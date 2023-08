„To pomůže. Jenže jinak.” Výzva Penny Marketu. Peníze a nálada Čechů

reklama

Sporadicky se dozvídáme o konfliktech mezi Romy a Ukrajinci. Podle vlády za to mohou dezinformace, které se mezi Romy šíří. A budou to řešit experti pod vedením vládní zmocněnkyně pro lidská práva. Řekněte, co byste jí poradil?

Vládní zmocněnkyně to má jasně dané... Už když vyhlašovali to svoje řešení, tak věděli, že za to může Putin. Ona jen musí chvíli předstírat práci z pražské kanceláře, popsat nějaká lejstra a pak se postavit před kameru a říct, že za to opravdu může Putin. Nebude to mít úplně jednoduché... Jednak proto, že tihle experti jsou v poslední době naprosto mimo, a jednak proto, že prakticky všichni ocejchovaní dezinformátoři si drží odstup a řečnit na romské demonstrace vůbec nechodí. Bude těžké mezi nimi najít nějaké spojení, které nebude od první minuty znít hloupě.

Silně pochybuji, že by paní zmocněnkyně nebo kterýkoliv jiný vládní expert na sebe „vzali hadry a šli skutečně mezi lid“, jak zpívali Voskovec s Werichem.

Ale kdybych se ve vládní zmocněnkyni náhodou mýlil a ona by opravdu chtěla zjistit, jak se věci mají, tak bych jí doporučil jednoho mého kamaráda, přes kterého by se do romské komunity skutečně mohla dostat. Ale říkám rovnou, že se tam dozví strašně málo o Putinovi a strašně moc o různých gádžech, kteří si z chudoby udělali dobrý byznys.

V Německu se stali zákazníci sítě Penny Market cílem experimentu. Všechny potraviny byly na týden zdraženy tak, aby odrážely škody na klimatu a životním prostředí. Řekněte, vy u té výroby jste, dává to smysl?



Mě by na tom zajímalo, co hodlá řetezec Penny Market udělat s penězi, které v rámci této kampaně utrží. Dostanou to nějací farmáři, aby svým kravičkám dopřáli více prostoru a třeba masáže? Dostane to nějaký producent zeleniny, aby mohl plevel zlikvidovat trojí orbou, a ne pomocí pesticidů? Nebo kdybych chtěl být úplný ekolog – dostane to nějaká zelená sekta, aby mohla zeleninu produkovat ručně pomocí rýče a motyky?

Asi nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že se ty peníze normálně dostanou do zisku firmy a následně do dividend, že? Fakt mě bere, když firma, která naprosto dravě obírá zákazníky i dodavatele, si začne hrát na strážce klimatu.



To „nacenění“ prý přineslo některé nesrovnalosti, rovnou hausnumera. Zdálo se vám to také?



Hausnumera jsou to i bez těch ekologických příplatků. Všechny tyto obchodní řetězce mají suverénně nejvyšší marže, které se nedělají podle toho, co zboží stojí, ale co se na něm dá nahrabat. Jinou logiku v tom netřeba hledat. Ale rozhodně jsme v těch cenách mohli vidět tu odtrženost dnešních elit od reality. Všimněte si, že s tímto ekozdražením nepřišel nějaký zelený BIO obchod nebo nějaká klimatická neziskovka, ale diskont – řetězec, který obsluhuje ty nejchudší. Jak vidíte, elity mohou létat soukromými letadly na klimatické konference, to je v pořádku. Ale na prostý lid musí být přísnost. Beztak moc žerou.

Zajímalo by mě, jestli to němečtí majitelé firmy zkusí i tady u nás. Myslím, že by to hodně pomohlo našemu úsilí přesvědčit lidi, že henty evropské hodnoty fakt nejsou v našem zájmu a Penny Market je součástí problému, a ne součástí řešení.

Daniel Sterzik, alias Vidlák, se svou domácí výrobou na slavnostech v Miroslavi

Probírali jsme tady moravskou vinnou tradici a obecně českou tradici konzumace alkoholu. Teď se někteří jali hájit primátorku Brna Vaňkovou, že není důvod jí nadávat, pokud si opravdu šňupla kokain, protože podstatná část Čechů „chlastá“ a kokain nebo marihuana nejsou o nic horší. Co Morava říká na takové novoty?



Říká se, že nad démonem alkoholem se nedá zvítězit, akorát Moraváci s ním dokázali remizovat... A pravda je, že alkohol rozbil spoustu vztahů, zničil řadu prosperujících firem, mnoho nemovitostí kvůli chlastu změnilo majitele a leckdo se dostal na dno právě kvůli zálibě v moku. Ale jestli je kokain srovnatelný, to bychom zjistili až tehdy, kdyby byl také legální, a tím pádem levný jako alkohol. Zřejmě bychom zjistili, že důsledky konzumace kokainu jsou o dost horší než důsledky konzumace alkoholu.

Navíc těch otázek... Kde ten kokain vzala, kdo ho tam na magistrátu dealuje, jak často si Vaňková šňupne, jestlipak je pod vlivem, když dělá primátorská rozhodnutí, kolik peněz na to vydává? Když už tady zvolená politička bere tvrdé drogy, za které se jiní dostávají na dlouhá léta do vězení, tak bychom si zasloužili vědět víc, ne?

