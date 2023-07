„Tam nebylo ´ucho´?“ Vyhodit Ševčíka z VŠE? Proč mainstream neřeší pozadí Dvořáka?! Expremiér zuří

Co říká na postoj hnutí ANO a hlavně Andreje Babiše k obranné smlouvě s USA? Nejen o tom mluvil v rozhovoru expremiér Jiří Paroubek. Rozebral nedávné události v Rusku a zkritizoval reakci ministryně Černochové a ministra Lipavského. „Měli by přemýšlet o urychlené rezignaci ze svých funkcí. Zesměšnili se a bohužel zesměšňují český stát,“ říká rázně a nešetří ani tajné služby. Dostal se i k tomu, co se děje kolem děkana VŠE Ševčíka.

reklama

Poslanecká sněmovna v prvním čtení schválila obrannou smlouvu se Spojenými státy. Překvapilo vás to?

Vzhledem k hlasovacím poměrům, které tam jsou, to znamená naprostá převaha poslanců vládních stran plus ještě to, že byl předem nejasný postoj hnutí ANO, tak mě to nepřekvapilo.

A co říkáte právě na ten postoj hnutí ANO?

Upřímně řečeno mě to zklamalo. Ale očekával jsem to.

„Žádné základny, žádní vojáci tady nebudou. Je to triviální smlouva,“ řekl Andrej Babiš. Souhlasíte?

Já si to nemyslím. Myslím, že zakrývá pravý stav věcí. Je mi to líto.

Jak si to vysvětlujete?

Myslím, že nechce jít do konfliktu s, řekněme, naším úhlavním spojencem.

Fotogalerie: - Okamurova řeč

Jak byste popsal to, co se zhruba před týdnem odehrálo v Rusku? A bude to podle vás mít ještě nějakou dohru?

Anketa Bude Vladimir Putin příští rok opět zvolen prezidentem Ruské federace? Bude 94% Nebude 3% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 8191 lidí

Do mezinárodního povědomí se v této souvislosti zapsal český ministr zahraničí Jan Lipavský svým tweetováním o blížící se dovolené na Krymu, na které reagovala mluvčí ruského ministerstva zahraničí Zacharovová. Je právě toto styl komunikace, kterým by se měl prezentovat šéf české diplomacie? Co byste mu vzkázal?

Jak jemu, tak paní Černochové bych vzkázal, že by měli přemýšlet o urychlené rezignaci ze svých funkcí. Zesměšnili se a bohužel zesměšňují český stát, kde jsou ve vysoké funkci, a dá se říci, že v čele silových ministerstev. To je něco neuvěřitelného. Ta neschopnost využívat třeba poznatků českých zpravodajských služeb. České zpravodajské služby, které jsou napojené na americké, je přece musely informovat o tom, že ta Prigožinova pozice je, řekněme to českým slovem, vachrlatá. Pokud ten člověk nemá oporu ve společnosti, tak představa, že se domůže něčeho, nějakým pochodem na ruské hlavní město… Tam ti lidé byli naprosto v klidu. Jak jsem sledoval BBC, tak jejich zpravodaj popisoval, že v Moskvě v tom okamžiku, kdy se údajně chystalo to tažení Prigožina na Moskvu, žádná panika nevznikla. Protože prostě věděli svoje. Ti „prostí“ Moskvané měli mnohem více racionálního uvažování nežli ti dva naši ministři.

Ministryně Černochová, když se jí na to ptali někde na cvičení Bahna 2023, no tak ta vypadala, jako že má narozeniny. Blábolila něco o občanské válce, která v Rusku začíná. Už si oba mysleli, tito naši podaření ministři, že válka na Ukrajině je vyhraná vnitřním rozvratem Ruska. Což zdaleka není pravda. Takže ta schopnost analýzy, odhadu té situace… Oni se prostě nechávají unášet svými dojmy a svými hloupými představami. Ministryně Černochová pak ještě odjížděla do krizového štábu, že to tam budou řešit. No... tak to už jsem si říkal, že bych chtěl být jako muška a vidět, co tam blábolí. Hlavně ta ministryně. Nejhorší je, že vojáci ji také nevedou k nějaké opatrnosti. A hlavně tady selhaly také české zpravodajské služby. Protože jak jsem si všiml, Američané vlastně nekomentovali vůbec nic. Takže CIA informovala Bidena, Blinkena a ty další čelné činitele USA, že je to operetní pokus o nějakou vzpouru nějakého kondotiéra, a tím to zvadlo. Ti naši prostě úplně selhali. Selhali tito dva ministři minimálně a tajné služby, které jim měly zajistit přesné informace. Je to opravdu ukázka kolosální neschopnosti.

