilně ve Švédsku? Já tomu osobně moc nevěřím a většinou nám historie ukazuje, že buď si svou prosadí ona původní menšina migrantů nebo nastane něco jako Bartolomějská noc a původní obyvatelé migranty vyhladí. Kompromis a vzájemná tolerance nejsou dlouhodobě udržitelné.

Zde v České republice už jen velmi radikálně liberální síly považují migraci za něco žádoucího. Prvky politického islámu v zásadě nevidíme. Jsme u nás v bezpečí?

Nejsme, protože snaha současné vládní koalice nás ještě více připoutat k západoevropským státům z nás činí fakticky protektorát a poslušného vykonavatele toho co se dohodne na Západě, takže za pár let začne být realizován Migrační pakt schváleny Fialou a spol. Jenž může k nám postupně přivést velké masy ilegálních imigrantů s tím, že si je zde máme usídlit, protože na Západě už je nechtějí.

Osobně dnes považuji sice za důležité sledovat co se děje v muslimské komunitě v České republice, ale za prioritní hrozbu považuji právě toto riziko snahy vedení EU přesídlovat masy ilegálních, ale i legálních, imigrantů v rámci EU a hlavně směrem na východ Evropy. To je něco co si vůči nám nedovolil ani Sovětský svaz. Ale přesně to zapadá do neomarxistické teorie o rozvracení národních společenství v jednotlivých státech, jak to analyzuje ve své knize Evropa ve smrtelném sevření multikulturalismu a islámu spisovatel Pavel Fendek. Politicky islám je sice také hrozbou, ale v dnešní muslimské komunitě v České republice má minimální vliv, vždyť většina českých muslimů ani nechodí pravidelně do mešity a islám žije spíše v kulturní rovině.

Ale počty českých muslimů rychle rostou a logicky tak přibývá i těch problémových muslimů s radikálními názory a pokud by nám sem EU začala tlačit tisíce migrantů ročně tak logicky narostou i počty muslimů a muslimských extremistů. Víte například, že jen v Praze máte dnes již 4 mešity a několik muslimských modliteben?