Matěj Hollan nám navíc vysvětlil, že ve vrcholné politice šňupou skoro všichni (samozřejmě kromě Babiše, protože tomu by to neprošlo), a tak konečně víme, proč vládní politika vypadá tak, jak vypadá. Už dlouho jsem je podezíral, že musejí být při svých jednáních na tripu.

Mimochodem, státu se podle Ministerstva financí snižuje inkaso z DPH, zejména z lihu, piva a vína. Lidé prý šetří na „zbytných komoditách v důsledku poklesu reálných příjmů“. Překvapuje vás to?



Myslím, že by nás spíš překvapilo, kolik se u nás začalo pít nezdaněného alkoholu. Nedivil bych se, kdybychom brzy zase měli nějakou metanolovou aféru. Můžeme si tuto informaci přiřadit do stejné kategorie s překvapivými zjištěními, že lidé omezují topení plynem, ale topí všemožným hořlavým bordelem, omezují drahé dovolené, ale kupují si levnější, případě zůstávají doma, odkládají narození potomka, protože to je dneska drahý špás, a podobně.

Pro Stanjuru a vládní ekonomické experty mám jednu informaci, která je zřejmě také překvapí. Mezi lidmi je peněz pořád stejně. Proto i výběr daní bude pořád víceméně stejný, ať si je zvýší, jak chtějí. Naopak možná bude výběr daní i nižší, protože jejich zvýšení zpravidla lidi naučí, jak je obejít. V posledních týdnech dost často odpovídám na dotazy, jak správně kvasit a pálit a neoslepnout při tom.

Všichni dezoláti se jim smějí, mainstreamová média je nedokážou ochránit před ostudou... Jediná šance je nějaký soudružský soud, který liberální hodnoty opět očistí. Milion chvilek by mohl udělat nějakou demonstraci, ne?



Nevím, zda ještě lze vymyslet něco objevného k případům vykázané ruské tenistky, která smí hrát v USA i jinde na Západě, ale ne v Praze, a k zakazování koncertu ruské pěvkyně Anny Netrebko, která je vítána ve Vídni, Berlíně, Miláně, Neapoli, Veroně či v Paříži, ale v Praze ne…



Hele, víte kolik lidí v této zemi teď zjistilo, že existuje nějaká Anna Netrebko, že je to slavná operní pěvkyně, podívali se třeba na YouTube a pustili si nějakou její árii? Málokdo u nás udělal tolik pro propagaci ruské kultury jako Jiří Pospíšil. Předpokládám, že koncert je už vyprodán a Anna Netrebko třeba přemýšlí, jestli neudělá dvoják. U Jaromíra Nohavici to fungovalo stejně.

Já si udělám kávičku a budu sledovat, jak se pražské papalášstvo popere s tím, že Anna Netrebko je občanka Rakouska... Ještě hodně se dozvíme o jejich charakterech, o jé je.

Hodně jsme se také dozvěděli o pokrytectví našeho ministra vnitra... Jednu ruskou sportovkyni sbalili na letišti těžkooděnci a jiní ruští sportovci bez problémů do republiky přijeli a vše bylo v nejlepším pořádku. Že on se Vítek prostě probudil, zjistil, že pro svoji klaku musí udělat nějaké gesto, a ty tenistky mu prostě přišly do rány, zákon nezákon? Takhle on přece pracuje už dlouho. Možná proto se na nás policajti při demonstracích tak hezky usmívají a potají říkají, že by se k nám hned přidali, kdyby jim to služební zákon nezakazoval.

Fotogalerie: - Fialenko, idi na chuj!

Zatímco město řeší všechno možné, venkov už sklidil. Tak finálně: co letošní sklizeň přinese spotřebiteli do regálů?

Českého obilí je dost, kvalita je spíše nižší, ale stále dostatečná. Skladovací kapacity jsou naplněné po špunty. Ceny klesají. Jednak kvůli Ukrajině, jednak kvůli tomu, že se fakt urodilo hodně. Nevím, jestli se to projeví v obchodech a pekárnách, ale u mě doma už se to projevilo. Krmivo pro prasátka jsem nakoupil za velmi dobrých podmínek. Letošní zimu budu mít vepřové za mnohem příjemnější cenu než z Kauflandu.

Zemědělci se teď ozvou, protože ceny klesají, ale nikdo nechce koupit. Každý obchodník ví, že pokles bude pokračovat, a i kdyby přišel o svého českého dodavatele, snadno sežene zboží z východu. Vláda Ukrajinu nenechá padnout, i kdyby měla zničit celé české zemědělství. V tuto dobu český sedlák zpravidla prodává druhou třetinu úrody. První třetinu prodal už před žněmi, aby měl alespoň něco jistého, druhou třetinu prodává teď, aby měl na hnojiva a podzimní práce, a zbytek prodává někdy na konci roku, kdy bývají lepší ceny. Letos nic z toho neplatí. Nakupuje se jen to, co se okamžitě zpracuje.

Ceny pšenice podle mě spadnou ještě tak o sedm stovek až tisícovku, pak se kšeft trochu rozeběhne. Letošní úroda je ale tak hojná, že by zemědělci neměli prodělat ani na této láci. Pokud tedy budou rohlíky drahé, cenou mouky to rozhodně nebude.