Psali jsme: 130 Kč za oběd. Nabídli jídlo lidem, teď školní jídelna jen kouká Hormony, antibiotika v potravinách! Green Deal, likvidace českého zemědělství. A dál? Expert odhalil Schodek rozpočtu byl v pololetí 215,4 mld. Kč, proti květnu se snížil Pavel podepsal vstup Senátu do volby rad veřejnoprávní televize a rozhlasu

Už v minulém rozhovoru jsme mluvili o blížících se volbách na Slovensku. V některých médiích zaznívá varování, že pokud by vyhrála dnešní opozice, může se výrazně omezit podpora Ukrajině ze strany Slovenska. Myslíte si, že to tak bude?

Domnívám se, že Slovensko by se pak připojilo k Maďarsku. To je zřejmé. Provádělo by podobnou politiku. A já si myslím, že eskalace toho konfliktu dodávkami zbraní, ta nemá dobrého konce. Zatím to vypadá, že Ukrajinci ničeho nedosáhli ani s podporou těch údajně velmi moderních zbraní. Rusové na to nacházejí odpověď. To znamená, že ty jejich zbrojní arzenály jsou minimálně stejně tak výkonné jako arzenály NATO. A je to dneska válka mezi Ruskem a NATO. Přičemž NATO tedy používá ukrajinské vojáky. Ale ta živá síla Ukrajinců tedy nějak dochází, se mi zdá.

Fotogalerie: - Radiace nemá hranice

Podívejme se také, co se odehrává kolem docenta Ševčíka. Co říkáte na to, že akademický senát umožnil rektorovi jeho odvolání?

Víte, tam jsou zajímavé dvě věci. Jednak je to útok na svobodu slova, to je zřejmé. Na jedno z ústavních práv člověka. Což se domnívám, že je naprosto nepřípustné. Za další je to pokus o zastrašování široké veřejnosti. Protože přece nejde o Ševčíka. Tady jde o to, že je děkanem, a že tedy si dovoluje luxus vlastních názorů. A oni chtějí dokázat, ti, kdo stojí za tím jeho odvoláním... Protože to není nějaký přihlouplý rektor, na toho je vytvářen tlak, aby toto uskutečnil. Ale jde o to zastrašit tady veřejnost, aby viděla – podívejte, tady jsme dokázali vyhodit i děkana Vysoké školy ekonomické. Tak vy si ostatní dejte pozor.

A kromě toho je zajímavé, že mainstreamová média se vůbec nezabývají minulostí rektora Dvořáka, který byl v čele dozorčí rady Key Investments v době, kdy Key Investments připravovala o desítky milionů korun jak tedy daňové poplatníky, tak zejména obce. To je prostě neslýchané. Řada obcí nebo i městských částí v Praze přišla o velké peníze a on tam byl předsedou dozorčí rady. Tam nebylo nějaké „ucho“. Dělal předsedu dozorčí rady. Takže musel vidět, jak se to tam dělá. A myslím, že tam zmizelo něco kolem 600 milionů korun. A nic… Poté se stal tento člověk nejdřív děkanem fakulty, pak prorektorem a teď je rektorem a v podstatě moralizuje druhé. To je něco neuvěřitelného. Tento člověk by měl skončit. Ten neměl nikdy přijít do funkce, s tímto svým pozadím.

Fotogalerie: - Na podporu Ševčíka

Pojďme dál. Prezident Petr Pavel byl s manželkou uctít památku Milady Horákové, političky popravené ve vykonstruovaném komunistickém procesu. Měl, nebo neměl tam jít?

Já si myslím, že to je správné. Byl jsem v té době v zahraničí, tak nevím, jestli šel k tomu pomníčku, na který jsem svého času pomáhal zajišťovat peníze. Ještě v té době, kdy pravice „neobjevila“ Miladu Horákovou. Ale Milada Horáková byla socialistka a měla podobné názory jako já. Takže jsme tehdy, ještě v čele sociální demokracie, když národní socialisté sháněli peníze, dělali sbírku na pomník Milady Horákové. Já jsem jim pomohl nějakým darem, sociální demokracie větším darem. A zajistil jsem člověka z Vídně, svého osobního přítele, starého sociálního demokrata, obdivovatele Milady Horákové, který dal tak velkou částku, že bylo možné ten pomník udělat. Ten pomník stojí na bývalém Soudním náměstí.

Psali jsme: Na Ukrajině nic takového není. Obhájce učitelky Bednářové upozornil soud „Není pro lidskou spotřebu. Kontrolovat.“ EU o obilí z Ukrajiny. Oficiálně „80 Kč, nebo nedám vysvědčení.“ Učitelce došla trpělivost s rodiči Odpustí se vám dluhy, oznámila Pekarová. Ne každý jásá

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.